Експрем’єр Британії Браун розповів, як Путін під час зустрічі в Москві посадив його на низький стілець і читав досьє вголос
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Путін розуміє лише грубу силу, будь-які спроби компромісів він сприймає як слабкість. В характері президента РФ не триматися жодних принципів на шляху до цілі.
Про це колишній посадовець розповів в інтерв’ю британському виданню The Daily Telegraph, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Я вперше зустрів Путіна 2006 року, коли я був Канцлером казначейства (офіційна назва посади міністра фінансів у кабінеті Її Величності. - Ред.).
Мене посадили на дуже низький стілець так, щоби я дивився на нього знизу догори. Без сумнівів, він досить низький чоловік і носить на ногах ці підвищені підбори.
От він витягає ці папери з досьє, і почав мені вголос читати все, що там було записано, так ніби він намагався справити враження, що знає про мене більше, ніж я сам. Тож, коли дехто каже нібито Путін змінився і став більш агресивним лише зараз, то я можу вам сказати, що він був агресивний ще тоді й погрожував мені.
Ні, в мене не було жодних ілюзій стосовно Путіна", - констатував Браун.
Він Браун додав, що Путін розуміє лише грубу силу й поважає її. Будь-які спроби компромісів він сприймає як слабкість. Колишній прем’єр Британії каже, що в характері Путіна не триматися жодних принципів заради досягнення цілі.
Ця зустріч Брауна відбулася за кілька місяців до отруєння росіянами ексаґента ФСБ Олександра Литвиненка в Лондоні. Браун каже, що, попри ретельно підібрані заяви британських правоохоронців, що "Путін, радше за все, особисто ухвалив проведення цієї операції", Браун вже тоді розумів, що російський президент буде продовжувати такі операції. Через 12 років - у 2018 році - російські спецагенти Головного розвідувального управління міністерства оборони отруїли родину Скрипалів у Солсбері.
Експрем’єр каже, що слабка реакція Заходу на анексію Крима підштовхнула Путіна продовжувати свої агресивні наміри по всьому світу, не лише в Україні, але й у Сирії.
Ґордон Браун обіймав посаду прем’єр-міністра Великої Британії з 2007 по 2010 року, очолюючи уряд лейбористів. Він був змушений подати у відставку через політичні наслідки економічної кризи 2008 року.
Лейбористські уряди Тоні Блера й Ґордона Брауна, які правили в 1997-2010 роках, підтримували політику нормалізації відносин з Російською Федерацією. Зокрема, міністерство внутрішніх справ Британії тоді розробило юридичний механізм для полегшеного отримання посвідки на проживання для мільярдерів, які готові проінвестувати в британську економіку – так звані "золоті візи". Саме в часи правління Блера й Брауна такі російські олігархи, на кшталт Романа Абрамовича, змогли придбати нерухомість у Лондоні, футбольні клуби й крамниці тощо.
Браун спільно із ще одним експрем’єром, Джоном Мейджором, у березні закликали міжнародних юристів розробити спеціальний трибунал для засудження Путіна й російських високопосадовців за вторгнення в Україну й воєнні злочини.
Будь ласка, зачекайте...
1. Не обращайтесь с ними (россиянами) дружелюбно. (Имелось в виду, что это излишне, так как они этого все равно не оценят).
2. Не говорите с ними об общности целей, которых не существует.
3. Не совершайте необоснованных жестов доброй воли.
4. Не обращайтесь к россиянам ни с какими запросами, предварительно не дав понять, что на практике выразите недовольство, если просьба не будет удовлетворена.
5. Задавайте вопросы на нормальном уровне и требуйте, чтобы россияне несли полную ответственность за свои действия на этом уровне.
6. Не поощряйте обмен мнениями с россиянами на самом высоком уровне, если инициатива не исходит с их стороны как минимум на 50 процентов.
7. Не бойтесь использовать «тяжелое вооружение» даже по вопросам, на первый взгляд, меньшей важности.
8. Не бойтесь общественного обсуждения серьезных разногласий.
9. Все наши правительственные и частные отношения с Россией, на которые может повлиять правительство, следует координировать с нашей политикой в целом.
А до того його досьє йому читав Беня
Можливо навіть відосики з корпоративна Кварталу показував.
🤔
на всю плісняву голову 😠
А ти цього знав ? То ти хто?
своєю жорстокістю і тупістю !!
Самоєдськими народами вони не просто так називалися.
Як згадував відомий терорист Судоплатов аналітичний відділ в розвідці НКВД був створений у 1942 році, і там брали на карандаш і старих політиків і молодих, які тільки подавали надії, тобто всіх і по всьому цивілізованому світу. Пу 1 любить шантаж, бо хто володіє інформацією той володіє світом.
Це і є смислом існування царя.
І ще одне. У Путіна ще з давніх часів були дружні відносини з пітерськими діячами мистецтв. В його друзях ходили Шевчук, Гребенщиков,Соловйов та ін. Соловйов у 1987 році зняв фільм "Асса" який став культовим у свій час. Пісні написав гурт Акваріум Б.Гребенщикова. І там, хто бачив, перед фіналом є сцена на пароплаві, де виконали пісеньку яка так гарно вписується у теперішній імідж Вольдемара. Нагадаю останню строку - Ползет Козлодоев, мокри его брюки, он стар и хочет в сортир, Гребенщиков і досі її виконує, хоча з путіним давно не дружить
Георгий Жженов.
Ви всі 20 років скакали і плазували перед цим нікчемою і викохали цього гітлера.
І що - це їй мізки вправило ?
Так і тут. Ще до прем'єрства побачило, з ким має справу, але його уряд натомість гарцював перед виродком.
А от яке досьє було у ***** на Трампакса, от це дійсно дуже цікаво. Рудий додік був готовий віддати кремлівському щуру Луну з неба та півцарства за те, щоб той мовчав.
«путін - прєкрасний парєнь»(с) Дональд Трамп.
Чи сектанти- трампісти нє у курсі, як їхній рудий додік обожнює *****?
и в это время по подлодкам авиабазам и челябинску
позвонить опять и спросить - what? asteroid? again?
гл не умеют по настоящему отмораживаться и включать дурака
хоче вижити за усяку ціну, навіть за ціну Геноцидів, велика російська культура той же
такий міраж і туман за яким нічого не має. Хто з російських поетів має світову славу ?
Хто з російських письмеників видається мільйоними тиражами вже сотню років ?
Яке чисто російське досягнення славиться на увесь світ ? Окрім Тетріса звісно 🤣
Нехай далі вивчає путінский "гумор" вона з ним на одній хвилі.
Єдиним кандидатом, який влаштовував кремль на українських президенстських виборах, була "хохотушка" Тимошенко.
А люди обрали Порошенка.
Таке враження ніби ніхто нічого не знає про нікого. Хватить вже боятись фактів про секс, дівчат за викликом і тд. Живемо в столітті соцмереж - навіть досьє не треба мати. Самі все виставляємо - а потім плачемось.
За срср все те саме було і навіть гірше.
ТАк що, пора би вже показати путлєру де його місце. В кацапстанії розуміють тільки силу.
От він бачить що ні Нато ні ЄС не можуть їжачка народити - от він і суне як слимак вперед і вперед.
Треба розчавити слимака.