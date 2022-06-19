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Україна не зазнає поразки, ми підтримуватимемо її скільки потрібно, - посол США Брінк

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

брінк,бріджит

Посол США Бріджит Брінк заявила, що Сполучені Штати будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.

"Україна не зазнає поразки, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно" - заявила Брінк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США з початку війни надали українцям гумдопомоги на $914 мільйонів, - посол Брінк

За її словами, це дуже важливо для України і справді важливо для європейської безпеки.

"В інтересах Америки забезпечити мир та безпеку в Європі – це життєво важливо. Тож наслідки справді виходять далеко за межі України. Ми всі чудово розуміємо, що поставлено на карту. Саме тому ми тут: щоб допомогти Україні здобути перемогу" - заявила посол.

Вона також нагадала, що США залишають на розсуд українців питання про те, коли Україна вважатиме за можливе вести мирні переговори.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підтримка України - це національні інтереси США, Росія має заплатити високу ціну за свої дії, - посол Брінк на зустрічі з Бакановим. ФОТОрепортаж

"Президент Байден вказував на те, що Володимир Зеленський казав, що всі війни закінчуються переговорами. Але ще раз: ми залишаємо вибір часу та змісту переговорів на розсуд українців" - зазначила Бріджит Брінк.
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Топ коментарі
+34
И этих вот людей еще несколько месяцев назад Боневтик обзывал "хуже скаабеевой". Слава Богу, что американцы очень практичные люди и делают сейчас все возможное не благодаря, а вопреки нашей власти.
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19.06.2022 15:18
+28
Серйозно? Без цих "слів" Україна б вже, місяці три, як перестала б існувати.
Зате без паніки і з освітленими дорогами.
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19.06.2022 15:26
+20
Дякуємо, пані Бріджит!
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19.06.2022 15:19
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И этих вот людей еще несколько месяцев назад Боневтик обзывал "хуже скаабеевой". Слава Богу, что американцы очень практичные люди и делают сейчас все возможное не благодаря, а вопреки нашей власти.
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19.06.2022 15:18 Відповісти
к сожалению, у нашей власти очень большие соблазны продолжать текущее положение дел до бесконечности!
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19.06.2022 15:45 Відповісти
Респект та щира подяка амерським друзям!! Саме спільними зусиллями знищимо московську орду!!)))
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19.06.2022 15:46 Відповісти
Дякуємо, пані Бріджит!
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19.06.2022 15:19 Відповісти
Эти слова госпожи посла можно трактовать двояко :штаты оставляют на выбор Украины где и когда вести ей переговоры но затягивают с поставками тяжёлого вооружения ,чтобы что ,чтобы это где и когда наступило как можно быстрее
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19.06.2022 15:30 Відповісти
Всё ок❗ Лягушку варят на медленном огне👍 Или кто то хочет ядерную страну блицкригом взять❓Думать надо☝
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19.06.2022 16:10 Відповісти
Оце Ваше но затягивают с поставками тяжёлого вооружения , якщо перевести в тисячі тон, то побачите, що вся транспортна авіація США, НАТО та України завантажена на 120% і працює цілодобово. Ви вірите в телепортацію? Може Ви просто дискредитуєте коаліцію держав союзників України?
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19.06.2022 18:20 Відповісти
Основной удар по русне - санкции и эмбарго, а не военный. Еще не начало действовать нефтяное эмбарго, Европа ломается и не спешит вводить газовое.
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19.06.2022 19:14 Відповісти
США заявляють протилежне, начебто навіть перевиконують заявки Залужного. У нього і запитайте чому він так мало замовляє.
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20.06.2022 01:41 Відповісти
Слова, слова, опять слова, одни слова,
Только слова.
Красивых слов, счастливых снов
Прошла пора, прошла пора.
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19.06.2022 15:20 Відповісти
Серйозно? Без цих "слів" Україна б вже, місяці три, як перестала б існувати.
Зате без паніки і з освітленими дорогами.
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19.06.2022 15:26 Відповісти
підтримувати будуть постійно, але коли і яка величина і темпи цієї підтримки будуть - це ще питання...
для початку, наприклад, давайте ракети середньої дальності, щоб на прикладі криму показати - что бьіло, что будет...
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19.06.2022 15:26 Відповісти
За допомогу слід щиро дякувати,а дорікати на кількість,це брутпльне нахабство,на рівні квартальної гопоти!!!)))
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19.06.2022 15:49 Відповісти
Зброя Україні: мало чи вдосталь? Несподівана відповідь
https://www.youtube.com/watch?v=W_botJ2Jl7w

