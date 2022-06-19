УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13808 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном Війна
10 610 65
війна (56581) Зеленський (17463) привітання (704) Джонсон Борис (533)

"Є друзі, для яких не потрібні зайві слова": Зеленський привітав Джонсона з днем народження

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Президент Володимир Зеленський привітав прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона із днем народження.

Про це глава держави повідомив у Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

"Є друзі, для яких не потрібні зайві слова, аби зрозуміти одне одного. І які вітають одне одного без зайвих слів. Щасливого дня народження, друже, Борисе Джонсоне", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Україна може і має провести Євробачення, - Джонсон

Є друзі, для яких не потрібні зайві слова: Зеленський привітав Джонсона з днем народження 01

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+86
Борис великий друг України.
Сердечно вітаю з Днем народження
показати весь коментар
19.06.2022 20:16
+73
показати весь коментар
19.06.2022 20:19
+55
Вітаємо з днем народження справжнього козака Бориса Джонсона...
показати весь коментар
19.06.2022 20:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Борис великий друг України.
Сердечно вітаю з Днем народження
показати весь коментар
19.06.2022 20:16 Відповісти
Козак і бандерівець.
показати весь коментар
19.06.2022 20:21 Відповісти
Борис борісь!!Щирі вітання,віка та здоров'я!!!)))
показати весь коментар
19.06.2022 20:32 Відповісти
Боріс зе бест
показати весь коментар
19.06.2022 20:17 Відповісти
зе бест оф зе бест ! ))))
показати весь коментар
19.06.2022 20:27 Відповісти
Вітаємо з днем народження справжнього козака Бориса Джонсона...
показати весь коментар
19.06.2022 20:17 Відповісти
От Украинского Народа тоже наши поздравления!
показати весь коментар
19.06.2022 20:17 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2022 20:19 Відповісти
Тут видніше.

показати весь коментар
19.06.2022 21:12 Відповісти
Щирі вітання та побажання козаку Чуприні!
показати весь коментар
19.06.2022 20:19 Відповісти
Боря ! Наши ВАМ Поздравления !
И шоб ты был нам ЖИВ и ЗДОРОВ !
показати весь коментар
19.06.2022 20:20 Відповісти
HAPPY BIRTHDAY BORIS !!!!!!
Best wishes to you, to your family and your country !
You are a new Winston Churchill of our days !
показати весь коментар
19.06.2022 20:20 Відповісти
цеж нада і тут Ермак на фото вставив гідрант позаду Бориса
показати весь коментар
19.06.2022 20:20 Відповісти
Шпигун, син шпигуна.
показати весь коментар
19.06.2022 20:23 Відповісти
Чому уся ця зграя кремлівських гнид в мілітарі,вони що щойно з шанців??))
показати весь коментар
19.06.2022 20:29 Відповісти
Є така риба . "прилипала" називається
показати весь коментар
19.06.2022 22:48 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2022 20:21 Відповісти
Батько наш - Бандера
Боріс Джонсон - дядько!
показати весь коментар
19.06.2022 20:23 Відповісти
а Джо Байден - Діду !
показати весь коментар
19.06.2022 22:27 Відповісти
а путін?
показати весь коментар
20.06.2022 06:39 Відповісти
Приєднуюся.
показати весь коментар
19.06.2022 20:21 Відповісти
Happy birthday Mr. Johnson ! God bless Ukraine, Great Britain, Poland, USA and Canada !!! Слава Україні, Польщі, Англії, США та Канади !!! Смерть москві та москалям !!!
показати весь коментар
19.06.2022 20:25 Відповісти
Для мене Борис Дж це ікона!

Щиро вітаю!
показати весь коментар
19.06.2022 20:28 Відповісти
Ты грешник☝👎
показати весь коментар
19.06.2022 20:51 Відповісти
Та вот зачем Борис приезжал в Украину - за ПОДАРКОМ!
показати весь коментар
19.06.2022 20:29 Відповісти
Джонсонюк першій Бандерівець на сьогодні в України...
Здоров'ячка та Наснаги...
УПА так.../Україна...Польща...Англія ..
показати весь коментар
19.06.2022 20:33 Відповісти
У Нью Йорку на станції метро плакат: « Я думав що я знаю що таке хоробрість, поки не побачив Україну »
показати весь коментар
19.06.2022 20:37 Відповісти
Так, пане Зеленський, це друг України, просто ти в цей час виявився на посту Президента і він має з тобою спілкуватися і навіть підтримувати, щоб ти не втік до кацапів, чи не підписав з ними "мир". Але і ти в останній час змінився і різко з "какая разніца" став культивувати - армію, мову, віру, те, що робили попередники. Але такому актору як ти це властиве, бо навіть гру на фортепіано тим органом, ви вкрали у американських коміків.
показати весь коментар
19.06.2022 20:37 Відповісти
А коли це Зеленський культивував віру? Аби під омріяну формулу підігнати? І чому ви виришили, що пану Борісу непріємно спілкуватися з діючим президентом, або було б приємно спілкуватись з попередником. Не треба свій мізерний світогляд расповсюджувати на загал. І до речи - покі що якісь договора з кацапами підписував виключно ... тадам - криголам.
показати весь коментар
20.06.2022 00:22 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2022 20:38 Відповісти
та зайві слова нікому не потрібні))))...(а кардебалету і без.... вистачає))

