Мера Чернігова Атрошенка не випустили до Польщі на підписання договору про допомогу Чернігову. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мер Чернігова Владислав Атрошенко повідомив, що йому заборонили виїхати до Польщі для підписання договору про допомогу Чернігову. Він пов’язує це з політичною атакою на нього одного зі співробітників Офісу Президента.
Про це Атрошенко написав на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно на кордоні мене не пустили до Польщі, куди я прямував на підписання угоди про партнерство та допомогу Чернігову. Чітко пов’язую такі дії з політичними ігрищами посадових осіб, які шкодять Чернігову та дискредитують Президента", - заявив Атрошенко.
За словами Атрошенка, він прямував у польський Ряшів у складі делегації з чотирьох осіб. Крім угоди про партнерство в нього був запланований виступ на сесії. Але меру Чернігова не дозволили перетнути кордон на митному пропускному пункті "Краковець". Начебто документи були не в порядку.
"Зауважу: питання по документах виникли лише стосовно мене, хоча на руках у мене був повний пакет документів, що дозволяють перетинати кордон у службових цілях. Як і у кожного з членів нашої делегації. Втім, митний інспектор Лілія Турко, жетон LV-1155, вилучила мої документи без пояснення причин та запропонувала мені поговорити з начальством", - повідомив Атрошенко.
Він заявив, що така ситуація демонструє наявність "телефонного права" на кордоні та дискредитує Президента.
"Те, що відбулося, я пов’язую з політичною атакою на мене з боку одного зі співробітників Офісу Президента. Через це мені вже намагалися заборонити відрядження в Давос. Я вважаю, що це не що інше, як самодурство відповідальних посадових осіб, які таким чином хочуть самоствердитися і при цьому перевищують свої службові повноваження. Таким чином вони перешкоджають моїй професійній діяльності на користь Чернігова, а головне – дискредитують подібними діями Президента, демонструючи ознаки телефонного права на кордоні", - наголосив Владислав Атрошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Мери - так само; тільки їм відрядження підписує керівник обласної ВЦА.
- який косить під порохобота, щоб розганяти зраду...
Якщо взагалі не в темі, краще промовчати.
А от ляпання образ в адрес правильно коментуючого, якщо нема аргУментів,
як раз дуже схоже на рашистьский/совковий спосіб дискутувати, чи черговий трольок, причому з Чехії та клікухою замість ім'я намалювався?
це ж не на Атрощенка був замах 101 групи кадирівців і Атрощенко перебував всього лише в оточеному Чернигові, а не в Києві
Атрошенко аби хотів виїхати він би виїхав ще 25го Лютого!
Цікаво,яка зелена гадюка з офісу найвеличнішого дала наказ не випустити мера.Чи він чийсь план зламав,коли не вручив ключі від Чернігова кацапським окупантам,а залишився мером міста,яке боролося.Без хліба,без води,без медикаментів,під бомбами.
Вони зграями шастають по Європі та США без жодних перешкод на кордоні.
Ну **** понавыбирали дибилы.
Це я до того, маю приклади здорових бугаїв, комерсантів-базарників, які купили собі групу і тепер їздять по декілька разів в місяць до Польщі, приганяють авто.
Справедливо було б після війни всіх на перекомісію, і якщо не підтвердилось, то виплатити збитки державі за весь період, а також притягти лікарські комісії,які за 2-3 доларів продавали "хвороби".
Прага.
Тищенко.
Нардеп Николай Тищенко подарил терробороне некачественные бронежилеты | Слидство.Инфо
У нашого президента в Україні репутація збереглася хіба що в голові фанатиків-зебілів, для адекватних людей він - зрадник як і його зграя холуїв. Тому прогин мера про "дискредитують Президента" взагалі сенсу не має ніякого)