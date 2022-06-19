"Путін має знати, що ядерну війну не можна виграти й ніколи не можна вести. Наш чіткий сигнал Росії: НАТО захищає всі держави-члени", - Столтенберг
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У НАТО попередили російського президента Володимира Путіна про неприпустимість розв'язання ядерної війни.
Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю Bild, передає Цензор.НЕТ.
"Ми не бачимо більшого рівня готовності в російських ядерних силах. Тим не менш, брязкання ядерною зброєю з боку Росії небезпечно і безвідповідально. Путін має знати, що ядерну війну не можна виграти й ніколи не можна вести. Наш чіткий сигнал Росії: НАТО захищає всі держави-члени", - сказав він.
Топ коментарі
+14 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
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+8 Ziu Zou
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+8 Alexey Chernyavsky
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Наш чіткий сигнал Росії: НАТО захищає всі держави-члени", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3348817
Сенат США може розглянути визнання рф спонсором тероризму і це може статися вже 22 червня.
«Ми отримали чітку підтримку від Ненсі Пелосі по прийняттю резолюції щодо визнання росії державою-спонсором тероризму. Ймовірно, наступного тижня ця резолюція буде розглядатися в Сенаті" https://t.me/AFUStratCom/3169
Просто шоком для всього російського політикуму, що сидить у залі ПМЕФ, стали прямі слова Токаєва путіну, що Казахстан не може визнати квазідержавні утворення, створені рф у Донецьку та Луганську. Це означає крах усієї російської риторики про "СВО" із "захисту" Донбасу. Якщо навіть партнери СНД таке вказують путінському стаду, це повний абзац. путін від хвилювання навіть ім'я візаві не зміг вимовити. Токаєв транслює і китайську позицію, яка розглядає створення квазіреспублік як натяк на спроби підриву і китайської територіальної цілісності. росію з такими хижацькими звичками навіть на сході не чекають.
Довершила приниження росіян відмова Токаєва прийняти від них орден Олександра Невського. Нагорода мала стати символом надання казахами сприяння соціально-економічному розвитку рф. https://t.me/AFUStratCom/3162
Тут є три шляхи...
1) Самостійно відновити ЯДЕРНИЙ ПАРИТЕТ З МОСКОВІЄЮ.
2) Запросити у США/БРИТАНІЇ/ФРАНЦІЇ розмістити свій ядерний арсенал на території України...як це є в Туреччини чи Німеччині...Навіть розміщення на своїй території, значно знижує ризики використання ядерної зброї росіянами проти України ..
3) Чекати що Росія розпадеться і Захід зуміє її денукліаризувати....
Третій варіант фантастичний....Оскільки навіть після розпаду,(відвалиться припустимо Татарстан, півн.Кавказ) залишиться дуже АГРЕСИВНИЙ КУСОК МОСКОВІЇ І З ЯДЕРНОЮ ЗБРОЄЮ.... І тоді він точно пригадає Києву з чого все почалося, з чого розпочався розвал Росії...тому ризики використання ЯЗ проти Києва значно зростуть.....
погоде... природе... *****
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Козявку ищут вторые сутки: над ******, ковыряющимся в носу, хохочут в сети
https://t.me/telegraf_com_ua/16715
***** на Петербурзському міжнародному економічному форумі був зайнятий нагальними проблемами - тягнув із носа козу, а потім розглядав її, ніби знайшов сенс існування.
Повага до аудиторії зашкалює.
Особенно на финишной прямой своей никчемной жизни. Он, может быть, хочет всех за собой в могилу потянуть, ему-то терять нечего, он сам смертный. А на остальных ему тупо плевать, даже на своих детей.
Только Америка!