Наші війська повинні готуватися знову воювати в Європі, - глава Генштабу Британії Сандерс
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Глава британської армії сказав своїм військам, що вони повинні "підготуватися воювати в Європі ще раз", щоб перемогти сили Володимира Путіна.
Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Генерал Патрік Сандерс, який у понеділок замінив на посаді глави Генштабу Британії Марка Карлетона Сміта, попередив солдатів про виклики, з якими вони стикаються на тлі війни в Україні.
"Тепер існує гострий імператив створити армію, здатну воювати разом із нашими союзниками і перемогти Росію в битві", — сказав генерал.
"Ми - покоління, яке має підготувати армію до того, щоб знову битися в Європі", - додав він.
Глава армії сказав, що він є "першим начальником генерального штабу з 1941 року, який взяв на себе командування армією в тіні сухопутної війни в Європі за участю континентальної держави".
"Вторгнення Росії в Україну підкреслює нашу основну мету – захистити Сполучене Королівство, будучи готовими воювати та вигравати війни на суші" - сказав генерал.
Будь ласка, зачекайте...
а то волком волком...
https://www.youtube.com/watch?v=SYjYtBUVNho
Трошки погуглив, ось мала частинка з того, що пише українська Вікіпедія: .... Коли шанси були оцінені як «химерні», початковий план був відкинутий. Натомість кодову назву використали для оборонного сценарію, в якому британці мали захищатися від радянського просування до Північного моря і Атлантики після виведення американських військ з континенту.
Це дуже зважений і тонкий розрахунок. Черчіль розумів, що друга світова породжує відкладену війну, справа часу…Мудра була людина і сильний політик.
https://www.youtube.com/watch?v=QLl0bGZ8GJ8
маємо наслідки зараз в Україні
И, кстати, какое видение было у командования союзников в конце сороковых, не зависит от того, где я родился десятилетия спустя. Я это место не выбирал.
С японией же, на которую вы намекаете, был совсем другой коленкор - япония проигрывала, но у них оставалась надежа, что прилетит вдруг
волшебник в голубом вертолётесвященный ветер синфу, и япония как-то там победит. Две бомбы показали, что никакого "священного ветра" не будет. Впрочем, по рассчётам всё тех же американцев, если бы япония сопротивлялась, война продлилась бы до 1947 года, стоила бы жизней нескольким сотням тысяч американских солдат, и многим миллионам японцев.
Теоретически могла бы дойти, но подохла бы с голоду и отсутствия снабжения!
Американцы высадились в Италии в 1943 году (до курской битвы), американские "крепости" летали с территории Украины...что еще?
За щастя зараз зберегти те, що є. А потім війни на десятиліття, як це було в ОРДЛО.
І тільки постороння допомога дасть шанс на виграш
ніхера не поняв, шо зараз сказав але тварі чомусь встали - бо тварі.
а ще вам треба бубу ********** і зелення в собі перегризти - і це розуміють всі - інакше не літав би борис.....
сотнями тисяч німцям здавалися.
Вони вважають своїм все те, що вони можуть взяти.
Віталій Портников.
https://24tv.ua/perelom-viyni-vorota-yaderne-peklo-chim-obernetsya-znishhennya_n2030134
Подивися на мапу бойових дій в Україні.
Волання про знищення кримського мосту суто політичний піар.
сер Вінстон Черчиль
не выиграть . Они, эти воши, сдают мгновенно, как только деньгами запахнет. И никакие англичане
не спасут. Разговор "не на часi", действительно не проходит. Потом, этого часа, может и не быть.
Есть же в Раде осмысленные лица и к ним примкнувшие, "Европейская солидарность, "Голос",
Разумков с единомышленниками, отколовшиеся от якобы "слуг народа" и другие номо сапиес.
Должны же они, наделённые властью, понимать, что на них лежит ответственность за судьбу
страны. С них же потом тоже спросят! А Стефанчук, второе лицо в государстве, не понимает, что может разделить потом судьбу первого?! Создайте уже какой то штаб по спасению Отечества!
воно бешеное - саме кацапська медія....