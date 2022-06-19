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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 33 600 осіб, 216 літаків, 181 гелікоптер, 1468 танків та 3577 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,втрати,знищення,ліквідація

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 19 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 33 600 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.06 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 33600 (+250) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1468 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 3577 (+4) од,

артилерійських систем – 745 (+6) од,

РСЗВ ‒ 235 (+2) од,

засоби ППО ‒ 98 (+0) од,

літаків – 216 (+0) од,

гелікоптерів – 181 (+1) од,

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БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 598 (+4),

крилаті ракети ‒ 130 (+1),

кораблі /катери ‒ 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2523 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 55 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 33 600 осіб, 216 літаків, 181 гелікоптер, 1468 танків та 3577 броньованих машин 01
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Топ коментарі
+11
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19.06.2022 11:23
+5
С нетерпением жду юбилейный 1488 российский танк
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19.06.2022 11:23
+4
Америка в Іраку відразу почала наступальну операцію...мабуть, що це таки залежить від того, яким чином проводити цю наступальну операцію.
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19.06.2022 11:17
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Літак 1 є збитий.
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19.06.2022 10:55 Відповісти
Військові 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців 18 червня збили з ПЗРК "Ігла" російський літак Су-25 в Донецькій області. Джерело: https://censor.net/ua/n3348705
Доп. подтверждение, что самолет был сбит:
Пілот збитого вранці в Донецькій області російського штурмового літака Су-25 зміг катапультуватися і наразі узятий в полон. Джерело: https://censor.net/ua/v3348745
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19.06.2022 11:25 Відповісти
Уничтожение вражеских артсистем и РСЗО показьівает єффективность контрбатарейной борьбьі, увеличение єтого показателя в разьі - задача новьіх систем вооружений . Так можно будет определить их появление на фронте , тех же Хаймарс .
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19.06.2022 10:56 Відповісти
Нам тепер наступати, а наступ завжди забирає більше життів.
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19.06.2022 11:00 Відповісти
Америка в Іраку відразу почала наступальну операцію...мабуть, що це таки залежить від того, яким чином проводити цю наступальну операцію.
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19.06.2022 11:17 Відповісти
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19.06.2022 11:23 Відповісти
Кіт Степан?
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19.06.2022 11:48 Відповісти
С нетерпением жду юбилейный 1488 российский танк
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19.06.2022 11:23 Відповісти
В чому сакральність числа 1488?
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19.06.2022 12:52 Відповісти
14/88, або чотирнадцять слів - кодове гасло (іноді також уживається як привітання або підпис) у неонацистів, та ультраправих
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19.06.2022 14:11 Відповісти
Це така тупа річ яку дуже сильно популяризувала рф щоб мати виправдання у західних змі що в Україні вона воює з нацизмом.

Використовувати українцям такі речі це теж саме що бити себе по яйцях, лютий кринж, бо це робота на пропаганду ворога.



Тим більше враховуючи що у нас президент єврей, тобто ну ніяк українці нацистами бути не можуть інакше хрюкали б як росіяни що треба виключно представників свого "мира" обирати.
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20.06.2022 00:26 Відповісти
Потерь немного болье-"Суббота 18.06.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 37592 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 июня это 9457 погибших"-это из телеграмканала general SVR
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19.06.2022 13:08 Відповісти
Этих уродов очень много . Так и ещё новых рожают .
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19.06.2022 14:12 Відповісти
Пока потери оркомутантов не вырастут в 3-4 раза ни о каком переломе на фронте говорить нельзя.
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19.06.2022 14:44 Відповісти
 
 