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НАТО (5144) Путін (21440) ядерна безпека (348) Столтенберг Єнс (1346)

"Путін має знати, що ядерну війну не можна виграти й ніколи не можна вести. Наш чіткий сигнал Росії: НАТО захищає всі держави-члени", - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,зброя,ядерна

У НАТО попередили російського президента Володимира Путіна про неприпустимість розв'язання ядерної війни.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю Bild, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не бачимо більшого рівня готовності в російських ядерних силах. Тим не менш, брязкання ядерною зброєю з боку Росії небезпечно і безвідповідально. Путін має знати, що ядерну війну не можна виграти й ніколи не можна вести. Наш чіткий сигнал Росії: НАТО захищає всі держави-члени", - сказав він.

Також читайте: Ризик застосування ядерної зброї у світі досяг найвищого рівня з часів холодної війни, - SIPRI

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
як то погано вийшло - Україна під пресом НАТО та РФ відмовилася від свого ЯО, а тепер вона і не член НАТО та без захисту ЯО👇

Наш чіткий сигнал Росії: НАТО захищає всі держави-члени", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3348817
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19.06.2022 09:50
+8
То что вы защищаете всех только членов НАТО это хорошо, но если бы четко сказали, что пусть только по кому-то в мире нанесешь ядерный - тебе конец окурок, вот это был бы сигнал что надо
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19.06.2022 10:04
+8
Это точно. Они три года ракету на вывод спутника на орбиту готовят,и та рвется. А те, что 40 лет в шахтах простояли. А регламент проводились так же, как Шойгу армию создавал. Да и служил я в РВСН более 15 лет, видел всю боеготовность. Так что это все понты плешивого чмошника.
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19.06.2022 10:09
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як то погано вийшло - Україна під пресом НАТО та РФ відмовилася від свого ЯО, а тепер вона і не член НАТО та без захисту ЯО👇

Наш чіткий сигнал Росії: НАТО захищає всі держави-члени", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3348817
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19.06.2022 09:50 Відповісти
другими словами Украину можете херячить! так получается?
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19.06.2022 10:13 Відповісти
МЫ ПЕРЕЖИВАЕМ ---ЧТОБЫ РУКОЖОПЫЕ КАЦАПЫ...... ВО ВРЕМЯ БРАЩКАННЯ ОРУЖИЕМ АТОМНЫМ...... НЕ УРОНИЛИ ЕГО СЕБЕ НА НОГИ....... И ОНО СЛУЧАЙНО НЕ БАБАХНУЛО С УЧЕТОМ СИНИХ ВАНЕК ДЕБИЛОВ КРЕТИНОВ ДАУНОВ ЛИШНЕ--ХРОМОСОМНЫХ В **********...И АРМИИ
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19.06.2022 10:21 Відповісти
Та ему накакать на это. Он просто не уверен что этот совковый металлолом полетит, а не взорвётся в шахтах
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19.06.2022 09:51 Відповісти
Воно то так. Тільки купи совкового металолому прилітають по Україні майже кожен день.
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19.06.2022 10:03 Відповісти
Это точно. Они три года ракету на вывод спутника на орбиту готовят,и та рвется. А те, что 40 лет в шахтах простояли. А регламент проводились так же, как Шойгу армию создавал. Да и служил я в РВСН более 15 лет, видел всю боеготовность. Так что это все понты плешивого чмошника.
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19.06.2022 10:09 Відповісти
прівєт на сракальную дату?

Сенат США може розглянути визнання рф спонсором тероризму і це може статися вже 22 червня.

