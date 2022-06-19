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Росіяни не можуть більше завантажувати Windows 10 та Windows 11 - Microsoft заборонила

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

windows

Компанія Microsoft заборонила росіянам завантажувати Windows 10 та Windows 11 зі свого сайту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Liga.net.

Тепер під час спроби завантажити Windows 11 з Росії портал Microsoft видає повідомлення "Виникла проблема з вашим запитом". Також користувачі не можуть завантажити утиліти помічника зі встановлення операційних систем. Утиліта Media Creation Tool теж недоступна.

Перевірка журналістів показала, що це не залежить від провайдера. Під час підключення до порталу з IP-адреси іншої країни проблем не виникає.

Microsoft ситуацію поки що не прокоментувала.

Читайте: Литва припиняє транзит низки товарів з РФ до Калінінградської області

Microsoft зупинила нові продажі товарів та послуг у Росії у березні, але продовжила підтримку наявних клієнтів.

У червні Bloomberg повідомив, що Microsoft значно зменшує присутність у РФ. Як зазначили у компанії, від скорочення бізнесу постраждають понад 400 співробітників.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+22
хакнутая 98-я с диска, на барахолке)
импортозаместим!
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19.06.2022 14:08
+19
дайошь чебурнет!
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19.06.2022 14:09
+18
Рекомендую возвратиться к истокам: MS-Dos и Norton Commander. Простите, Волков Commander.

Не благодарите.
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19.06.2022 14:09
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хакнутая 98-я с диска, на барахолке)
импортозаместим!
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19.06.2022 14:08 Відповісти
ото ж бо !
чим відрізняється хакнута у американців Вінда від хакнутого у українців унітаза

у них все хакнуте поза межами МОСКВОРЄПа
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19.06.2022 14:28 Відповісти
Різниця все ж є: на український унітаз вірус сам собою не поставиться, не зашифрує жорсткий диск та не буде вимагати біток. А хакнута винда... Ну, ви зрозуміли.
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19.06.2022 16:29 Відповісти
Ne, slishkom xoroshaja, im 95 i nize...
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19.06.2022 14:32 Відповісти
Но-но! Только 95, только хардкор!
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19.06.2022 14:46 Відповісти
Win 3.1 на процесорах "Байкал" - вище він не потягне!

А, зважаючи, що Taiwan Semiconductor Manufacturing Company відмовилось поставляти продукцію на московію, то будуть... та нічого вже не буде! Навіть дешевих калькуляторів!
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19.06.2022 15:01 Відповісти
І це забагато, нехай заново освоюють арифмометр "Фелікс".
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19.06.2022 20:56 Відповісти
Ех. Були часи з петровки почайної ті диски гріб по десятці на свій третій пень.
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19.06.2022 15:15 Відповісти
А ще "караваєві дачі"... Сам там в кінці 90х підробляв, бо жерти в бурситеті не було чого - гривню отримував за кожен проданий диск. Ось і вся зп була..
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19.06.2022 16:32 Відповісти
Хай на ДОСі сидять
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19.06.2022 14:09 Відповісти
Повна назва ДОС -- MS-DOS, бо теж Майкрософтівська...
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19.06.2022 14:16 Відповісти
А, скажімо, IBM-DOS тоді як? Мало того, до розробки дискових операційних і заліза в свій час навіть Coca-Cola приклалась, так що...
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19.06.2022 15:44 Відповісти
IBM-dos - це той же ms-dos, тольки в вихідних кодах інженери IBM виправили декілька сотень помилок "інженерів" Microsoft.

Історія така: величезна корпорація IBM уклала з нікому невідомою компанією Microsoft, якою володыв молодий Біля Гейтс, договір на розробку операційної системи для нових персональних компьютерів IBM на процесорах Intel. Розробка виявилася в першій версії ні на що не гідною, глюкавою та непридатною до роботи. IBM силами своїх інженерів, після отримання вихідних кодів, виправив 300+ помилок і назвав те, що вишло IBM-DOS. Але викинути з проекту Білю Гейтса не змогли. Microsoft залишив за собою право на MS-DOS та право незалежно від IBM встановлювати цю ОС на будь-які компьютери в т.ч. виробництва IBM.

