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Новини За кордоном
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Браун (9) Путін (21443)

Експрем’єр Британії Браун розповів, як Путін під час зустрічі в Москві посадив його на низький стілець і читав досьє вголос

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

браун,путін

Путін розуміє лише грубу силу, будь-які спроби компромісів він сприймає як слабкість. В характері президента РФ не триматися жодних принципів на шляху до цілі.

Про це колишній посадовець розповів в інтерв’ю британському виданню The Daily Telegraph, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Я вперше зустрів Путіна 2006 року, коли я був Канцлером казначейства (офіційна назва посади міністра фінансів у кабінеті Її Величності. - Ред.).

Мене посадили на дуже низький стілець так, щоби я дивився на нього знизу догори. Без сумнівів, він досить низький чоловік і носить на ногах ці підвищені підбори.

От він витягає ці папери з досьє, і почав мені вголос читати все, що там було записано, так ніби він намагався справити враження, що знає про мене більше, ніж я сам. Тож, коли дехто каже нібито Путін змінився і став більш агресивним лише зараз, то я можу вам сказати, що він був агресивний ще тоді й погрожував мені.

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Ні, в мене не було жодних ілюзій стосовно Путіна", - констатував Браун.

Він Браун додав, що Путін розуміє лише грубу силу й поважає її. Будь-які спроби компромісів він сприймає як слабкість. Колишній прем’єр Британії каже, що в характері Путіна не триматися жодних принципів заради досягнення цілі.

Ця зустріч Брауна відбулася за кілька місяців до отруєння росіянами ексаґента ФСБ Олександра Литвиненка в Лондоні. Браун каже, що, попри ретельно підібрані заяви британських правоохоронців, що "Путін, радше за все, особисто ухвалив проведення цієї операції", Браун вже тоді розумів, що російський президент буде продовжувати такі операції. Через 12 років - у 2018 році - російські спецагенти Головного розвідувального управління міністерства оборони отруїли родину Скрипалів у Солсбері.

Експрем’єр каже, що слабка реакція Заходу на анексію Крима підштовхнула Путіна продовжувати свої агресивні наміри по всьому світу, не лише в Україні, але й у Сирії.

Ґордон Браун обіймав посаду прем’єр-міністра Великої Британії з 2007 по 2010 року, очолюючи уряд лейбористів. Він був змушений подати у відставку через політичні наслідки економічної кризи 2008 року.

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Лейбористські уряди Тоні Блера й Ґордона Брауна, які правили в 1997-2010 роках, підтримували політику нормалізації відносин з Російською Федерацією. Зокрема, міністерство внутрішніх справ Британії тоді розробило юридичний механізм для полегшеного отримання посвідки на проживання для мільярдерів, які готові проінвестувати в британську економіку – так звані "золоті візи". Саме в часи правління Блера й Брауна такі російські олігархи, на кшталт Романа Абрамовича, змогли придбати нерухомість у Лондоні, футбольні клуби й крамниці тощо.

Браун спільно із ще одним експрем’єром, Джоном Мейджором, у березні закликали міжнародних юристів розробити спеціальний трибунал для засудження Путіна й російських високопосадовців за вторгнення в Україну й воєнні злочини.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+65
ось так і нашому Лідору в Омане читали його досьє про його пригоди в лазнях під час його московських корпаративів.

А до того його досьє йому читав Беня
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20.06.2022 00:17
+38
Ось також він й папочку Зеленського читав.
Можливо навіть відосики з корпоративна Кварталу показував.
🤔
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20.06.2022 00:17
+34
путін -- *****. От і все.
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20.06.2022 00:13
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путін -- *****. От і все.
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20.06.2022 00:13 Відповісти
Это написано в 1945 году. Там целая страна - коллективное *****.

1. Не обращайтесь с ними (россиянами) дружелюбно. (Имелось в виду, что это излишне, так как они этого все равно не оценят).

2. Не говорите с ними об общности целей, которых не существует.

3. Не совершайте необоснованных жестов доброй воли.

4. Не обращайтесь к россиянам ни с какими запросами, предварительно не дав понять, что на практике выразите недовольство, если просьба не будет удовлетворена.

5. Задавайте вопросы на нормальном уровне и требуйте, чтобы россияне несли полную ответственность за свои действия на этом уровне.

6. Не поощряйте обмен мнениями с россиянами на самом высоком уровне, если инициатива не исходит с их стороны как минимум на 50 процентов.

