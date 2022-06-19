Ексначальник внутрішньої безпеки СБУ Наумов міг передавати спецслужбам РФ секретні дані щодо Чорнобильської АЕС, - ДБР

Ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, який був затриманий 7 червня у Сербії, міг збирати та передавати російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю, зокрема, щодо систем безпеки зони відчуження ЧАЕС.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань у відповідь на запит "Схем", передає Цензор.НЕТ.

"Здійснюється досудове розслідування за фактом можливої державної зради громадянина України, який, обіймаючи посаду керівника державного підприємства, що забезпечує діяльність зони відчуження ЧАЕС, та в подальшому, керівну посаду в Службі безпеки України, збирав відомості щодо функціонування систем безпеки зони відчуження ЧАЕС та іншу інформацію конфіденційного характеру.

На теперішній час вживаються необхідні заходи для встановлення всіх об'єктивних обставин кримінального правопорушення та осіб, які можуть причетними до співпраці з спеціальними службами та окупаційними військами країни агресора", - розповіли в ДБР.

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У справі за "можливими фактами вчинення Наумовим державної зради" співробітники ДБР провели обшуки за адресами "осіб, які можуть бути причетними до збирання та передачі іноземній державі, іноземній організації або ïxнім представникам відомостей, що становлять державну таємницю", йдеться у відповіді правоохоронців.