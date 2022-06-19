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Наші війська повинні готуватися знову воювати в Європі, - глава Генштабу Британії Сандерс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

велика,британія,гаубиця
Фото: express.co.uk

Глава британської армії сказав своїм військам, що вони повинні "підготуватися воювати в Європі ще раз", щоб перемогти сили Володимира Путіна.

Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Генерал Патрік Сандерс, який у понеділок замінив на посаді глави Генштабу Британії Марка Карлетона Сміта, попередив солдатів про виклики, з якими вони стикаються на тлі війни в Україні.

"Тепер існує гострий імператив створити армію, здатну воювати разом із нашими союзниками і перемогти Росію в битві", — сказав генерал.

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"Ми - покоління, яке має підготувати армію до того, щоб знову битися в Європі", - додав він.

Глава армії сказав, що він є "першим начальником генерального штабу з 1941 року, який взяв на себе командування армією в тіні сухопутної війни в Європі за участю континентальної держави".

"Вторгнення Росії в Україну підкреслює нашу основну мету – захистити Сполучене Королівство, будучи готовими воювати та вигравати війни на суші" - сказав генерал.
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Топ коментарі
+44
так - якийсь британьский експедиціонний корпус в Україні не завадив би, як не хочете русню бачити в себе на островах...
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19.06.2022 13:32
+34
Да все просто. Нужно сейчас воевать в Украине, что бы потом не воевать в Европе. Еще есть шанс переломать хребет путлеру здесь.
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19.06.2022 13:45
+20
********** рязань до маріуполя - ось мета і ціль!
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19.06.2022 13:36
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так - якийсь британьский експедиціонний корпус в Україні не завадив би, як не хочете русню бачити в себе на островах...
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19.06.2022 13:32 Відповісти
Волком ин айлэнд это не для кацапов❗
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19.06.2022 13:48 Відповісти
і даже не лисицею - відпіздялово там гарантоване.
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19.06.2022 13:52 Відповісти
welcome to the Britain! ви хотіли сказати?
а то волком волком...
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19.06.2022 13:57 Відповісти
це неможливо-кацапський солдатський чобіт на Британських Островах
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19.06.2022 13:49 Відповісти
Но Британия к этому активно готовилась

https://www.youtube.com/watch?v=SYjYtBUVNho
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19.06.2022 14:04 Відповісти
На островах згаданих Вами істот і зараз чимало, особливо грошовитих. До присутності військ безпосередньою на островах навряд чи дойде. А от безперестанні щоденні обстріли - і це будуть засоби, у порівнянні з якими Vergeltungswaffe-2 - то дитячі іграшки - це дуже ймовірно.
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19.06.2022 14:02 Відповісти
до британских островов рашистам гораздо дальше чем папуасам до солнца, ну а так вообще согласен: "британьский експедиціонний корпус в Україні не завадив би". и еще, режет слух когда территорию мокшей называют созвучно с названием Русь, хотя каюсь иногда и сам грешу этим, мне нравится как звучит в английской транскрипции "раша" предлагаю официально перейти в Украине на это название территории орды, темболее что оно международно признано.
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19.06.2022 14:12 Відповісти
Колись читав, що після зустрічі союзників на Ельбі Черчіль закликав йти далі, по суті почавши вже війну із СРСР. Важко припустити, до чого це могло привести - або Центральна Європа (до Польщі включно) залишилась б у західному світі, або навпаки - Червона Армія, вже не зв'язана союзницькими зобов'язаннями (і вже з налагодженою промисловістю за Уралом, тобто потреба в ленд-лізі вже не була критичною) дійшла б до Франції і Італії, і ми би мали у 1950-80-роки якійсь Італійську народну республіку та Соціалістичну республіку Франція.
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19.06.2022 13:34 Відповісти
Operation Impossible назьівалось, на канале The Cold War можно про это посмотреть.
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19.06.2022 13:36 Відповісти
Назва симптоматична - impossible. Самі мабуть вважали це неможливим.
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19.06.2022 14:02 Відповісти
Туплю. Не Impossible, a Unthinkable. Но суть та же.
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19.06.2022 14:05 Відповісти
Unthinkable - це ще крутіше за Impossible - щось таке, про що не можна навіть подумати.

