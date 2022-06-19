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Двоє цивільних загинули внаслідок обстрілу окупантами на Донеччині, 12 осіб поранено, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок обстрілів окупантами на Донеччині 19 червня загинули двоє цивільних. 12 осіб дістали поранення.
Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"За 19 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Максимільянівці та Зайцевому. Ще 12 людей одержали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.
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Чайка Київ
показати весь коментар19.06.2022 22:59 Відповісти Мені подобається 0
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