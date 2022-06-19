Унаслідок ворожих обстрілів минулої доби на Миколаївщині зазнали поранень 16 осіб, - облрада
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. За минулу добу поранень зазнали 16 осіб.
Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Під обстрілами опинилися місто Миколаїв, яке вчора було атаковане двічі, і громади Баштанського та Миколаївського районів. Зокрема, під обстріли потрапили Березнегуватська, Куцурубська, Галицинівська та Первомайська громади.
Загалом же за минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 16 людей. Дітей серед поранених немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебувають 297 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 55 осіб отримали допомогу амбулаторно.
Будь ласка, зачекайте...
а головне ******* за це - може кого ще кацапи вбьють- поранять
орденоносный сказочник Ким, со своими видосиками. Дмитро Марченко, генерал, отстоял
Николаев, за это его в тюрьму, а пред.гоc. администрации Киму, одновременно очень крупному предпринимателю, - орден Богдана Хмельницкого за хорошие съёмки себя любимого на фоне разрушенного Николаева. Потому как в почёте не воинская слава и доблесть, а самолюбование
и преклонение перед баблом.
Говорят, Бог шельму метит, но пролетело же мимо!