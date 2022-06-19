Двоє цивільних загинули внаслідок обстрілу окупантами на Донеччині, 12 осіб поранено, - ОВА

Внаслідок обстрілів окупантами на Донеччині 19 червня загинули двоє цивільних. 12 осіб дістали поранення.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 19 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Максимільянівці та Зайцевому. Ще 12 людей одержали поранення.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.

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