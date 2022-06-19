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бензин (182) Данілов (1191) ціни (679)

Таких цін на бензин, як були до війни, вже не буде, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Україна не зможе повернутися до довоєнних цін на бензин.

Про це він сказав в інтерв’ю Ліга.нет, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я думаю, це питання скоріше економічне, ніж технологічне. Вважаю, через певний проміжок часу воно вирішиться. Але треба розуміти, що тієї ціни, яка була раніше, вже не буде. Якщо у всьому світі ціна за бензин, умовно, два євро за літр, то як у нас може бути один євро?", - сказав він.

Данілов додав, що особисто він зараз не заправляється, бо 24 лютого передав своє броньоване авто військовим.

Також читайте: Пальне із Закарпаття відмовляються відправляти в інші регіони України

"У нас десь є фото, що під Мощуном розбили мою машину. Все. Десь тиждень вона протрималась. І комусь життя врятувала, мабуть", - сказав секретар РНБО.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+23
Прийло нарешті покращення. "Хужє не будєт" як було при Порошенко сказав Беня через рот мосейсучки і бігуса і всі побігли покращувати Беніно життя і покращили. Живіть лохи так, як голосували. Ви всеодно не зрозумієте, що то ви своїми ручками і ніжками це зробили. Велика і чародійна сила фільму про Голобородько. І назву придумали "гола борода", а краще "голі мізки". Через це кіно Володя БоневтікБонезміг і не голиться, бо його Беня не поголив, як всю массу 73%.
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19.06.2022 11:05
+21
Дякуємо, кеп. З тим барижним бидлом, яке тримає тут УСЕ, на інше сподіватися немає підстав.
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19.06.2022 11:03
+14
верните мне СССР.....- так тогда тебе за поребрик нужно
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19.06.2022 11:26
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Данілов додав, що особисто він зараз не заправляється Джерело: https://censor.net/ua/n3348824
красава. Пешком ходит или служебная есть?
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19.06.2022 11:01 Відповісти
по примеру одного поца, ездит на велосипеде. так щас вся верхушка делает.
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19.06.2022 11:12 Відповісти
летает на вертушке...
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19.06.2022 11:16 Відповісти
да таких цен как сегодня не будет помню при поганном СССР канистру бензина военные продавали за 3 рубля 12 копеек аккурат на поллитра таксисты за 3 рубля канистра 20 литров и кричали ***** как дорого... нет верните мне СССР..... я о ценах... прожили в коммунизме и не заметили что прожили... чем ближе к счастью ЧЕЛОВЕЧСТВА ТЕМ НЕУЕМНЕЙ АППЕТИТЫ НУВОРИШЕЙ ЖЫДОМАССОНОВ И ПРОЧЕЙ ОЛИГОРХАТИЧЕСКО ОХЛАКРАТИЧЕСКОГО СТРОЯ ВЛАСТИ НАХЛЕБНИКОВ И НАШЕЙНИКОВ НАРОДА...
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19.06.2022 11:19 Відповісти
верните мне СССР.....- так тогда тебе за поребрик нужно
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19.06.2022 11:26 Відповісти
Ще , як варіат- Корея , яка північна
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19.06.2022 13:29 Відповісти
А перевірити розкрадання наших нафтових вишок та собівартість їх добичи? Нє?
А закупити/ розробити міні нпз біля кожної вишки?
А повернути їх у власність держави і збільшити видобуток з 15 до 30 % від потреб нагальних?
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19.06.2022 11:42 Відповісти
Тобі потрібно в команду Гетманцева
- закупити/ розробити міні нпз біля кожної вишки
- повернути їх у власність держави і збільшити видобуток з 15 до 30 % від потреб
шедеврально....
можна ще добавити - розробити та скласти план на пятирічку
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19.06.2022 12:30 Відповісти
На БТР возят на кресло и обратно в хату.
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19.06.2022 12:52 Відповісти
Він мав на увазі,що покинув бухати,я так думаю.
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19.06.2022 16:03 Відповісти
Покращення…
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19.06.2022 11:02 Відповісти
У нас бензин на "Авиас" появился 95-й по 50 впервые за два месяца и за три часа его раскупили, а наутро опять по НПЗ ударили.
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19.06.2022 11:03 Відповісти
А зачем ваш мэр ****** на всю страну что завод опять работает? Идите и предъявляете ему теперь
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19.06.2022 12:00 Відповісти
Дякуємо, кеп. З тим барижним бидлом, яке тримає тут УСЕ, на інше сподіватися немає підстав.
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19.06.2022 11:03 Відповісти
Коли в країні ракетами ********** всі НПЗ, не варто все спирати на барижне бидло.
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19.06.2022 11:12 Відповісти
В соседней Молдавии или Румынии, где нет заводов и войны, тоже барыжное быдло цену подняло? Или может в США или Германии? Может сперва думать прежде чем писать?
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19.06.2022 17:24 Відповісти
и че у них там дифицит бенза? )
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20.06.2022 01:39 Відповісти
Война - хорошая причина задрать цены на топливо в разы, для получения сверхприбыли...
С бензином и ДТ понятно. Почему подорожал в 2 раза газ ?
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19.06.2022 11:05 Відповісти
Подорожало в мире почти все в два раза, имею ввиду энергоносители, понятно что из-за войны, но нужно прижаться и затянуть пояса цивилизованному миру до победы над страной бензоколонкой, третьего не дано.
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19.06.2022 12:24 Відповісти
Никогда ДТ не стоило дороже бензина,так как технологически при производстве оно гораздо дешевле,но наши гниды ни как не нажрутся...
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19.06.2022 18:27 Відповісти
Після 24.02. тут сильно подорожчав лише бензин.

