Таких цін на бензин, як були до війни, вже не буде, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Україна не зможе повернутися до довоєнних цін на бензин.

Про це він сказав в інтерв’ю Ліга.нет, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я думаю, це питання скоріше економічне, ніж технологічне. Вважаю, через певний проміжок часу воно вирішиться. Але треба розуміти, що тієї ціни, яка була раніше, вже не буде. Якщо у всьому світі ціна за бензин, умовно, два євро за літр, то як у нас може бути один євро?", - сказав він.

Данілов додав, що особисто він зараз не заправляється, бо 24 лютого передав своє броньоване авто військовим.

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"У нас десь є фото, що під Мощуном розбили мою машину. Все. Десь тиждень вона протрималась. І комусь життя врятувала, мабуть", - сказав секретар РНБО.