Чому Білі Гейтсу це вдалося, спитаєте ви? IBM на той час вже ж був величезною транснаціональною корпорацією, а Microsoft був майже гаражною "компанією"?

Все просто. Папа Білі Гейтса - один з найкрутіших корпоративних адвокатів всіх США - це він правильно склав контракти та був готовий їх захищати в судах. Мама Білі Гейтса - генеральний директор (чи якийсь інший великий керівник) одного з основних банків Федеральної Резервної Системи (ФРС США) і засідала в одном і тому ж благодійному комітеті з виконавчим директором корпорації IBM...

Ось так робились справи в 70х...
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19.06.2022 16:42 Відповісти
А для полноты картины стоит додать, что MS-DOS был разработан не Traf-o-Data, которая незадолго до этого перекрестилась в Microsoft, а Seattle Computer Products и лично 24-летним Тимом Партерсеном. В общем, там долгая и запутанная история.
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19.06.2022 21:34 Відповісти
Bolgen-OS з новими "нескучними обоями")))
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19.06.2022 14:21 Відповісти
И весь интернет - на флешке-маркере.
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19.06.2022 16:18 Відповісти
Рекомендую возвратиться к истокам: MS-Dos и Norton Commander. Простите, Волков Commander.

Не благодарите.
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19.06.2022 14:09 Відповісти
ms dos - тоже microsoft
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19.06.2022 14:10 Відповісти
Но он не требует подключения к интернету.
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19.06.2022 14:11 Відповісти
Волков Commander -- український, най вибачають.
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19.06.2022 14:21 Відповісти
дайошь чебурнет!
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19.06.2022 14:09 Відповісти
Чебурашку теж з Міккі Мауса зкомуніздили.
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19.06.2022 16:45 Відповісти
Ще б якось би заблокували.
Так же можна ?
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19.06.2022 14:10 Відповісти
вроде нет
Будут заходить под впн
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19.06.2022 14:59 Відповісти
а можна так, щоб пiсля iнсталяцii Windows стучав майкрософту, i самоблокувався за росiйський IP. Тобто, тiльки лапоть сходив в Iнет, а вiнда сама себе вбила. Зайшов в Iнет з росiйського IP - вiнда себе заблокувала. Це теж можно обiйти, але для звичайного користувача це майже неможливо.
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19.06.2022 16:12 Відповісти
Linux не закрыт, так что не имеет значения, переучатся
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19.06.2022 14:11 Відповісти
Рукожопые переучатся? - Не смешите.
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19.06.2022 14:12 Відповісти
Ага, зараз. Пам'ятаєте скандал з "національною" операційкою кацапів -- BolgenOS?
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19.06.2022 14:19 Відповісти
заодно пусть с "андроида" "ай ос" переучиваются, что там в этом сегменте открытое?
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19.06.2022 14:47 Відповісти
Так, лінукс не закритий.

Але правда в тому, що для того, аби "перевчитися", потрібно:
1. Вища кваліфікація персоналу.
2. Зміна кваліфікації обслуговуючого компи персоналу.
3. Переробка технологічних процесів - не на все є 100% аналоги. Пропрієтарне ПЗ взагалі або є, або немає і якщо немає - то повна зміна технологічного процесу.

Все це: а) Витрати, б) потреба в кваліфікованих спеціалістах - які вже десятками тисяч тікають з рашки.

