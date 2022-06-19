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Ретрансляцію російських новин і політичних шоу заборонили у Молдові на законодавчому рівні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

пропаганда

Президент Майя Санду підписала закон про боротьбу з дезінформацією та пропагандою, який забороняє трансляцію у Молдові російських новин, інформаційно-аналітичних програм та фільмів військового змісту.

За словами голови Ради телебачення та радіо (РТР) Ліліани Віцу, закон набуде чинності наступного тижня, можливо, 24 червня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

Наразі трансляція новин та передач політичного чи військового характеру з країн, які не ратифікували конвенцію про транскордонне телебачення, включаючи Росію, заборонені за рішенням комісії надзвичайних ситуацій.

З набуттям чинності закону ретрансляцію цих передач повністю заборонять, навіть після закінчення надзвичайного стану в країні.

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Як зазначила Віцу, нові поправки передбачають суворіше покарання мовників за дезінформацію та відсутність місцевого контенту. "У разі дезінформації у РТР є право призупинити дію ліцензії на строк до 7 днів, причому це може статися і в період виборів", - сказала Віцу.

На засіданні 2 червня парламентська більшість ухвалила у другому остаточному читанні законопроект про боротьбу з дезінформацією та пропагандою. За проект проголосували 54 депутати від правлячої партії "Дія та солідарність" (PAS).

В остаточній версії відредагували визначення дезінформації: "навмисне поширення хибної інформації, створеної для заподіяння шкоди особистості, соціальній групі, організації чи безпеці держави".

Прийнятий законопроект також забороняє трансляцію в Молдові новин, інформаційно-аналітичних програм та фільмів військового змісту, вироблених у країнах, які не ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення (Росія цю конвенцію не ратифікувала).

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Видання зазначає, що заборона на показ фільмів та передач із країн, що не ратифікували Європейську конвенцію, не стосується "розважальних передач, у яких немає мілітаристського змісту". Водночас заборонено трансляцію передач та фільмів, які виправдовують військову агресію, заперечують військові злочини та злочини проти людяності, або містять заклики до ненависті, незалежно від походження контенту.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+13
Тепер в Україні треба з загальнонаціонального марафону прибрати пропагандонів мудачука і мураєва.
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19.06.2022 18:36
+13
Від рашки стали тікати ще з більшою швидкістю. Упирь просто красавчік.
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19.06.2022 18:53
+10
А його за що? Він хіба колись топив за кацапстан?
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19.06.2022 18:46
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Тепер в Україні треба з загальнонаціонального марафону прибрати пропагандонів мудачука і мураєва.
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19.06.2022 18:36 Відповісти
Ганапольського також?
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19.06.2022 18:44 Відповісти
А його за що? Він хіба колись топив за кацапстан?
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19.06.2022 18:46 Відповісти
Тобто хороша русня все таки є?
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19.06.2022 19:02 Відповісти
Наскільки мені відомо, він народився у Львові...
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19.06.2022 19:14 Відповісти
Ага, а потім все життя працював в параші. Ехо мацкви і так далі
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19.06.2022 19:22 Відповісти
Ехо мацкви закрили місяць тому за антикацапську діяльність.
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19.06.2022 19:26 Відповісти
Ахаха, а ви знаєте хто такий венедіктов?
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19.06.2022 19:37 Відповісти
Невже рідний брат Матвія Юрійовича?
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19.06.2022 19:48 Відповісти
З нашого спілкування я зрозумів, що лайно одного старого політика не смердить. Я все правильно зрозумів?
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19.06.2022 19:51 Відповісти
Якщо Ви про Ганапольського, то він -- журналіст, а не політик. І журналіст з досвідом і тому купою людей, які його за це заслужено поважають.
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19.06.2022 20:16 Відповісти
так у нас і Арестович з досвідом, і теж знайдеться чимало людей, що його поважають.
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19.06.2022 20:50 Відповісти
Я мав на увазі власника каналу де ганапольський працює.
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19.06.2022 21:16 Відповісти
Навряд чи Ганапольський русня.
Тим більше львів'янин.
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19.06.2022 20:19 Відповісти
фрідман русскій олігарх теж львів"янин, то може нам тепер цій курві ноги цьомати за те що він зі Львова? а Ганапольський хамить як якубович, цей формат русні більше пасує, вони *******, коли при них когось принижують або комусь хамлять.
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19.06.2022 20:49 Відповісти
Майже все життя працювати в параші і при цьому він не русня
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19.06.2022 21:14 Відповісти
Так і Шустер там половину життя працював (хоча народився у Литві) і навіть на НТВ був, але ж це не робить із нього кацапа... Я не те щоб фанат Ганапольського, але це не той випадок
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19.06.2022 23:03 Відповісти
матвиенко и козак тоже народились в украине и шо с того ?!
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19.06.2022 21:18 Відповісти
А скільки зрадників та рашистів народилося в самій Україні?
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19.06.2022 21:35 Відповісти
Їх всіх треба виводити на чисту воду.
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19.06.2022 22:06 Відповісти
Може треба визначитися з пріоритетами спочатку?
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20.06.2022 08:00 Відповісти
за компанію.
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19.06.2022 20:47 Відповісти
..а у нас с бенИфисом зелёных на ****** голубом очке просто беда.. и ничё не скажеш узерпатору - война, ему в помощь..(
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19.06.2022 18:43 Відповісти
Ну то накуплять собі ватоголові супутникових тюнерів, та дивитимуться кацапів до всирачки, як і наші...
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19.06.2022 18:45 Відповісти
Від рашки стали тікати ще з більшою швидкістю. Упирь просто красавчік.
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19.06.2022 18:53 Відповісти
Ніхто не надав більшої шкоди Московії ніж шизофренічний шовініст,збирач "русских земель"!!!)))
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19.06.2022 19:07 Відповісти
він тільки задовільнив їх "тоску вистраданную невисказанную за ах, какую страну просралі!", більше всього нашкодили собі русскіє самі, коли відмовилися признатися собі самім за злочини радянські. І так і пішло, не признали, не покаялися, не вибачилися, замість того виправдали, набрехали і почали терор знову.
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19.06.2022 20:55 Відповісти
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19.06.2022 20:16 Відповісти
Vieta@Lizvetoczka

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2 ч

#Євгеній_Прокопишин Труханов (мер Одеси) заявив, що він ПРОТИ дерусифікації назв у місті і що його турбує ненависть до всього російського в Україні...
Вважаю, що місцева ТРО та інші силовики і активісти мають завітати до нього в гості і вимагати негайної заяви про відставку!
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19.06.2022 21:02 Відповісти
Геть інстинкт самозбереження втратив? Війна в країні...
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19.06.2022 21:09 Відповісти
Молдова, так тримати!
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19.06.2022 22:43 Відповісти
 
 