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Мера Чернігова Атрошенка не випустили до Польщі на підписання договору про допомогу Чернігову. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

атрошенко

Мер Чернігова Владислав Атрошенко повідомив, що йому заборонили виїхати до Польщі для підписання договору про допомогу Чернігову. Він пов’язує це з політичною атакою на нього одного зі співробітників Офісу Президента.

Про це Атрошенко написав на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно на кордоні мене не пустили до Польщі, куди я прямував на підписання угоди про партнерство та допомогу Чернігову. Чітко пов’язую такі дії з політичними ігрищами посадових осіб, які шкодять Чернігову та дискредитують Президента", - заявив Атрошенко.

За словами Атрошенка, він прямував у польський Ряшів у складі делегації з чотирьох осіб. Крім угоди про партнерство в нього був запланований виступ на сесії. Але меру Чернігова не дозволили перетнути кордон на митному пропускному пункті "Краковець". Начебто документи були не в порядку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Чернігові звільнять чиновників і керівників комунальних підприємств, які виїхали з міста, - мер Атрошенко

"Зауважу: питання по документах виникли лише стосовно мене, хоча на руках у мене був повний пакет документів, що дозволяють перетинати кордон у службових цілях. Як і у кожного з членів нашої делегації. Втім, митний інспектор Лілія Турко, жетон LV-1155, вилучила мої документи без пояснення причин та запропонувала мені поговорити з начальством", - повідомив Атрошенко.

Він заявив, що така ситуація демонструє наявність "телефонного права" на кордоні та дискредитує Президента.

"Те, що відбулося, я пов’язую з політичною атакою на мене з боку одного зі співробітників Офісу Президента. Через це мені вже намагалися заборонити відрядження в Давос. Я вважаю, що це не що інше, як самодурство відповідальних посадових осіб, які таким чином хочуть самоствердитися і при цьому перевищують свої службові повноваження. Таким чином вони перешкоджають моїй професійній діяльності на користь Чернігова, а головне – дискредитують подібними діями Президента, демонструючи ознаки телефонного права на кордоні", - наголосив Владислав Атрошенко.

Мера Чернігова Атрошенка не випустили до Польщі на підписання договору про допомогу Чернігову 01
Мера Чернігова Атрошенка не випустили до Польщі на підписання договору про допомогу Чернігову 02
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Топ коментарі
+102
Ой дограються ці зелені підораси...
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19.06.2022 17:42
+69
Давайте говорити правду-"остальные" типу Колі Каклєти ,просто звалили.А Атрошенко був з жителями Чернігова в самі тяжкі часи,нікуди не виїхав.І в Польщу він їхав шукати допомоги для свого міста,а не по ганделиках штани протирати.
Цікаво,яка зелена гадюка з офісу найвеличнішого дала наказ не випустити мера.Чи він чийсь план зламав,коли не вручив ключі від Чернігова кацапським окупантам,а залишився мером міста,яке боролося.Без хліба,без води,без медикаментів,під бомбами.
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19.06.2022 17:57
+61
А от було б посвідчення ОПЗЖ - без проблем. Вчи матчасть
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19.06.2022 17:44
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Ой дограються ці зелені підораси...
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19.06.2022 17:42 Відповісти
А зелені тут до чого?
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19.06.2022 17:43 Відповісти
Они в ручную рулят страной.
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19.06.2022 17:46 Відповісти
Брешеш, зебіл, вчергове. Якраз нардепи мобілізації не підлягають. Але їм заборонено самовільно покидати Україну з інших причин - щоб зберігалась законоздатність парламенту. Але для того, щоб виїхати - вони мають мати відрядження, підписане Стефанчуком.
Мери - так само; тільки їм відрядження підписує керівник обласної ВЦА.
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19.06.2022 18:33 Відповісти
сам зебіл, а ще скоріше кокошник
- який косить під порохобота, щоб розганяти зраду...
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19.06.2022 18:44 Відповісти
Eispickel