Трошки погуглив, ось мала частинка з того, що пише українська Вікіпедія: .... Коли шанси були оцінені як «химерні», початковий план був відкинутий. Натомість кодову назву використали для оборонного сценарію, в якому британці мали захищатися від радянського просування до Північного моря і Атлантики після виведення американських військ з континенту.
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19.06.2022 14:53 Відповісти
У тому то і справа, завдяки чи через свою ментальність вони проектам дають назви які, перебуваючи у здоровому глузді, здаються неможливими… але і тут слоган «неможливе можливо» набуває актуальності.
Це дуже зважений і тонкий розрахунок. Черчіль розумів, що друга світова породжує відкладену війну, справа часу…Мудра була людина і сильний політик.
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19.06.2022 16:46 Відповісти
Але він зрозумів, що тоді Сталін до Ламаншу дійде. Атомної бомби того часу ще не було, у Франції і Італії комуністичні настрої були дуже сильні. Світ 1950-80 років точно був би інший, і не факт, що кращий.
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19.06.2022 18:32 Відповісти
Мабудь тоді і було все можливе зроблене, щоб «зв'язати» Союз війною з Німеччиною..
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21.06.2022 14:52 Відповісти
Вот видео про это.
https://www.youtube.com/watch?v=QLl0bGZ8GJ8
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19.06.2022 14:07 Відповісти
було таке - не послухали поважного пана...
маємо наслідки зараз в Україні
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19.06.2022 13:39 Відповісти
Він просив розбомбити кремль ядерною бомбою,але американці не погодились,на жаль.
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19.06.2022 13:48 Відповісти
Ядерна бомба - це вже серпень 1945, коли Берлін був вже поділений між "союзниками".
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19.06.2022 14:07 Відповісти
Просчитывался и этот вариант - если я правильно помню, даже с учётом бомб на все крупные центры, типа москвы, лениграда, Киева, Харькова... Не забывайте, что каждый второй солдат, которого бы погнали в Европу, был бы украинцем.

И, кстати, какое видение было у командования союзников в конце сороковых, не зависит от того, где я родился десятилетия спустя. Я это место не выбирал.

С японией же, на которую вы намекаете, был совсем другой коленкор - япония проигрывала, но у них оставалась надежа, что прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте священный ветер синфу, и япония как-то там победит. Две бомбы показали, что никакого "священного ветра" не будет. Впрочем, по рассчётам всё тех же американцев, если бы япония сопротивлялась, война продлилась бы до 1947 года, стоила бы жизней нескольким сотням тысяч американских солдат, и многим миллионам японцев.
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19.06.2022 14:24 Відповісти
И взагалі, існує певна різниця між "це не правда", "мені не подобається" та "ти дебіл". Ось, на приклад, мені не подобається, що набагато хто на цензоре цій різниці не бачить, але кількість лайків стверджує про те, що це є науковим фактом. Отже, чи помилялись західні військові аналітики щодо наступної війні зі совком наприкінці 1940х - початку 1950х років, чи ні - це не моя справа. Я лише розповідаю про те, що вони вирішили, и для того користуюсь англомовними та навіть проукраїнськими ресурсами.
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19.06.2022 15:12 Відповісти
Утопив в полеміці!
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19.06.2022 17:02 Відповісти
Кацапские маньяки об этом мечтали, но хватило ума понять, что это нереально.
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19.06.2022 14:07 Відповісти
Не дійшла,б. І лайна,б неіснувало. Але...,хотіли думати,що законсервували. Сподіванки:-" Я,співаночку посію,може пісня буде..."
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19.06.2022 14:04 Відповісти
не дійшла Ален Далес дуже переконливо це описав
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19.06.2022 14:07 Відповісти
Нет, это ерунда! Как только ссср отказался от лендлиза и Плана Маршала, так сразу же начался голод (он и так не прекращался) но страшный (ничем "не хуже" 1932-1933...мой прадед отсидел 8 лет за то что склады открыл). Планы такие были только на бумаге...и никто бы не пошел дальше. Американцы могли вбомбить ссср в мокшанские болота, но не сделали этого.

