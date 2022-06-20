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Повітряні Сили ЗСУ знищили ротно-тактичну групу та опорний пункт російських окупантів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

повітряні,сили

Повітряні Сили Збройних Сил України продовжують виконувати завдання із захисту суверенітету та державної цілісності України.

Про це у Facebook повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"19 червня підрозділ зенітних ракетних військ знищив ворожий безпілотний літальний апарат ворога.

Винищувачі Повітряних Сил патрулюють повітряний простір та прикривають дії ударної авіації, яка завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів на кількох напрямках.

В результаті авіанальотів 19 червня знищено техніку та живу силу ротно-тактичної групи окупантів, а також один із опорних пунктів противника", - йдеться в повідомлені.

Також читайте: Українські Су-25 та Су-24м здійснили кілька авіанальотів на ворожі позиції. Знищено ротно-тактичну групу, техніку та живу силу, - Повітряні сили

Автор: Богдан Гуньковський
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Слава Повітряним Силам ЗСУ !!👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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20.06.2022 01:02 Відповісти
Приємно чути !
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20.06.2022 01:09 Відповісти
Боже,бережи наші Повітряні Сили ЗСУ! Слава Героям!
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20.06.2022 01:13 Відповісти
Отак помаленько - і йдемо до повної Перемоги
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20.06.2022 01:23 Відповісти
Добре хлопці,нищить їх як тарганів .
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20.06.2022 03:41 Відповісти
Гарнюні наші ! ❤️
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20.06.2022 06:39 Відповісти
Соколики наші, бережи вас Господь
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20.06.2022 09:36 Відповісти
 
 