Росія проводить в Україні ту саму програму дезінформації, яку використовувала в Сирії, - доповідь ISD та The Syria Campaign

Російська влада підтримувала мережу дезінформаторів, які протягом років публікували в інтернеті неправдиві відомості про події в Сирії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це йдеться у доповіді ISD та The Syria Campaign.

"Росія використовує в Україні ту ж програму дезінформації, яку ми бачили в Сирії. Багато хто з кар'єрних конспірологів, яких ми досліджували для цієї доповіді, зараз розповсюджують брехню про військові злочини, що скоюються в Україні", - зазначають автори матеріалу.

Так, російська влада підтримувала мережу дезінформаторів, які протягом років публікували в інтернеті неправдиві відомості про події в Сирії.

Загалом автори дослідження проаналізували публікації 28 користувачів інтернету - як окремих осіб, так і організацій, які опублікували 47 тисяч твітів та 817 постів у Facebook у період з січня 2015 по грудень 2021 року.

"Попри наявність численних доказів тортур, застосування хімічної зброї, невибіркових і цілеспрямованих бомбардувань цивільного населення, відносно невелика кількість прихильників конспірології - іноді в рамках підтримуваної Росією кампанії дезінформації, а іноді під впливом дезінформаційних тез Росії - зуміли спотворити факти кинути довгу тінь сумніву на політичні дебати щодо Сирії, у деяких випадках загальмувавши політичні дії міжнародного співтовариства, коли вони були вкрай необхідні", - зазначили вони.

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За словами експертів, з якими спілкувалися дослідники, дезінформаційні атаки на Сирію "дозволили проводити політику проти надання притулку, переслідувати та ображати гуманітарних працівників та тих, хто перебуває на передовій (під час надання допомоги мирному населенню. - Ред.), сприяли перетворенню режиму Асада на норму і дозволили російському президентові Володимиру Путіну застосувати таку ж тактику в Україні".

Згідно з доповіддю, однією з головних цілей для дезінформаторів стала організація "Білі каски", яка рятувала мирних жителів під час війни в Сирії. Саме "Білі каски" першими повідомили про застосування хімічної зброї військами президента Сирії Башара Асада у 2017 році. Внаслідок цієї атаки загинули як мінімум 83 людини, зокрема діти.

Згодом використання токсичних хімікатів у ході військових зіткнень у Сирії, зокрема у Хан-Шейхуні в провінції Ідліб, підтвердили експерти ООН та ОЗХВ. Проте дезінформатори, діяльність яких вивчили в ISD, намагалися подати ці атаки як постановочні сцени.

У доповіді йдеться, що експерти, з якими спілкувалися його автори, дійшли висновку, що "міжнародне невтручання в Сирії, якому частково сприяла російська кампанія з дезінформації, - уможливило вторгнення в Україну".

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