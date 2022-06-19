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Росія хоче зняття санкцій на експорт свого зерна в обмін на відкриття портів України, - ООН

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зерно,экспорт

Росія піднімає питання зняття санкцій з експорту її власного зерна та злакових в обмін на відкриття коридорів для вивезення зерна з портів України.

Про це постійний координатор ООН в Туреччині Альваро Родрігес сказав в інтерв’ю СNN Türk, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія хоче, щоб санкції з експорту її власного зерна та злакових були зняті, якщо Україні буде надано допомогу (з відкриття коридорів. – Ред.)", - сказав Альваро Родрігес.

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Координатор ООН в Туреччині наголосив, що питання відкриття коридорів з портів України обговорюється на вищому рівні, але вирішення не є простим.

"Спочатку ми хочемо припинення вогню... Але доправити звідти (з України. – Ред.) навантажені зерном кораблі не так просто, як можна подумати. Оскільки ми знаємо, що російський флот знаходиться в Чорному морі, ми також знаємо, що Україна має мінні загородження на своїх берегах для власної безпеки. Тому потрібно багато переговорів, щоб ми могли дійти згоди щодо того, як зробити цей крок", - сказав представник ООН.

За його словами, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш високо оцінює посередницькі зусилля Туреччини в питанні відкриття коридорів для вивезення зерна з портів України.
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Топ коментарі
+53
ИДИОТЫ из ООН - нет никаких санкций на зерно из **********!!!
Они спокойно торгуют у нас украденным зерном по всему миру.
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19.06.2022 09:14
+44
Спочатку була стадія "залякування" - не вийшло!
Перейшли до стадії силового тиску - отримують по морді
Наступила стадія "торгу"
Коли не вдасться "виторгувать" - почнеться "скавуління" і вереск про "умираючих з голоду негрів" та арабів з корейцями та китайцями
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19.06.2022 09:17
+31
Все,що пропонують орки, має бути відкинуте . Нічого крім пасток від них не чекайте.
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19.06.2022 09:13
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Типичная логика шпаны из подворотни, коей и является *****.
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19.06.2022 09:12 Відповісти
Логіка терористів.
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19.06.2022 09:37 Відповісти
Редко кто из террористов - интеллектуал, как унобомбер. В основном это бывшая шпана.
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19.06.2022 09:56 Відповісти
МЕНЯ ОДНОГО НАПРЯГЛА ПРИЧИНА.... СКАЗАННАЯ ДЕБИЛАМИ ИЗ ООН....
МИНИРОВАНИЕ БЕРЕГОВУкраиной....и КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА ПРОВОДКУ СУДОВ.... ОНИ ЧТО ***** ПО БЕРЕГУ ХОДЯТ....корабли те суда....***** ООН ПОШЛИ ***** НИКАКОГО ***** ЗЕРНА ПУСТЬ ПОДЫХАЮТ С ГОЛОДУ.. ИШЬ КАК НАШИМ ЗЕРНОМ СТАЛИ РАСПОРЯЖАТСЯ ТИПА ВЫ УКРАИНА ТЕРПИЛЫ..... ТЕРПИТЕ.... НО ЗЕРНО ОТДАЙТЕ..... А *** ВАМ В РОТ ГУТТЕРЕШ И ООН.....а не ЗЕРНО ......
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19.06.2022 10:27 Відповісти
Что-то плохо видно. Не можешь еще больше увеличить размер шрифта???
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19.06.2022 10:32 Відповісти
а чего ты ваще вылезло?
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19.06.2022 10:49 Відповісти
Все,що пропонують орки, має бути відкинуте . Нічого крім пасток від них не чекайте.
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19.06.2022 09:13 Відповісти
Звісно дурні з оон на це з радістю підпишуться,але... Разом з кацапами вони йдуть нах.
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19.06.2022 09:14 Відповісти
ИДИОТЫ из ООН - нет никаких санкций на зерно из **********!!!
Они спокойно торгуют у нас украденным зерном по всему миру.
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19.06.2022 09:14 Відповісти
идиоты считают врагов идиотами
