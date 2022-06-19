3,4 млн біженців з України отримали статус тимчасового захисту в Європі, - ООН

Найбільше українських біженців офіційно оформили свій статус в Польщі, Німеччині та Чехії.

Про це повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними, зібраними від національних урядів, найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту в Польщі – 1 млн 169,5 тис. При цьому в країну з України, за даними польської прикордонної служби, з початку війни до 18 червня прибуло 4,166 млн осіб, а у зворотному напрямку відбуло в Україну 2,195 млн.

Слідом ідуть Німеччина та Чехія, де кількість біженців, що зареєструвалися для тимчасового захисту, з України становить відповідно 641,39 тис. та 373,82 тис.

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Крім Польщі, Чехії, Німеччини та Італії, понад 50 тис. біженців з України зареєструвалися для статусу тимчасового захисту також в Іспанії – 119,74 тис., Франції – 87,97 тис., Словаччини – 78,11 тис. (з 270 тис.). чистого припливу через кордон з початку війни), Австрії – 71,83 тис., Великій Британії – 70,5 тис., Нідерландах – 64,48 тис. та Швейцарії – 55,92 тис.

Окремо варто вказати Росію та Білорусь, український кордон з якими перетнули відповідно 1 млн 230,8 тис. та 16,66 тис. осіб. Дані про будь-який статус цих людей відсутні, як і дані про перетин кордону України у зворотному напрямку.

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Загалом, за даними ООН на 16 червня, з України з початку війни виїхало 7,704 млн осіб, тоді як назад повернулося (без даних Угорщини, РФ та Білорусі) 2,559 млн. Згідно з цією інформацією, загальна кількість біженців з початку війни ООН оцінює приблизно 4,9 млн осіб, у тому числі до Росії – понад 1,2 млн осіб.

Число внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні через розв'язану Росією війну УВКБ ООН оцінює більш ніж у 7,1 млн. Крім того, близько 15,7 млн ​​осіб, за оцінками організації, вимагають гуманітарної допомоги та захисту.