7. Не бойтесь использовать «тяжелое вооружение» даже по вопросам, на первый взгляд, меньшей важности.

8. Не бойтесь общественного обсуждения серьезных разногласий.

9. Все наши правительственные и частные отношения с Россией, на которые может повлиять правительство, следует координировать с нашей политикой в целом.
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20.06.2022 01:36 Відповісти
ось так і нашому Лідору в Омане читали його досьє про його пригоди в лазнях під час його московських корпаративів.

А до того його досьє йому читав Беня
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20.06.2022 00:17 Відповісти
Воно пуцькою на роялі грало на весь світ, яке на нього ще "досьє" потрібне?
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20.06.2022 00:22 Відповісти
Заздриш?
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20.06.2022 09:14 Відповісти
А ти свічку де тримав - в Омані, чи в лазнях?
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20.06.2022 01:59 Відповісти
А тобі без свічки нічого не видно?
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20.06.2022 07:07 Відповісти
Ось також він й папочку Зеленського читав.
Можливо навіть відосики з корпоративна Кварталу показував.
🤔
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20.06.2022 00:17 Відповісти
А пам'ятаєте про папочки у Трускавці на кожного СН?
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20.06.2022 00:25 Відповісти
вот так сегодня своему подопечному дерьмак его досье читает и видосики из прошлого показывает.
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20.06.2022 00:19 Відповісти
***** в своем репертуаре
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20.06.2022 00:24 Відповісти
Уйло то ладно, но британцы то уже тогда все поняли, но ввели для расеян золотые паспорта. Вот зачем?
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20.06.2022 01:18 Відповісти
така Практика була не тільки в Британії, але і в Америці та в деяких інших країнах. Якщо є гроші щоб купити в таких країнах нерухомість або відкрити бізнес зі стартовим капіталом на $ 1 000 000, то можна бути громадянином світу.
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20.06.2022 03:58 Відповісти
Ху- ло народилось агресивним і правильно сказав Немцов , ***@ нутим
на всю плісняву голову 😠
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20.06.2022 00:29 Відповісти
Путін звичайнин росіянин, таких на Московії мільйони, чому дивуватись
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20.06.2022 00:31 Відповісти
Вибачте , я для тих хто ще не зрозумів від себе добавлю .Росіянин це не нація , а діагноз
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20.06.2022 00:42 Відповісти
Це- стан патологічної агресивної ніякості
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20.06.2022 01:37 Відповісти
це стан агресивного хамства в дипломатії та образ, а також дебілізму практично у всьому
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20.06.2022 04:00 Відповісти
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20.06.2022 00:57 Відповісти
Шеломов по мамі. Виконує усі забаганки Хабаду.
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20.06.2022 02:54 Відповісти
Що? Вже й у тебе всю воду випили?
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20.06.2022 07:10 Відповісти
Вірючі євреї до хабадників ставляться як і ми.
А ти цього знав ? То ти хто?
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20.06.2022 09:26 Відповісти
Забавно. Дочого дієві погрози. Й,як бояться тих кого незалякати
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20.06.2022 00:35 Відповісти
Слова підтвердженні діями , далі мала б бути силова дія від СК але її не було . Як результат гопник не відчув відповіді аж до 24/22
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20.06.2022 00:46 Відповісти
СК діять почало ще на початку січня 2022-го Коли зрозуміло що "Блазень" веде Україну до прямої капітуляції!
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20.06.2022 05:25 Відповісти
Кацапи , це не люди , а якісь дикі , неземні істоти , яких потрібно знищити під корінь , щоби не розмножувались і не лякали весь світ
своєю жорстокістю і тупістю !!
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20.06.2022 00:59 Відповісти
Якщо нема мізків,то звісно нелюди й протоплазма
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20.06.2022 01:35 Відповісти
Кацапи це дивні створіння без мізків і коріння.
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20.06.2022 01:41 Відповісти
Їх пращури Андрофаги ось їх коріння.
Самоєдськими народами вони не просто так називалися.
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20.06.2022 02:53 Відповісти
Як колись говорив Невзоров (дід його був генералом КДБ) в цій службі немає ейфорії та романтики в роботі, там потрібно справно писати тільки протоколи допитів. Ну а це і є рівень царя бабуїнів. Покликати премьера і читати йому досье яке зібрали (як їх називали -романісти) писчие.
Як згадував відомий терорист Судоплатов аналітичний відділ в розвідці НКВД був створений у 1942 році, і там брали на карандаш і старих політиків і молодих, які тільки подавали надії, тобто всіх і по всьому цивілізованому світу. Пу 1 любить шантаж, бо хто володіє інформацією той володіє світом.
Це і є смислом існування царя.
І ще одне. У Путіна ще з давніх часів були дружні відносини з пітерськими діячами мистецтв. В його друзях ходили Шевчук, Гребенщиков,Соловйов та ін. Соловйов у 1987 році зняв фільм "Асса" який став культовим у свій час. Пісні написав гурт Акваріум Б.Гребенщикова. І там, хто бачив, перед фіналом є сцена на пароплаві, де виконали пісеньку яка так гарно вписується у теперішній імідж Вольдемара. Нагадаю останню строку - Ползет Козлодоев, мокри его брюки, он стар и хочет в сортир, Гребенщиков і досі її виконує, хоча з путіним давно не дружить
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20.06.2022 01:01 Відповісти
Ну, виходить пуйло ніякої грубої сили від України не відчув з 2014 по 2019. І через це вирішив йти на Україну повномасштабно.
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20.06.2022 01:01 Відповісти
Було заохочення пофакту
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20.06.2022 01:34 Відповісти
Быдло дворовое, которому рулетка удачи подкинула управление целой страной. Обычно, когда никчемное конченное дно получает власть, оно начинает мстить всему миру, за то, что тот его таким родил.
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20.06.2022 01:02 Відповісти
Скорше,воно виграло конкурс лайна.Собчак був носієм тієї ідеології й ментальності,й пов'язаний з тією групою кримінальної гебні. Й співучасть в розграбуванні фіндопомоги на регіон дала ресурс для перехвата влади.
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20.06.2022 01:33 Відповісти
Там вся країна така, навальний нічим не кращий.
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20.06.2022 02:51 Відповісти
"Наивный человек! Я все еще отказывался верить, что мировой фашизм - это гидра, чудовище с несколькими головами. Отрубив голову германскому фашизму, мир избавился лишь от Гитлера... На шестой части земли, в СССР, выстоял и торжествовал победу над соперником еще более жестокий, более человеконенавистнический фашизм - фашизм сталинский, коммунистический!"
Георгий Жженов.