Якщо взагалі не в темі, краще промовчати.
А от ляпання образ в адрес правильно коментуючого, якщо нема аргУментів,
як раз дуже схоже на рашистьский/совковий спосіб дискутувати, чи черговий трольок, причому з Чехії та клікухою замість ім'я намалювався?
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19.06.2022 19:25 Відповісти
стосовно нардепів так, але є виключення, якщо твоє прізвище починається на ПОРО- а закінчується на -ШЕНКО
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19.06.2022 18:49 Відповісти
Чо? у порошенка якраз був дозвіл, підписаний Стефанчуком. але зеленій шоблі і зефанатам закон же ж не писаний. вони більше па панятіям, да? любиш па панятіям? коли тебе зелений депутат переїде на зеленому світлофорі - і тебе ж у винуватці дтп запише! признавайся, подобається тобі? і в херсоні у тебе, відать, родичів немає, ні в маріуполі.
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19.06.2022 19:33 Відповісти
Не *******.
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19.06.2022 20:32 Відповісти
А. Нагорний, вийшов з летаргічного сну чи з запою?
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19.06.2022 17:49 Відповісти
дійсно!
це ж не на Атрощенка був замах 101 групи кадирівців і Атрощенко перебував всього лише в оточеному Чернигові, а не в Києві
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19.06.2022 17:50 Відповісти
Ви статтю прочитали?
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19.06.2022 17:57 Відповісти
Кашкети в них на голові зелені. Зрозуміло? ПоняВ?
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19.06.2022 19:14 Відповісти
покі ви будете за це мріяти,вони вас ще раз зроблять!
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19.06.2022 18:29 Відповісти
Коли вже ця "влада" скаблдь буде нормальна?!!!!
Атрошенко аби хотів виїхати він би виїхав ще 25го Лютого!
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20.06.2022 00:24 Відповісти
наволоч зелена ревнива
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19.06.2022 17:42 Відповісти
Давайте говорити правду-"остальные" типу Колі Каклєти ,просто звалили.А Атрошенко був з жителями Чернігова в самі тяжкі часи,нікуди не виїхав.І в Польщу він їхав шукати допомоги для свого міста,а не по ганделиках штани протирати.
Цікаво,яка зелена гадюка з офісу найвеличнішого дала наказ не випустити мера.Чи він чийсь план зламав,коли не вручив ключі від Чернігова кацапським окупантам,а залишився мером міста,яке боролося.Без хліба,без води,без медикаментів,під бомбами.
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19.06.2022 17:57 Відповісти
в кінці то кінців до яких пір цей антидержавний нікчемний орган, імя якому ОП, буде гадити країні в угоду засранцям які там сидять і колотити країною підриваючи її обороноздатність, гальмуючи економічний розвиток і прикривати корупцію повязану з бізнесом коломойши. осміліли суки і їм пофіг військовий стан а на суспільство як ложили хер так і продовжують класти бо абсолютна безкарність і неконтрольованість з боку суспільства так і не змінились. Та й чи зміниться при цій владі.
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19.06.2022 19:24 Відповісти
А от було б посвідчення ОПЗЖ - без проблем. Вчи матчасть
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19.06.2022 17:44 Відповісти
Або "слуг".
Вони зграями шастають по Європі та США без жодних перешкод на кордоні.
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19.06.2022 17:59 Відповісти
Зелені випускають за кордон тільки ворогів та всяку вату Мураева,Портнова,Тищенка,та віддае до полону патріотів,які вже в мордорі,орки пишуть ❗️Попавшие в плен в Мариуполе командиры полка "Азов" находятся в СИЗО "Лефортово" в Москве, - сообщают росСМИ
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19.06.2022 17:44 Відповісти
То Терехов в Іспанію хотів, тепер цей в Польшу. Там шо, медом намазано?
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19.06.2022 17:44 Відповісти
ruskij , ti prachitai ves tekst , patom gavkai !
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19.06.2022 17:47 Відповісти
Это к тому что дело не в Порошенко. Зеленский диктатор и он будет преследовать любого, кто ему не понравится.
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19.06.2022 17:45 Відповісти
Именно так. Что делал Путин с Политковской, которая могла бы Беслан разрулить также, как Черномырдин Буденновск (в котором, к слову, альфа сама стреляла по беременным и родившим женщинам, но получила военный отпор и позорно убежала)? Отравил ее, чтобы не дай бог не допустить появлению конкурентов-политиков. И так поступал десятки раз. Доступ к популярным действиям был только у его слуг, притом самых ничтожных, но он даже мэра или губернатора бы нормального до политики. Почему на переговорах нету мощного политика, а есть как раз те, на ком есть папка с компроматом или же кто полный идиот? Боится конкуренции. Такие как Ермак вообще подарок настоящий, чуть что и компромат выложит и его тут же арестуют. А до этого он никакой не соперник за власть. Но все же Зеленский не диктатор, он просто туповатый идиот. А диктатор, убийца и подонок - это его куратор Беня и его воровская обойма.
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19.06.2022 17:51 Відповісти
Все диктаторы начинают с малого. Зеленский еще не убил своего какого-то конкурента, хотя за ним уже тянется шлейф непонятных смертей с девятнадцатого года, но эту тему никто не поднимает. Тоже самое касается и смертей журналистов. Но как бы до этого дойдет раньше или позже. Мне не нравится Бабченко, но у него есть замечательная фраза "Рейх должен быть кристально чистым". Любой диктатор мечтает о кристально чистом Рейхе.
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19.06.2022 17:53 Відповісти
не переоценивай Зелю. Там сволочей рангом меньше хватает
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19.06.2022 18:50 Відповісти
Был бы шуфричем, пропустили бы сразу. Но ты не шуфрич, а потому пока так...
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19.06.2022 17:47 Відповісти
Ну зате зрадникам типу Наумова, всіляким Суркісам зелена дорога на КПП від "Зєлених". Щось мені здається, що наступає авторитаризм від Зє, де закони та Конституція не діють, а всі ріщення приймають єрмаки, верещучки, татарови і др. Зєдрянь та діє виключно "телефонне право".
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19.06.2022 17:47 Відповісти
Будує лукашляндію
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19.06.2022 17:54 Відповісти
А 95-му кварталу виходить можна?
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19.06.2022 17:48 Відповісти
да это ладно, разберутся. а вот как небезизвестный - червоненко стал МАЙОРОМ ЗСУ кто то может внятно растолковать?
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19.06.2022 17:49 Відповісти
А от якби це був би портнов, чи суркіс, чи тупіцкий - його б обов'язково випустили. Zeкоманда ділить громадян на своїх і всіх інших.
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19.06.2022 17:49 Відповісти
та куди нашим до ваших, які х@йла вибирають.
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19.06.2022 18:11 Відповісти
Тільки зелень пускають.
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19.06.2022 17:50 Відповісти
Зеля навіть під час війни не боїться дивувати. Потрібно знімати.
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19.06.2022 17:51 Відповісти
Прийдется ламать как Януковича.
Ну **** понавыбирали дибилы.
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19.06.2022 17:56 Відповісти
Там давній конфлікт між обранним мером та призначиним АП головою обл. адміністрації, його до Давоса також не випустили як що я не помиляюсь.
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19.06.2022 17:51 Відповісти
Они же фронду против Зеленского устроили на выборах меров.
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19.06.2022 17:56 Відповісти
офіс у нас аболютно скрізь, у всіх сферах нашого життя
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19.06.2022 17:51 Відповісти
Зрадники з ОП як спрут обплутали всю країну.
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19.06.2022 17:57 Відповісти
А був би "інвалідом", без питань пропустили б.
Це я до того, маю приклади здорових бугаїв, комерсантів-базарників, які купили собі групу і тепер їздять по декілька разів в місяць до Польщі, приганяють авто.
Справедливо було б після війни всіх на перекомісію, і якщо не підтвердилось, то виплатити збитки державі за весь період, а також притягти лікарські комісії,які за 2-3 доларів продавали "хвороби".
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19.06.2022 17:53 Відповісти
На святое замахнулись?Тут за третью группу столько крови и нервов выпили,зато все менты и администрация заслуженные инвалиды умственного труда.
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19.06.2022 17:59 Відповісти
У нас же крім вождя й його партії політиків в Україні нема.
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19.06.2022 17:53 Відповісти
То Петро чи Владислав, цензоре?)
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19.06.2022 17:53 Відповісти
Ти ба, позарився на Зеліну славу.
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19.06.2022 17:55 Відповісти
Владислав з позивним Петро
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19.06.2022 17:55 Відповісти
ну, так - та ж сама історія. Обмовка по Фрейду.
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19.06.2022 18:36 Відповісти
Ты не мер Чернигова, а сцыкло. Вместо "пойду пожалуюсь маме" написал бы кто конкретно из АП и за что конкретно. А так ... очередная подковерная борьба крыс.
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19.06.2022 17:57 Відповісти
ага. я за тобою кілька днів уже спостерігаю. ти ідейний зефанат чи подоляківський бот по 3 грн за комент?
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19.06.2022 19:37 Відповісти
Війна.
Прага.
Тищенко.

