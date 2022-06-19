Херсон та Мелітополь можуть звільнити в найближчі тижні, - мер Мелітополя Федоров
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ЗСУ можуть протягом найближчих тижнів звільнити Херсон та Мелітополь від російських окупантів.
Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Наші героїчні ЗСУ істотно просунулися і вже знаходяться на кордонах Херсона. І я впевнений, що найближчим часом, у найближчі тижні місто Херсон буде звільнене нашими героїчними військовими. Така ж ситуація в напрямку міста Мелітополя. Вже більше ніж на 10 км просунулися в напрямку Мелітополя наші Збройні сили", - сказав він.
Федоров додав, що Україна зараз отримує від країн Заходу багато зброї, що наближає нас до перемоги.
"Я сподіваюся, що найближчим часом її буде достатньо для того, щоб деокупувати наші окуповані міста та врятувати від тиску наших мешканців", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Прежде чем городить такую херню, разобрался бы какую оборонительную линию кацапы уже выстроили. На освобождение Мелитополя потребуются месяцы, если вообще это самое освобождение когда нибудь начнётся.
отдадим и Юг, и Восток, и Крым....Да нет уж, теперь битва будет до нашей Победы!
у нас очередя стоят из добровольцев чтобы попасть на передок, что тебе наверное кажется немыслимым. Так что КТО - вопрос абсолютно закрытый. А Чем - ну ты за новостями следишь? Лендлиз начал работать, скоро будет в товарных количествах вооружение в войсках, вот тогда и посмотришь чем ) хотя и так ******** орки получают не кисло)
Больше переживаю за уличные бои. НО я думаю наш генштаб не настолько тупой чтобы атаковать сразу города. Я думаю сначала отрежут группировку от Крыма, и тогда уже будешь наблюдать как орки бегут при первых же признаках окружения. Так было в Киевской и Сумской областях. Так будет и здесь.
Ты слышал в сообщениях что нибудь о захвате широкого плацдарма?
Никто не слышал, мэр Мелитополя пи здит как базарная баба.
Одним тролем больше, одним меньше...