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Росія проводить в Україні ту саму програму дезінформації, яку використовувала в Сирії, - доповідь ISD та The Syria Campaign

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сирія

Російська влада підтримувала мережу дезінформаторів, які протягом років публікували в інтернеті неправдиві відомості про події в Сирії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це йдеться у доповіді ISD та The Syria Campaign.

"Росія використовує в Україні ту ж програму дезінформації, яку ми бачили в Сирії. Багато хто з кар'єрних конспірологів, яких ми досліджували для цієї доповіді, зараз розповсюджують брехню про військові злочини, що скоюються в Україні", - зазначають автори матеріалу.

Так, російська влада підтримувала мережу дезінформаторів, які протягом років публікували в інтернеті неправдиві відомості про події в Сирії.

Загалом автори дослідження проаналізували публікації 28 користувачів інтернету - як окремих осіб, так і організацій, які опублікували 47 тисяч твітів та 817 постів у Facebook у період з січня 2015 по грудень 2021 року.

"Попри наявність численних доказів тортур, застосування хімічної зброї, невибіркових і цілеспрямованих бомбардувань цивільного населення, відносно невелика кількість прихильників конспірології - іноді в рамках підтримуваної Росією кампанії дезінформації, а іноді під впливом дезінформаційних тез Росії - зуміли спотворити факти кинути довгу тінь сумніву на політичні дебати щодо Сирії, у деяких випадках загальмувавши політичні дії міжнародного співтовариства, коли вони були вкрай необхідні", - зазначили вони.

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За словами експертів, з якими спілкувалися дослідники, дезінформаційні атаки на Сирію "дозволили проводити політику проти надання притулку, переслідувати та ображати гуманітарних працівників та тих, хто перебуває на передовій (під час надання допомоги мирному населенню. - Ред.), сприяли перетворенню режиму Асада на норму і дозволили російському президентові Володимиру Путіну застосувати таку ж тактику в Україні".

Згідно з доповіддю, однією з головних цілей для дезінформаторів стала організація "Білі каски", яка рятувала мирних жителів під час війни в Сирії. Саме "Білі каски" першими повідомили про застосування хімічної зброї військами президента Сирії Башара Асада у 2017 році. Внаслідок цієї атаки загинули як мінімум 83 людини, зокрема діти.

Згодом використання токсичних хімікатів у ході військових зіткнень у Сирії, зокрема у Хан-Шейхуні в провінції Ідліб, підтвердили експерти ООН та ОЗХВ. Проте дезінформатори, діяльність яких вивчили в ISD, намагалися подати ці атаки як постановочні сцени.