показати весь коментар
19.06.2022 20:40 Відповісти
+🎂
показати весь коментар
19.06.2022 20:43 Відповісти
Борька бл* буду не знал , но пойду открыю армяшку и накачу три раза .... 1 за Борьку , 2 за королеву , а 3 за вас обоих !!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
19.06.2022 20:43 Відповісти
Борис Джонсон справжня Людина з великої літери, всіх слів подяки не вистачить за підтримку України.
показати весь коментар
19.06.2022 20:44 Відповісти
Многая літа, пане Джонсон !!!
показати весь коментар
19.06.2022 20:51 Відповісти
І дякуємо за подарунок!
показати весь коментар
19.06.2022 20:55 Відповісти
Після нашої Перемоги, в кожному Великому місті повинен бути або проспект Бориса Джонсона, або площа(майдан) в його честь
показати весь коментар
19.06.2022 20:56 Відповісти
перша навить подарунки приготувала
(хто її швачка? явна порохоботка)
показати весь коментар
19.06.2022 20:56 Відповісти
та швачка-то при чому? то у стиліста тре питати.
показати весь коментар
19.06.2022 20:58 Відповісти
Борис Джонсонюк вітаю!
показати весь коментар
19.06.2022 20:57 Відповісти
Зеля, тримайся Джонсона. Це твій шанс.
показати весь коментар
19.06.2022 21:07 Відповісти
Приєднуюсь до привітань з днем народження найкращого друга України.
показати весь коментар
19.06.2022 21:11 Відповісти
Поздоровляємо Бориса Чуприну, отамана Лондонської паланки з днем народження! Бажаемо вдосконалення Черчилльської бульдожої хватки та застосуванні її на ведмежій дупі.
показати весь коментар
19.06.2022 21:11 Відповісти
Вітаємо з днем народження Бориса Джонсона!
показати весь коментар
19.06.2022 21:19 Відповісти
Смелый Человек и лидер смелого народа!…С днюхой!
показати весь коментар
19.06.2022 21:20 Відповісти
Многая літа, пане Борисе!
показати весь коментар
19.06.2022 21:21 Відповісти
Наш гарний козак, Борис Джонсонюк! Многая літа
показати весь коментар
19.06.2022 21:23 Відповісти
Фух

Добре що привітав бо думав що забув
показати весь коментар
19.06.2022 21:24 Відповісти
Виват БОРИСУ ДЖОНСОНУ! ЭТО НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК!
показати весь коментар
19.06.2022 21:41 Відповісти
Вітаємо Бориса Джонсонюка! Дякуємо за підтримку. І даруємо пісню muzvitanka.com.ua/z-dnem-narodzhennya-borys/
показати весь коментар
19.06.2022 21:50 Відповісти
Sumināts, Boriss Džonsonjuks!
показати весь коментар
19.06.2022 21:59 Відповісти
Joyeux anniversaire, M. Jonhson. Meilleurs voeux !
показати весь коментар
19.06.2022 22:14 Відповісти
Вітання козаку Чуприні від всіх українців !
таких козаків ще пощукати треба !
показати весь коментар
19.06.2022 22:28 Відповісти
Джонсон він Людина з великої літери , це щирий друг нашого народу , нашої Неньки України . Многая літа!!!!
показати весь коментар
19.06.2022 22:50 Відповісти
с днём рождения пан Борис!
показати весь коментар
20.06.2022 10:58 Відповісти
Happy Birthday, Boris. You are the right age to be happy and the right energy to make your life an inspiring adventure. Thank you for your support! Best Birthday Wishes!
показати весь коментар
22.06.2022 11:57 Відповісти
 
 