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19.06.2022 10:50 Відповісти
Тепер вони хочуть наше навороване зерно продавати як своє офіційно ? Очко не трісне ???
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19.06.2022 09:16 Відповісти
Спочатку була стадія "залякування" - не вийшло!
Перейшли до стадії силового тиску - отримують по морді
Наступила стадія "торгу"
Коли не вдасться "виторгувать" - почнеться "скавуління" і вереск про "умираючих з голоду негрів" та арабів з корейцями та китайцями
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19.06.2022 09:17 Відповісти
100%
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19.06.2022 09:24 Відповісти
Уже бобриха скавчить:"Вся надежда теперь - на голод"!
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19.06.2022 09:28 Відповісти
если примут условие ***** по снятию санкций будет очередной непоправимой глупостю...
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19.06.2022 09:17 Відповісти
Турки пока что просто вместе с Россией воруют наше зерно, как бы они это не называли.
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19.06.2022 09:19 Відповісти
То ядерний шантаж, то шантаж голодом. рашка - держава-терорист, як не крути.
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19.06.2022 09:20 Відповісти
А слово русского офицера дадут!?
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19.06.2022 09:20 Відповісти
Слово плешивого гопника-КГБ-шика из подворотни - "Зуб даю, пля бУду!".
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19.06.2022 09:41 Відповісти
У шулеров и проституток чести на порядок больше, чем у русского офицера.
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19.06.2022 09:43 Відповісти
Зухвалий цинізм 80 рівня 😲
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19.06.2022 09:21 Відповісти
Свого зерна? СВОГО? Зібранного з вічної мерзлоти?
Це НАШЕ зерно, наше! Зібрані озимі, засіяні на наші кошти. І цього ніхто не бачить?
" Херсонська область допоможе Росії цього року зібрати рекордний врожай», - заявляє гауляйтер Херсонщини зрадник Володимир Сальдо."
Якщо владні імпотенті нічого не роблять, за якихось невідомих або відомих причин, то спалити його на йух, як вони палять наші стиглі поля на Миколаївщині.
І ще, була інфа, що позиція Китаю така, бо бункерна голограма пообіцяла йому наш врожай!
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19.06.2022 09:27 Відповісти
Та хай вдавляться тим зерном,підари. Ккраїнці голодувати все одно не будуть. Займатись треба витрушуванням кацапських коштів по всьому світу на користь України. Там буде компенсацій на десять вкрадених врожаїв,не враховуючи іншого.
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19.06.2022 09:45 Відповісти
Як кажуть наші партнери, нема таких механізмів, щоб ми могли скористатись арештованими коштами рашки.
"Не существует механизмов заставить Россию выплачивать Украине репарации. Ни МУС, ни медународной уголовный трибунал, ни ЕСПЧ не могут этого сделать, пишет The Guardian, ссылаясь на на доклад аналитического центра "Ceasefire"."
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19.06.2022 10:38 Відповісти
Ложь.
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19.06.2022 12:15 Відповісти
А прутень на рило не хотіли? Україна повинна всіляко перешкоджати прийняттю такого рішення. Нехай там афропопі трішки поголодають та "побузять". Швидше нам зброю дадуть.
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19.06.2022 09:28 Відповісти
як от пропагандонів про формулу штайнмаера ми дізнаемося з їх новин бо наші мовчать так і зараз як води в рот набрали і як барани уперті повторюють що це євакуація-

Командирів полку Нацгвардії Азов вивезли на територію Російської Федерації для нібито проведення "слідчих дій". Про це у суботу, 18 червня, пише ТАСС з посиланням на власні джерела.

Як повідомляє ЗМІ, зокрема, йдеться про заступника командира полку Азов Святослава Паламара і командира 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергія Волинського.



За даними джерела у силових структурах, разом з ними привезли й інших офіцерів різних українських підрозділів. У який регіон РФ їх ​​забрали, не уточнюється.



