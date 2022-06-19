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Вибух резервуару з паливом на Дніпропетровщині: одна людина загинула, 13 постраждали, пожежу гасять всю ніч

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух

У Новомосковському районі Дніпропетровщини внаслідок ворожої атаки вибухнув резервуар з паливом. Один пожежник загинув, ще двоє в лікарні, загалом постраждали 13 людей.

Про це повідомив у фейсбуці голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно вибухнув резервуар з паливом у Новомосковському районі. Там рятувальники 14-ту годину борються з пожежею, яку спричинила ракетна ворожа атака. Один рятувальник загинув, двоє з опіками ушпиталені", - написав він.

Резніченко додав, що загалом постраждали 13 людей.

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"Але як би вони по нас не стріляли - ми вистоїмо. Ми знищимо цю наволоч і відбудуємо все, чого вони посміли торкнутися", - пообіцяв Резніченко.

Автор: Ольга Лузан
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Новомосковському !!!
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19.06.2022 10:28 Відповісти
знали падлюкуди бить ..
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19.06.2022 10:57 Відповісти
а хіба мізків не вистачає прогнозувати і не наступати га ті самі граблі?
де децентралізація зберігання нафтопродуктів і не тільки їх?
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19.06.2022 13:52 Відповісти
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19.06.2022 11:02 Відповісти
не "вибухнув" , а розхерячили чергову нафтобазу.. йшов четвертий місяць війни....
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19.06.2022 11:08 Відповісти
І що? Хтось справді думає, що кацапам бурят ький шаман розповів, що в резервуар було закачане паливо? Якась ****, місцева до того ж і дзенькнула, де і коли. І можливо або присвітила, або маячок поставила. Зоча чемно кажуч не розумію, чому дсі у прифронтовому місті паливо закачують у не заземлені і не забетоновані резервуари? Очобливо прикро, бо те палво мало того, що дороге, так його ще й нема. Вчора обійшов чотири заправки, щоб купити 2 літри бензину для мотокоси. І не квпив - нема. Обіцяли з понеділка. А тут - всю ніч горіло. Ще й люди загинули.
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19.06.2022 11:20 Відповісти
у нас многие идиоты либо предатели до сих пор "не понимают" что такое рассредоточение и для чего оно нужно.
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19.06.2022 11:22 Відповісти
100 відсотково мутять з паливом..
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19.06.2022 12:18 Відповісти
при нинішніх цінах..та нестачі...списати на війну..то як два пальця...
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19.06.2022 12:19 Відповісти
 
 