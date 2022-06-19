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Капітана морської піхоти у відставці Курпасі визнали третім американським військовим добровольцем, який зник безвісти в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

грейді,курпасі

Капітан морської піхоти у відставці Грейді Курпасі визнаний третім американським військовим добровольцем, який зник безвісти в Україні.

Про це повідомляє ABC News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Капітан морської піхоти у відставці Грейді Курпасі визнаний третім американським військовим-добровольцем, який зник безвісти в Україні", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двоє американських добровольців потрапили у полон до росіян під Харковом, - The Telegraph

Дружина Курпасі Сухі Кім розповіла, що востаннє отримувала звістку від чоловіка наприкінці квітня. За її словами, він виїхав в Україну з Вілмінгтона, штат Північна Кароліна, 7 березня, але не знав, як довго там перебуватиме.

Друг військового Джордж Хіт повідомив CNN, що Курпасі прослужив у Корпусі морської піхоти протягом 20 років, у відставку вийшов у листопаді 2021 року.

Американець прибув в Україну 7 березня, а вже через 2 тижні був у Києві. Курпасі та іншим бійцям Іноземного легіону, за словами Хіта, доручили обладнати спостережний пункт на Херсонщині.

За словами друга морського піхотинця, Курпасі та інший солдат покинули спостережний пункт, аби подивитись, звідки стріляли. Після цього американець сказав, що по ньому відкрили вогонь, і зв'язок обірвався. Самому Хіту повідомили у Держдепі, що його друга оголосили зниклим безвісти, адже не було знайдено тіла.

Раніше ЗМІ повідомляли про зникнення 39-річного Александра Друке та 27-річного Енді Хуінха з Алабами. Вони воювали у складі ЗСУ на півночі від Харкова. Була інформація, що вони могли потрапити в полон. З'явилось навіть фото, де обидвоє американців були у російській військовій машині, проте нема жодних даних, коли була зроблена світлина.
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Топ коментарі
+29
тобі не соромно щось патякати про людей, що воюють за тебе, доки ти сидиш на дивані і пишеш свої срані коменти?
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19.06.2022 09:39
+20
"Солдати удачи" це найманці. А ці чоловіки добровольці, які воювали у складі ЗСУ. Та й про яких найманців можна говорити зараз? Україна ледве-ледве може забезпечити свої солдатів грошима. А тут ще треба платити гроші найманцям, до того ж величезні.
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19.06.2022 09:36
+12
Ну, коли навкло такі уйобки, як ти, КУСТ, то Україну мають захищати усі порядні люди, навіть американці...
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19.06.2022 10:08
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"Солдати удачи" це найманці. А ці чоловіки добровольці, які воювали у складі ЗСУ. Та й про яких найманців можна говорити зараз? Україна ледве-ледве може забезпечити свої солдатів грошима. А тут ще треба платити гроші найманцям, до того ж величезні.
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19.06.2022 09:36 Відповісти
Ну, коли навкло такі уйобки, як ти, КУСТ, то Україну мають захищати усі порядні люди, навіть американці...
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19.06.2022 10:08 Відповісти
На, почитай, хворобливий (якщо IQ дозволить, звісно):

https://theinternationallegion.org/?gclid=EAIaIQobChMIqI2y2YjN9gIVD6_ICh3jrAAIEAAYASAAEgLcSfD_BwE

або

https://fightforua.org/

Особливу увагу зверни на STEP 3.
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19.06.2022 10:21 Відповісти
Ти ще мосесучку-********* процитируй. ботофашист.
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19.06.2022 10:42 Відповісти
щось ти трохи тупе
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19.06.2022 12:03 Відповісти
Наёмник стоит от 5.000 долларов, солдаты всу получают боевые в Украине 3.300 долларов. Меня как гражданина Украины порадовало, что наших солдат начали достойно оценивать, они как при ато 16.000 гривен -- 800 долларов.
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19.06.2022 12:34 Відповісти
тобі не соромно щось патякати про людей, що воюють за тебе, доки ти сидиш на дивані і пишеш свої срані коменти?
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19.06.2022 09:39 Відповісти
"що воюють за тебе," - воюють за це козломорде лайно?
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19.06.2022 17:13 Відповісти
Дай Боже, щоб все було гоже
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19.06.2022 10:09 Відповісти
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19.06.2022 11:29 Відповісти
Вам американский капитан бурята не напоминает? может он где-то в больничке в России лежит.
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19.06.2022 12:36 Відповісти
А мало в США выходцев из Азии?
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19.06.2022 13:43 Відповісти
А чому "вихідці"? Там свої корінні народи є. Та ще є в світі такі люди, в яких за чуже горе серце болить. Я хату покинув, пішов воювати - щоб землю України українцям вертати.
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19.06.2022 15:01 Відповісти
 
 