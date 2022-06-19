На фронті загинув командир батальйону "Карпатська Січ" та "Легіону Свободи" Олег Куцин
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Олег Куцин загинув в боях на Ізюмському напрямку.
Про його смерть повідомив у фейсбуці політик Андрій Іллєнко, інформує Цензор.НЕТ.
"На Ізюмському напрямку загинув комбат батальйону "Карпатська Січ" і командир "Легіону Свободи" Олег Куцин. Створив добровольчий батальйон у 2014, а вже на цьому етапі перетворив його у один з найбільш боєздатних підрозділів у складі ЗСУ. Пам’ятаю його слова, сказані ще в 2014 - "ця війна завершиться або в Чопі, або у Владивостоці", - написав Іллєнко.
Окрема добровольча чота "Карпатська Січ" була створена у 2014 році. 2015-го підрозділ увійшов до складу 93-ї механізованої бригади ЗСУ. За час участі у військових діях на сході України чота стала ротою, брала участь у боях у районі Донецького аеропорту: бої за Піски, шахту "Бутовка", Водяне, Опитне.
Із 24 лютого 2022 "ОДЧ Карпатська Січ" обороняла Київ, тримала позиції в Ірпіні, Романівці та на Броварському напрямку. Нині підрозділ знаходиться на Ізюмському напрямку.
Будь ласка, зачекайте...
Щирі співчуття родині та побратимам.
політ ваш найтяжчий з мірил...
- міцніше тримайте зброю !! -
чути з-під шелесту крил ...
Ті,хто живе,і буде жити в Україні,повинні вічно пам'ятати самопожертву наших воїнів і цінувати кожен клаптик української землі,политої кров'ю героїв.Ціна нашого майбутнього-життя Олега і тисяч загиблих лицарів
Енджі Крейда - Враже (Офіційний Виднограй)
olesya olesya9 днів тому Левел 99. Ми з дівчатами взяли цю пісню собі за гімн-загін українських відьом🇺🇦 нас так хлопці в батальйоні ласкаво називають ️
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Вічна пам'ять. Спочивай з миром
Вічна слава Герою !!
Смерть рашинським катам 😡
Спочивай з Богом, Командире... Дуже болісна втрата для України.
Навіки слава патріоту, справжньому українцю і великому воїну, командиру батальйону "Карпатська Січ" Олегу Куцину !!!
Смерті немає - То лиш мара, Дух не згасає, Дух не вмира!
https://www.youtube.com/watch?v=2w2nqiKhZZU
Свободівці завжди були попереду в боях, віддавали життя за Україну.....
Нажаль народ це не оцінив....гречка робить свою справу....
Вічна Пам'ять Герою....
Плачу!
ВО Свободі і Свободівцям хвала!
Істинні Патріоти України!
Прикро, що в нас 73% какой разніци, а не 73% прихильників ВО Свободи!
Вдячні українці на наступних виборах у ВР дадуть за них як і завжди 1% голосів, і знову проголосують більшістю за якісь російсько-єврейські партії, які просунуть їм по телевізору.
Світла пам"ять Захиснику України !