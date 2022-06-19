Капітана морської піхоти у відставці Курпасі визнали третім американським військовим добровольцем, який зник безвісти в Україні

Капітан морської піхоти у відставці Грейді Курпасі визнаний третім американським військовим добровольцем, який зник безвісти в Україні.

Про це повідомляє ABC News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Капітан морської піхоти у відставці Грейді Курпасі визнаний третім американським військовим-добровольцем, який зник безвісти в Україні", - йдеться у повідомленні.

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Дружина Курпасі Сухі Кім розповіла, що востаннє отримувала звістку від чоловіка наприкінці квітня. За її словами, він виїхав в Україну з Вілмінгтона, штат Північна Кароліна, 7 березня, але не знав, як довго там перебуватиме.

Друг військового Джордж Хіт повідомив CNN, що Курпасі прослужив у Корпусі морської піхоти протягом 20 років, у відставку вийшов у листопаді 2021 року.

Американець прибув в Україну 7 березня, а вже через 2 тижні був у Києві. Курпасі та іншим бійцям Іноземного легіону, за словами Хіта, доручили обладнати спостережний пункт на Херсонщині.

За словами друга морського піхотинця, Курпасі та інший солдат покинули спостережний пункт, аби подивитись, звідки стріляли. Після цього американець сказав, що по ньому відкрили вогонь, і зв'язок обірвався. Самому Хіту повідомили у Держдепі, що його друга оголосили зниклим безвісти, адже не було знайдено тіла.

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