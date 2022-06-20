Повітряні Сили ЗСУ знищили ротно-тактичну групу та опорний пункт російських окупантів

Повітряні Сили Збройних Сил України продовжують виконувати завдання із захисту суверенітету та державної цілісності України.

Про це у Facebook повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"19 червня підрозділ зенітних ракетних військ знищив ворожий безпілотний літальний апарат ворога.

Винищувачі Повітряних Сил патрулюють повітряний простір та прикривають дії ударної авіації, яка завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів на кількох напрямках.

В результаті авіанальотів 19 червня знищено техніку та живу силу ротно-тактичної групи окупантів, а також один із опорних пунктів противника", - йдеться в повідомлені.

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