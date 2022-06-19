Рішення інтегрувати Росію у всі міжнародні структури було помилкою, - посол США при ОБСЄ Карпентер

Посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер вважає одним з головних провалів західної політики щодо Росії рішення інтегрувати її в усі міжнародні структури, включно з безпековими.

Про це він сказав в інтерв'ю Gazeta.ua, передає Цензор.НЕТ.

За словами Карпентера, однією з найбільших помилок було припущення, що курс на модернізацію Росії приведе до її демократизації, а в міру того, як РФ ставатиме заможнішою, вона перетворюватиметься на дедалі більш відповідального міжнародного гравця.

"Західні країни вирішили інтегрувати Росію в усі міжнародні структури, включаючи Світову організацію торгівлі, багаторівневі системи контролю за озброєннями. Попри все це, Росія порушила всі норми та принципи міжнародної системи безпеки, міжнародні правила. Це один із центральних провалів західної політики щодо Росії", - сказав посол США при ОБСЄ.

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Коментуючи можливість ефективної співпраці світових інституцій, до яких, окрім демократій, входять і автократії, Карпентер зауважив, що для цього слід подолати багато викликів.

У цьому контексті він підкреслив, що розв’язана Росією війна є не лише неспровокованою агресією однієї країни проти іншої, йдеться про базові принципи - міжнародні кордони не можна порушувати силою. Саме таке порушення спровокувало дуже драматичне голосування в Генасамблеї ООН, де 141 країна проти 5 проголосували на підтримку України, зазначив він.

"ОБСЄ вирішує, якою організацією може стати в майбутньому. Єдиний позитивний момент, який бачу з цієї ситуації, що Росія стала абсолютно ізольованою. Жодна країна не захищає російську війну проти України. Деякі країни воліють мовчати, але не захищає ніхто", - акцентував Карпентер.