CYNIC

Ближе к ночи опубликую некоторые материалы по вовлечению Лукашенко в войну, а вскоре напишу и про вооружение, но на фоне какой-то неадекватной реакции на вчерашнее заседание "Рамштайн" могу ссылаться на следующее.

Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли после конференции "Рамшатйн-3":

✔️В ответ на вопрос журналиста о том, что «Украина публично запросила длинный список оружия, включая 1000 гаубиц, 500 танков и 300 систем залпового огня», а США и их союзники не предоставляют такого количества оружия, генерал Милли ответил:

«По поводу цифр. Я не уверен, где взяты цифры, на которые вы ссылаетесь, но я говорил с генералом Залужным, и мы получаем списки. Это официальные запросы от их министерства обороны. Они просили 10 батальонов артиллерии; было поставлено 12 батальонов артиллерии. Опять же, было поставлено 97 тысяч противотанковых систем. Это больше противотанковых систем, чем танков в мире. Они просили 200 танков - они получили 237 танков. Они просили 100 боевых машин пехоты - они получили более 300. Мы поставили, 1600 или около того систем ПВО (Стингеров - И.А.) и около 60 тысяч ракет к ним. Это - когда я говорю «мы», я имею в виду международное сообщество. Вы смотрите на 260 артиллерийских ствольных систем. Либо ракетная, либо ствольная артиллерия уже поставлена. В общей сложности 383 единицы, и, как я уже сказал, почти полмиллиона артиллерийских снарядов также поставлено.

В итоге - и я могу продолжить весь список - в итоге все, о чем просил генерал Залужный, как можно быстрее, мы получаем через международное сообщество, через Соединенные Штаты, союзников и партнеров, и мы делаем это так быстро, как только можем».

✔️Ллойд Остин подверг сомнению замечание со ссылкой на зам. министра обороны Украины, что Украина получает только 10% от того оружия, которое просит, сказав, что только что в другой комнате разговаривал с боссом зам. министра министром Алексеем Резниковым, с которым поддерживает регулярный контакт, как и генерал Милли, несколько раз в неделю разговаривает с генералом Залужным.

«Мы уже неоднократно обсуждали, что им нужно, и что актуально в этой борьбе. Поэтому мы уверены, что прилагаем все усилия, чтобы дать им то, что они считают нужным».

«Но я бы сказал только следующее: Мы с генералом Милли участвовали во многих боях, и когда вы в бою, вы никогда не можете получить достаточно того, что хотите. Вы всегда хотите большего. Вы всегда верите, что вам нужно больше, и я это испытывал. И поэтому я, конечно, понимаю, к чему клонят украинцы, и мы будем упорно добиваться, чтобы получить все, что им нужно».

👆В связи с этим прошу отличать бравурные реплики для внутренней информационной работы либо информационных операций против РФ с реальными запросами, следующими от украинской стороны.

