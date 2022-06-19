40 020 27
"Працює українська арта, горять російські РСЗВ": Генштаб ЗСУ показав знищення техніки військ РФ. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України показав знищення українськими воїнами російських реактивних систем залпового вогню.
Відповідне відео Генштаб ЗСУ опублікував на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Як 40 окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта днями знищила ворожі реактивні системи залпового вогню", - йдеться в описі відео.
Топ коментарі
+56 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар19.06.2022 16:22
+51 YU ST
показати весь коментар19.06.2022 16:25
+43 Чайка Київ
показати весь коментар19.06.2022 16:23
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
"За російський воєнний флот, до дна!".
Маємо те що маємо, у нас 20 років ніхто не готувався до війни, всі пилили бюджет і як ви кажете відосики...
Але хлопці роблять все що можуть в даній ситуації, раз орки застрягли і просування сповільнено...
Це добре, що рашисти такі кончені, що через свою пропаганду та тьму відосиків у стилі "аналогов нет" та "вторая армия в мире" самі себе зазомбували та в це лайно повірили - за це вони зараз платять десятками тисяч життів військових. Я ж намагаюсь довести, що нас намагаються повести в цьому ж напрямку - ЗСУ всіх знищують, ЗСУ вже всіх перемогли, ЗСУ вже сама сильна армія в Європі та ін. - дивіться, щоби ми потім не блимали очіма, а що трапилось? А чого так багато загинуло!? Ми ж перемогали!? Ми ж відосики дивилися як всі били!...
С натовской арты надо работать иначе. Дал серию выстрелов настилом в одно место, переехал в безопасное от радаров кацапских, потом почистил все, охладил ствол и по новой. Крыть ими как из д30 или тем более мелких всяких никак нельзя. Грязь и перегрев будут убивать ствол, ну а снаряды нам дают размером для новой техники, нету чуть более широких для убитых стволов.
Возможна, старая американская гаубица (предшественник м777) даже лучше будет работать за счет тяжелого веса, меньшего прогрызания в грунте (а м777 нужна для каменного песка, а не мягкого чернозема) и классической стали. Но транспортировать ее посложнее будет.