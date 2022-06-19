УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13581 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
8 827 35
війна (56620) Зеленський (17467)

Варто очікувати від Росії посилення ворожої активності, саме цього тижня, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що цього тижня Росія показово атакуватиме Україну, а також інші країни Європи.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, цього тижня Україна отримає відповідь від Європейського Союзу щодо статусу кандидатства.

"На тижні будуть нові мої звернення, зокрема й до європейців. Використаю кожну можливість, щоб захистити європейську перспективу для України, для кожного з нас, й щоб зібрати для нас нових прихильників.

Очевидно, що варто очікувати від Росії посилення ворожої активності. Спеціально - показово. Саме цього тижня. І не тільки проти України, а й проти інших країн Європи. Ми готуємося. Ми готові. Попереджаємо партнерів", - наголосив Зеленський.

Дивіться: "Завтра починається історичний тиждень. Один із найважливіших за весь час від 1991 року", - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
показати весь коментар
19.06.2022 23:35
+12
Байден знов нагнітає? А ми підемо на шашлики.
показати весь коментар
19.06.2022 23:42
+9
Кашперовський квартального розлива!!!))
показати весь коментар
19.06.2022 23:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не понял про атаку на Европейские страны?
показати весь коментар
19.06.2022 23:31 Відповісти
Може він мав на увазі відосики.
показати весь коментар
19.06.2022 23:36 Відповісти
Це схоже на паранойю!! А вважалося що паранойя не перехідне!!))
показати весь коментар
19.06.2022 23:39 Відповісти
Це буде інформаційна атака. Вони ж не дурні обстрілювати країни НАТО, знову буде обіцянка ядерної атаки у разі військової допомоги Україні. Усі це вже чули і не раз.
показати весь коментар
20.06.2022 04:58 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2022 23:35 Відповісти
Кашперовський квартального розлива!!!))
показати весь коментар
19.06.2022 23:36 Відповісти
Чумак ще був...
показати весь коментар
19.06.2022 23:52 Відповісти
"а також інші країни Європи. " в сенсі? Він має на увазі що ***** почне бомбити Європу?
показати весь коментар
19.06.2022 23:36 Відповісти
Це передоз,неадекват в прострації!!))
показати весь коментар
19.06.2022 23:42 Відповісти
Що там не зрозуміло. вечірня казка.
показати весь коментар
19.06.2022 23:38 Відповісти
Ось така муйня,малята,хлопчики та дівчата!!)))
показати весь коментар
19.06.2022 23:40 Відповісти
Там легалізована маріхуана і колумбйський кокс
показати весь коментар
19.06.2022 23:41 Відповісти
Байден знов нагнітає? А ми підемо на шашлики.
показати весь коментар
19.06.2022 23:42 Відповісти
Нє, зараз вже "нагнітають" мешканці окупованих територій, про яких раніше "нагнітав" Байден.
показати весь коментар
19.06.2022 23:50 Відповісти
що там з татаровими, партновими, єрмаками та арахамієми...вони ВЖЕ теж хочуть в Європу...?
показати весь коментар
19.06.2022 23:48 Відповісти
моя ты рыба) на твоих плечах безопасность всей Европы)
иди заец, иди) седня еще оборону Польши корректировать)
пысы. напомни ермаку набрать запасных патронов)
показати весь коментар
19.06.2022 23:54 Відповісти
Читайте в ютубі "Самий сок" Мислі вслух: зеленський, єрмак і їх "подвиги".
показати весь коментар
20.06.2022 00:00 Відповісти
не бухтите, чувак верно говорит, беречься нужно а не ******** заниматься.
показати весь коментар
20.06.2022 00:04 Відповісти
іменно ******** він і займається,ніхто Європу не вчіпить,русня розуміє що це акт самогубства для неї
показати весь коментар
20.06.2022 00:09 Відповісти
Це його путін через ермака попередив?
показати весь коментар
20.06.2022 00:08 Відповісти
Зачем ждать пид@расов подобных ***, лучше пошли своих украинских *********.
показати весь коментар
20.06.2022 06:16 Відповісти
бууббочка,сидим и дрожим,ты наш страттег,мыверимв тебя,не ообооссрись с ЕС
показати весь коментар
20.06.2022 01:33 Відповісти
мабуть штрихкод добре считався
показати весь коментар
20.06.2022 03:33 Відповісти
Vitaliy Lazorkin

12 июня 2020 г. ·

Друзі! З'явилася інформація про скорочення Збройних Сил України на 40 тисяч осіб! Під час війни Росії проти України це можна було б вважати фейком, та два поважних генерала коментують ці події, а я, як засновник Збройних Сил України, не можу зважати думкою цих поважних генералів!

