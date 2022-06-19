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Вночі ворог двічі обстріляв зі своєї території житлові квартали Середино-Будської громади на Сумщині, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,обстріли

Сьогодні вночі російські окупанти з мінометів обстріляли житлові квартали міста Середина-Буда Сумської області.

Про це в телеграмі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі ворог двічі відкривав вогонь зі своєї території по Середино-Будській громаді. Із 4 до 5 ранку і потім близько 7. Гатили з міномета по житлових кварталах міста Середина-Буда", – написав Живицький.

Як зазначається, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків мирних жителів та господарчі споруди. Один будинок було зруйновано внаслідок пожежі після влучання ворожого боєприпасу.

Інформація щодо постраждалих чи загиблих ще уточнюється.

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Автор: Наталя Джума
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19.06.2022 10:01 Відповісти
 
 