Тож - вдачі їм там.
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19.06.2022 16:47 Відповісти
Сервери на лінуксі, нікого не треба перенавчати. На ПК можна безоплатну убунту встановити, не морочитися з 11-ю віндой. Планшети і мобіли на андроїді і т.п. працюють. Рано зраділи.
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19.06.2022 18:30 Відповісти
обійдуться без вінти- напишуть рашасрондекс
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19.06.2022 14:12 Відповісти
і шо вдома в багатьох офіційна версія? звичайно ж "піратка"..А для підприємств та організацій то так,жопа..
.Перейдуть на Лінукс..там хоть кожен день міняй
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19.06.2022 14:13 Відповісти
до речі на Windows 11 ..необхідно взагалі найновіше "залізо"...не кожен відносно старенький комп потягне,хотя вже є врізані, та адаптовані версії..
Але нових компів у рашки не буде ..санкції..навіть Хуавей послала на хуавей рашку
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19.06.2022 14:18 Відповісти
Windows 11 konchit kak i Vista, iz za etix zamarohek... Eto zgovor s proizvaiteljami zeleza... Xot dlja roZZiji putina ***** vishe 95 nepatjanut...
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19.06.2022 14:42 Відповісти
Вообще-то 11 винда - то ещё "удовольстиве". Количество синих экранчиков заставляет добрым словом вспомнить мастдай.
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19.06.2022 16:21 Відповісти
Такое себе ограничение - будут через VPN качать.
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19.06.2022 14:13 Відповісти
Качать что нибудь большое через VPN - удовольствие так себе.
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19.06.2022 14:23 Відповісти
VPN можуть теж заюоронити
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19.06.2022 14:39 Відповісти
как?
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19.06.2022 15:00 Відповісти
Дох...я людей ломануться - воно саме вилетить.
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19.06.2022 15:48 Відповісти
VPN ограничивают сами российские власти.
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19.06.2022 16:23 Відповісти
Так в них і vpn-и зараз "барахлять", бо роскомнагляд не спить - так і норовить обмежити рашкованам доступ до шкідливих інформаційних ресурсів.

Ні, звісно, якось щось вони зможуть - але це буде безперервна "боротьба" за доступи, за зміну vpn-ів, з "не оновилось і зловили вірусню, яку весь інший світ рік тому перестав ловити, бо оновленнями давно все закрите".

Витратять на це +5% своїх ресурсів? Значить -5% ресурсів піде на озброєння та підтримку війни.

Отже - добра справа!
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19.06.2022 16:52 Відповісти
Ну, это такое. Есть торренты, а за воровство в кацапии уже не наказывают. Или "уже" - это перебор, и все зависит от того, кто вор? Так или иначе, без ОС они не останутся. Другой вопрос, что официальные обновления туда слать не стоит. Только неофициальные и только через Лэнгли
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19.06.2022 14:15 Відповісти
списздять все - ви з ворами і вбивцями маєте діло.
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19.06.2022 14:15 Відповісти
Будуть відверто красти - з "чорного списку ФАТФ" не вилізуть ще років 20 після закінчення війни. А перебування в "чорному списку ФАТФ" - це безперервні обмеження на продаж в рашку і "заліза", і "софта".

Все це добре.

Не треба думати, що санкції - це "бах, як кувалдою по голові, ввели і наступного тижня рашка розвалилась". Санкції - це довгострокові заходи, які вводяться не на день, не на рік, і не на десятиріччя. І хїх мета не "завтра рашка здалася" - це був би приємний бонус. Їх мета - перешкоджання спробам відновлення рашкою технологічного паритету з іншим світом.

Приклад з світу артилерії: лише один взвод (4 штучки) САУ PzH 2000 - переважає на полі бою 1.5-2 дивізіони САУ Мста-С (27-36 машин). Знаєте чому?
1. На порядок краща точність за рахунок високотехнологічних якісних стволів.
2. Бортова СУО з балістичним компьютером, автоматичним відновленням прицілу, бортовою метеостанцією та бортовим радаром - визначає параметри кожного випущеного снаряда і вносить автоматично корективи.
3. Найвища якість снарядів та автомату заряджання - вона робить 3 перші постріли за 10 секунд - і кладе їх, стандартні, в круг 20-30 метрів максимум.

