8 565 78
Таких цін на бензин, як були до війни, вже не буде, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство
Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Україна не зможе повернутися до довоєнних цін на бензин.
Про це він сказав в інтерв’ю Ліга.нет, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я думаю, це питання скоріше економічне, ніж технологічне. Вважаю, через певний проміжок часу воно вирішиться. Але треба розуміти, що тієї ціни, яка була раніше, вже не буде. Якщо у всьому світі ціна за бензин, умовно, два євро за літр, то як у нас може бути один євро?", - сказав він.
Данілов додав, що особисто він зараз не заправляється, бо 24 лютого передав своє броньоване авто військовим.
"У нас десь є фото, що під Мощуном розбили мою машину. Все. Десь тиждень вона протрималась. І комусь життя врятувала, мабуть", - сказав секретар РНБО.
Топ коментарі
+23 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар19.06.2022 11:05
+21 Randall Flag da70119e
показати весь коментар19.06.2022 11:03
+14 zhekan
показати весь коментар19.06.2022 11:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
красава. Пешком ходит или служебная есть?
А закупити/ розробити міні нпз біля кожної вишки?
А повернути їх у власність держави і збільшити видобуток з 15 до 30 % від потреб нагальних?
- закупити/ розробити міні нпз біля кожної вишки
- повернути їх у власність держави і збільшити видобуток з 15 до 30 % від потреб
шедеврально....
можна ще добавити - розробити та скласти план на пятирічку
С бензином и ДТ понятно. Почему подорожал в 2 раза газ ?
Ціни на продукти та решту йшли вгору з літа 2021. Боротьба зі здоровим глуздом - вона така. І продуктові бариги продовжують накручувати ціни.
у нас с бензом явно что-то мутят. Потому что для своих он и дешевле и неограниченно.
А так - дефицит
уверен что на этом наживается сейчас кто-то просто адово.
Усі ці вітряки і солярні станції якраз були побудовані у 2017-2019 роках.
Тоді ж перестали закупляти енергоносії у рф і домовились купляти ядерне паливо у США замість рашки
Оказывается хуже может быть, да или нет ЗЕбилы?
Ні? Не на часі?
Вы вроде вменяемый человек в той кормушке и не хотите отвечать за чужие грехи. Вы же знаете историю, народ не простит предательства, не пачкайте своё имя зелёной плесенью!
А боты кукарекают про зраду.