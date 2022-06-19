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Одна людина загинула і двоє поранені в результаті російського ракетного удару по Очакову, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

очаків

Армія РФ вдарила ракетами по Очакову Миколаївської області, в результаті одна людина загинула та ще двоє зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Вдень ворожею авіацією завдано ракетний удар по Очакову. Рашисти намагалися зруйнувати портову інфраструктуру, разом з тим влучили і в приватний сектор, пошкодивши кілька будівель. Поранено двох і вбито одну цивільну особу", - йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь".

Інформація про загальні втрати і руйнування наразі уточнюється, додали військові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок ворожих обстрілів минулої доби на Миколаївщині зазнали поранень 16 осіб, - облрада

Автор: Анна Судак
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Пане Президенте, а клінстрони вже повернули у війська, щоб збивати ворожі літаки? А у Вашій команді немає таких "свинарчуків", щоб накрали клінтронів у кацапів, щоб закрити небо, чи у Вас є тільки "кнурчуки", які закупали в кацапів дорожний бітум і украплювали їх небо і літаки?
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19.06.2022 21:26 Відповісти
Я тільки буде доведено, що винний Порошенко, то відразу повернуть (ніколи). Справа у Дєрмака на особистому контролі.
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19.06.2022 21:40 Відповісти
...Цікаво, коли накласти карту "великого будівництва" на шляхи вторгнення - https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0qeJ9mRQdkHSV3bR1cWBBvKyWEEEGcZ3cG3AvMEB1QHSwixPSbquwawUFtvu4URA9l&id=100001217691479&sfnsn=mo
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19.06.2022 21:30 Відповісти
Це жах!Особливо вбило-новенькі дороги в зоні відчудження,по яких кацапи комфортно пересувалися.Для кого будувалися ці дороги?
По хорошому,цією інформацією повинна СБУ негайно зайнятись.Та не з літінантом Бакановим таке розслідувати.******** зелені планово готували країну до здачі.
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19.06.2022 21:45 Відповісти
Щодня гинуть люди.За кожною такою новиною трагедія,горе,море сліз.Ненавиджу упирів кацапських.Ще більше ненавиджу зрадників,які наводять обстріли.Таких тварин треба вбивати на місці,тюрма-розкіш для них
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19.06.2022 21:35 Відповісти
А звідки зрадники взялися? Чи не від того, що всі ці роки дозволялись російськи телеканали, російски партіії, російська пропаганда на території України? Що тільки зараз вирішили зробити візови режим, заборонити партії, заборонити росіську мову в школах, ввезення російських книжок?

Якби це зробили ще років з 10-15 тому, то можливо цьго і не було би.
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19.06.2022 21:43 Відповісти
 
 