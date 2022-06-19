Жителі Залізного на Донеччині потрапили під обстріл під час підвезення води - серед поранених є дитина

Під час підвезення технічної води у місто Залізне Торецької громади Донецької області місцеві жителі потрапили під обстріл.

Про це у відеозверненні повідомив начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик, передає Цензор.НЕТ.

"Під час чергового підвезення технічної води у місті Залізне наші жителі потрапили під обстріл, у результаті чого співробітник комунального підприємства втратив три пальці, жінка 1986 року народження дістала тяжке поранення стегна", - сказав він.

Також, за словами Чинчика, скрізне поранення передпліччя отримала дитина 2013 року народження.

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Посадовець закликав жителів міста не нехтувати життям та евакуюватися, поки є така можливість.