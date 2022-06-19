Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 33 600 осіб, 216 літаків, 181 гелікоптер, 1468 танків та 3577 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 19 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 33 600 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.06 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 33600 (+250) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1468 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 3577 (+4) од,
артилерійських систем – 745 (+6) од,
РСЗВ ‒ 235 (+2) од,
засоби ППО ‒ 98 (+0) од,
літаків – 216 (+0) од,
гелікоптерів – 181 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 598 (+4),
крилаті ракети ‒ 130 (+1),
кораблі /катери ‒ 14 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2523 (+10) од,
спеціальна техніка ‒ 55 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.
Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Доп. подтверждение, что самолет был сбит:
Пілот збитого вранці в Донецькій області російського штурмового літака Су-25 зміг катапультуватися і наразі узятий в полон. Джерело: https://censor.net/ua/v3348745
Використовувати українцям такі речі це теж саме що бити себе по яйцях, лютий кринж, бо це робота на пропаганду ворога.
Тим більше враховуючи що у нас президент єврей, тобто ну ніяк українці нацистами бути не можуть інакше хрюкали б як росіяни що треба виключно представників свого "мира" обирати.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 июня это 9457 погибших"-это из телеграмканала general SVR