Теоретически могла бы дойти, но подохла бы с голоду и отсутствия снабжения!

Американцы высадились в Италии в 1943 году (до курской битвы), американские "крепости" летали с территории Украины...что еще?
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19.06.2022 14:22 Відповісти
серьезно! учитывая что в США уже была атомная бомба и высотные B-29 какие шансы били у совка продолжить существование?
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19.06.2022 14:24 Відповісти
Бис лендлизу мардовскае армиё магло тока дайтить до васюганскава балота, аставив мехесрань мудянскае.
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19.06.2022 17:16 Відповісти
В США вже була ядерна зброя, так що другий варіант був неможливий.
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19.06.2022 18:50 Відповісти
Так для западного мира Сталин был не лучше Гитлера. Заключил мир с Гитлером, захватил Прибалтику, часть Финляндии, разделил Польшу и надеялся напасть на ослабленного победителя войны Германии против западной Европы, но Гитлер ударил первым. Поэтому День Победы не праздновали до 1965 года, т.к. Сталин считал, что глобально СССР проиграл
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19.06.2022 19:00 Відповісти
********** рязань до маріуполя - ось мета і ціль!
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19.06.2022 13:36 Відповісти
Ну, будемо чесні, без посторонньої допомоги нам не повернути наші землі.
За щастя зараз зберегти те, що є. А потім війни на десятиліття, як це було в ОРДЛО.
І тільки постороння допомога дасть шанс на виграш
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19.06.2022 13:38 Відповісти
ви потенціальний кацапський гауляйтер.
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19.06.2022 13:41 Відповісти
Все питання в тому, що і війна на роки і десятиліття це теж по суті програш. Так народ зостанеться, але людські і матеріальні втрати перетворять країну в мало придатні для життя. На жаль зараз всіх влаштовує, що цю нову чуму стримує Україна своєю кров'ю.
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19.06.2022 13:44 Відповісти
іх нібер ніхт штуцен - аувштанг...
ніхера не поняв, шо зараз сказав але тварі чомусь встали - бо тварі.
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19.06.2022 13:45 Відповісти
Да все просто. Нужно сейчас воевать в Украине, что бы потом не воевать в Европе. Еще есть шанс переломать хребет путлеру здесь.
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19.06.2022 13:45 Відповісти
Європа починається і закінчується в Україні! Не було б України не було,б і політичної Європи! Ви,жалієтеся що вони нерозуміють,але,ж, і ви схоже нерозумієте
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19.06.2022 14:10 Відповісти
це розуміють британці і ще американці - всі інші ніт.
а ще вам треба бубу ********** і зелення в собі перегризти - і це розуміють всі - інакше не літав би борис.....
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19.06.2022 14:31 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏 Респект! Це справжній вохн. Розумний воїн! Чекаємо на вибух кацапських пердаків! 😊 Перший західний військовий, який подивився правді в очі.
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19.06.2022 13:47 Відповісти
Насправді брити,завше розуміли Й вихід з ЄС ,крок підготовки до тих дій,що вони зробили. А,Україні необхідно бути в ЄС, бо інакше незабезпечена стратегічна цілістність Європи
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19.06.2022 14:14 Відповісти
У вас цілий експедиційний корпус був у Європі до Другой світової війни. І що? Допомогло це вам? Бігли до Дюнкерка аж п'яти блищали.
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19.06.2022 13:52 Відповісти
ви до волги добіґли, лапотніки-камсамольці
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19.06.2022 14:10 Відповісти
як вам пяти хто намазав - борцуни ссикливі...
сотнями тисяч німцям здавалися.
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19.06.2022 14:12 Відповісти
Мільйонами!
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19.06.2022 16:57 Відповісти
Вас з Камчатки,б виковирювали без ленд лізу. Лапотники. Недопомогли б вкрадені наші заводи. Й наві т-34,небуло,б, бо й те наше,включаючи технології. То,ж сосуйте мавпи
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19.06.2022 14:18 Відповісти
діди-здaвалкі на палках - *****....
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19.06.2022 15:37 Відповісти
не було б волги? ви би бігли до уралу - ссикуни діди
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19.06.2022 17:16 Відповісти
Кацапня це такі єства, що вони будуть іти доки їх не зупинять. Як не зупинять, то будуть іти до Ламаншу й далі.