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20.06.2022 05:28 Відповісти
Яр Холодный!....есть еще по-другому:--" СССР не победил фашизм в 45.Он его усыновил и выпестовал .Мальчик вырос и мир ужаснулся,только фашизм стал называться рашизмом,и у мальчика в руках оказалась ядерная бомба!".....
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20.06.2022 07:29 Відповісти
Якого ти вилізло тепер і квакаєш ?

Ви всі 20 років скакали і плазували перед цим нікчемою і викохали цього гітлера.
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20.06.2022 01:08 Відповісти
Зараз настав час,сказати,те,що інакше несказав,би ніколи.... Він,сказав і про фря Рібентропй про..... Там, анонімос зливали матеріали центробанку. Можливо,багато є агентурних платежів
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20.06.2022 01:26 Відповісти
Про Анжелку так само розказували: вона дуже боїться собак. Тому х**ло на одній з зустрічей з нею весь час тримав пса у залі. Я її стан розумію.

І що - це їй мізки вправило ?

Так і тут. Ще до прем'єрства побачило, з ким має справу, але його уряд натомість гарцював перед виродком.
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20.06.2022 01:41 Відповісти
Анжелка, Як ви сказали, давня подружка Путіна ще по Штазі, стара комсамолка чудово розмовляє російською, виконувала всі хотіли пуйла. За бажання могла б встати і піти, але сиділа і тремтіла, бо залежна від нього.
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20.06.2022 04:06 Відповісти
Стара відьма, фрау штазі, боялась собак, тому сиділа і тремтіла. Відьми їх страшенно бояться, бо у собак найгостріший нюх на нечисту силу, вони їх кусають і відьми це добре знають.

А от яке досьє було у ***** на Трампакса, от це дійсно дуже цікаво. Рудий додік був готовий віддати кремлівському щуру Луну з неба та півцарства за те, щоб той мовчав.
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20.06.2022 12:21 Відповісти
А якого ти вилізла тепер і квакаєш?

«путін - прєкрасний парєнь»(с) Дональд Трамп.