У доповіді йдеться, що експерти, з якими спілкувалися його автори, дійшли висновку, що "міжнародне невтручання в Сирії, якому частково сприяла російська кампанія з дезінформації, - уможливило вторгнення в Україну".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раSSія це імперія Зла....країна терорист FOREVER!
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20.06.2022 00:37
+11
А в нас вони вже давно розконспіровані. Останній їх перл щоб якось нашкодити ленд лізу. Один їде в Америку зустрічається з відповідною пресою, повторює матру про готовність до п ереговорів і втрати ЗСУ у війні, другий розганяє в Твітеррі що америкоси не хочуть помагати, ми просили а нас послали ? Третій готує чисті вуха Зелі, щоб почув трьох волхвів про майбутні терки з агресором, а дороговказом є звернення другої особи агресора про готовність до переговорів. І не потрібно ніяких досліджень цих розконспірованих. принаймі на Цензорі кожен знає не тільки в обличчя.
А тут приїхав Борис, і картина маслом - Не ждали.
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20.06.2022 01:19
+9
Безперервний ланцюг злочинів. Й плетиво з ланцюгів
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20.06.2022 00:39
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Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раSSія це імперія Зла....країна терорист FOREVER!
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20.06.2022 00:37 Відповісти
Безперервний ланцюг злочинів. Й плетиво з ланцюгів
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20.06.2022 00:39 Відповісти
Чом,би невикориствувати напрацьоване
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20.06.2022 00:37 Відповісти
Сирия была богатой страной ещё в 2006. Там даже ипотечные кредиты не были нужны, на квартиру можно было просто накопить за 2-3 года.
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20.06.2022 00:53 Відповісти
А в нас вони вже давно розконспіровані. Останній їх перл щоб якось нашкодити ленд лізу. Один їде в Америку зустрічається з відповідною пресою, повторює матру про готовність до п ереговорів і втрати ЗСУ у війні, другий розганяє в Твітеррі що америкоси не хочуть помагати, ми просили а нас послали ? Третій готує чисті вуха Зелі, щоб почув трьох волхвів про майбутні терки з агресором, а дороговказом є звернення другої особи агресора про готовність до переговорів. І не потрібно ніяких досліджень цих розконспірованих. принаймі на Цензорі кожен знає не тільки в обличчя.
А тут приїхав Борис, і картина маслом - Не ждали.
показати весь коментар
20.06.2022 01:19 Відповісти
Росіяни уміють непогано робить тільки одне - грабувать сіять хаос і розруху Творить вони не вміють нічого! Все що було створене ними - або створене іншими народами або не працює! "Москву білокам"яну" створив "шемаханець" Алі Сібхан-оглу Керемлі (якого Дмітрій Донской звелів убить щоб не відкривав системи підземних ходів і тайників Кремль ******** побудований зодчими-італійцями (храм Василія Блаженного - теж) Ісаакієвський собор - Огюст Монферран Зимовий палац - Растреллі Катерининський палац - Йоганн Фрідріх Браунштейн
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"Гоблины, надо сказать, жестокие, злобные и скверные существа. Они не умеют делать красивых вещей, но зато отлично делают все злодейское. Они не хуже гномов, исключая наиболее искусных, умеют рыть туннели и разрабатывать рудники, когда захотят, но сами они всегда грязные и неопрятные. Молоты, топоры, мечи, кинжалы, мотыги, клещи и орудия пытки - все это они прекрасно делают сами или заставляют делать других. Другие это пленники, рабы, которые работают на них, пока не умрут от недостатка воздуха и света. Не исключено, что именно гоблины изобрели некоторые машины, которые доставляют неприятности человечеству, особенно те, которые предназначаются для уничтожения большого числа людей за один раз. Механизмы, моторы и взрывы всегда занимали и восхищали гоблинов". (Толкієн "Хоббіт")
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20.06.2022 06:12 Відповісти
І Україна , і Сирія - переможе !
А РФ - чекає розпад , і тут зброя загального знищення не допоможе !
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20.06.2022 01:20 Відповісти
Вони завжди використовують одну і ту ж техніку, якщо раніше проходило, то чому зараз не пройде?
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20.06.2022 03:48 Відповісти
Вони деградують у інтелектуальному напрямку! У 2008 році мій колишній однокурсник, який пропрацював багато років у "кадрах" ВПС РФ, після доброї випивки сказав: "Наша армия много потеряла с уходом "хахлов"! Как в интеллектуальном, так и в профессиональном направлениях!"
А подивіться, скільки повтікало і зараз втікає з Росії людей? Адже тікають розумніші - бо бачать, що в Росії нема чого робить Тільки вмерти "во славу Рассии" А коли тікають кращі - нація деградує!
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20.06.2022 07:29 Відповісти
- Владимир Владимирович, скажите пожалуйста, а Вы можете сделать, чтобы Россия стала богатой, процветающей и демократичной? ...
- Нет, не могу... Россияне не хотят этого сами.... Кроме этого, враги, окружившие Россию со всех сторон, не дают этого сделать... Они не хотят, чтобы Россия такой стала... Зато я могу сделать так, чтобы все наши враги жили хуже нас...
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20.06.2022 05:48 Відповісти
ну як відбиватися? один із способів: поширювати факти про таку дезінформацію в соціальних мережах. особливо в англомовних сегментах.
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20.06.2022 07:15 Відповісти
 
 