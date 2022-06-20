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IT-спеціалістам дозволять виїжджати за кордон, - заступник глави Мінцифри Борняков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Чоловікам із IT-індустрії можуть дозволити виїхати за кордон під час воєнного стану.

Про це заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков розповів в інтерв’ю "Фактам", передає Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що коли почалася війна, 70% IT-компаній зуміли не лише не знизити темпи ведення бізнесу, а й залучити нових клієнтів, до того ж трохи більше половини компаній очікують на зростання свого бізнесу навіть за умов війни.

За словами Борнякова, проблема виїзду за кордон стає все більш актуальною, тому що ніхто не очікував, що війна триватиме так довго, і зараз ніхто не знає, коли вона закінчиться.

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"Персональний контакт дуже важливий. Є такі речі, як конференції, бізнес-форуми, на яких потрібно бути присутніми, демонструвати свій бізнес та залучати нових клієнтів. Це можна було відкладати на місяць-другий, але тепер ситуація така, що відкладати вже нема куди", - зазначив він.

Заступник міністра розповів, що Мінцифри спільно з Міноборони, Генштабом та Мінекономіки створюють механізм, за яким можна буде виїжджати на короткий термін за умови гарантій, що людина повернеться, вирішивши робочі справи.

"За кілька днів має бути вже рішення, яке має бути спільним. Потрібно, щоб усі гілки влади ухвалили це рішення, насамперед Міноборони. Ми бачимо, що розуміння вже є. Йдеться максимум про два-три тижні, але я думаю, що навіть якщо йтиметься про 5-7 робочих днів, цього буде достатньо, щоб вирішити питання і повернутися назад", - заявив Борняков.

Він пояснив, що модель передбачає, що компанія подаватиме обмежений список людей - наприклад, не більше 10%, - і його розглядатимуть у Міноборони та Мінекономіки, які видаватимуть дозвіл. Його отримують прикордонники та людина, якій вона необхідна. Після цього він може виїхати на той термін, який зазначено у дозволі, до тієї країни, яка вказана.

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Крім того, у Мінцифри розглядають систему бронювання певних фахівців.

"Це велика проблема, адже якщо є контракт та замовник, який платить за велику команду IT-фахівців, і це можуть бути сотні тисяч доларів на місяць, а потім із цієї команди забирають кількох ключових людей, робота може зупинитися повністю. Ми це розуміємо, а тому плануємо робити механізм бронювання через програму Дія", - повідомив заступник міністра.

За його словами, позиція міністерства - у тому, що сьогодні IT-фахівці не є пріоритетною категорією для мобілізації.

"Ми працюємо над тим, щоб принаймні якась частина компаній могла забронювати найбільш критичних співробітників, і вони могли й надалі виконувати свої зобов’язання перед клієнтами. На даний момент вдалося понад тисячу людей забронювати за стандартним механізмом, щоб зберегти бізнес та робочі місця для компаній, але IT-індустрія - це 280 тис. осіб", - заявив Борняков.

Він уточнив, що зараз є чинний механізм бронювання, проте дуже складний і непрозорий.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+49
Коли з'являються виключення для "окремих категорій", до добра це не доводить.
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19.06.2022 23:17
+31
А будівельникам не можна. Не пішли б ви *****?
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19.06.2022 23:17
+31
для общения и обмена опытом ІТ-шникам так точно не надо куда-то выезжать... )))
видеконференции еще никто не отменял и даже простые смертные успешно этим пользуются...
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19.06.2022 23:23
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Зрозуміло одне,коли з'являються виключення,навіть з добрими намірами, це призводить до величезної корупції..
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19.06.2022 23:30 Відповісти
Лучше не ныть придумывая эту чушь и открыть для себя "фриланс" или устроится в туеву хучу студий которые работают на зарубеж и имеется валом вакансий, людей не хватает. Если ты и этого не смог, то выехав куда-то ты темболее не сможешь найти по специальности, максимум - пельмени лепить на фабрику или столбы дорожные вкапывать, но такая работа и здесь есть.
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20.06.2022 05:14 Відповісти
Тут, швидше, проблема не в тому, що пропонують ІТ-шників випускати, а в нераціональному використанні кадрів. Грубо кажучи, не треба ІТ-шників мобілізовувати в піхоту, але ж можна використовувати їх у хакерських і ddos-атаках на інтернет-ресурси ворога! Або в керуванні дронами, або просто комп'ютерниками у військових частинах.
І мова не лише про ІТ ж, журналістів, наприклад, варто використовувати для пропаганди і контрпропаганди (як це робили усі країни під час війн раніше).