Вони вважають своїм все те, що вони можуть взяти.
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19.06.2022 13:54 Відповісти
Бо гангрена,канцер людства
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19.06.2022 14:19 Відповісти
«Хочеш миру - готуйся до війни», шкода що влада про це не чула
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19.06.2022 13:56 Відповісти
Готуєшься до війни-будуй дороги!! --Генітальніший архістратіг Світу та Всесвіту!!!)))
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19.06.2022 14:03 Відповісти
73% придурковатых недалёких" уставших от Вайны "Выбрали "какая разница" , "хоть поржем" САМИ ***** ПРИВЕЛИ РАЗОРУЖАЯ 3 года Украину ,Баканов , д'Ерьмак, каламойша ,и тысячи прихвостней ГНИД ПОДГОТОВИЛИ КАПИТУЛЯЦИЮ Портнов и его наумовы , Сальдо, ,балецкий …………
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19.06.2022 14:17 Відповісти
Зато самые хитражопые ********* у хишпанию и вякамц и какамц.
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19.06.2022 17:20 Відповісти
Влада,й незбиралася чути. У влади,був клопіт здати,урочисто
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19.06.2022 14:24 Відповісти
Перелом війни чи ворота в ядерне пекло: чим обернеться знищення Керченського моста.
Віталій Портников.
https://24tv.ua/perelom-viyni-vorota-yaderne-peklo-chim-obernetsya-znishhennya_n2030134
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19.06.2022 13:56 Відповісти
переломом в війні - досі не розумію чому цей ***-міст не знищено..
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19.06.2022 14:06 Відповісти
Не розумієш тому, що ти довбойоб.
Подивися на мапу бойових дій в Україні.
Волання про знищення кримського мосту суто політичний піар.
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19.06.2022 14:56 Відповісти
Портніков то 20 раз пересирайло в штани.
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19.06.2022 14:23 Відповісти
З Портнікова прогнозист... Хоч,багато в чому,його бачення співпадає з моїм. Але прогнозування- не його талан
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19.06.2022 14:27 Відповісти
Поист па масту с ВВ чух чух, а патом чивось бубух.
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19.06.2022 17:21 Відповісти
Застосування ядерної зброї відбудеться в будь якому разі як тільки стане зрозумілим що розгром російсскої армії і вихід ВСУ на державні кордони є питанням тижня, півтора.
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19.06.2022 19:03 Відповісти
Саме так!! Спільними зусиллями знищимо московську орду!!!))
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19.06.2022 14:00 Відповісти
Трезво мыслит человек. Уже сейчас промышленность надо переводить на военные рельсы; заодно, проверить всех руссосвины, въехавших и получивших гражданство Еворопы за последние -надцвать лет.
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19.06.2022 14:06 Відповісти
Надайте Україні літаки, засоби ПРО та ракети малої і середньої дальності у достатніх кількостях з навченим персоналом і ніякого експедиційного корпусу для перемоги над військами рашистської пітьми не потрібно буде.
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19.06.2022 14:33 Відповісти
"дайте нам зброю, а решту ми зробимо самі"
сер Вінстон Черчиль
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19.06.2022 14:40 Відповісти
Британцы готовятся к противостоянию в долгую. В ооочень долгую перспективу. Это касается уже даже не только войны в Украине. Они понимают что даже после окончания войны тут, ничего еще закончено не будет. Сейчас запад будет отстраивать свою новую политику на следующие лет так 20-30.
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19.06.2022 14:40 Відповісти
Прежний мир рухнул. Система безопасности рухнула. Нужно строить новую, исходя из того, что рядом - взбесившаяся имперская орда с ЯО, потерявшая всякую адекватность.
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19.06.2022 14:53 Відповісти
Сначала надо очистить власть от русни и продажных вошей, иначе все жертвы напрасны и войну
