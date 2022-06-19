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"Працює українська арта, горять російські РСЗВ": Генштаб ЗСУ показав знищення техніки військ РФ. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Генеральний штаб Збройних сил України показав знищення українськими воїнами російських реактивних систем залпового вогню.

Відповідне відео Генштаб ЗСУ опублікував на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Як 40 окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта днями знищила ворожі реактивні системи залпового вогню", - йдеться в описі відео.

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Топ коментарі
+56
Всім виконавцям-респектище.Давайте ще...
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19.06.2022 16:22
+51
"Поділюся з вами польським тостом, який я вивчив від наших друзів у Варшаві й, звісно, цей тост вже знають усі міністри оборони країн клубу "Рамштайн":
"За російський воєнний флот, до дна!".
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19.06.2022 16:25
+43
Наші ви ж котики, бережи вас Госодь
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19.06.2022 16:23
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Всім виконавцям-респектище.Давайте ще...
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19.06.2022 16:22 Відповісти
Съёмки с такой высоты, что кацапы противодействиять беспилотнику уже не могут☝ Судя по всему кацапы да октября согласятся на репарации и контрибуции 👍
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19.06.2022 16:34 Відповісти
До октября они уже выплатят последний транш репараций и перепишут всю недвижимость на Украину. 💲
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19.06.2022 16:44 Відповісти
перепишут всю недвижимость на Украину это хорошо. А в Украине кто распределять то будет? Надеюсь Джонсон
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19.06.2022 17:04 Відповісти
Всё на Беню перепишут.
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20.06.2022 08:59 Відповісти
Наші ви ж котики, бережи вас Госодь
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19.06.2022 16:23 Відповісти
Браво ЗСУ!
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19.06.2022 16:23 Відповісти
Гарна робота, хлопці. Цезврі та 3 сокири влучно бьють.
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19.06.2022 16:24 Відповісти
"Поділюся з вами польським тостом, який я вивчив від наших друзів у Варшаві й, звісно, цей тост вже знають усі міністри оборони країн клубу "Рамштайн":
"За російський воєнний флот, до дна!".
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19.06.2022 16:25 Відповісти
Мабуть не все можно оприлюднювати. Але й щось показувати треба...
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19.06.2022 16:36 Відповісти
Та ти шо ? То розкажи - як треба , таваріщ хвахівець . ?
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19.06.2022 16:36 Відповісти
Не все так однозначно, у ворога на лінії зіткнення перевага в артилерії, авіації і безпілотниках, попасти з відстані 20 км не так просто, потрібна прстріляна позиція а на це немає можливості... йде виїзд на позицію нанесення удару і потрібно вже покидати позицію... Плюс безпілотник неможе довго знаходитись в зоні можливого ураження...

Маємо те що маємо, у нас 20 років ніхто не готувався до війни, всі пилили бюджет і як ви кажете відосики...

Але хлопці роблять все що можуть в даній ситуації, раз орки застрягли і просування сповільнено...
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19.06.2022 16:57 Відповісти
Так я і кажу, що треба не відосики знімати про неякісну стрільбу наших військових, а навчати їх це робити. А то в нас дивлюсь хенералітет підхопив відосиковий хайп і сре їх як чортов сінематограф.
Це добре, що рашисти такі кончені, що через свою пропаганду та тьму відосиків у стилі "аналогов нет" та "вторая армия в мире" самі себе зазомбували та в це лайно повірили - за це вони зараз платять десятками тисяч життів військових. Я ж намагаюсь довести, що нас намагаються повести в цьому ж напрямку - ЗСУ всіх знищують, ЗСУ вже всіх перемогли, ЗСУ вже сама сильна армія в Європі та ін. - дивіться, щоби ми потім не блимали очіма, а що трапилось? А чого так багато загинуло!? Ми ж перемогали!? Ми ж відосики дивилися як всі били!...
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19.06.2022 17:15 Відповісти
И вы что, стреляли с Пионов? Такой крупный калибр, как 155, конечно обладает большим разбросом. А на максимальную дальность и боевым снарядом наверняка требует более мощного пороха, больше картуз накидать. Это стачивает нарезки на стволе. Особенно на мягкой м777, которая является десантной гаубицей в первую очередь, а не стационарным или мобильным орудием. Ствол стал шире, падает дальность и кучность, КВО выше.

С натовской арты надо работать иначе. Дал серию выстрелов настилом в одно место, переехал в безопасное от радаров кацапских, потом почистил все, охладил ствол и по новой. Крыть ими как из д30 или тем более мелких всяких никак нельзя. Грязь и перегрев будут убивать ствол, ну а снаряды нам дают размером для новой техники, нету чуть более широких для убитых стволов.

Возможна, старая американская гаубица (предшественник м777) даже лучше будет работать за счет тяжелого веса, меньшего прогрызания в грунте (а м777 нужна для каменного песка, а не мягкого чернозема) и классической стали. Но транспортировать ее посложнее будет.
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19.06.2022 17:59 Відповісти
як гарно і як мало!
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19.06.2022 16:29 Відповісти
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19.06.2022 16:34 Відповісти
арта пи*дячит орков .....повторение как на Линии Маннерге́йма 100++++
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19.06.2022 16:36 Відповісти
🇷🇺💩👹😈Горить у пеклI,РАШИСТЮГ🚽💥💥💥💥💥🔥🔥🔥🔥🔥☠️☠️☠️☠️☠️
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19.06.2022 16:43 Відповісти
красиво
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19.06.2022 16:45 Відповісти
Ну шо, НАТО, не волнуйся - Украина тебя защищает от русни!
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19.06.2022 16:46 Відповісти
Дим, вонь і вогонь.
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19.06.2022 17:47 Відповісти
Как говорится, произошла бавовна.
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19.06.2022 18:43 Відповісти
Рашисти наклепали стільки цих залізяк, що їх щодня треба палити хоча б по п'ять десятків. Загарбницьке плем'я. Мерзотники, яким треба, виявляється, відновити імперію петра. Не буде баба дівкою, бидлото!
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19.06.2022 19:09 Відповісти
Артилеристські хірургічні війська
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19.06.2022 22:20 Відповісти
 
 