УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13426 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 134 1
війна (56620) Донецька область (5707) Кириленко Павло (866)

Двоє цивільних загинули внаслідок обстрілу окупантами на Донеччині, 12 осіб поранено, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

донеччина,нацполіція

Внаслідок обстрілів окупантами на Донеччині 19 червня загинули двоє цивільних. 12 осіб дістали поранення.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 19 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Максимільянівці та Зайцевому. Ще 12 людей одержали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Кожен десятий випущений Росією боєприпас - заборонений, - NYT

Двоє цивільних загинули внаслідок обстрілу окупантами на Донеччині, 12 осіб поранено, - ОВА 01

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
19.06.2022 22:59 Відповісти
 
 