При цьому кремлівські рупори зазначають, що захисники Маріуполя "здалися в полон", що не відповідає дійсності". - якщо не відповідає дійсності і це не полон то що це примусовий відпочинок в катівні мордора?
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19.06.2022 09:33 Відповісти
Це називається шантаж. Точні координати пункту їхнього призначення нехай шукають на дні Чорного моря поруч з висєром "мацква"
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19.06.2022 09:38 Відповісти
ага, давайте ще почнемо з терористами домовлятися.
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19.06.2022 09:40 Відповісти
Ага(Я так розумію ,що про Маріуполь мова й не йде((не вірю.
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19.06.2022 09:40 Відповісти
Путлер уже захватил Маріуполь. А теперь захватит и Одессу в обмен на снятие санций для своей торговли.
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19.06.2022 10:02 Відповісти
***** как всегда брешет, на зерно санкций нет, существуют санкции только на высокотехнологичные товары и оборудование, кредитный сектор. Проще говоря обувайтесь в лапти и живите, можете и зерном торговать с третьими странами и брюквой.
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19.06.2022 09:57 Відповісти
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19.06.2022 10:00 Відповісти
Україна повинна поставити умову перед світовою спільнотою. Або рашист звільнює всю територію включно з Кримом ,Луганською і Донецькою областями .якщо ні Україна не віддасть ні однієї тони зерна.Нехай куйло годує голодних у світі ,разом з турками,китайцями і ООН,Демілітаризація Чорного моря, виведення всіх рашистських кораблів з Чорного моря під контролем ООН ,Туреччиниі України .Супровід українських зерновозів і їх безпеку мають забезпечити кораблі НАТО.
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19.06.2022 10:00 Відповісти
Это какая-то ошибка в переводе. Санкций против экспорта российского зерна никогда не было. После начала агрессии, США даже вывели из под санкций экспорт российских удобрений из-за того что цены подскочили на 40-50%. Наверно речь о других санкциях.
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19.06.2022 10:12 Відповісти
Гугл-перевод с турецкого источника

"Кроме того, Россия хочет, чтобы санкции против экспорта собственного зерна и зерновых были сняты, если Украине помогут."
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19.06.2022 10:32 Відповісти
Мається на увазі можливість продавати зерно, що рашка вкрала з окупованих теріторій
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19.06.2022 10:46 Відповісти
Тоесть агрессор убиица предлагает что он также будет убивать украинцев и захватывать земли а в замен ему нужны снятие санкции на экспорт своей продукции. Вкратце так.
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19.06.2022 10:14 Відповісти
Це називається:криваве зерно в обмін на снятие санкцій
ТАК І ТРЕБА В ПРОПАГАНДІ НА ВЕСЬ СВІТ - КРИВАВЕ ЗЕРНО !!
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19.06.2022 10:27 Відповісти
парашию має бути оголошено країною-терористом!
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19.06.2022 10:21 Відповісти
Только Гарпуны собрались разблокировать Чёрное море и вот...
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19.06.2022 10:43 Відповісти
є кілько но

-Росія продасть зерно з півдня Украіни, що допоможє розрахуєтися з міжнародними боргами та уникнути дефолту.
-Украінські товари не підлягають таможенному опадаткуванню. Порти Румуніі відкриті. Звісно потрібні транспортні витрати. Через кордон нічого зайвого крім зерна не провезеш, з докерами та прикордониками Румуніі вне домовишся. Кількість зерна буде відома. Тому ОП та сам "великій" шукають різні варіанти обдурити народ, щоб не показувати кількість та що будуть вивозити.

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19.06.2022 10:49 Відповісти
Зерно не є власністю народу України. То власність наших жуліків та міжнародних.
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19.06.2022 11:17 Відповісти
в обмін на знищення ядерної зброї параши
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19.06.2022 11:47 Відповісти
Ни в коем случае, пусть лучше мы хлебушка своего перекушаем и утопим, чем открыть порты.
Русне и иже с ними верить нельзя. Пусть рашка удавится своим зерном. А будет воровать наше:
топить её суда вместе с зерном. Не давать вывозить , для этого есть партизаны.
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19.06.2022 11:57 Відповісти
Та хай своїй кацапні його дають. Досить їх фуражним годувати. Норми вимог до хліба ще коли змінили. Дозволили вміст фуражу. Як скотині.
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19.06.2022 12:30 Відповісти
Я думаю, що відкриття портів спровокує штурм Одеси і захоплення орками нашого зерна під надуманим приводом. Зерновоз, який зайде в порт може спокійно бути "троянським конем"для України.
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19.06.2022 12:39 Відповісти
Можна продати зерно якимось сомалійським піратам по хорошій ціні, але самовивозом. Якщо кацапські корита раптом будуть викрадені, а екіпаж погризений - висловимо стурбованість.
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19.06.2022 12:42 Відповісти
 
 