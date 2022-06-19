УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4585 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
3 124 60
біженці (1023) війна (56581) ООН (2765)

3,4 млн біженців з України отримали статус тимчасового захисту в Європі, - ООН

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

уз,біженці,укрзалізниця,евакуація,українці,еміграція,емігранти

Найбільше українських біженців офіційно оформили свій статус в Польщі, Німеччині та Чехії.

Про це повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними, зібраними від національних урядів, найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту в Польщі – 1 млн 169,5 тис. При цьому в країну з України, за даними польської прикордонної служби, з початку війни до 18 червня прибуло 4,166 млн осіб, а у зворотному напрямку відбуло в Україну 2,195 млн.

Слідом ідуть Німеччина та Чехія, де кількість біженців, що зареєструвалися для тимчасового захисту, з України становить відповідно 641,39 тис. та 373,82 тис.

Читайте: Українські біженці в Італії з 21 червня зможуть обміняти готівкову гривню на євро

Крім Польщі, Чехії, Німеччини та Італії, понад 50 тис. біженців з України зареєструвалися для статусу тимчасового захисту також в Іспанії – 119,74 тис., Франції – 87,97 тис., Словаччини – 78,11 тис. (з 270 тис.). чистого припливу через кордон з початку війни), Австрії – 71,83 тис., Великій Британії – 70,5 тис., Нідерландах – 64,48 тис. та Швейцарії – 55,92 тис.

Окремо варто вказати Росію та Білорусь, український кордон з якими перетнули відповідно 1 млн 230,8 тис. та 16,66 тис. осіб. Дані про будь-який статус цих людей відсутні, як і дані про перетин кордону України у зворотному напрямку.

Також читайте: Чехія оформила українським біженцям вже понад 377 тис. віз тимчасового захисту

Загалом, за даними ООН на 16 червня, з України з початку війни виїхало 7,704 млн осіб, тоді як назад повернулося (без даних Угорщини, РФ та Білорусі) 2,559 млн. Згідно з цією інформацією, загальна кількість біженців з початку війни ООН оцінює приблизно 4,9 млн осіб, у тому числі до Росії – понад 1,2 млн осіб.

