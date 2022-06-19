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Херсон та Мелітополь можуть звільнити в найближчі тижні, - мер Мелітополя Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

ЗСУ можуть протягом найближчих тижнів звільнити Херсон та Мелітополь від російських окупантів.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наші героїчні ЗСУ істотно просунулися і вже знаходяться на кордонах Херсона. І я впевнений, що найближчим часом, у найближчі тижні місто Херсон буде звільнене нашими героїчними військовими. Така ж ситуація в напрямку міста Мелітополя. Вже більше ніж на 10 км просунулися в напрямку Мелітополя наші Збройні сили", - сказав він.

Федоров додав, що Україна зараз отримує від країн Заходу багато зброї, що наближає нас до перемоги.

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"Я сподіваюся, що найближчим часом її буде достатньо для того, щоб деокупувати наші окуповані міста та врятувати від тиску наших мешканців", - сказав він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+78
Спершу роблять, а потім кажуть
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19.06.2022 14:44
+57
Дай Боже й борони нашіх хлопців!
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19.06.2022 14:44
+41
Неймовірно оптимістично.
Якби це Залужний сказав, а не чергова говорілка.
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19.06.2022 14:47
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Мелітопольська маршрутка зараз.
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19.06.2022 18:15 Відповісти
Дайте этому долб...бу по голове, чтоб больше не открывал свой рот.
Прежде чем городить такую херню, разобрался бы какую оборонительную линию кацапы уже выстроили. На освобождение Мелитополя потребуются месяцы, если вообще это самое освобождение когда нибудь начнётся.
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19.06.2022 18:43 Відповісти
Не поняла...Шо это означает ваш комент?! Юг не будут освобождать?! Ага,щас оркам
отдадим и Юг, и Восток, и Крым....Да нет уж, теперь битва будет до нашей Победы!
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19.06.2022 19:20 Відповісти
И кто а главное чем будет биться " до нашей Победы!".
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19.06.2022 21:12 Відповісти
ну явно не ты, кацапский бот)

у нас очередя стоят из добровольцев чтобы попасть на передок, что тебе наверное кажется немыслимым. Так что КТО - вопрос абсолютно закрытый. А Чем - ну ты за новостями следишь? Лендлиз начал работать, скоро будет в товарных количествах вооружение в войсках, вот тогда и посмотришь чем ) хотя и так ******** орки получают не кисло)
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20.06.2022 01:12 Відповісти
Юг будут пытаться освобождать, вопрос на сколько результативно.
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20.06.2022 23:30 Відповісти
абсолютно похеру какую линию они там выстроили, если мы будем утюжить их 777-ками и РЗСО-шками + дроны камикадзе и прочие плюшки - орки разбегутся сами со своих укрепленных линий обороны. Это не наши мотивированные бойцы - это непотрiб мокшанский, который не совсем понимает что он вообще там делает. А когда кишки товарищей будут лететь со всех сторон - это понимание сменится на полное )

Больше переживаю за уличные бои. НО я думаю наш генштаб не настолько тупой чтобы атаковать сразу города. Я думаю сначала отрежут группировку от Крыма, и тогда уже будешь наблюдать как орки бегут при первых же признаках окружения. Так было в Киевской и Сумской областях. Так будет и здесь.
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20.06.2022 01:16 Відповісти
Я имею в виду что продвижение на десять километров означает прорыв линии обороны, а прорыв линии обороны означает выход на оперативный простор, а выход на оперативный простор означает захват широкого плацдарма для следующего удара.
Ты слышал в сообщениях что нибудь о захвате широкого плацдарма?
Никто не слышал, мэр Мелитополя пи здит как базарная баба.
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20.06.2022 23:29 Відповісти
Арестович №2?
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19.06.2022 19:42 Відповісти
Звільнити?Підійти і почати якісь тактичні перестрілки на околицях можливо,але не звільнити.
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19.06.2022 20:34 Відповісти
я смотрю тут все стратеги такие, прям хоть сразу в генштаб)
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20.06.2022 01:17 Відповісти
Не то что нужно говорить. Хотя там сейчас этим и без мера россиян и коллаборационистов стращают...
Одним тролем больше, одним меньше...
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19.06.2022 20:49 Відповісти
Кто такой есть этот мэр? Ещё одна говорящая в тик-токе голова. Абы попи***деть
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19.06.2022 22:10 Відповісти
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