Ціни на продукти та решту йшли вгору з літа 2021. Боротьба зі здоровим глуздом - вона така. І продуктові бариги продовжують накручувати ціни.
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19.06.2022 22:35 Відповісти
газ подешевел в мире)

у нас с бензом явно что-то мутят. Потому что для своих он и дешевле и неограниченно.

А так - дефицит

уверен что на этом наживается сейчас кто-то просто адово.
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20.06.2022 01:40 Відповісти
Прийло нарешті покращення. "Хужє не будєт" як було при Порошенко сказав Беня через рот мосейсучки і бігуса і всі побігли покращувати Беніно життя і покращили. Живіть лохи так, як голосували. Ви всеодно не зрозумієте, що то ви своїми ручками і ніжками це зробили. Велика і чародійна сила фільму про Голобородько. І назву придумали "гола борода", а краще "голі мізки". Через це кіно Володя БоневтікБонезміг і не голиться, бо його Беня не поголив, як всю массу 73%.
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19.06.2022 11:05 Відповісти
Ты дебил? Топливо во всем мире подорожало, в США и Германии, Молдавии и Румынии, где кстати нет войны и заводы целы.
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19.06.2022 17:25 Відповісти
искусственно подорожала...сняли бы вето на экспорт нефти из Венесуэлы и все бы приятно удивились...а так бабло, бабло и еща раз бабло,увы...
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19.06.2022 18:32 Відповісти
нефть Венесуэлы фактичеськи принадлежит руснявому "бизнесу", выгодополучатель от этого будет *****
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19.06.2022 20:41 Відповісти
Та не потрібно всім показувати своє дебільство, краще попробуй пошевелити своїми зеленими мізками. Звичайно є здорожчення, бо тиснуть московію і відмовляються купувати її нафту і поки шукають інші канали, нафта здорожчала, але це тимчасово і це не стосується нас, бо в нас є своя нафта і свій нафтоперебобний заводік і були свої запаси. Просто в нас немає чим відбити ракети ворога, який знищив всі наші запаси і нафтопереробні заводи, бо Володя чотирижди БоневтікБонезміг замість ракет всі гроші зпарив в дорогу. Так зрозуміло?
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19.06.2022 21:21 Відповісти
Так на все ціни будуть тільки рости. Зимою взагалі, можуть бути по справжньому голодні часи.
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19.06.2022 11:06 Відповісти
Он прав. И тут дело не только в горючем. Той Украины, которая была, уже не будет. Многие не вернутся, многое будет потеряно, многое уже не восстановить и т.д. Придется думать(не путать с думай...те), что и как налаживать в новой ситуации. По сути придется начинать все с нуля, уже правильно и так, как нужно.
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19.06.2022 11:07 Відповісти
Так языком уже все отстроили, восстановили и сделали еще лучше, чем было.
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19.06.2022 12:55 Відповісти
А я не погоджуюся з паном Даніловим.Ця ситуація склалася через залежність України від російських енергоносіїв ,диверсифікацією ніхто і ніколи не займався.якщо немає нафти є альтернатива!
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19.06.2022 11:07 Відповісти
Шо ти мелеш! Зелені покидьки повернули разом з Герусом закупівлю російських і білоруських енергоносіїв на наступний день, як прийшли до влади.
Усі ці вітряки і солярні станції якраз були побудовані у 2017-2019 роках.
Тоді ж перестали закупляти енергоносії у рф і домовились купляти ядерне паливо у США замість рашки
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19.06.2022 11:53 Відповісти
Всі роки Україна купувала нафтопродукти походженням з рф,навіть зараз ті, що привозять з ЕС на половину російські так як вироблені з їх нафти,воно і далі буде вироблятися так як нафтопроводи не включили в санкційний пакет.Про ядерне паливо для АЕС я не згадав там частково було американське встановлено на двох станціях і не на усіх блоках.
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19.06.2022 14:23 Відповісти
ничего. здоровее будет атмосфера в городах. а сильно тем, кому "ехать надо до магазина" - то оставьте свои понты, идите пешком, езжайте великом, электрикой. оставьте вы горючку на армию. понты никому не нужны.
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19.06.2022 11:07 Відповісти
Армія їздить на дизпаливі, але чомусь воно стоїть дорожче бензину.
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19.06.2022 21:59 Відповісти
є-Беня не допустит снижения цен. его марионетки тем более.
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19.06.2022 11:07 Відповісти