не выиграть . Они, эти воши, сдают мгновенно, как только деньгами запахнет. И никакие англичане
не спасут. Разговор "не на часi", действительно не проходит. Потом, этого часа, может и не быть.
Есть же в Раде осмысленные лица и к ним примкнувшие, "Европейская солидарность, "Голос",
Разумков с единомышленниками, отколовшиеся от якобы "слуг народа" и другие номо сапиес.
Должны же они, наделённые властью, понимать, что на них лежит ответственность за судьбу
страны. С них же потом тоже спросят! А Стефанчук, второе лицо в государстве, не понимает, что может разделить потом судьбу первого?! Создайте уже какой то штаб по спасению Отечества!
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19.06.2022 14:50 Відповісти
цей пост був не до тебе, одного з дебілів-придурків; і, взагалі, не до зебілів.
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19.06.2022 18:01 Відповісти
А можна почути хто ці воші? І а ще важливіше що ці воші зрадили, і факти будьласка. Дякую.
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19.06.2022 17:07 Відповісти
Ис дойчей шоли.
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19.06.2022 17:23 Відповісти
ага, 8 лет озабоченностей и взволнованностей, ни к чему хорошему не привели
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19.06.2022 15:05 Відповісти
Англия как всегда, впереди планеты всей. Пока сытая и ленивая еуропа курит бамбук и надеется что их пронесет, умные люди понимают, что Украиной ничего не закончится. А только начнется.
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19.06.2022 15:10 Відповісти
А шо, ідея суперова ! Брити, поляки,українці,литовці створюють спільну армію для відсічі біологічному супостату. Озброєння є, контингент справний,ідеологічно стійкі і "ракові щупальця" лаптеногих відрізані. Ато ординці живучи в умовах орди мають змогу швидко відновитись.+
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19.06.2022 16:09 Відповісти
Da ruskih nada jebatj po vsemu svetu , eta zaraza tak razpalzlas , chto raboti na desjatki let !
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19.06.2022 16:21 Відповісти
тобто Британiя прийшле 50 тищ контингенту у Польщу щоб захищати склади з нашим зерном?
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19.06.2022 16:31 Відповісти
Какие 50 тыс? Ты ******** головой о совок что ли? Так только коммунисты пушечным мясом воюют плюс Украина да да ты не ослышался. Вы за 8 лет нисего не сделали, всему вашему полусоветскому вооружению уже ****** давно включая б/п. Фронт держиться за счет оружия НАТО и героизма который заменяет собой недостающее вооружение. 3 НМ бригад при воздушной поддержке две недели и работа будет сделана, никаких затяжных войн. Какие *** могут быть затяжные войны со стадом орков на танках времен Хрущева? Вы ****** там так долго ******* эту вторую с конца армию мира. У вас там уже на каждый их танк по одному Джавелину, на каждый корабль по одному гарпуну, на каждый пердолет по одному стингеру. Где результаты *****?
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19.06.2022 18:20 Відповісти
А не краще захєрачити орків , погнавши з України та закінчити десь під пітєром-масквою ? Чи вони хочуть запустити їх в Європу ?
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19.06.2022 17:40 Відповісти
слава яйцям - ні сини ні онyчики не в вас,,,
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19.06.2022 17:45 Відповісти
лысый реально довыделывается, но последнем "эконом форуме" сидел в позе хуссейна
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19.06.2022 17:53 Відповісти
Запад предупредил Путина что в случае применения им ОМП они вмешаются в конфликт. Если об этом стали говорить вслух значит уже замечена подготовка.
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19.06.2022 18:50 Відповісти
А можно просто, что называется до зубов, вооружить украинскую армию.
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19.06.2022 18:53 Відповісти
відправте такера з фокса на кацащіну з сімьею.
воно бешеное - саме кацапська медія....
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19.06.2022 19:54 Відповісти
 
 