Число внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні через розв'язану Росією війну УВКБ ООН оцінює більш ніж у 7,1 млн. Крім того, близько 15,7 млн ​​осіб, за оцінками організації, вимагають гуманітарної допомоги та захисту.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Повернуться.Знайомі виїхали,думали що там мед ложкою будуть сьорбати,але рожеві мрії розбилися об реальність.Зараз в депресняку,збираються повертатися,але бояться обстрілів .Чекають чогось,самі не знають чого
показати весь коментар
19.06.2022 13:19
+3
Мене цікавить одне- скільки з них вже не повернуться в Україну.
показати весь коментар
19.06.2022 12:54
+3
Ну з Польщі і Чехії я думаю половина повернеться. А з багатших країн, Німеччини, Англії, Франції і т.д. повернеться меншість, може третина. Все залежить від тривалості війни, якщо вона дійсно розтягнеться на роки, то на демографії України можна ставити хрест.
показати весь коментар
19.06.2022 13:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мене цікавить одне- скільки з них вже не повернуться в Україну.
показати весь коментар
19.06.2022 12:54 Відповісти
Ну з Польщі і Чехії я думаю половина повернеться. А з багатших країн, Німеччини, Англії, Франції і т.д. повернеться меншість, може третина. Все залежить від тривалості війни, якщо вона дійсно розтягнеться на роки, то на демографії України можна ставити хрест.
показати весь коментар
19.06.2022 13:14 Відповісти
Повернуться.Знайомі виїхали,думали що там мед ложкою будуть сьорбати,але рожеві мрії розбилися об реальність.Зараз в депресняку,збираються повертатися,але бояться обстрілів .Чекають чогось,самі не знають чого
показати весь коментар
19.06.2022 13:19 Відповісти
Ну я ж і сказав, що частина повернеться. Але якщо війна затягнеться надовго, то ваші знайомі наврядчи повернуться.
показати весь коментар
19.06.2022 13:22 Відповісти
дивлячись де вони живуть, регіон...
показати весь коментар
19.06.2022 15:29 Відповісти
Пані Ольга,ви би хоч сказали в якій це країні Європи,чи світу,ваші знайомі одержали депресняк?Їх,бідних і нещасних,напевне заставляють говорити на мові тієї країни ,де вони є?Місцеві не хочуть вчити українську,а тим більше кацапську?
показати весь коментар
19.06.2022 15:35 Відповісти
Якийсь % не повернеться,але не думаю,що багато.Можуть не вернутись ті,в кого кацапи знищили житло,або ті,хто вже давно планував виїхати,а тут з'явилася нагода.
В основному виїхали жінки з дітьми,вони будуть повертатися до своїх родин.Вже повертаються.
показати весь коментар
19.06.2022 13:16 Відповісти
или разводятся и остаются там. У меня уже 2 знакомых тетки умудрились выйти замуж за иностранцев...Ничего хорошего....
показати весь коментар
19.06.2022 15:30 Відповісти
ну и кем вы пойдете на работу в Канаде??? если вы были тут никем, то выезжайте. А если вы были супр-пупер специалист, хрен вас возьмут на аналог. позицию в Канаде за редким исключением (IT и т.д.)
показати весь коментар
19.06.2022 15:32 Відповісти
Згідно, правил ЄС щодо тимчасового захисту, він діє тільки до 4 березня 2023-го року. Тобто, якщо війна завершиться 1 листопада 2022-го, то до 4 березня всі біженці повинні виїхати з Євросоюзу. Тому вкиди рашистів, що 5 млн українців ніколи не повернуться з ЄС в Україну - маячня.
показати весь коментар
19.06.2022 13:42 Відповісти
Це ти про польщу чи чехію? В цивільних країнах ЄС, аби влаштуватися на роботу з зп від 2000 ойро, без знання місцевої мови або англійської - неможливо. А заробляти 2500 тис злотих у гривневому еквіваленті, я і в Україні можу.
показати весь коментар
19.06.2022 13:53 Відповісти
Есть еще статус беженца, а это гораздо серьезней статуса временной защиты. По нему упрощенное получение гражданства и практическая невозможность отправки на родину. Это навсегда.
показати весь коментар
19.06.2022 15:03 Відповісти
Туристы.
показати весь коментар
19.06.2022 13:09 Відповісти
Я хотів би переїхати в Канаду. Це найкращий варіант для тих хто не боїться ризикувати.
показати весь коментар
19.06.2022 13:11 Відповісти
Клімат там дуже хєровий. Без знання англійської чи французької, без кваліфікації, туди немає сенсу їхати взагалі. Є декілька знайомих, яким там дуже не сподобалося і вони повернулися.
показати весь коментар
19.06.2022 13:32 Відповісти
Ну, свого часу я в Польщу їхав без знання мови і кваліфікації, але нічого, нормально влаштувався. В Україні в мене нічого немає, навіть роботи. Так що погана погода для мене не дуже важливо.
показати весь коментар
19.06.2022 13:40 Відповісти
польща - це не та країна аби розказувати про якісь успіхи там. Моя сестра зараз у Швеції, каже, що кліринг, збір ягод, будівництво - все це польські гастербайтери
показати весь коментар
19.06.2022 13:46 Відповісти
Я не кажу, що заробляв там мільйони. Але мені вистачало на життя і я мав можливість відкладати більшу половину зарплатні.
показати весь коментар
19.06.2022 13:51 Відповісти
До війни і в Україні у мільйонів все було чудово. Не потрібно було нікуди їхати
показати весь коментар
19.06.2022 13:54 Відповісти
Зарплата в 10000 грн це чудово? А ціни такі як в Польщі, а подекуди і більші. Чому ж тоді так багато українців виїжджало в інші країни? Те що у вас було чудово, не значить, що і в інших так само.
показати весь коментар
19.06.2022 14:10 Відповісти
если вы уборщиком тут были, то 10 тыс.