Как я и сообщал ранее, что подтвердил сегодня американский представитель, абсолютно все украинские запросы, исходящие из официальных уст лиц, находящихся на постоянной прямой связи с Вашингтоном, выполняются в максимально сжатые сроки. Более того, Вашингтон уже несколько раз давал рекомендации по тому вооружению, которое необходимо на данном конкретном участке боя в данной конкретной временной линии. И эти поставки следовали даже без изначального украинского запроса.
...
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19.06.2022 16:06 Відповісти
Одні слова - це про зеленого мувімейкера та його оточення, також про Шольца та ще декількох особистостей з ЄС, а США за свої слова відповідають.
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19.06.2022 15:30 Відповісти
Ага, почти:

6500 протитанкових комплексів Javelin,1400 ПЗРК Stinger,20 тисяч протитанкових гранатометів,7500 одиниць стрілецької зброї,108 гаубиць М777,220 тисяч снарядів калібру 155 мм,50 млн набоїв,121 безпілотник ******* Ghost,700 дронів-камікадзе Switchblade,200 бронетранспортерів М113,сотні Humvee,чотири системи HIMARS,20 вертольотів типу Мі-17.75 тисяч комплектів бронежилет/шолом.
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19.06.2022 15:33 Відповісти
Ти розраховував на три "зірки смерті" з англомовними екіпажами?
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19.06.2022 15:37 Відповісти
Взагалі, то НАТО було створенно для стримування СРСР, уся зброя европейських країн їм потрібна "проти" агресії расії, зараз той час коли вони можуть повністю віддати усю зброю для перемоги України, щоб потім не воювати на своїй території
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19.06.2022 15:43 Відповісти
Боже бережи Америку!
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19.06.2022 15:26 Відповісти
ну дай я тебе поцілую!
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19.06.2022 15:32 Відповісти
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19.06.2022 15:35 Відповісти
Українсько-англосаксонська співдружність глобальна потуга,що втримає цивілізацію від руйнування
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19.06.2022 15:34 Відповісти
Не лякайте Арахамію...
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19.06.2022 15:35 Відповісти
Хламідії лікують ляпісом,або ртуттю
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19.06.2022 15:36 Відповісти
Сірчано-ртутною маз'ю!!))
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19.06.2022 15:52 Відповісти
Мона й H2SO4
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19.06.2022 15:55 Відповісти
Введіть йому у вену 10мл 20%-ного розчину KCN щоб всім полегшало.
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19.06.2022 17:20 Відповісти
ещё бы эту пятую коллонну в полном составе из оп-ы помогли ликвидировать, дела шли бы получше.
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19.06.2022 15:43 Відповісти
Дегнидизація України,це прерогатива українців,їх конституційне право!!))
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19.06.2022 15:58 Відповісти
Щира подяка всім добрим людям , які в такі важкі часи для нашої краіни ,
допомагають нам !!

А критикувати і дурні вміють , так як для цього розум зайвий !!
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19.06.2022 15:46 Відповісти
Критика,коли конструктивна. Інше - критиканство
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19.06.2022 15:54 Відповісти
надо дат без доз
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19.06.2022 15:47 Відповісти
главное не давайте бабок этому малоПИД,,,роскому, бениному Нарко-Дегенерату!!!
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19.06.2022 15:49 Відповісти
На Американских смотрящих за баблом уже выделили 5 лямов
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19.06.2022 16:36 Відповісти
Я б тішився якби американці завжди виконували свої плани, обіцянки та забовязання. Наприклад, вони втратили всі свої здобутки в Китаї в 1945-48 що призвело до створення і украплення комуністичного режиму, у Вєтнамі, а минулого року США з ганьбою забралися з Афганістану озброївши талібів на покоління вперед (******** зброї на 100 млрд. це Вам не самопали!). В будь який момент американці можуть "злитися" як у Вьтнамі коли Сенат припинив забезпечення війск в Сайгоні. От уявіть що китайці напали на Тайвань. Американці скоріш за все припинять постачання зброї в Україну (війск у них тут нема) і займуться Тайванем. Тому нам дуже хотілося б встигнути до цього розібратися з ***********. То вже буде зовсім інша історія якщо кацапи замість того щоб виплачувати репарації Україні впхають свого носа в Тихокенський регіон де вони вже сьогодні проводять військові навчання...
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19.06.2022 15:57 Відповісти
Потому, что демократическая форма организации власти хороша для мира, но крайне хреново подходит для войны. Разве что «маленькой и победоносной», как предполагалось в Ираке. Вроде бы и надо вмешаться и дать кому-то кизды, а начнешь - оказывается дорого, пресса об этом трубит, стокмаркет в жопе, избиратель, который не видит дальше ближайшей заправки и супермаркета, недоволен, оппозиция кричит: измена, они тратят деньги непонятно на что, в то время как в стране ужас ужас ужас, довели, ироды, предатели, коммунисты, долой!

