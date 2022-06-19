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Рішення інтегрувати Росію у всі міжнародні структури було помилкою, - посол США при ОБСЄ Карпентер

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

карпентер

Посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер вважає одним з головних провалів західної політики щодо Росії рішення інтегрувати її в усі міжнародні структури, включно з безпековими.

Про це він сказав в інтерв'ю Gazeta.ua, передає Цензор.НЕТ.

За словами Карпентера, однією з найбільших помилок було припущення, що курс на модернізацію Росії приведе до її демократизації, а в міру того, як РФ ставатиме заможнішою, вона перетворюватиметься на дедалі більш відповідального міжнародного гравця.

"Західні країни вирішили інтегрувати Росію в усі міжнародні структури, включаючи Світову організацію торгівлі, багаторівневі системи контролю за озброєннями. Попри все це, Росія порушила всі норми та принципи міжнародної системи безпеки, міжнародні правила. Це один із центральних провалів західної політики щодо Росії", - сказав посол США при ОБСЄ.

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Коментуючи можливість ефективної співпраці світових інституцій, до яких, окрім демократій, входять і автократії, Карпентер зауважив, що для цього слід подолати багато викликів.

У цьому контексті він підкреслив, що розв’язана Росією війна є не лише неспровокованою агресією однієї країни проти іншої, йдеться про базові принципи - міжнародні кордони не можна порушувати силою. Саме таке порушення спровокувало дуже драматичне голосування в Генасамблеї ООН, де 141 країна проти 5 проголосували на підтримку України, зазначив він.

"ОБСЄ вирішує, якою організацією може стати в майбутньому. Єдиний позитивний момент, який бачу з цієї ситуації, що Росія стала абсолютно ізольованою. Жодна країна не захищає російську війну проти України. Деякі країни воліють мовчати, але не захищає ніхто", - акцентував Карпентер.
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Топ коментарі
+28
Пусти свинью за стол...
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19.06.2022 14:06
+23
цільки повна і тотальна ізоляція здатна парашу зупинити
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19.06.2022 14:04
+21
"Ви можете відмить мавпу, одягти її в смокінг, навчить користуваться столовим прибором і навіть курить сигари... Однак людиною від того вона не стане!"
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19.06.2022 14:11
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цільки повна і тотальна ізоляція здатна парашу зупинити
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19.06.2022 14:04 Відповісти
а хто це зробив?? чмеркель??
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19.06.2022 14:05 Відповісти
Ну нічого...добре, що хоч зараз зрозуміли....яке гафно цей москаль.

