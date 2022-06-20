IT-спеціалістам дозволять виїжджати за кордон, - заступник глави Мінцифри Борняков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Чоловікам із IT-індустрії можуть дозволити виїхати за кордон під час воєнного стану.
Про це заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков розповів в інтерв’ю "Фактам", передає Цензор.НЕТ.
Він пояснив, що коли почалася війна, 70% IT-компаній зуміли не лише не знизити темпи ведення бізнесу, а й залучити нових клієнтів, до того ж трохи більше половини компаній очікують на зростання свого бізнесу навіть за умов війни.
За словами Борнякова, проблема виїзду за кордон стає все більш актуальною, тому що ніхто не очікував, що війна триватиме так довго, і зараз ніхто не знає, коли вона закінчиться.
"Персональний контакт дуже важливий. Є такі речі, як конференції, бізнес-форуми, на яких потрібно бути присутніми, демонструвати свій бізнес та залучати нових клієнтів. Це можна було відкладати на місяць-другий, але тепер ситуація така, що відкладати вже нема куди", - зазначив він.
Заступник міністра розповів, що Мінцифри спільно з Міноборони, Генштабом та Мінекономіки створюють механізм, за яким можна буде виїжджати на короткий термін за умови гарантій, що людина повернеться, вирішивши робочі справи.
"За кілька днів має бути вже рішення, яке має бути спільним. Потрібно, щоб усі гілки влади ухвалили це рішення, насамперед Міноборони. Ми бачимо, що розуміння вже є. Йдеться максимум про два-три тижні, але я думаю, що навіть якщо йтиметься про 5-7 робочих днів, цього буде достатньо, щоб вирішити питання і повернутися назад", - заявив Борняков.
Він пояснив, що модель передбачає, що компанія подаватиме обмежений список людей - наприклад, не більше 10%, - і його розглядатимуть у Міноборони та Мінекономіки, які видаватимуть дозвіл. Його отримують прикордонники та людина, якій вона необхідна. Після цього він може виїхати на той термін, який зазначено у дозволі, до тієї країни, яка вказана.
Крім того, у Мінцифри розглядають систему бронювання певних фахівців.
"Це велика проблема, адже якщо є контракт та замовник, який платить за велику команду IT-фахівців, і це можуть бути сотні тисяч доларів на місяць, а потім із цієї команди забирають кількох ключових людей, робота може зупинитися повністю. Ми це розуміємо, а тому плануємо робити механізм бронювання через програму Дія", - повідомив заступник міністра.
За його словами, позиція міністерства - у тому, що сьогодні IT-фахівці не є пріоритетною категорією для мобілізації.
"Ми працюємо над тим, щоб принаймні якась частина компаній могла забронювати найбільш критичних співробітників, і вони могли й надалі виконувати свої зобов’язання перед клієнтами. На даний момент вдалося понад тисячу людей забронювати за стандартним механізмом, щоб зберегти бізнес та робочі місця для компаній, але IT-індустрія - це 280 тис. осіб", - заявив Борняков.
Він уточнив, що зараз є чинний механізм бронювання, проте дуже складний і непрозорий.
Будь ласка, зачекайте...
І мова не лише про ІТ ж, журналістів, наприклад, варто використовувати для пропаганди і контрпропаганди (як це робили усі країни під час війн раніше).
Тобто мова не про те, що ІТ-шники якісь привілегійовані, а про те, що багатьом спеціальностям можна найти застосування під час війни і треба це робити!
Деякі мої знайомі зараз в ЗСУ. Якщо вміє тримати зброю і в неї сильна мотивація - то це раціональне застосування ресурсів.
Наразі я можу сказати, що необхідність виїжджати за кордон у відрядження низька, хоча мене постійно просять приїхати. Я вже звик працювати віддалено - тому це не обов'язково.
Ініціатива дуже сумнівна, бо вона є дискримінаційною. Є дуже велика кількість людей, яким дійсно потрібно віижджати за кордон, але вони не є «айтішниками». Подивимось
А насправді "виключення" для виїзду там зовсім номінальні, з купою умов:
- Тільки тим хто оформлені через договори Дія Сіті, а не ФОП, тобто з більшими податками.
- Тільки невеликому відсотку працівників обраним керівництвом компанії. 10-20% від загальної чисельності персоналу.
- Тільки на короткі терміни, тобто 1-2 тижні максимум. Виїжджати на місяці нікому не дадуть.
- Й найголовніше!!! Якщо хтось втече/не повернеться, то компанію можуть позбути можливості відправляти взагалі кого-небудь за кордон. Тому самі компанії будуть ДУЖЕ прискіпливо відбирати тих кого відправляти, бо це значні ризики для бізнесу якщо людина не повернеться.
Коротше кажучи, створені всі умови, щоб це були суто бізнес подорожі для менеджерів і дуже рідко розробників до клієнта. Без можливості навіть взяти там відпустку для відпочинку.
Создали новую воровайку и надеетесь деньжат срубить с вывоза людей за кордон?
Так вы первым делом тарифы разработайте. Вот тариф-шо ты "дипломироаанный" итишник, вот тариф на приглашение на "симпозиум", вот тари за справку, шо работаешь в фирме "одуванчике" в сфере ИТ. Огласите весь списочек, воры!
Засмердело все типа ровные но есть ровнее
А чому ви не ниєте що учням ПТУ дають відстрочку. Чим учень ПТУ кращий за айтішника який підтримує економіку України?
А це вибіркове ділення людей на сорти ні до чого доброго не приведе. Люди будуть ненавидіти цю державу і мотивації тут щось робити ніякої
Моряки 40+ тысяч сидят, водители фур, предприниматели.
Запрет на выезд это сталинская хрень, ничего общего с движением в ЕС это не имеет, Сомали, Сирия во время войны были открыты.
Многие люди искренне хотели помогать, но с таким геноцидным отношением страны твоего гражданства, это желание пропало навсегда и желание здесь жить тоже.
1. члени та членкині партії Сукі народа, особливо Коля Катлєта, Безумна, Гєтманьцев
2. Друзі Z з 95 кварталу, Лисий, Юзік, Лєночка
3.Бєня
та ІТ шники зараз, Портнов Шуфріч дуже відомі програмісти поїхали на Конференцию по новым компьютерным технологиям защите компьютерных программ
Все це , щоб посіяти розбрат у суспільстві. Розумні не потрібні. Потрібні лише проли-голодранці, якими за подачку можно правити вічно.
Курчат восени рахують. В деяких нац.громадах вже давно радять робити запаси, бо продовжуватиметься війна, буде голодно та холодно.
Включіть вже нареші мозок, якщо він є.
Яка ціль випускати за кордоно тих хто й так добре заробляє, аби був інтернет. Інші й далі будуть відсмактувати.
Десь в кутку заплакав маленькій абДрістовіч
Ненормально - это рабское положение "чоловіків віком від 18 до 60 років".