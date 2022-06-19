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Російські окупанти не довіряють місцевим колаборантам у Херсоні: замінюють на своїх, - облрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Перший заступник голови облради Херсонської області Юрій Соболевський розповів, що окупанти не довіряють місцевим колаборантам і почали замінювати зовнішніми кадрами з ОРДЛО.

Про це він написав на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Провали окупаційних властей у їхніх спробах зломити мешканців, зломити їхню любов до України, суттєво підірвало довіру орків до тих колабарантів, які мали стати "обласною владою" та організовувати нове життя у форматі російського світу.

Тому вже зараз ми спостерігаємо процес їхнього фізичного заміщення та відкрите зміщення центрів прийняття рішень у Херсонській області. Фейкову обласну адміністрацію "підсилюють" зовнішніми кадрами з ЛДНР, а офіс партії "Єдина Росія" взагалі починає жити самостійним життям, переходячи від "гуманітарної допомоги" до організації прийомів офіційних візитів посадових осіб та депутатів РФ, масових заходів та формування політики в області.

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Причому роблять це не особливо зважаючи на позицію обласної адміністрації", - розповів він.

Соболевський вважає, що колаборанти та зрадники шукають вихід із ситуації, щоб уникнути кримінальної відповідальності після звільнення Херсонщини від окупантів.
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Топ коментарі
+11
і це ми ще вас в сральнику вилами не давили - все тільки починаеться!
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19.06.2022 15:46
+6
а будемо!
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19.06.2022 15:51
+4
сукі кацапоїбануті не на тих напали...
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19.06.2022 15:53
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і це ми ще вас в сральнику вилами не давили - все тільки починаеться!
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19.06.2022 15:46 Відповісти
а будемо!
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19.06.2022 15:51 Відповісти
Крым ,Севастополь , Херсон …………………Мариуполь, Донецк- 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦💙💛💙💛‼️
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19.06.2022 16:25 Відповісти
Так хто ж здав південь України?
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19.06.2022 16:37 Відповісти
Порошенко!
Всєм спасіба, расходімся.
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19.06.2022 17:00 Відповісти
сукі кацапоїбануті не на тих напали...
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19.06.2022 15:53 Відповісти
Кацапи природжені довбо..би.Їм би,як би мали хоч грам розуму,свої котомки тримати на горбу,і барахлішко не розкидати ,бо драпати все ж прийдеться з Херсону.А вони ще своїх гауляйтерів-смертників туди завозять на майбутню утилізацію
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19.06.2022 15:56 Відповісти
крапка і точка.
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19.06.2022 16:05 Відповісти
годиночок невпинно цокає...тік-так, тік-так...
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19.06.2022 16:14 Відповісти
Життя в "форматі ОРДЛО" це мабуть не те на що ватні курви сподівались?
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19.06.2022 16:21 Відповісти
ХЕР ***** 🇷🇺🤮☠️💩💥💥💥🔥🔥🔥🔥🔥 , РАШИСТАМ ,а не Херсон ‼️
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19.06.2022 16:23 Відповісти
И с криком "не хочу в "Изоляцию" даунбаситы готовы на любые должности в любых местах кроме ЛДНР. По ночам тихо пускают скупую слезу в мокрую подушку вспоминая о карьере Подлонской.
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19.06.2022 16:38 Відповісти
Що ,казли ,дочекались асвабаждєнія.Незабаром добровольчий батальйон на чолі з Сальдо мужньо буде мобілізований до рашиських орд і героїчно загине в бою проти ЗСУ))
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19.06.2022 16:56 Відповісти
Фізично зміщують? Може б фізично знищували кацапи тих колаборвнтів і всм би проблем було менше.
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19.06.2022 18:31 Відповісти
На виселице украинские колаборанты и кацапские гаулейтеры всё равно будет выглядеть одинаково.
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20.06.2022 00:18 Відповісти
 
 