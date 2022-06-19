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На фронті загинув командир батальйону "Карпатська Січ" та "Легіону Свободи" Олег Куцин

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

олег,куцин

Олег Куцин загинув в боях на Ізюмському напрямку.

Про його смерть повідомив у фейсбуці політик Андрій Іллєнко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Ізюмському напрямку загинув комбат батальйону "Карпатська Січ" і командир "Легіону Свободи" Олег Куцин. Створив добровольчий батальйон у 2014, а вже на цьому етапі перетворив його у один з найбільш боєздатних підрозділів у складі ЗСУ. Пам’ятаю його слова, сказані ще в 2014 - "ця війна завершиться або в Чопі, або у Владивостоці", - написав Іллєнко.

Окрема добровольча чота "Карпатська Січ" була створена у 2014 році. 2015-го підрозділ увійшов до складу 93-ї механізованої бригади ЗСУ. За час участі у військових діях на сході України чота стала ротою, брала участь у боях у районі Донецького аеропорту: бої за Піски, шахту "Бутовка", Водяне, Опитне.

Читайте: До 1000 захисників України гинуть та зазнають поранень на фронті щодня, в середньому загиблих - 200-500, - Арахамія

Із 24 лютого 2022 "ОДЧ Карпатська Січ" обороняла Київ, тримала позиції в Ірпіні, Романівці та на Броварському напрямку. Нині підрозділ знаходиться на Ізюмському напрямку.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+114
На жаль...
Щирі співчуття родині та побратимам.
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19.06.2022 16:37
+85
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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19.06.2022 16:38
+78
світла пам*ять...
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19.06.2022 16:39
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На жаль...
Щирі співчуття родині та побратимам.
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19.06.2022 16:37 Відповісти
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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19.06.2022 16:38 Відповісти
світла пам*ять...
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19.06.2022 16:39 Відповісти
Вечная Память
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19.06.2022 16:42 Відповісти
простіть і прощайте Герої
політ ваш найтяжчий з мірил...
- міцніше тримайте зброю !! -
чути з-під шелесту крил ...
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19.06.2022 16:42 Відповісти
Слава герою та вічна пам'ять.
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19.06.2022 16:42 Відповісти
Важка втрата. Світла пам'ять героям. Співчуття рідним.
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19.06.2022 16:44 Відповісти
Шкода що на той момент на його місці не був Юзік, або Коля Тищенко!!
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19.06.2022 16:51 Відповісти
Як боляче...Гинуть кращі діти України.Сильний,сміливий,відданий Україні до останнього подиху...Вже не вистачає сил знову і знову втрачати наших соколів...
Ті,хто живе,і буде жити в Україні,повинні вічно пам'ятати самопожертву наших воїнів і цінувати кожен клаптик української землі,политої кров'ю героїв.Ціна нашого майбутнього-життя Олега і тисяч загиблих лицарів
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19.06.2022 16:52 Відповісти
Ще напишу.Не хочеться срач розводити,але це гіркий аргумент уродам,котрі звинувачували свободівців вічно у всіх гріхах та невдачах України.
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19.06.2022 16:54 Відповісти
велике бабло було затрачено на дискредитацію усього, що пов'язане з патріотизмом українців... Ефект собаки павлова у всій крисоті. Добре, що добровільний загін "95каgал" ще не зазнав утисків, бо його ж і не буде ніколи.
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19.06.2022 20:20 Відповісти
раджу для прослуховування, на ваш розсуд, але для мене- це віщування (кліп і не дивився, майже)...
Енджі Крейда - Враже (Офіційний Виднограй)
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19.06.2022 20:30 Відповісти
Круто!!
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19.06.2022 21:14 Відповісти
погоджуюсь, як і даний допис під відео (не робіть бубочці нерви, там Маруся Звіробій може бути):

olesya olesya9 днів тому Левел 99. Ми з дівчатами взяли цю пісню собі за гімн-загін українських відьом🇺🇦 нас так хлопці в батальйоні ласкаво називають

605
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19.06.2022 22:09 Відповісти
Жесть... Все більше і більше уходить тих, кого знав особисто....
Вічна пам'ять. Спочивай з миром
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19.06.2022 16:55 Відповісти
R.I.P
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19.06.2022 17:01 Відповісти
Дуже боляче і важко втрачати бійців 😪😪😪
Вічна слава Герою !!