Тобто мова не про те, що ІТ-шники якісь привілегійовані, а про те, що багатьом спеціальностям можна найти застосування під час війни і треба це робити!
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19.06.2022 23:34 Відповісти
Я «айтішник» і займаюсь тим, що ви написали. Це не потребує додаткового часу, лише невеликі фінансові вкладання. Навіть домогосподарка з інструкцією зробить все як надо.

Деякі мої знайомі зараз в ЗСУ. Якщо вміє тримати зброю і в неї сильна мотивація - то це раціональне застосування ресурсів.

Наразі я можу сказати, що необхідність виїжджати за кордон у відрядження низька, хоча мене постійно просять приїхати. Я вже звик працювати віддалено - тому це не обов'язково.

Ініціатива дуже сумнівна, бо вона є дискримінаційною. Є дуже велика кількість людей, яким дійсно потрібно віижджати за кордон, але вони не є «айтішниками». Подивимось
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20.06.2022 00:01 Відповісти
Дуже багато тексту, тому ніхто не читає, а коменти пишуть ************** від заголовка статті.

А насправді "виключення" для виїзду там зовсім номінальні, з купою умов:
- Тільки тим хто оформлені через договори Дія Сіті, а не ФОП, тобто з більшими податками.
- Тільки невеликому відсотку працівників обраним керівництвом компанії. 10-20% від загальної чисельності персоналу.
- Тільки на короткі терміни, тобто 1-2 тижні максимум. Виїжджати на місяці нікому не дадуть.
- Й найголовніше!!! Якщо хтось втече/не повернеться, то компанію можуть позбути можливості відправляти взагалі кого-небудь за кордон. Тому самі компанії будуть ДУЖЕ прискіпливо відбирати тих кого відправляти, бо це значні ризики для бізнесу якщо людина не повернеться.