1. Генерал-лейтенант Забродський:

"...вже заплановане скорочення чисельності Сухопутних військ більш ніж на десять тисяч чоловік, Повітряних Сил, Морської піхоти та ДШВ - по декілька тисяч осіб. Загалом близько 40 тисяч посад.

Зокрема мова йде про скорочення декількох ескадрилій тактичної авіації, розвідувальних, артилерійських і танкових підрозділів в ДШВ і Морській піхоті.

Екс-командувач десантно-штурмових військ наголосив, що існуючі структури бойових частин і підрозділів були запроваджені у відповідь на виклики часу, які постали перед ЗСУ протягом останніх 6 років. І є вкрай небезпечним і безвідповідальним ставлення до існуючих структур як до перевантажених або ангажованих...".

2. Генерал-лейтенант Радковець:

«Я, Радковець Юрій Іванович, як генерал-лейтенант ЗС України, як учасник бойових дій двох збройних конфліктів (Балкани /Косово/ і Україна /АТО-ООС/), як колишній заступник начальника ГУР МО України, нарешті як аналітик з питань міжнародної і національної безпеки з більш ніж 45-річним стажем роботи в ГУР МО і СЗР України маю відверто заявити: подібні дії нічим розумним пояснити не можна!

Не вдаючись в деталі, аргументуватиму коротко і наступним: ці новостворені підрозділи були сформовані відповідно до невідкладних вимог часу, пройшли реальні випробування вогнем і кров'ю, показали свою практичну боєспроможність і нагальну (точніше - невідкладну!) потребу в умовах ******** бойових дій з російською навалоччю.

На сьогодні, в умовах важкопрогнозованості подальшого розвитку оперативної обстановки на Донбасі та в Криму, збереження високого рівня вірогідності відновлення як широкомасштабних бойових дій по всій лінії зіткнення-фронту (в т.ч. під прикриттям у серпні-вересні ц.р. СКШН "Кавказ-2020"), так і підступних та провокаційних бойових дій на нових оперативно-тактичних напрямках - на Каховку та на Одесу-Миколаїв-Херсон (в т.ч. з Криму та ПМР), на Дніпро-Запоріжжя, на Харків, на Чернігів (в т.ч. "полякати та приструнити бацька Лукашенка"!) ліквідовувати ці перевірені часом бойові підрозділи у найбільш боєготових видах і родах військ - є вкрай поспішним, малообдуманим та безвідповідальним, бо не на часі! Я так вважаю! І, дай Боже, щоб мої прогнози не справдилися!».

https://www.ukrmilitary.com/2020/06/skorochennya.html...
показати весь коментар
20.06.2022 03:49 Відповісти

Бачу, москаль посилить ворожу активнiсть саме цього тижня.
показати весь коментар
20.06.2022 07:25 Відповісти
А до цього часу що це було ?
показати весь коментар
20.06.2022 07:49 Відповісти
Враг прислав маляву и предупредил Бубочку,что будет очень нападать, и что бы тот конкретно
спрятался, а то бобо будет. А Зе, вспомнив, что ещё и фельдмаршал, поделился своими мыслями.
Вот сейчас отдохнёт и опять начнёт всех призывать и мир спасать! Главное, чтоб язык не устал.
Сложно это, задачи мирового масштаба!
показати весь коментар
20.06.2022 09:18 Відповісти
22 июня 1941 брат Гитлер напал на братана Джугашвили...
Злые языки кажуть шо старый таракан путлер копирует своего кумира...
показати весь коментар
20.06.2022 10:03 Відповісти
 
 