На это в том числе и был расчет куйла. Американское правительство прекрасно понимает, как это опасно, что мировому порядку приходит каюк, что Китай смотрит на этот балаган и посмеивается, что Тайвань - только дело времени, и совсем не долгого. Понимают, но решительных действий предпринять не могут. Больше чем рф, Китая и кого-бы то ни было они боятся огромной армии жадных, недалеких и очень упертых баранов - собственных избирателей - во главе с рыжим генералом. Их горизонт - ближайшие выборы, на которых они все равно проиграют изоляционистам.

Сама система ориентирована на краткосрочные, малозатратные проекты, которые могут тут же окупиться, чтобы сразу пойти и похвастаться избирателю. В то время как Китай, например, не имеет таких проблем, может играть в долгую, инвестировать в проекты с дальней перспективой, подчиняя все ресурсы одной цели, опираясь на резерв кадров, которые все работают в одном направлении, а не воюют друг с другом
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19.06.2022 17:17 Відповісти
Та яка поразка ???
Україна має зазнати ПЕРЕМОГИ. Крапка.
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19.06.2022 15:59 Відповісти
Пані посол❤️
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19.06.2022 16:02 Відповісти
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19.06.2022 16:03 Відповісти
і надіємось що вона буде стабільною
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19.06.2022 17:56 Відповісти
Цена победы, полной, безоговорочной, быстрой, а потому менее кровавой для нас -- 100 Хаймарсов. Даже с минимальным боеприпасом, на 70 км дальности.
Думаете Запад не может напрячься и поставить их нам?
Может.
Но. Кому нужна быстрая победа над Росией? Только нам.
Запад не раз озвучивал своё видение "конфликта", кок они называют войну. Это "афганский вариант". Где наша война должна продолжаться ГОДЫ.
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19.06.2022 16:24 Відповісти
Вся планета повстала проти Диявола.ru
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19.06.2022 16:32 Відповісти
Слова хорошие, но необходимо смотреть, будут ли эти слова делами. А до этого ни в коем случае не терять людей, отступать при необходимости и не нападать без десятикратного перевеса или тактически удачного момента и то имея глаза и уши на вражеских аэродромах.

Их вполне устраивает ситуация, что мы сами сражаемся насмерть даже без их поставок. Но Байден и остальные уже сильно вложились в это политическим капиталом. Если мы капитулируем перед кацапами, то Байден разромно потерпит поражение в Сенатских выборах и затем на президентских не будет иметь шансов. И это наш аргумент в переговорах о поставке вооружений. Перестать говорить, что мы будем воевать до последнего украинца. Ему наша победа не менее нужна, чем нам. Вон как женщины себя ведут. Они тоже хотят секса, но при этом ни одна из них не будет это показывать, а сначала постарается получить максимум в деньгах и других вещах. Так все себя ведут и правильно. Единственная, абсолютно единственная причина в задержках и не поставках некоторых видов вооружений - это их политическое решение. У них есть и техника, и способы доставки, ее много, она недорогая, уж точно не дешевле целой кучи джавелинов.
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19.06.2022 17:11 Відповісти
кто из наших парламентариев попортил отношения с Республиканской партией США или даже лично с Трампом, бегом в США, берите с собой наши флаги, тризубы, гимны, почетные грамоты и прочие атрибуты. вручайте и просите ускорить поставки вооружения, иначе алес
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19.06.2022 18:06 Відповісти
Заява посла США це аванс Україні. Ще не факт що шмаркля не піднαςρε.
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19.06.2022 18:10 Відповісти
100% піднасруть тільки щоб коломойского не передати.
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19.06.2022 18:44 Відповісти
 
 