Коротше кажучи, створені всі умови, щоб це були суто бізнес подорожі для менеджерів і дуже рідко розробників до клієнта. Без можливості навіть взяти там відпустку для відпочинку.
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19.06.2022 23:40 Відповісти
а если допустим уехал и уволился, все, трудовые отношения закончены, компания не причем, неустойку выплатил\и.
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20.06.2022 00:05 Відповісти
Написали якусь дурню, сидіть мовчки якщо не розумієте як все це працює.
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20.06.2022 13:28 Відповісти
значні ризики для бізнесу, бо компанію можуть позбути можливості відправляти взагалі кого-небудь за кордон? Якийсь сюр вийшов
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20.06.2022 00:15 Відповісти
Який сюр? Є реально проєкти де необхідно домовлятися з клієнтами у них на місці, бо інакше у тебе різко падають шанси цим проєктом займатися. Це не катастрофа, але через війну стало й так набагато важче залучати нових клієнтів, тому можливість виїжджати по роботі покращить умови для багатьох компаній. І якщо через якогось ідіота який втік компанія лишиться цієї можливості, то це ризик для бізнесу. Тому ніхто не буде давати їздити всім підряд. Тільки коли є необхідність й для перевірених людей які вже давно працюють.
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20.06.2022 13:32 Відповісти
Хватит топить за эту туфту. Любой человек, разбирающийся в кнопках на клавиатуре-может тебе показать как с помощью сервисов видеоконференций, хоть программисты, хоть трактористы , хоть сам Зеленский с Федоровым могут "обменивацца мнениями" хоть до опупения со всем земным шаром. Хочешь и тебя научат?
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20.06.2022 00:21 Відповісти
Я вже 20+ років працюю в ІТ і ти написав повну нісенітницю, розуміння як працює бізнес близьке до 0.
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20.06.2022 13:34 Відповісти
А ну, открой нам "тайну", Федоровский тролль, как так "работает ай ти", шо не знаком с удаленкой? Или это только у федоровских для обмена файлами нужно флешки за границу возить,шоб на симпоузиумах их вставлять в компы?
Создали новую воровайку и надеетесь деньжат срубить с вывоза людей за кордон?
Так вы первым делом тарифы разработайте. Вот тариф-шо ты "дипломироаанный" итишник, вот тариф на приглашение на "симпозиум", вот тари за справку, шо работаешь в фирме "одуванчике" в сфере ИТ. Огласите весь списочек, воры!
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20.06.2022 13:49 Відповісти
Вони всі ітак були на Мальті і Кіпрі зареєстровані
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20.06.2022 00:14 Відповісти
ты текст вообще читал?
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20.06.2022 05:15 Відповісти
А остальные не люди им работать и содержать семьи не нужно совком
Засмердело все типа ровные но есть ровнее
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19.06.2022 23:46 Відповісти
Ймовірно коксом. Бувають якісні поставки, бувають не дуже. На жаль від цього залежить результат прийняття рішень для країни у тій команді
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20.06.2022 00:24 Відповісти
Це звісно добре. Але є один нюанс - це стара новина від 10 червня. Досі нічого не змінилося. Останні декілька місяців тільки і чути обіцянки-цяцянки.
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20.06.2022 00:22 Відповісти
Ох як тут багато набігло людей яких жаба давить що розумні люди які витратили по 10 років на навчання можуть отримати бронь і можливість коротких подорожей. Звісно легше закінчити училище робити просту роботу за миску рису і плакати які айтішники погані.
А чому ви не ниєте що учням ПТУ дають відстрочку. Чим учень ПТУ кращий за айтішника який підтримує економіку України?
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20.06.2022 00:41 Відповісти
Справа не у відстрочці. Я не маю ніяких броней, ходив у воєнкоматі, сказали, що поки не потрібен, не служив, немаю військової спеціальності. І зараз не можу поїхати до дружини в Польщу. Там в мене сім'я, житло, робота.
А це вибіркове ділення людей на сорти ні до чого доброго не приведе. Люди будуть ненавидіти цю державу і мотивації тут щось робити ніякої
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20.06.2022 00:51 Відповісти
Ну тут я з тобою згідний. Потрібно дати людям можливість виїхати якщо мають таку потребу. Не думаю що більшість виїде. Думаю виїде максимум 1 - 2 млн.
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20.06.2022 00:59 Відповісти
Та звичайно це обмеження виїзду неоднозначна справа, в умовах коли в країні немає роботи і неможливо виїхати це дуже і дуже мусить ненавидіти.
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20.06.2022 10:56 Відповісти
Взяли на себе хоч якісь зобов*язання - не даєш виїхати - дай джерело заробітку
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20.06.2022 10:58 Відповісти
звдідки у них те джерело? Всі гроши що вони мають - це наші гроши, яки ми заплатили у вигляді податків. Вони їх тільки переросподіляють
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20.06.2022 13:56 Відповісти
В мене вища фінансово-економічна освіта, при тому вчився як в Україні, так і в Німеччині. Знаю англійську і німецьку мови, маю досвід роботи в німецькому інвестиційному фонді. Чим я гірше від айтішника?
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20.06.2022 13:17 Відповісти
Так я йому і пишу, що не тільки айтішники дуже «освічені», а ще є низка інших професій, де освіта здобувається не за 1 день,і не все на айтішниках стоїть.
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20.06.2022 13:48 Відповісти
...тут не в освіті питання. Наприклад у березні мені відмовили у прецевлаштуванні, бо я не можу поїхати до них за кордон на on-boarding. Процедура така, типу передачи знань перед працевлаштуванням. Зазвичай 2-4 тижні. Дуже поширена практика серед айтішних компаній.
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20.06.2022 14:00 Відповісти
Как обычно все через ...ОПу.
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20.06.2022 07:54 Відповісти
Обсуждать нечего, это "намерения", ЗеКи таким образом выпускают пар из общества. Опять обманут, создадут неудобства, дескриминацию.
Моряки 40+ тысяч сидят, водители фур, предприниматели.
Запрет на выезд это сталинская хрень, ничего общего с движением в ЕС это не имеет, Сомали, Сирия во время войны были открыты.
Многие люди искренне хотели помогать, но с таким геноцидным отношением страны твоего гражданства, это желание пропало навсегда и желание здесь жить тоже.
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20.06.2022 08:41 Відповісти
Там уже анонсировали что бронировать будут единицы. Была статья на каком-то ресурсе, мол, 'нормальным способом' забронировали около 1к человек только. Думаю просто популизм. Особенно на фоне провала ПР кампании по отбеливание Лысого, уехавшего к дочке за границу.
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20.06.2022 10:12 Відповісти
читайте уважно, "можуть дозводити" і тут не написано, що тільки на обмежений термін для проведення нарад. журналістам аби смажений факт вкинути
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20.06.2022 10:08 Відповісти
А чим відрізняється программіст, що виїхав тимчасово за кордон з бізнес-метою і співак? кожен по-своєму приносить державі користь. Співак - популяризує, збирає пожертви. Програміст проводить мітінги, отримує прибуткові проекти, приносить державі дохід. А ось маляр-штукатур точно за кордоном не принесе користі країні.
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20.06.2022 10:10 Відповісти
а в коментах Цензора як завжди срач. Тільки меньше російської мови на 30%
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20.06.2022 10:12 Відповісти
В Україні є декілька каст, яким можна робити будь що:

