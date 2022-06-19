Україна не зазнає поразки, ми підтримуватимемо її скільки потрібно, - посол США Брінк
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Посол США Бріджит Брінк заявила, що Сполучені Штати будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
Про це вона сказала в інтерв’ю "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.
"Україна не зазнає поразки, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно" - заявила Брінк.
За її словами, це дуже важливо для України і справді важливо для європейської безпеки.
"В інтересах Америки забезпечити мир та безпеку в Європі – це життєво важливо. Тож наслідки справді виходять далеко за межі України. Ми всі чудово розуміємо, що поставлено на карту. Саме тому ми тут: щоб допомогти Україні здобути перемогу" - заявила посол.
Вона також нагадала, що США залишають на розсуд українців питання про те, коли Україна вважатиме за можливе вести мирні переговори.
"Президент Байден вказував на те, що Володимир Зеленський казав, що всі війни закінчуються переговорами. Але ще раз: ми залишаємо вибір часу та змісту переговорів на розсуд українців" - зазначила Бріджит Брінк.
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Только слова.
Красивых слов, счастливых снов
Прошла пора, прошла пора.
Зате без паніки і з освітленими дорогами.
для початку, наприклад, давайте ракети середньої дальності, щоб на прикладі криму показати - что бьіло, что будет...
https://www.youtube.com/watch?v=W_botJ2Jl7w
CYNIC
Ближе к ночи опубликую некоторые материалы по вовлечению Лукашенко в войну, а вскоре напишу и про вооружение, но на фоне какой-то неадекватной реакции на вчерашнее заседание "Рамштайн" могу ссылаться на следующее.
Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли после конференции "Рамшатйн-3":
✔️В ответ на вопрос журналиста о том, что «Украина публично запросила длинный список оружия, включая 1000 гаубиц, 500 танков и 300 систем залпового огня», а США и их союзники не предоставляют такого количества оружия, генерал Милли ответил:
«По поводу цифр. Я не уверен, где взяты цифры, на которые вы ссылаетесь, но я говорил с генералом Залужным, и мы получаем списки. Это официальные запросы от их министерства обороны. Они просили 10 батальонов артиллерии; было поставлено 12 батальонов артиллерии. Опять же, было поставлено 97 тысяч противотанковых систем. Это больше противотанковых систем, чем танков в мире. Они просили 200 танков - они получили 237 танков. Они просили 100 боевых машин пехоты - они получили более 300. Мы поставили, 1600 или около того систем ПВО (Стингеров - И.А.) и около 60 тысяч ракет к ним. Это - когда я говорю «мы», я имею в виду международное сообщество. Вы смотрите на 260 артиллерийских ствольных систем. Либо ракетная, либо ствольная артиллерия уже поставлена. В общей сложности 383 единицы, и, как я уже сказал, почти полмиллиона артиллерийских снарядов также поставлено.
В итоге - и я могу продолжить весь список - в итоге все, о чем просил генерал Залужный, как можно быстрее, мы получаем через международное сообщество, через Соединенные Штаты, союзников и партнеров, и мы делаем это так быстро, как только можем».
✔️Ллойд Остин подверг сомнению замечание со ссылкой на зам. министра обороны Украины, что Украина получает только 10% от того оружия, которое просит, сказав, что только что в другой комнате разговаривал с боссом зам. министра министром Алексеем Резниковым, с которым поддерживает регулярный контакт, как и генерал Милли, несколько раз в неделю разговаривает с генералом Залужным.
«Мы уже неоднократно обсуждали, что им нужно, и что актуально в этой борьбе. Поэтому мы уверены, что прилагаем все усилия, чтобы дать им то, что они считают нужным».
«Но я бы сказал только следующее: Мы с генералом Милли участвовали во многих боях, и когда вы в бою, вы никогда не можете получить достаточно того, что хотите. Вы всегда хотите большего. Вы всегда верите, что вам нужно больше, и я это испытывал. И поэтому я, конечно, понимаю, к чему клонят украинцы, и мы будем упорно добиваться, чтобы получить все, что им нужно».
👆В связи с этим прошу отличать бравурные реплики для внутренней информационной работы либо информационных операций против РФ с реальными запросами, следующими от украинской стороны.
Как я и сообщал ранее, что подтвердил сегодня американский представитель, абсолютно все украинские запросы, исходящие из официальных уст лиц, находящихся на постоянной прямой связи с Вашингтоном, выполняются в максимально сжатые сроки. Более того, Вашингтон уже несколько раз давал рекомендации по тому вооружению, которое необходимо на данном конкретном участке боя в данной конкретной временной линии. И эти поставки следовали даже без изначального украинского запроса.
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6500 протитанкових комплексів Javelin,1400 ПЗРК Stinger,20 тисяч протитанкових гранатометів,7500 одиниць стрілецької зброї,108 гаубиць М777,220 тисяч снарядів калібру 155 мм,50 млн набоїв,121 безпілотник ******* Ghost,700 дронів-камікадзе Switchblade,200 бронетранспортерів М113,сотні Humvee,чотири системи HIMARS,20 вертольотів типу Мі-17.75 тисяч комплектів бронежилет/шолом.
допомагають нам !!
А критикувати і дурні вміють , так як для цього розум зайвий !!
На это в том числе и был расчет куйла. Американское правительство прекрасно понимает, как это опасно, что мировому порядку приходит каюк, что Китай смотрит на этот балаган и посмеивается, что Тайвань - только дело времени, и совсем не долгого. Понимают, но решительных действий предпринять не могут. Больше чем рф, Китая и кого-бы то ни было они боятся огромной армии жадных, недалеких и очень упертых баранов - собственных избирателей - во главе с рыжим генералом. Их горизонт - ближайшие выборы, на которых они все равно проиграют изоляционистам.
Сама система ориентирована на краткосрочные, малозатратные проекты, которые могут тут же окупиться, чтобы сразу пойти и похвастаться избирателю. В то время как Китай, например, не имеет таких проблем, может играть в долгую, инвестировать в проекты с дальней перспективой, подчиняя все ресурсы одной цели, опираясь на резерв кадров, которые все работают в одном направлении, а не воюют друг с другом
Україна має зазнати ПЕРЕМОГИ. Крапка.
Думаете Запад не может напрячься и поставить их нам?
Может.
Но. Кому нужна быстрая победа над Росией? Только нам.
Запад не раз озвучивал своё видение "конфликта", кок они называют войну. Это "афганский вариант". Где наша война должна продолжаться ГОДЫ.
Их вполне устраивает ситуация, что мы сами сражаемся насмерть даже без их поставок. Но Байден и остальные уже сильно вложились в это политическим капиталом. Если мы капитулируем перед кацапами, то Байден разромно потерпит поражение в Сенатских выборах и затем на президентских не будет иметь шансов. И это наш аргумент в переговорах о поставке вооружений. Перестать говорить, что мы будем воевать до последнего украинца. Ему наша победа не менее нужна, чем нам. Вон как женщины себя ведут. Они тоже хотят секса, но при этом ни одна из них не будет это показывать, а сначала постарается получить максимум в деньгах и других вещах. Так все себя ведут и правильно. Единственная, абсолютно единственная причина в задержках и не поставках некоторых видов вооружений - это их политическое решение. У них есть и техника, и способы доставки, ее много, она недорогая, уж точно не дешевле целой кучи джавелинов.