Мой вам совет - идите учитесь и работайте и не нойте на цензоре.
показати весь коментар
19.06.2022 15:36 Відповісти
У нас і до війни роботи було небагато, всі їздили на заробітки. А зараз то взагалі ледве не б'ються за можливість працювати за мінімалку. Ви кажете вчитись, так зараз без досвіду роботи ніхто тебе не візьме на роботу. Бо на одне місце 10 чоловік. Довели людей до ручки.
показати весь коментар
19.06.2022 16:35 Відповісти
Пане Волинянин, ну не потрібно прибріхувати...Ціни в Україні-такі,як у Франції,хіба що хліб дешевший, та ще горілка. Те, що в основному,продають з продуктів-їсти дуже рисковано.Як китайська продукція .
показати весь коментар
19.06.2022 15:42 Відповісти
А ще сигарети дешевші у нас і страшних картинок немає на пачках.
показати весь коментар
19.06.2022 16:36 Відповісти
В Україні в мене нічого немає, навіть роботи....
поэтому в Канаде вам будет хорошо.
А если б вы были скупер специалистом здесь, хрен вы бы рвались в Канаду.
показати весь коментар
19.06.2022 15:35 Відповісти
мне Канада очень не понравилась. Много социализма, мало свободы.
показати весь коментар
19.06.2022 13:38 Відповісти
Але попробувати варто, щоб не шкодувати потім, що прогавив таку можливість.
показати весь коментар
19.06.2022 13:41 Відповісти
я в свое время пытался эмигрировать в Канаду. слава богу вовремя понял, какое это разводило. заплатить кучу денег, что в лучшем случае устроится водилой??? Если ты не еврей, то шансов нормально устроиться будет мало.
показати весь коментар
19.06.2022 13:45 Відповісти
Канада рабочая страна, заточена чтобы ты сдох на работе без своего жилья.
Знакомая выкупила свой дом через 25 лет, местные еле-еле вытягивают аренду жилья.
показати весь коментар
19.06.2022 15:17 Відповісти
кто вернется, кто останется. как у кого получится. статус S не дает никаких гарантий.
показати весь коментар
19.06.2022 13:41 Відповісти
Скільки платять біженцям у Швейцарії на тиждень? Чи є зараз біженцям безкоштовний проїзд залізницею між містами?
показати весь коментар
19.06.2022 13:43 Відповісти
моей маме платят примерно 400 долларов, плюс столько нам как опекунам. бесплатного проезда нет. Зато есть бесплатное лечение, и даже бесплатные услуги дантиста. это вообще космос, для нас это стоит охренительные бабки.
показати весь коментар
19.06.2022 13:48 Відповісти
Не пиши хєрню. Тимчасовий захист у Європі тільки до 4 березня 2023-го. Потім потрібно дуже постаратися аби залишилися.
показати весь коментар
19.06.2022 13:44 Відповісти
по буквам, статус S, заканчивается его срок и прийдется съехать. конечно есть варинты, что ваш работодатель может запросить для вас рабочую визу или как у нас разрешение на работу В. швицы в свое время все беженцам их экс Югославии чохом выдали вид на жительство С, до сих пор плачут
показати весь коментар
19.06.2022 13:52 Відповісти
для меня беженцы это женщины, дети и старики. все остальные дезертиры. к сожалению Европа относитсчя к этой публике по другому.
показати весь коментар
19.06.2022 14:43 Відповісти
Так багато охочих просто не залишуть у ЄС, як би їм сильно не хотілось там залишитися.
показати весь коментар
19.06.2022 13:58 Відповісти
У мене кума з дітьми вже хоче повертатися у свій Харків. При цьому з Австрії її ніхто не виганяє. Так само є родичі у Швеції, Німеччині, Італії, які готові повертатися. Тому не треба приміряти свою сорочку на інших.
Особливо мене смішать мешканці Закарпаття, Галичини, Вінниччині, Черкащини, Волині чи Київщини, які розповідають про повертання у зруйновану країну.
показати весь коментар
19.06.2022 14:09 Відповісти
Наведи приклади... Мої родичі повернулись ііі... повернулись?
показати весь коментар
19.06.2022 14:48 Відповісти
это не смешно. Это плакать надо и вообще аморально
показати весь коментар
19.06.2022 15:41 Відповісти
Що заслужив наріт,те і має.
показати весь коментар
19.06.2022 14:16 Відповісти
Значит надо властям и Раде думать о том, как побуждать семьи иметь больше
детей. Стимулировать рождаемость...
показати весь коментар
19.06.2022 19:10 Відповісти
А Владік Яма втік в Штати і там газони косить... Більше невміє нічого робити, задницею крутити ламбаду там своїх вистачає!
показати весь коментар
19.06.2022 13:50 Відповісти
Шо, правда про Яму? 😳
показати весь коментар
19.06.2022 19:13 Відповісти
Многие назад приехали . Такое ощущение как перед 1-м сентября .
показати весь коментар
19.06.2022 13:51 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2022 19:14 Відповісти
От тільки забувають оті що потікали досвід Європи з балкансьими країнами , так що закінчиться війна і "юго" їм квіточками на лугових травах здаватимуться. А етнічні бандформування в основному щемлять кого, правильно своїх, так що рано хитрожопі біженці радіють сьорбнуть і вони відлуння війни.
показати весь коментар
19.06.2022 14:23 Відповісти
шо за бред?
показати весь коментар
19.06.2022 15:31 Відповісти
Heritage Auctions to Sell 2021 Nobel Peace Prize Medal Awarded to Russian Journalist Dmitry Muratov

100% of proceeds from June 20 auction will benefit UNICEF's humanitarian response for Ukrainian children displaced by war
https://historical.ha.com/itm/political/dmitry-muratov-2021-nobel-peace-prize-medal/a/790-1.s?ic16=ViewItem-Auction-Open-MostPopular-Thumbnail-112917
показати весь коментар
20.06.2022 07:01 Відповісти
 
 