«Ми отримали чітку підтримку від Ненсі Пелосі по прийняттю резолюції щодо визнання росії державою-спонсором тероризму. Ймовірно, наступного тижня ця резолюція буде розглядатися в Сенаті" https://t.me/AFUStratCom/3169
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19.06.2022 10:54 Відповісти
Цензор здесь точно ни при чем.
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19.06.2022 10:09 Відповісти
От цікаво, а хто і де придумав атомну бомбу, випробував її, потім розробив ядерну зброю....і для чого? Щоб ніколи її не застосовувати? Лицемірство вищого гатунку. Якщо така зброя є, значить колись і десь вона вистрілить.
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19.06.2022 10:03 Відповісти
Ну, по задумці, вона якраз для того і є, щоб усі її срались та не використовували.
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19.06.2022 10:06 Відповісти
То что вы защищаете всех только членов НАТО это хорошо, но если бы четко сказали, что пусть только по кому-то в мире нанесешь ядерный - тебе конец окурок, вот это был бы сигнал что надо
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19.06.2022 10:04 Відповісти
ядерные последствия дороже
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19.06.2022 10:17 Відповісти
Шелупонь у тєбя в головє, одноклєточний!
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19.06.2022 10:24 Відповісти
Пшло вон отсюдова, *****! 😁
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19.06.2022 12:34 Відповісти
Ты зря всех судишь по себе, где ты за копеечку малую и мать продашь и в жопу дашь.
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19.06.2022 10:34 Відповісти
Сейчас будешь послан на *** с сайта)))
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19.06.2022 10:58 Відповісти
Тю,ну опять пойдешь на ***)))
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19.06.2022 11:01 Відповісти
Тю,спам не могу открыть,явно свинья продолжает всхрюкивать.
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19.06.2022 11:08 Відповісти
Тобто, по Україні лупити можна. Сигнал ***** надіслано.
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19.06.2022 10:04 Відповісти
як цей придурок дістав. Краще, щоб він мовчав, як це робив останні 2 місяці, а н давав сигнали москалям, що лупіть по Україні ядеркою, ми не проти, головне, щоб не по НАТО. Здрисни, поц!
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19.06.2022 10:07 Відповісти
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19.06.2022 10:18 Відповісти
Путіну пох.. на все і на всіх
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19.06.2022 10:24 Відповісти
А он не собирается "выигрывать", а посто ОТОМСТИТЬ (от злобы и ненависти)!
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19.06.2022 10:28 Відповісти
Понятно. Члены НАТО защищены. На остальных тебе насрать
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19.06.2022 10:29 Відповісти
********* передайте ***********, бо воно тупое не в курсе, что сейчас не начало эры ядерного оружия, когда никто не знал, что это за вундервафля и можно было безнаказано кого-то накрыть ЯО. Все страны, включая Украину являются ядерными, поэтому ********* не в безопасности и как один из вариантов Возмездия, элементарно, мощный удар обычным ракетами или РЗСО по АЭС *********а сделает катастрофу континентального масштаба, а там уже Бог разберётся, кому в Рай, кому в Ад.
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19.06.2022 10:30 Відповісти
Или просто в списке для лендлиза добавится десяток ядерных боеголовок вместе со средствами доставки.
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19.06.2022 10:36 Відповісти
А как вариант, в случае применения ЯО по Украине ************, передача ЯО Украине, они же обещали безопасность по Будапештскому меморандуму, вот вернут назад несколько Томагавками, возьмут попкорн и будут со стороны смотреть на "братский" обмен ударами.
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19.06.2022 10:57 Відповісти
пуціна опущено і по колу пущено...

Просто шоком для всього російського політикуму, що сидить у залі ПМЕФ, стали прямі слова Токаєва путіну, що Казахстан не може визнати квазідержавні утворення, створені рф у Донецьку та Луганську. Це означає крах усієї російської риторики про "СВО" із "захисту" Донбасу. Якщо навіть партнери СНД таке вказують путінському стаду, це повний абзац. путін від хвилювання навіть ім'я візаві не зміг вимовити. Токаєв транслює і китайську позицію, яка розглядає створення квазіреспублік як натяк на спроби підриву і китайської територіальної цілісності. росію з такими хижацькими звичками навіть на сході не чекають.

