"Починається історичний тиждень. Один із найважливіших за весь час від 1991 року", - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський наголосив, що завтра розпочнеться тиждень, коли Україна почує відповідь від Європейського Союзу щодо статусу кандидата.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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