астанавітєсь...ржать уже нєвиносімо...
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19.06.2022 11:08 Відповісти
Как прямо так и косвенно виновна в этом бездарная власть.
Оказывается хуже может быть, да или нет ЗЕбилы?
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19.06.2022 11:08 Відповісти
Це він про 2013-тий?
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19.06.2022 11:11 Відповісти
Цікаво, якщо у світі ціна на бенз впаде до 1 долара, то скільки часу в нас протримається 20 долара ?
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19.06.2022 11:11 Відповісти
Два*
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19.06.2022 11:12 Відповісти
у нас протримається до наступного здорожчання)
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19.06.2022 15:53 Відповісти
а у нас все в руках Бені через Володю.
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19.06.2022 21:23 Відповісти
Так.Меншої ціни на продукти теж не буде. При такій ціні на дизель будемо буханку хліба 60 гр купляти.Чи як і раніше з селян останню сорочку драти.
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19.06.2022 11:15 Відповісти
Варто Данілову подивитися на графік цін на нафту,особливо на ціну в 1991 році.А тоді пошукати інформацію,скільки коштувала бензина в ті часи.Ну звичайно,якщо на місці тому ,де є зараз Україна буде знову держава совкового типу,то звичайно що ціна бензини буде не від ціни нафти на світових ринках залежати,а від експортерів,транспортників,виробників...
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19.06.2022 11:15 Відповісти
Тобто іншої влади, ніж ця, вже не буде...?
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19.06.2022 11:19 Відповісти
Конечно, ветеринар в чёрном, откуда им быть ниже если ты и твой бос продавали автогаз Коломенскому за полцены и нанесли убыток бюджету в 695 000 000 гр. Или эта другое?
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19.06.2022 11:21 Відповісти
Данілов може і про втрати і про бензин розказувать ...За таку зарплату ...Він хоть матусю провідує ?
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19.06.2022 11:23 Відповісти
вона в смартфоні....
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19.06.2022 11:25 Відповісти
при средней зарплате в ЕС в 1500 евро, 2 евро за бензин чепуха. вот мне на месяц нужно 80 литров,то есть 160 евро,но ведь останется ещё 1340 евро...а здесь,аже при зарплате 12000(320 евро) грн,нужно за бензин будет выложить 160 евро,то бишь половину зарплаты. а ведь не у всех она средняя,есть и ниже.
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19.06.2022 11:25 Відповісти
1500€ чепуха если мало ехать. Но если живёшь в ****** без нормального публичного транспорта или работа в дыре где пешком/великом далеко и ничего не едет, придётся ехать на машине. И почти треть зарплаты проехать. Особенно если один конец в городе с пробками, где у люксофоров топливный движок кушает топливо вёдрами.
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19.06.2022 22:36 Відповісти
У світі й зарплати побільші будуть, а не тільки ціни на паливо. Коли про це заходить мова, то влада язики у задній прохід засовує.
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19.06.2022 11:28 Відповісти
Запомните, это ещё белая полоса....
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19.06.2022 11:34 Відповісти
Данілов, а черепом подумати як зробити так, щоб на 4-й місяць війни, убезпечити місця зберігання палива від знищення орками.
Ні? Не на часі?
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19.06.2022 11:36 Відповісти
Так він якраз черепом, тобто кісткою і думає, а не мізками.
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19.06.2022 11:48 Відповісти
Цей "дешевий" кацапський бензин нам тепер обходиться ой як дорого але я не розумію одного чому баба-беня до сих пір на волі???
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19.06.2022 11:38 Відповісти
відповідь ви знаєте..доречі їм (олігархам)насправді невигідно,що б країна інтегрувалася до ЕС.
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19.06.2022 15:57 Відповісти
Послушайте, Данилов, вы не молчите, вы говорите всю правду народу, потом зачтётся.
Вы вроде вменяемый человек в той кормушке и не хотите отвечать за чужие грехи. Вы же знаете историю, народ не простит предательства, не пачкайте своё имя зелёной плесенью!
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19.06.2022 11:44 Відповісти
Вменяємий человек з дипломом сільського фельшера
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19.06.2022 11:54 Відповісти
Какая адекватность, всё гораздо проще