Довершила приниження росіян відмова Токаєва прийняти від них орден Олександра Невського. Нагорода мала стати символом надання казахами сприяння соціально-економічному розвитку рф. https://t.me/AFUStratCom/3162
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19.06.2022 10:35 Відповісти
Казахстан призывает все страны мира разработать план по ликвидации ядерного оружия к 2045 году, заявил глава МИД Мухтар Тлеуберди. https://t.me/charter97_org/76042
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19.06.2022 10:42 Відповісти
Тут ещё хузна, насчёт неприятия маладых республик, может он таким образом предлагает легализацию Донбасса методом присоединения областей к **********.
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19.06.2022 11:00 Відповісти
Ок...Україна член НАТО? То які гарантії в України, що москаль не використає ядерну зброю проти Києва? Цей обіс.раний БУДАПЕШТСЬКИЙ паперчик? Якщо не Путін, то після Путіна прийде якась пришиблена москалота і натисне на цю червону кнопку... Чого, чого..але пришиблених царів на московії не бракувало...починаючи з Грозного і Боголюбського, який спалював Київ вщент, до попелу .... Батурин...і т.д.

Тут є три шляхи...
1) Самостійно відновити ЯДЕРНИЙ ПАРИТЕТ З МОСКОВІЄЮ.
2) Запросити у США/БРИТАНІЇ/ФРАНЦІЇ розмістити свій ядерний арсенал на території України...як це є в Туреччини чи Німеччині...Навіть розміщення на своїй території, значно знижує ризики використання ядерної зброї росіянами проти України ..
3) Чекати що Росія розпадеться і Захід зуміє її денукліаризувати....

Третій варіант фантастичний....Оскільки навіть після розпаду,(відвалиться припустимо Татарстан, півн.Кавказ) залишиться дуже АГРЕСИВНИЙ КУСОК МОСКОВІЇ І З ЯДЕРНОЮ ЗБРОЄЮ.... І тоді він точно пригадає Києву з чого все почалося, з чого розпочався розвал Росії...тому ризики використання ЯЗ проти Києва значно зростуть.....
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19.06.2022 10:43 Відповісти
Третій варіант як раз реальний. А ЯЗ кацапи скоріше продадуть ніж використають.
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19.06.2022 11:04 Відповісти
КНДР продає ядерну зброю? Це буде аналог КНДР.... Озлоблена, ображена на весь Світ Московська область, яка буде так само шантажувати ЯЗ, як це робить північнокорейський Кім Чен Пих...
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19.06.2022 11:22 Відповісти
Закрий свою пащу, йєнс. Не ганьбися ще більше.
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19.06.2022 10:57 Відповісти
США, та Великобританія мають чітко заявити, як гаранти Будапештського меморандуму, що в разі ядерної атаки на Україну, вони завдадуть удар у відповідь! Це трохи охолодить рашистів. Т
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19.06.2022 11:12 Відповісти
А где там поделся наш"красный директор"-экспрезидент?Хоть бы пару боеголовок для "Точки"заныкал от передачи в рашу, было бы чем прикрыться..НАТО умывает руки в отношении БМ,а у Неньки новая головная боль..
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19.06.2022 11:30 Відповісти
США нужно время чтобы обновить ядерное оружие. Модернизация должна начаться с 2025-го года и займет не мало лет.
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19.06.2022 12:24 Відповісти
и о погоде...природе... *****
//
Козявку ищут вторые сутки: над ******, ковыряющимся в носу, хохочут в сети

https://t.me/telegraf_com_ua/16715



***** на Петербурзському міжнародному економічному форумі був зайнятий нагальними проблемами - тягнув із носа козу, а потім розглядав її, ніби знайшов сенс існування.
Повага до аудиторії зашкалює.
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19.06.2022 12:54 Відповісти
Знову заяви подібні тим,які повторювали напочатку-«ми з московією не будем воювати.». Таким чином давали зелене світло агресору. Зараз історія повторюється. Совість є увас?!!!
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19.06.2022 13:06 Відповісти
там хробаки в голові, а рашистів у раю чекають
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19.06.2022 14:16 Відповісти
помните шо Немцов говорил? "Да он же *******, Путин этот ваш, он *******, понимаете?"

Особенно на финишной прямой своей никчемной жизни. Он, может быть, хочет всех за собой в могилу потянуть, ему-то терять нечего, он сам смертный. А на остальных ему тупо плевать, даже на своих детей.
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19.06.2022 15:23 Відповісти
Таких идиотов как Столтенберг, и низкоуровневых животных как Макрон и Шольц, Европа еще не видела.

Только Америка!
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19.06.2022 15:45 Відповісти
 
 