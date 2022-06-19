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МВС планує розмінувати деокуповані території України впродовж року після закінчення бойових дій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

розмінування

У МВС повідомили, що мають намір розмінувати деокуповані території України за рік, а не за 3-5 після закінчення боїв, як планували раніше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило МВС у телеграмі.

"Керівництво МВС розуміє масштаб "мінної спадщини", який залишають після себе окупаційні війська. І вже зараз докладають максимальних зусиль, щоб пришвидшити гуманітарне розмінування деокупованих територій. Але гостро стоїть питання закупівлі сучасної піротехнічної техніки", - йдеться в повідомленні.

Фахівцям МВС потрібні роботизовані машини, які можуть швидко і безпечно розміновувати великі території. Саме тому перемовини тривають і з Японією, США, Канадою а також Європейськими країнами. Як зауважили в міністерстві, Україна має на меті отримати необхідну техніку якомога швидше.

"І якщо ці кроки будуть здійснені і вдасться все заплановане, можна впевнено говорити, що терміни повного розмінування будуть значно змінені. І знадобиться не 3-5 років, як планували раніше, а значно менше", - наголосили в МВС.

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Автор: Наталя Джума
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полонених касабів поганяти по полях-от і розмінування
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19.06.2022 14:13 Відповісти
Поки що вони ганяють наших полонених по мінних полях, повідомляють з Мелітополя.
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19.06.2022 14:17 Відповісти
Разом з кремлівськими гнидами!!))
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19.06.2022 14:29 Відповісти
Чонгар оперативніше розминували!!))
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19.06.2022 14:17 Відповісти
Ось як найвеличніший пабідун закінчить війну, тоді і будете планувати.
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19.06.2022 14:19 Відповісти
Ці пацани з зеленої адміністрації розчулють до сліз. Така безпорадність і такі "БоНеВтіківські" плани! Тільки не зупиняйтесь! - за чотири місяці посадимо 2 мільярди дерев і змусимо жінок понароджувати "нових українців" за три місяці! От заживем!!!
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19.06.2022 14:25 Відповісти
Ще після другої світової не все розмінували...
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19.06.2022 14:58 Відповісти
Сподіваюсь, що з новою технікою і цю прогалину закриють.
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19.06.2022 18:45 Відповісти
Один уже Парад Перемоги у Севастополі на День незалежності у 2014 році проводив Теж "напівмєнтом" був Тепер "Моня стирський" "замахав шаблею"! Дай бог, щоб ми війну нормально закінчили - тоді і побачимо, скільки часу розміновувать будемо!
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19.06.2022 15:29 Відповісти
 
 