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19.06.2022 12:13 Відповісти
Якщо у всьому світі ціна 2 євро, то коли в Україні вернуть акциз і повне ПДВ у нас буде 3 євро...
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19.06.2022 11:59 Відповісти
Так і зарплат і пенсій таких малих теж не повинно бути.
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19.06.2022 12:01 Відповісти
В Польщі зараз бензин по 64 грн на наші гроші. Поставки російської нафти припинились,тому будемо мати європейські ціни. З цим дійсно потрібно змиритись.
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19.06.2022 12:40 Відповісти
Что вы все за зарплаты, цены у нас - у них. Совок у нас был 70 лет, на 30 лет мы уже ушли от совка, осталось еще 40 лет. Может повезет осилим быстрее - за 30. Но навряд ли, параша не дает...
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19.06.2022 12:44 Відповісти
Тому що при владі довбаки і колаборанти! Ну навіщо триндіти про кременчуцький нпз якщо в аккурат через деякий час в нього попадають і слуги ниють що розбомбили "єдиний в Україні" ( хоча при нормальній владі таких нпз таких розмірів повинно бути щонайменше 5 і декілька десятків поменше ) а потім ще й добавляють в новинах що він ще й може працювати і потім ще летять ракети.. Ну й де логіка?!
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19.06.2022 13:04 Відповісти
При Коломойском и хлеб будет по 100 грн. Пустили козлов в огород.
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19.06.2022 13:55 Відповісти
неужели зеля делает бизнес на крови?)))
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19.06.2022 14:25 Відповісти
аа как же, Хуже не будет?
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19.06.2022 14:58 Відповісти
то був жарт ,його електорат любить жарти, тому вибере його на другий термін.я серйозно.
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19.06.2022 16:01 Відповісти
"Якщо у всьому світі ціна за бензин, умовно, два євро за літр, то як у нас може бути один євро?" Джерело: https://censor.net/ua/n3348824 То хай тобі пояснять це хлопці,які везуть після заправки свою автівку на евакуаторі на ремонт!Європейскі ціни тягнуть за собою відповідальність якостью,Данілов!
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19.06.2022 17:28 Відповісти
А які будуть зарплати і пенсії?
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19.06.2022 18:05 Відповісти
Послушай ты, недоумок! А як у всьому свити минимальный прожиточный минимум, минимальная зарплата впятеро больше, то ЯК у нас оно такого размера? Болван дебильный! Я выпускаю продукт который у нас в стране стоит 300грн, а в Европе 30 евро! Я так, динилов???
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19.06.2022 23:00 Відповісти
всё верно сказал. все нефтезаводы и нефтебазы сожжены. только импорт из Европы.
А боты кукарекают про зраду.
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20.06.2022 04:12 Відповісти
 
 