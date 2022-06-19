3,4 млн біженців з України отримали статус тимчасового захисту в Європі, - ООН
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Найбільше українських біженців офіційно оформили свій статус в Польщі, Німеччині та Чехії.
Про це повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Згідно з даними, зібраними від національних урядів, найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту в Польщі – 1 млн 169,5 тис. При цьому в країну з України, за даними польської прикордонної служби, з початку війни до 18 червня прибуло 4,166 млн осіб, а у зворотному напрямку відбуло в Україну 2,195 млн.
Слідом ідуть Німеччина та Чехія, де кількість біженців, що зареєструвалися для тимчасового захисту, з України становить відповідно 641,39 тис. та 373,82 тис.
Крім Польщі, Чехії, Німеччини та Італії, понад 50 тис. біженців з України зареєструвалися для статусу тимчасового захисту також в Іспанії – 119,74 тис., Франції – 87,97 тис., Словаччини – 78,11 тис. (з 270 тис.). чистого припливу через кордон з початку війни), Австрії – 71,83 тис., Великій Британії – 70,5 тис., Нідерландах – 64,48 тис. та Швейцарії – 55,92 тис.
Окремо варто вказати Росію та Білорусь, український кордон з якими перетнули відповідно 1 млн 230,8 тис. та 16,66 тис. осіб. Дані про будь-який статус цих людей відсутні, як і дані про перетин кордону України у зворотному напрямку.
Загалом, за даними ООН на 16 червня, з України з початку війни виїхало 7,704 млн осіб, тоді як назад повернулося (без даних Угорщини, РФ та Білорусі) 2,559 млн. Згідно з цією інформацією, загальна кількість біженців з початку війни ООН оцінює приблизно 4,9 млн осіб, у тому числі до Росії – понад 1,2 млн осіб.
Число внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні через розв'язану Росією війну УВКБ ООН оцінює більш ніж у 7,1 млн. Крім того, близько 15,7 млн осіб, за оцінками організації, вимагають гуманітарної допомоги та захисту.
Будь ласка, зачекайте...
В основному виїхали жінки з дітьми,вони будуть повертатися до своїх родин.Вже повертаються.
Мой вам совет - идите учитесь и работайте и не нойте на цензоре.
поэтому в Канаде вам будет хорошо.
А если б вы были скупер специалистом здесь, хрен вы бы рвались в Канаду.
Знакомая выкупила свой дом через 25 лет, местные еле-еле вытягивают аренду жилья.
Особливо мене смішать мешканці Закарпаття, Галичини, Вінниччині, Черкащини, Волині чи Київщини, які розповідають про повертання у зруйновану країну.
детей. Стимулировать рождаемость...
100% of proceeds from June 20 auction will benefit UNICEF's humanitarian response for Ukrainian children displaced by war
https://historical.ha.com/itm/political/dmitry-muratov-2021-nobel-peace-prize-medal/a/790-1.s?ic16=ViewItem-Auction-Open-MostPopular-Thumbnail-112917