Смерть рашинським катам 😡
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19.06.2022 17:16 Відповісти
Герої не вмирають! Слава Україні!
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19.06.2022 17:16 Відповісти
Героям Слава !!
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19.06.2022 17:18 Відповісти
Нажаль,найкращі ЛЮДИ ,ВОЇНИ України гинуть....Дякуємо НАШИМ ВОЇНАМ......
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19.06.2022 17:28 Відповісти
Герої не вмирають! Слава Україні! Героям слава!
Спочивай з Богом, Командире... Дуже болісна втрата для України.
Навіки слава патріоту, справжньому українцю і великому воїну, командиру батальйону "Карпатська Січ" Олегу Куцину !!!
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19.06.2022 17:29 Відповісти
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19.06.2022 17:31 Відповісти
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19.06.2022 18:01 Відповісти
Справжній Воїн і Герой 😪😪😪
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19.06.2022 22:29 Відповісти
Історія нашої справжньої незалежності пишеться кровю справжніх героїв України. Герої вмирають не для того щоб у вищих ешелонах влади в мягких кріслах сиділи нікчемні татарови, демченки, на ефірах про цю війну словопоносили подоляки та арестовичі......... . Їх смерть як і смерті "Небесної сотні" не мають права бути змарновані.
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19.06.2022 17:41 Відповісти
Очень жаль. Такие люди даже не на вес золота, намного дороже. Настоящий харизматичный лидер. Пожалуйста, исходите из того, что ленд-лиз прибудет на раньше января 2023-го года, а до этого поставят немного снарядов и легких вооружений. Не надо тянуть территорию ради лишней недели удержания. Это может быть неоправданным, если потери будут больше и расход боеприпасов и ресурса стволов будет выше. Если вдруг будет раньше поставка тяжелой техники, чтобы воевать как можно более дистанционно, то замечательно, но планировать надо именно по худшему сценарию. Пока не будет прямых подтверждений, то на первом месте стоят жизни военных, даже не города.
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19.06.2022 17:45 Відповісти
Царство небесне Герою України! Свободівці показали себе справжніми захисниками української державності. Дуже прикро, що український народ гідно не оцінив цю політичну силу, хоча десятки членів партії загинули на Майдані, сотні - на фронтах війни з Росією, в тому числі і лідери Свободи... Як на фронт, то Свобода, а як у Верховну Раду - то Самопоміч, Голос, Слуга народу... саме так вирішив український виборець... а компанія паплюження партії, яку розвернув режим Порошенка після приходу до влади, взагалі не лізе в жодні рамки політичної боротьби. Свободівців називали агентами путіна по телевізору. І багато хто в це повірив... Дуже прикро, що Свобода не присутня у ВР... Хоча свободівських мерів Івано-Франківська, Тернополя, Хмельницького, Конотопа місцеві громади на руках носять...
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19.06.2022 17:47 Відповісти
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И СЛАВА ГЕРОЮ.
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19.06.2022 17:56 Відповісти
Особисто знав Олега, ще з 14 року, Піски.
Свободівці завжди були попереду в боях, віддавали життя за Україну.....
Нажаль народ це не оцінив....гречка робить свою справу....
Вічна Пам'ять Герою....
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19.06.2022 18:28 Відповісти
Жаль стискає серце!
Плачу!
ВО Свободі і Свободівцям хвала!
Істинні Патріоти України!
Прикро, що в нас 73% какой разніци, а не 73% прихильників ВО Свободи!
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19.06.2022 18:39 Відповісти
"Свобода" з перших днів вторгнення Московії воює героїчно у найгарячіших місцях фронту.

Вдячні українці на наступних виборах у ВР дадуть за них як і завжди 1% голосів, і знову проголосують більшістю за якісь російсько-єврейські партії, які просунуть їм по телевізору.
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19.06.2022 18:41 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЮ !!! ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ГЕРОЮ ... Україна не забуде своїх захисників Героїв, які віддали своє життя за Батьківщину !
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19.06.2022 19:04 Відповісти
Гинуть найкращі та найпідготовленійші.Представники ВО Свобода б'ються на фронті,а наші люди цього не цінували і не цінують.Будуть голосувати й далі різних Добробут і Порядок,Заступ, ОПЗЖ чи Слуга Народу.
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19.06.2022 20:21 Відповісти
Вічна пам'ять героям України.
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19.06.2022 20:58 Відповісти
Интересно, а на каком фронте воюет Коля Тищенко или Юзик?
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19.06.2022 21:17 Відповісти
Колю - котлету недавно бачили в Празі з дівками легкої поведінки , а Юзік десь заникався і сидить тихо , хз !!
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19.06.2022 22:32 Відповісти
ВІЧНА ПАМЯТЬ ГЕРОЮ. ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ЗЕМЛЯКУ. ЗАКАРПАТТЯ У ТРАУРІ.
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19.06.2022 21:28 Відповісти
Слава Україні!Героям слава!Вічна памьять Олегу Куцину.
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19.06.2022 22:22 Відповісти
Боляче. Важка втрата.

Світла пам"ять Захиснику України !
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19.06.2022 22:48 Відповісти
Вечная тебе слава мужчина, и вечная благодарность!
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19.06.2022 23:17 Відповісти
R.I.P.
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20.06.2022 04:14 Відповісти
Шо суки, які постійно єхідно питають де свободівці? Вдавіться своїми словами. Свободівці не переставали боротися з ворогом ніколи. Низький уклін воїну. Все ще попереду.
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20.06.2022 06:46 Відповісти
Царство Небесное Земля Пухом.
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20.06.2022 07:11 Відповісти
Вічна Пам"ять і Слава Герою.
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21.06.2022 13:21 Відповісти
 
 