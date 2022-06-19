"Путін має знати, що ядерну війну не можна виграти й ніколи не можна вести. Наш чіткий сигнал Росії: НАТО захищає всі держави-члени", - Столтенберг

У НАТО попередили російського президента Володимира Путіна про неприпустимість розв'язання ядерної війни.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю Bild, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не бачимо більшого рівня готовності в російських ядерних силах. Тим не менш, брязкання ядерною зброєю з боку Росії небезпечно і безвідповідально. Путін має знати, що ядерну війну не можна виграти й ніколи не можна вести. Наш чіткий сигнал Росії: НАТО захищає всі держави-члени", - сказав він.

Також читайте: Ризик застосування ядерної зброї у світі досяг найвищого рівня з часів холодної війни, - SIPRI