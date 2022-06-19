Росіяни не можуть більше завантажувати Windows 10 та Windows 11 - Microsoft заборонила
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Компанія Microsoft заборонила росіянам завантажувати Windows 10 та Windows 11 зі свого сайту.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Liga.net.
Тепер під час спроби завантажити Windows 11 з Росії портал Microsoft видає повідомлення "Виникла проблема з вашим запитом". Також користувачі не можуть завантажити утиліти помічника зі встановлення операційних систем. Утиліта Media Creation Tool теж недоступна.
Перевірка журналістів показала, що це не залежить від провайдера. Під час підключення до порталу з IP-адреси іншої країни проблем не виникає.
Microsoft ситуацію поки що не прокоментувала.
Microsoft зупинила нові продажі товарів та послуг у Росії у березні, але продовжила підтримку наявних клієнтів.
У червні Bloomberg повідомив, що Microsoft значно зменшує присутність у РФ. Як зазначили у компанії, від скорочення бізнесу постраждають понад 400 співробітників.
Будь ласка, зачекайте...
импортозаместим!
чим відрізняється хакнута у американців Вінда від хакнутого у українців унітаза
у них все хакнуте поза межами МОСКВОРЄПа
А, зважаючи, що Taiwan Semiconductor Manufacturing Company відмовилось поставляти продукцію на московію, то будуть... та нічого вже не буде! Навіть дешевих калькуляторів!
петровкипочайної ті диски гріб по десятці на свій третій пень.
Історія така: величезна корпорація IBM уклала з нікому невідомою компанією Microsoft, якою володыв молодий Біля Гейтс, договір на розробку операційної системи для нових персональних компьютерів IBM на процесорах Intel. Розробка виявилася в першій версії ні на що не гідною, глюкавою та непридатною до роботи. IBM силами своїх інженерів, після отримання вихідних кодів, виправив 300+ помилок і назвав те, що вишло IBM-DOS. Але викинути з проекту Білю Гейтса не змогли. Microsoft залишив за собою право на MS-DOS та право незалежно від IBM встановлювати цю ОС на будь-які компьютери в т.ч. виробництва IBM.
Чому Білі Гейтсу це вдалося, спитаєте ви? IBM на той час вже ж був величезною транснаціональною корпорацією, а Microsoft був майже гаражною "компанією"?
Все просто. Папа Білі Гейтса - один з найкрутіших корпоративних адвокатів всіх США - це він правильно склав контракти та був готовий їх захищати в судах. Мама Білі Гейтса - генеральний директор (чи якийсь інший великий керівник) одного з основних банків Федеральної Резервної Системи (ФРС США) і засідала в одном і тому ж благодійному комітеті з виконавчим директором корпорації IBM...
Ось так робились справи в 70х...
Не благодарите.
Так же можна ?
Будут заходить под впн
Але правда в тому, що для того, аби "перевчитися", потрібно:
1. Вища кваліфікація персоналу.
2. Зміна кваліфікації обслуговуючого компи персоналу.
3. Переробка технологічних процесів - не на все є 100% аналоги. Пропрієтарне ПЗ взагалі або є, або немає і якщо немає - то повна зміна технологічного процесу.
Все це: а) Витрати, б) потреба в кваліфікованих спеціалістах - які вже десятками тисяч тікають з рашки.
Тож - вдачі їм там.
.Перейдуть на Лінукс..там хоть кожен день міняй
Але нових компів у рашки не буде ..санкції..навіть Хуавей послала на хуавей рашку
Ні, звісно, якось щось вони зможуть - але це буде безперервна "боротьба" за доступи, за зміну vpn-ів, з "не оновилось і зловили вірусню, яку весь інший світ рік тому перестав ловити, бо оновленнями давно все закрите".
Витратять на це +5% своїх ресурсів? Значить -5% ресурсів піде на озброєння та підтримку війни.
Отже - добра справа!
Все це добре.
Не треба думати, що санкції - це "бах, як кувалдою по голові, ввели і наступного тижня рашка розвалилась". Санкції - це довгострокові заходи, які вводяться не на день, не на рік, і не на десятиріччя. І хїх мета не "завтра рашка здалася" - це був би приємний бонус. Їх мета - перешкоджання спробам відновлення рашкою технологічного паритету з іншим світом.
Приклад з світу артилерії: лише один взвод (4 штучки) САУ PzH 2000 - переважає на полі бою 1.5-2 дивізіони САУ Мста-С (27-36 машин). Знаєте чому?
1. На порядок краща точність за рахунок високотехнологічних якісних стволів.
2. Бортова СУО з балістичним компьютером, автоматичним відновленням прицілу, бортовою метеостанцією та бортовим радаром - визначає параметри кожного випущеного снаряда і вносить автоматично корективи.
3. Найвища якість снарядів та автомату заряджання - вона робить 3 перші постріли за 10 секунд - і кладе їх, стандартні, в круг 20-30 метрів максимум.
Всьго цього "сп*здити" неможливо - якби так, то совок це скомуниздив би ще в 70-80х. Нагадую, навіть гаубиці FH-70, прийняті на озброєння в 1978 році - кращі в рази, ніж будь-що, що створив совок та рашка в наступні 40 років.
А до речі, най їбуться як хочуть москалики.
Дабро пажаловать в совок, УЙОБКИ!
Це перемога Російского КГБ-ФСБ якщо їм вдалося для свого скотобидла заборонити всрату віндузню. Для нас тут перемоги немає.
Перемога на цьому фронті у нас буде тоді, коли КОЖНИЙ українець, не по наказу СБУ, а по власному порозумінню відмовиться від цього шпигунського гімна й перейде на Linux.