Вигнали кацапів не тільки із всіх спортивних змагань, але навіть із міжнародних конкурсів кішок та собачок)))
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19.06.2022 14:06 Відповісти
Вменяемые персоны из числа признанных мировых экспертов начали предупреждать об этом, начиная с 2008 года и ещё раньше!
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19.06.2022 15:10 Відповісти
Страны Балтии про опасность ведения дел с Россией в западе говорили ещё в 90-ые. Из своего горького опыта.
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20.06.2022 00:54 Відповісти
Не всіх. Деякі федерації пускають : дзюдо , теніс і інші.
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19.06.2022 18:12 Відповісти
Пусти свинью за стол...
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19.06.2022 14:06 Відповісти
Она еще дикарская страна.
Белая африка - как про нее говорят.
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19.06.2022 14:06 Відповісти
та багато африканських країн адекватніші .
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19.06.2022 15:22 Відповісти
Так, так. Ви самі здорово допомогли ворогу вас вивчити і використати.
Путло спіткнувся на Україні. А якби ні ? Хто був би під ударом зараз ?
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19.06.2022 14:07 Відповісти
"Ви можете відмить мавпу, одягти її в смокінг, навчить користуваться столовим прибором і навіть курить сигари... Однак людиною від того вона не стане!"
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19.06.2022 14:11 Відповісти
Eta obezjana stanet roSSijaninom obiknovenim s lishnei hromosomoi nacizma, fashizma...
Izvinjajus pered obezjanami za sravnenie roSSijanami.
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19.06.2022 14:20 Відповісти
Мокшанським нелюдам нічого там робити.
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19.06.2022 14:13 Відповісти
Всі ці організації просто повинні мати багаторівневу структуру інтеграції.
Десь 3-5 рівнів, які залежать як від демократичності держави, так і від міжнародної політики, активності, статусу, так і "вислуги років".
А просування по рівням інтеграції повинно бути як вгору, так і вниз.
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19.06.2022 14:17 Відповісти
головна помилка у тому, що на мапі світу ще існує ця країна нелюдів.
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19.06.2022 14:19 Відповісти
тільки паркан зі струмом та рів з крокодилами, якщо не буде знищена
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19.06.2022 14:23 Відповісти
Крокодилів не шкода ? Можуть отруїтися кацапами.
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19.06.2022 18:14 Відповісти
запізно але насилу дійшло..
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19.06.2022 14:25 Відповісти
Не дійшло! Кацапи сидять з "правом вето" в ООН і ржуть з усього недолугого "світового товариства". От що буває коли "толерантність" не можуть відрізнити від "толерастії".
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19.06.2022 14:31 Відповісти
Бог сотворив цапа, а чорт -- кацапа. Народне прислів'я.
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19.06.2022 14:35 Відповісти
рішення навчити москаля срати сидячи було помилкою
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19.06.2022 14:38 Відповісти
У християнстві саме усвідомлення своїх помилок веде до покаяння, без якого не можливе виправлення помилок і прощення за ці помилки. Захід повертається до справжнього християнства? Перший етап у них почався (окрім деяких безбожних німців на чолі з грішницею Меркель). Для України у цьому процесі найбільш впжливим буде етап виправдення Заходом власних помилок. Як практикуючий християнин, я щиро підтримую Захід на цьому шляху. 😊
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19.06.2022 14:43 Відповісти
Пусти кацапа за стіл, він та ноги на стіл.
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19.06.2022 15:00 Відповісти
Розчарую пана посла.
Це не ви вирішували, і не ви інтегрували росію в міжнародні структури. Це прокажена росія інфільтрувалася в усі ваші інститути. Почніть вивчати і здивуєтеся, яку глибоку нору викопала ця щурятня.
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19.06.2022 15:06 Відповісти
С Ватиканом надо разбираться, бо раша ИНТЕГРУВАЛА свого агента в папу римского ,
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19.06.2022 15:08 Відповісти
Там ще треба розібратися хто кого і нтегрував.
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19.06.2022 15:11 Відповісти
Інтегрувати у міжнародні структури державу-спадкоємницю більшовиків та НКВД, як виявилось, така собі затія.
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19.06.2022 16:25 Відповісти
Есть надежда , что весь цивилизованный мир будет относиться к злу как и положено - бороться до полного его уничтожения ( до последнего, не считая денег) После снятия с вооружения ядерного оружия Украиной, видел подсчеты, США сняли такое же количество. На обслуживании и содержании снятого с дежурства оружия Штаты сэкономили за 30 лет около1 трн долларов ( сравните с их помощью нам, спасибо конечно огромное). С Китаем который породила жадность Штатов и Европы будет намного сложнее. Мерзко- миллионы в лагерях делают айфоны, у них вырезают органы, если нужно , а Китай в Совбезе ООН. Все считаются с канибалами - очень справедливое устройство общества. В ядерной войне с Китаем Штаты и Европа дорого заплатят за жадность и глупость.
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19.06.2022 19:20 Відповісти
имхо у Китая есть культура и традиции, менталитет, так что вряд ли какое-то Хйло без роду-племени-воспитания-образования там всех подомнет, и отправит в рай, конечно, шанс есть, но - небольшой. да и вообще Китай всегда был мировой фабрикой, шелковый путь, тысячелетняя история (а не гебнявые сказки) куча изобретений и т.п. так что политбюро бдит, имхо. да и не сильно замечены вроде были в территориальных замашках, потому что это во первых тупо
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19.06.2022 22:11 Відповісти
Запад оказался очень наивным и доверчивым, в итоге откормили такое чудовище...

-Шарик разовьется в черезвычайно высокую психическую личность!
-Вы думаете? (с)
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19.06.2022 19:42 Відповісти
А коли тут пишеш про вину колективного заходу як одну з причин війни - налітають туалетно-помийні "експерти" і вищать, як скажені.

І б'ють поклони та лижуть черевики "благодєтєлям" за 4 гаубиці та закривають іншим рот: "нам ніхто нічого не винен". Винен. Ще й дуже багато.

Бо саме цей колективний західний =ніхто= дуже доклався до даної ситуації і кров українців - на його руках.
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19.06.2022 22:08 Відповісти
 
 