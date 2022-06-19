Рішення інтегрувати Росію у всі міжнародні структури було помилкою, - посол США при ОБСЄ Карпентер
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Посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер вважає одним з головних провалів західної політики щодо Росії рішення інтегрувати її в усі міжнародні структури, включно з безпековими.
Про це він сказав в інтерв'ю Gazeta.ua, передає Цензор.НЕТ.
За словами Карпентера, однією з найбільших помилок було припущення, що курс на модернізацію Росії приведе до її демократизації, а в міру того, як РФ ставатиме заможнішою, вона перетворюватиметься на дедалі більш відповідального міжнародного гравця.
"Західні країни вирішили інтегрувати Росію в усі міжнародні структури, включаючи Світову організацію торгівлі, багаторівневі системи контролю за озброєннями. Попри все це, Росія порушила всі норми та принципи міжнародної системи безпеки, міжнародні правила. Це один із центральних провалів західної політики щодо Росії", - сказав посол США при ОБСЄ.
Коментуючи можливість ефективної співпраці світових інституцій, до яких, окрім демократій, входять і автократії, Карпентер зауважив, що для цього слід подолати багато викликів.
У цьому контексті він підкреслив, що розв’язана Росією війна є не лише неспровокованою агресією однієї країни проти іншої, йдеться про базові принципи - міжнародні кордони не можна порушувати силою. Саме таке порушення спровокувало дуже драматичне голосування в Генасамблеї ООН, де 141 країна проти 5 проголосували на підтримку України, зазначив він.
"ОБСЄ вирішує, якою організацією може стати в майбутньому. Єдиний позитивний момент, який бачу з цієї ситуації, що Росія стала абсолютно ізольованою. Жодна країна не захищає російську війну проти України. Деякі країни воліють мовчати, але не захищає ніхто", - акцентував Карпентер.
Будь ласка, зачекайте...
Вигнали кацапів не тільки із всіх спортивних змагань, але навіть із міжнародних конкурсів кішок та собачок)))
Белая африка - как про нее говорят.
Путло спіткнувся на Україні. А якби ні ? Хто був би під ударом зараз ?
Izvinjajus pered obezjanami za sravnenie roSSijanami.
Десь 3-5 рівнів, які залежать як від демократичності держави, так і від міжнародної політики, активності, статусу, так і "вислуги років".
А просування по рівням інтеграції повинно бути як вгору, так і вниз.
Це не ви вирішували, і не ви інтегрували росію в міжнародні структури. Це прокажена росія інфільтрувалася в усі ваші інститути. Почніть вивчати і здивуєтеся, яку глибоку нору викопала ця щурятня.
потому что это во первых тупо
-Шарик разовьется в черезвычайно высокую психическую личность!
-Вы думаете? (с)
І б'ють поклони та лижуть черевики "благодєтєлям" за 4 гаубиці та закривають іншим рот: "нам ніхто нічого не винен". Винен. Ще й дуже багато.
Бо саме цей колективний західний =ніхто= дуже доклався до даної ситуації і кров українців - на його руках.