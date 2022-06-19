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"Є друзі, для яких не потрібні зайві слова": Зеленський привітав Джонсона з днем народження
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Президент Володимир Зеленський привітав прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона із днем народження.
Про це глава держави повідомив у Instagram, інформує Цензор.НЕТ.
"Є друзі, для яких не потрібні зайві слова, аби зрозуміти одне одного. І які вітають одне одного без зайвих слів. Щасливого дня народження, друже, Борисе Джонсоне", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+86 Ksenia VB
показати весь коментар19.06.2022 20:16
+73 Семен Шкаралупа
показати весь коментар19.06.2022 20:19
+55 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар19.06.2022 20:17
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Будь ласка, зачекайте...
Сердечно вітаю з Днем народження
И шоб ты был нам ЖИВ и ЗДОРОВ !
Best wishes to you, to your family and your country !
You are a new Winston Churchill of our days !
Боріс Джонсон - дядько!
Щиро вітаю!
Здоров'ячка та Наснаги...
УПА так.../Україна...Польща...Англія ..
(хто її швачка? явна порохоботка)
Добре що привітав бо думав що забув
таких козаків ще пощукати треба !