Чи сектанти- трампісти нє у курсі, як їхній рудий додік обожнює *****?
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20.06.2022 15:03 Відповісти
Цікаво сплетено павутину. По вузлах засвічена агентура,в незасвічених вузлах законсервована агентура,незлічена збираюча компромат,й жертви з яких висотються соки для нарощування павутиння. Якірні нитки у всі боки по різновидам соціумних відносин. Неймовірна кількість агентури,яку виявити можливо по надходженню грошви. Було,б бажання й фінмоніторинг
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20.06.2022 01:22 Відповісти
це після виходу Гаррі Потера адвокати путіна судились за міфічний песонаж Доббі який був похожий на путіна
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20.06.2022 01:33 Відповісти
удар 10 мегатон по москве и питеру и позвонить как дела друг владимир how can we help ya?
и в это время по подлодкам авиабазам и челябинску
позвонить опять и спросить - what? asteroid? again?
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20.06.2022 01:56 Відповісти
сколько сталкиваюсь с англосаксами ну во всем молодцы
гл не умеют по настоящему отмораживаться и включать дурака
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20.06.2022 01:58 Відповісти
у людей маленького роста, таких, как путин, часто бывает комплекс неполноценности, у путина он помножен на дворовые амбиции обиженного ленинградского пацана. сейчас он использует государство россия для обогащения своих дружков с помощью нефтегазовой отрасли, разыграв "русскую карту". находятся ненормальные, которые идут на фронт за него фактически на убой нашим воинам
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20.06.2022 02:16 Відповісти
Уточнюйте: у чоловіків. Або в істот чоловічої статі, якою є фюрер.
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20.06.2022 02:32 Відповісти
росія Московія це одне велике НІЩО, фата моргана, міраж в пустелі, країна мімікрії яка
хоче вижити за усяку ціну, навіть за ціну Геноцидів, велика російська культура той же
такий міраж і туман за яким нічого не має. Хто з російських поетів має світову славу ?
Хто з російських письмеників видається мільйоними тиражами вже сотню років ?
Яке чисто російське досягнення славиться на увесь світ ? Окрім Тетріса звісно 🤣
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20.06.2022 02:48 Відповісти
Lada Riva славиться на весь світ.
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20.06.2022 04:03 Відповісти
Цікаво, а Юлії Володимирівні в 2009 році перед підписанням газових угод тоже щось зачитали?
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20.06.2022 06:03 Відповісти
Заспокійся ти з тими газовими угодами! Саме завдяки цим угодам було виграно Стокгольмський арбітраж й отримано компенсацію. Будь-яким інструментом треба користуватися правильно, а не так, як ти своєю безтолковкою.
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20.06.2022 07:19 Відповісти
Репутацію Юлії Володимирівни це не врятувало.
Нехай далі вивчає путінский "гумор" вона з ним на одній хвилі.
Єдиним кандидатом, який влаштовував кремль на українських президенстських виборах, була "хохотушка" Тимошенко.
А люди обрали Порошенка.
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20.06.2022 09:31 Відповісти
***** - злобный карлик.
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20.06.2022 07:22 Відповісти
От новина . Живемо в 2022 році -всі серйозні служби мають досьє на всіх політиків. Я більш як впевненна, що і на путлєра є його гарне досьє.
Таке враження ніби ніхто нічого не знає про нікого. Хватить вже боятись фактів про секс, дівчат за викликом і тд. Живемо в столітті соцмереж - навіть досьє не треба мати. Самі все виставляємо - а потім плачемось.
За срср все те саме було і навіть гірше.
ТАк що, пора би вже показати путлєру де його місце. В кацапстанії розуміють тільки силу.
От він бачить що ні Нато ні ЄС не можуть їжачка народити - от він і суне як слимак вперед і вперед.
Треба розчавити слимака.
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20.06.2022 08:32 Відповісти
Експрем'єр каже, що слабка реакція Заходу на анексію Крима підштовхнула Путіна продовжувати свої агресивні наміри по всьому світу, не лише в Україні, але й у Сирії - отож то і воно, і не треба повторювати ці помилки...
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20.06.2022 08:47 Відповісти
Всёравно ********** сдохнет!главное чтобы никто не знал его место бездны!бо **** срать там будет прикольно!а джамшут и равшан будут денежку косить за туалБумаг)))
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20.06.2022 08:53 Відповісти
Ну и че так долго ждал, чтоб это рассказать?
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20.06.2022 10:41 Відповісти
чтоб он сдох,хуйло,быстрее!!!
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20.06.2022 10:52 Відповісти
 
 