1. члени та членкині партії Сукі народа, особливо Коля Катлєта, Безумна, Гєтманьцев
2. Друзі Z з 95 кварталу, Лисий, Юзік, Лєночка
3.Бєня

та ІТ шники зараз, Портнов Шуфріч дуже відомі програмісти поїхали на Конференцию по новым компьютерным технологиям защите компьютерных программ
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20.06.2022 10:28 Відповісти
Заспокойтесь, шарікови! Ніхто нікого просто так не випустить, крім "ліпших друзів", які і так виїзжають без проблем.
Все це , щоб посіяти розбрат у суспільстві. Розумні не потрібні. Потрібні лише проли-голодранці, якими за подачку можно правити вічно.
Курчат восени рахують. В деяких нац.громадах вже давно радять робити запаси, бо продовжуватиметься війна, буде голодно та холодно.
Включіть вже нареші мозок, якщо він є.
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20.06.2022 10:37 Відповісти
Сейчас раветебся много ИТ фирм которые за деньги понабирают персонал из кого попало кто залотит пару тыс с целью вывезти всех за границу. Я еще понимаю бронь некоторых специалистов против призыва в армию(хотя тут тоже бескрайнее поле для коррупции),но выпускать за границу-половина точно не вернеться. ПС всякие конференции сейчас можно проводить удаленно,не обязательно вывозить тушку на место конференции
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20.06.2022 10:56 Відповісти
У ОПу і мінекономіки вирішили теж підзаробити на відкатах за виїзд. Не тільки ж прикордонникам кормитись....

Яка ціль випускати за кордоно тих хто й так добре заробляє, аби був інтернет. Інші й далі будуть відсмактувати.
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20.06.2022 11:07 Відповісти
Питання одне, скільки буде коштує довідка що ти IT? Оголосіть цінник будь ласка.
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20.06.2022 11:17 Відповісти
Он сосед, дед, тоже умеет всунуть вилку шнура от компа в розетку.
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20.06.2022 11:24 Відповісти
Кращеб дозволили виізд морякам. Там хоча б докумнти є.
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20.06.2022 11:31 Відповісти
Сейчас начнется массовая распродажа справок что ТЫ - IT специалист всех времен и народов. Представляю сцены на границах, где стоит такой Вася омбал, которые три слова не может связать без мата и тычит справкой, что он опупенный PHP Developer.
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20.06.2022 11:38 Відповісти
так оно такое уже давно, лет десять как. Среди "айтишников" программеров только где-то треть, остальные - обслуга - тестировщики, хрюши, продакт-овнеры и срам-мастера.
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20.06.2022 14:08 Відповісти
Йдеться максимум про два-три тижні, але я думаю, що навіть якщо йтиметься про 5-7 робочих днів, цього буде достатньо, щоб вирішити питання і повернутися назад", - заявив Борняков. Джерело: https://censor.net/ua/n3348905

Десь в кутку заплакав маленькій абДрістовіч

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20.06.2022 11:50 Відповісти
Это совершенно неправильно. Эта категория выедет за границу и сюда не вернется, пока идет мобилизация и война. Лишний раз убеждаюсь, какие неадекваты у нас наверху сидят.
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20.06.2022 11:52 Відповісти
рыба ищет где глубже, человек - где лучше. И это совершенно нормально.

Ненормально - это рабское положение "чоловіків віком від 18 до 60 років".
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20.06.2022 14:10 Відповісти
Проблемо, що люди їздили на сезонні заробітки, і так вони виживали! А зараз багато чоловіків на пориві повернулия до дому із закордону, воювати не беруть, а тут роботи немає! Будівництво зупинилося, трахтор і обробояти городи з цим як повезе,бо соляра в дефіциті! Банато хто засуджує жінок із західних областей,що вони виїхали. А що їм робити? Вони виживають, вони стають годувальниками цілої сім'ї! Плюс обстріли і діти та й дорослі реагують по різному... Проблемо, що росте соціалтна криза! Різкий люфт між населенням. Я думаю, що варто відкривати кордон для вміх, хто хоче втікти і так втіче, та й з нього вояка, як з мене балерина... Прийде осінь-зима і ситуація погіршиться.
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20.06.2022 17:19 Відповісти
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