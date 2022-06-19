МВС планує розмінувати деокуповані території України впродовж року після закінчення бойових дій

У МВС повідомили, що мають намір розмінувати деокуповані території України за рік, а не за 3-5 після закінчення боїв, як планували раніше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило МВС у телеграмі.

"Керівництво МВС розуміє масштаб "мінної спадщини", який залишають після себе окупаційні війська. І вже зараз докладають максимальних зусиль, щоб пришвидшити гуманітарне розмінування деокупованих територій. Але гостро стоїть питання закупівлі сучасної піротехнічної техніки", - йдеться в повідомленні.

Фахівцям МВС потрібні роботизовані машини, які можуть швидко і безпечно розміновувати великі території. Саме тому перемовини тривають і з Японією, США, Канадою а також Європейськими країнами. Як зауважили в міністерстві, Україна має на меті отримати необхідну техніку якомога швидше.

"І якщо ці кроки будуть здійснені і вдасться все заплановане, можна впевнено говорити, що терміни повного розмінування будуть значно змінені. І знадобиться не 3-5 років, як планували раніше, а значно менше", - наголосили в МВС.

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