Ексначальник внутрішньої безпеки СБУ Наумов міг передавати спецслужбам РФ секретні дані щодо Чорнобильської АЕС, - ДБР
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Ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, який був затриманий 7 червня у Сербії, міг збирати та передавати російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю, зокрема, щодо систем безпеки зони відчуження ЧАЕС.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань у відповідь на запит "Схем", передає Цензор.НЕТ.
"Здійснюється досудове розслідування за фактом можливої державної зради громадянина України, який, обіймаючи посаду керівника державного підприємства, що забезпечує діяльність зони відчуження ЧАЕС, та в подальшому, керівну посаду в Службі безпеки України, збирав відомості щодо функціонування систем безпеки зони відчуження ЧАЕС та іншу інформацію конфіденційного характеру.
На теперішній час вживаються необхідні заходи для встановлення всіх об'єктивних обставин кримінального правопорушення та осіб, які можуть причетними до співпраці з спеціальними службами та окупаційними військами країни агресора", - розповіли в ДБР.
У справі за "можливими фактами вчинення Наумовим державної зради" співробітники ДБР провели обшуки за адресами "осіб, які можуть бути причетними до збирання та передачі іноземній державі, іноземній організації або ïxнім представникам відомостей, що становлять державну таємницю", йдеться у відповіді правоохоронців.
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тупиймудрий наріт - це глядачі в цьому театрі.
Так буває ніхто не винуватий, Чонгар сам розмінувався, 4 моста і дамба.
Какая разница, на битуме заработали, на перепродаже електрики с Белорусии тоже и на Антраците. Тут порошенко виноват, на войне зарабатывал - надо просто перестать стрелять.
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Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов може проживати у приватному будинку під Києвом разом із помічницею президента Марією Левченко та її чоловіком, ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, який ймовірно є громадянином Росії. Такі зв'язки можуть становити загрозу для національної безпеки України.
ДРУЖИНА ГОЛОВНОГО РОЗВІДНИКА МІНОБОРОНИ ХОДИТЬ У СКАНДАЛЬНИЙ МОНАСТИР УПЦ (МП), ДЕ ПЕРЕХОВУВАВСЯ ТЕРОРИСТ ЛУСВАРГІ - ЖУРНАЛІСТ
А патріотів звільняв.
Хто такі Расюк, Наумов і Нескоромний
Усі троє були або є співробітниками СБУ, а тому публічної інформації про них небагато.
Андрій Наумов
Андрій Наумов, жертва, начальник Управління внутрішньої безпеки СБУ. Нині 38-річний спецслужбовець прийшов у відомство в 2019 році. І за рік після цього отримав від президента Володимира Зеленського звання бригадного генерала.
Раніше Наумов працював у Генпрокуратурі та Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження. Нині він відповідає за контроль самих СБУшників, щоб ті не йшли на корупцію. Інформація про роботу цього підрозділу - секретна.
Журналіст Юрій Бутусов назвав Наумова "правою рукою" і другом глави СБУ Івана Баканова. Деякі джерела УП ідентифікують його мало не як "гаманця" Баканова.
У жовтні минулого року розслідування програми "Схеми" випустили сюжет про елітну нерухомість родини Наумова. За даними журналістів, квартиру у центрі Києва Наумови придбали в чотири рази дешевше від ринкових цін. Її, як і ще одне житло - будинок на Київщині, записали на матір службовця.
Юрій Расюк
Юрій Расюк, організатор, консультант СБУ. У мережі є одна його декларація, згідно з якою 53-річний чоловік одружений, має сина. Дружина займається підприємництвом. Расюк здобув освіту в КНУ ім. Т. Шевченка як вчитель історії.
Наразі працює на посаді старшого консультанта 7 відділу штабу Антитерористичного центру СБУ. На момент затримання був на лікарняному після COVID-19.
За версією слідства, Расюк відіграв роль організатора нападу: розробляв план, підшукав нападника, мав забезпечити знаряддя злочину.
Дмитро Нескоромний
Дмитро Нескоромний, можливий замовник, полковник СБУ. В липні-листопаді 2019 року він був заступником голови СБУ, потім - першим заступником, очолював Головне управління по боротьбі з корупцією. У березні 2020 року Нескоромного звільнили з посади, але він залишився у розпорядженні СБУ.
За даними двох джерел УП, саме 42-річний Нескоромний у вересні 2019 року приніс Володимиру Зеленському так звані "плівки Єрмака". На цих записах брат тодішнього заступника голови, а нині - керівника Офісу президента проводив нефіційні "співбесіди" на державні посади і домовлявся про гроші за такі "послуги".
Після цього Нескоромного позбавили посади, а він навіть планував влаштувати викривальну пресконференцію, але за кілька годин до просто скасував її.
За даними журналіста Бутусова, дружина, грузинка за походженням, та діти Нескоромного мають російське громадянство. У мережі є інформація про повну тезку дружини СБУшника, яка ще в 1997 році вступила до вишу в російському Краснодарі. Однак будь-яких інших підтверджень зв'язків родини із РФ у відкритому доступі знайти не вдалось.
Точно передавав,згідно османських договорняків.
І яка там система безпеки ? Батальйон НГУ ?
коли СБУ серйозно займалась НЕдопуском до держтаємниці зрадників та колаборантів?
коли СБУ НЕ брала на облік публчні дівочі письки?
коли СБУ НЕ ганалася за майнерами криптовалют?
коли СБУ НЕ перевіряла ліцензії на ігральні автомати?
коли СБУ НЕ займалась невеличкими бізнесменами що термініровали трафік й зменьшували заробітки Київстару?
коли СБУ не громила софтверні компанії та не крала в них компьютери та сейфи з заробітною платою програмістів?
Тому ДБР "шиє" справу про зраду України. Походу ДБР тільки фабрикуванням справ на замовлення ОП і займається.
СБУ спасет не реформа, а полная с нуля спецслужба. Иначе этот кротопитомник не вычистить.
Куди там Чонгару.
Я писала в квітні 2019, що вони - вороги і зрадники України. Що й підтверджують, на жаль, дуже трагічні події.