Всьго цього "сп*здити" неможливо - якби так, то совок це скомуниздив би ще в 70-80х. Нагадую, навіть гаубиці FH-70, прийняті на озброєння в 1978 році - кращі в рази, ніж будь-що, що створив совок та рашка в наступні 40 років.
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19.06.2022 17:07 Відповісти
Ну не проблема скачать дистрибутив не с сайта Майкрософт. Не смотря ни на что, в рашке полно ещё специалистов в ИТ.
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19.06.2022 14:16 Відповісти
Ой, как говорят в Одессе - да не смешите мои бэйцалы
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19.06.2022 14:42 Відповісти
надо вообще этим гнидам интернет отрубить,пусть при лучине живут и в лаптях ходят!
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19.06.2022 14:18 Відповісти
Ну так пусть работают на хрюше. Ну, в смысле пусть свиней трахают.
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19.06.2022 14:22 Відповісти
Не ругай ХР SP 3. То була бадьора операційка з відмінними можливостями налаштування політик безпеки.
А до речі, най їбуться як хочуть москалики.
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19.06.2022 14:33 Відповісти
фантомич не всі цьому світи сбушникі - май поваґу до форумчан і не грузи гуетой ХР СП 3...
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19.06.2022 14:41 Відповісти
Так як заплатки безпеки та оновлення базових драйверів тощо перестали на неї випускати 3-8 років тому, то це не ОС вже, а щось на кшталт калькулятора МК-52. Я торік бачив ще працюючий екземпляр. Але користуватись ним - програмувати його - це те ще зайняття. Некрофілія зветься.
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19.06.2022 17:12 Відповісти
Половина рашистов гадит на ямку . Какой Win 10/11?
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19.06.2022 14:25 Відповісти
Весы чугунные, куркулятор в вите деревянных счет, накладные под копирку само оно!!!

Дабро пажаловать в совок, УЙОБКИ!
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19.06.2022 14:39 Відповісти
та ладно. они на "******" уже давно перешли ))))
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19.06.2022 14:41 Відповісти
Я звісно також радію. Але скачати та користуватись windows можно не тільки з офіційного сайту, це не є проблемою. Як і користуватися для скачування за потребою через VPN.
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19.06.2022 14:47 Відповісти
а потiм вийдешь в Iнет, спалиш IP i Вiнда заблокована по мак адресi (по залiзу).
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19.06.2022 16:17 Відповісти
Жест суто символічний. Але приємно.
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19.06.2022 14:50 Відповісти
Будуть Лінукс юзати, якщо зможуть і якщо компи будуть 😄😄😄
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19.06.2022 14:51 Відповісти
да єта просто какая то русофобия, ахахахахха, надо больше русофобии
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19.06.2022 14:55 Відповісти
Достанут диски с XP 1995 года
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19.06.2022 15:08 Відповісти
3.11 наше, тьху їхнє всьо
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19.06.2022 16:03 Відповісти
MS-DOS, Linux, Ubuntu Я бы им еще Android, iOS и MacOs запретил бы. Счеты пусть осваивают, как при совке.
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19.06.2022 16:53 Відповісти
Зато у них є каспєрскій )))
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19.06.2022 16:58 Відповісти
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19.06.2022 16:59 Відповісти
це погана новина. Windows - шпигунське гімно. Щонайменьше вона має невідключаємий вбудований Defender, який постійно сканує усі файли на усіх носіях, до яких може дотягнутися. А потім передає щонайменьше ХЕШ-коди усіх файлів у Мікрософт нібито на перевірку, чи не є цей файл вірусом. У конфігурації по замовіуванную Win10 та Win11 взагалі все зберігає у на дісках Мікрософта (********).

Це перемога Російского КГБ-ФСБ якщо їм вдалося для свого скотобидла заборонити всрату віндузню. Для нас тут перемоги немає.

Перемога на цьому фронті у нас буде тоді, коли КОЖНИЙ українець, не по наказу СБУ, а по власному порозумінню відмовиться від цього шпигунського гімна й перейде на Linux.
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19.06.2022 18:18 Відповісти
Підтримую.
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19.06.2022 18:36 Відповісти
Поки в школі не почнуть вчити працювати на комп'ютері замість працювати на Windows, і не почнуть реальну боротьбу з крадіжками софту, що сором'язливо називається піратством, доти від слова Linux продовжуватимуть сахатися не тільки звичайні користувачі, але і сисадміни.
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19.06.2022 19:04 Відповісти
Імпортозамєщеніє, совєтскій суперкомп'ютер
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19.06.2022 21:05 Відповісти
 
 