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19.06.2022 17:59 Відповісти
На броніки збирав каклєта.
Нардеп Николай Тищенко подарил терробороне некачественные бронежилеты | Слидство.Инфо
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19.06.2022 18:52 Відповісти
Такое же качество управления во всем. Везде. На всех уровнях. Кто ещё верит, что с этими квартальными ублюдками Украина может победить в этой страшной войне
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19.06.2022 18:06 Відповісти
Президент давно дискредитував себе сам підбором своєї команди (а може камарильї)!
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19.06.2022 18:08 Відповісти
А квартал95 в Бухарестеhttps://t.me/uniannet/60770
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19.06.2022 18:10 Відповісти
Якщо тролі тут ЗЕспівують то то таке,а якщо секта 73% попригай по пенькам то нам пиз..а ! Хвороба телемарафон своє бере,сусідка сьогодні каже Подоляк такий гарний мужчина,а як говорить гарно майже Арестович.
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19.06.2022 18:14 Відповісти
Хай пошле свою звступницю !!!!!!
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19.06.2022 18:16 Відповісти
біля ЗЕ ще дуже багато..агентів та і просто сволоти.
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19.06.2022 18:19 Відповісти
А він увесь у білому !
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19.06.2022 18:45 Відповісти
д'Артаньян,на зеленому коні!!))
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19.06.2022 19:31 Відповісти
Так і треба ригу, що при Овочі голосував за закони 16 січня.
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19.06.2022 18:26 Відповісти
Що ви всі цього регіонала захищаєте…?
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19.06.2022 18:31 Відповісти
Коменти якійсь узагальнюючий. Атрощенко послався на перця з ..ОПи з яким у нього давній конфлікт. Може вже хватить еківоків. Назви призвіще того перця, який дає прямі вказівки на впуск і випуск. Якщо згадати тему затримки Пороха зеленими кашкетами, то призвіще цього перця олежик тараров. Він вже всіх випустив друзів колаборантів, тільки з медведиком якось негарно получилось.
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19.06.2022 18:35 Відповісти
З Мертвечуком все ОК,в нього інша роль,його завдання топити Порошенко!!))
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19.06.2022 19:28 Відповісти
Запитання всім хто тут скулить про зелених - капітан Ольга Митрополит із зелених чи одна із 73% і тому винесла таке рішення? Я особисто був серед інших 25% (надіюсь, що більшість тут коментаторів не з їх числа), хоча мені не подобались дії прикордонників відносно Саакашвілі при Пороху. Можливо питання в наших простих людях, які при посадах за будь якої влади ведуть себе по принципу: служити раді, прислужуватись також. І цим добре користуються всі, від президентів до проходимців.
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19.06.2022 18:38 Відповісти
Зеленые мрази немного заигрались
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19.06.2022 18:38 Відповісти
Вони здорово загралися!
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19.06.2022 18:47 Відповісти
та выпускайте вже Безумную, в кожанке с револьвером, для расстрела всех неугодных на месте, она давно уже просится на работу "в полях".. у портного-татарова давно все списки готовы..(
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19.06.2022 18:39 Відповісти
Почему мы не в ЕС и НАТО?
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19.06.2022 18:58 Відповісти
Це дуже цікаве та влучне запитання?? Альо, асісяй--Чому ми не в НАТО та ЄС???)))
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19.06.2022 19:24 Відповісти
Хто за це відповість ? І чи взагалі. відповість ! Прізвища в студію !
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19.06.2022 19:14 Відповісти
Реванш кремлівських гнид триває!! Це "Велика євроінтеграція" розпочалась!!!)))
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19.06.2022 19:21 Відповісти
Велике будівництво "кращої росії" в Україні розпочалося...
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19.06.2022 19:35 Відповісти
"Чітко пов'язую такі дії з політичними ігрищами посадових осіб, які шкодять Чернігову та дискредитують Президента", - додав Антрошенко. Джерело: https://censor.net/ua/n3348865

