"Є друзі, для яких не потрібні зайві слова": Зеленський привітав Джонсона з днем народження

Президент Володимир Зеленський привітав прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона із днем народження.

Про це глава держави повідомив у Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

"Є друзі, для яких не потрібні зайві слова, аби зрозуміти одне одного. І які вітають одне одного без зайвих слів. Щасливого дня народження, друже, Борисе Джонсоне", - йдеться в повідомленні.

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