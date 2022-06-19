УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10229 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 539 11
війна (56581) МВС (2879) Нацполіція (13932) Єнін (337) диверсія (275)

У червні поліція затримала майже 30 диверсантів, із них 11 - у Києві, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нацполіція

Правоохоронці продовжують системну роботу з виявлення диверсантів на території України.

Про це інформує пресслужба МВС, передає Цензор.НЕТ.

"Вже затримано близько 100 ДРГ по всій території України. За червень в Україні силами поліцейських затримано майже 30 диверсантів, із них 11 було - в Києві. Небезпека нікуди не зникає, ДРГ існують серед нас, працюючи на ворога. Нещодавно в Сумській обл. наші поліцейські повідомили про підозру місцевому мешканцю, якій фарбою на дверях та вікнах свого помешкання намалював заборонені на території символи Z та V, та ще й виправдовував дії російського агресора", - розповів Євгеній Єнін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У реєстрі членів незаконних збройних формувань вже понад 2 млн записів, - Клименко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
если взять живьём всю дрг из оп-ы, вместе с руководителем руководителя, то ситуация начнёт меняться к лучшему.
показати весь коментар
19.06.2022 11:15 Відповісти
Пощастило паскудам. Два місяці тому, просто пристрелили б.
показати весь коментар
19.06.2022 11:16 Відповісти
Читала, на окупованих територіях, певно півдні, кадирівці говорили одній жінці- а ви нас помнітє ? Ми в том году у вас жільйо снімалі, развєдалі всьо, отдахнулі хорошо.

Привіт зеленій владі, яка відновила туризм для разіян.
Дуже допомогли.
показати весь коментар
19.06.2022 11:24 Відповісти
Штрафи за порушення комендантської години досі не існують,поліція займається просто бестолковими бесідами з порушниками замість якісної профілактики та виявлення в тому числі дрг
показати весь коментар
19.06.2022 11:30 Відповісти
Неужели все хотели нашего Бузика убить, не волнуйтесь , за ним Ермак присматривает!
А если серьёзно, то давно надо было перестать россиян пускать в страну, даже по визам.
Хорошие россияне бывают только по личному пригашению великого Зе.
показати весь коментар
19.06.2022 11:51 Відповісти
Задержали, это хорошо, а дальше тишина.
показати весь коментар
19.06.2022 11:56 Відповісти
Так вони не дихають
показати весь коментар
19.06.2022 12:45 Відповісти
Грозєв казав, що десь за півроку до початку війни, в Україну заїхали тисячі диверсантів з парашиї. Увесь цей час вони сиділи і вичікували 24.02. І де весь час було СБУ?!! Чому баканов досі не за гратами?!
показати весь коментар
19.06.2022 12:11 Відповісти
Как там у Владимира Семёновича - идёт охота на - оман.
показати весь коментар
19.06.2022 12:45 Відповісти
Сподіваюсь всі спіймані учасники ДРГ поміщені під домашній арешт с підпискою про невиїзд в підораху???
показати весь коментар
19.06.2022 18:24 Відповісти
 
 