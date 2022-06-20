Зробимо все можливе, щоб зупинити російську загарбницьку війну, - президент Австрії ван дер Беллен
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Федеральний президент Австрії Александр Ван дер Беллен наголосив на тому, що Росії не вдасться розділити європейських союзників і вони спільно зроблять "все можливе, щоб якомога швидше припинити російську загарбницьку війну".
Про це він заявив напередодні саміту "Ініціативи трьох морів" у Ризі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми не дозволимо себе розділити і зробимо все можливе, щоб якомога швидше припинити російську загарбницьку війну та відновити мир", - наголосив Ван дер Беллен.
Президент додав, що "у ці важкі часи, коли жахи війни повернулися до Європи, ми є разом".
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А так - то є тільки слова. А словами кацапстанію не розбомбити.