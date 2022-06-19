Ситуація в регіонах: війська РФ нарощують кількість обстрілів по всій лінії фронту на Донеччині, удари по сєверодонецькому "Азоту" та Харкову, - звіти ОВА

У Донецькій області росіяни нарощують кількість обстрілів вздовж усієї лінії фронту, за минулу добу вони обстріляли 28 населених пунктів.

Про це ідеться у зведеній інформації військово-цивільних адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 8:00 19 червня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

На Донеччині пошкоджено 58 об’єктів: багатоповерхівки, приватні житлові будинки, промислові об'єкти, трамвайний парк, завод, три будинки культури, психоневрологічний інтернат, дві школи, магазин, автомийка. Одна людина загинула, ще 11 дістали поранення. Область залишається без газу, частково — без води та електрики. Евакуація населення триває.

У Луганській області в Сєвєродонецьку ворог серед міста проводить цілодобову повітряну розвідку безпілотниками, коригує вогонь. Знову потужно обстріляні райони поблизу мостів. Двічі росіяни вдарили по сєвєродонецькому "Азоту", зафіксовані руйнування прохідної та очисних споруд. Загарбники також обстріляли Лисичанськ, Метьолкіне, Борівське, Білу Гору, Устинівку, Миколаївку, Білогорівку, завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару - в районі Верхньокам’янки. Значні руйнування у населених пунктах Попаснянської і Гірської громад. Двоє людей загинули.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За минулу добу задокументовано 18 ударів російських військ по населених пунктах Донеччини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Сумській області сьогодні близько 7-ї години ранку росіяни зі своєї території почали мінометний обстріл житлових кварталів міста Середина-Буда. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди. Спалахнули пожежі. Інформація про постраждалих чи загиблих уточнюється.

У Дніпропетровській області ніч минула з повітряними тривогами. Ввечері три ворожі ракети знищили нафтобазу у Новомосковському районі. Постраждали 11 людей, один перебуває у важкому стані. Ліквідація пожежі триває. Детальна інформація уточнюється.

У Харкові вчора близько 23-ї години російські снаради декілька разів влучили в інфраструктурні об‘єкти Індустріального району. Постраждалих немає. Вчора вдень ворог ракетами обстріляв газопереробне підприємство в Ізюмському районі Харківської області. Масштабну пожежу тривалий час ліквідовували рятувальники. Постраждалих немає. Загалом в Ізюмському району протягом доби внаслідок обстрілів чотири людини були поранені, одна загинула.

Вчора Миколаїв був двічі атакований ворожими ракетами. Вдень стався подвійний удар ракетами по промисловій інфраструктурі. Ввечері п’ять ракети вдарили з боку Херсонщини. За даними ОК "Південь", одна ракета знищена, дві уразили промисловий об‘єкт, одна — житловий будинок, ще одна влучила по виробничій інфраструктурі. За попередньою інформацією, жертв немає, масштаби руйнувань уточнюються. У Баштанському районі тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація уточнюється. У Миколаївському районі внаслідок обстрілів Галицинівської громади загинули двоє людей. Сталася пожежа на території приватного сільськогосподарського підприємства. Вчора через обстріли селища Засілля Первомайської громади була важко поранена одна людина. Упродовж доби під обстрілами перебувало село Парутине Куцурубської громади. Постраждалих і пошкоджень немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські війська накопичують бойову техніку та особовий склад на Запоріжжі

У Херсонській області бойові дії тривають на всій території. Росіяни продовжують хаотично обстрілювати тимчасово захоплені та звільнені населені пункті, а також сусідні області з території Бериславського та Херсонського районів.

Водночас відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Київській та Житомирській областях.