У нашого президента в Україні репутація збереглася хіба що в голові фанатиків-зебілів, для адекватних людей він - зрадник як і його зграя холуїв. Тому прогин мера про "дискредитують Президента" взагалі сенсу не має ніякого)
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19.06.2022 19:34 Відповісти
В Україні останнім часом події виглядають таким чином, що владу захопила пророссійська партія яка свідомо шкодить прогресу у відносинах між людьми і світом...
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19.06.2022 19:46 Відповісти
Не шанований 95 квартал "гасає" по Європі без перешкод.....афуєть... ото країна
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19.06.2022 19:56 Відповісти
без ілюзій до зелені, але погранслужба поступила формально правильно, Атрошенко, розуміючи ситуацію, повинен був звернутись перед поїздкою в погранслужбу за дозволом на виїзд, думаю, ніхто б йому не відмовив. А тепер, мазати соплі по морді немає сенсу.
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19.06.2022 19:59 Відповісти
не в погранслужбу, а до голови ВЦА. І я сумніваюсь, що він не отримав дозволу у вигляді підписаного відрядження.
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19.06.2022 20:16 Відповісти
Еще одно доказательство, что личные амбиции кое-кого у власти даже в военное время стоят на первом месте и котируются выше интересов страны. Похоже, все таки, как ни печально, первое впечатление от некоторых лиц в Украине не было обманчивым.
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19.06.2022 20:12 Відповісти
мер губернатор это какие то кацапские понятие может лучше бургомистр или вийт а в Украине городской голова да и вообще Польша это вопросы МИД.
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19.06.2022 20:18 Відповісти
ЗЕлені ***** продовжують вирішувати свої дрібно-пісюнові питання.
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19.06.2022 20:22 Відповісти
В офисе президента сидят мстительные бездельники а по факту враги Украины.
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19.06.2022 20:35 Відповісти
Підари зелені, нічого нового
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19.06.2022 20:52 Відповісти
Зелені довбойоби
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19.06.2022 23:11 Відповісти
Не все забыли кто дарил Януковичу Золотой батон? А кто его дарил? Кто кто? Ну вот и понятно
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19.06.2022 23:36 Відповісти
 
 