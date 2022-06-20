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Зробимо все можливе, щоб зупинити російську загарбницьку війну, - президент Австрії ван дер Беллен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

австрия,беллен

Федеральний президент Австрії Александр Ван дер Беллен наголосив на тому, що Росії не вдасться розділити європейських союзників і вони спільно зроблять "все можливе, щоб якомога швидше припинити російську загарбницьку війну".

Про це він заявив напередодні саміту "Ініціативи трьох морів" у Ризі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не дозволимо себе розділити і зробимо все можливе, щоб якомога швидше припинити російську загарбницьку війну та відновити мир", - наголосив Ван дер Беллен.

Президент додав, що "у ці важкі часи, коли жахи війни повернулися до Європи, ми є разом".

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Автор: Богдан Гуньковський
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20.06.2022 01:40 Відповісти
Нам не війну потрібно зупинити, а імперську політику ********** яка прагне загарбань і контрою над сусідніми країнами. Для цього потрібно звільнити від окупантів всі захоплені ними землі не лише в Україні, а й в Грузії та Молдові. Є ще Курильські острови, Кенінсгберг і те що вони хапнули в Китаю.
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20.06.2022 01:43 Відповісти
Якщо вони збираються зупиняти в тому вигляді як є зараз, то Україна приречена зникнути. Цинізм в тому, що вони це прекрасно розуміють. Тому з такими зупинками - хай йдуть за російським крейсером
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20.06.2022 02:20 Відповісти
що вони будуть казати після 365 діб війни ? а ця війна точно не на півроку пуйло упоротий і поки Львів бомбити з танків не будуть вони не угомоняться
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20.06.2022 03:09 Відповісти
Проблема в тому, що Україна не має достатньо важкого озброєння, достатньо літаків, щоб дати рашистам пропорційну відповідь на їх території. Ленд-Ліз ще не заробив хоча Байден символічно підписав його 9 Травня в пику путіну.
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20.06.2022 03:38 Відповісти
...не запрацював...
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20.06.2022 04:09 Відповісти
Наскільки подали ЗМІ , зі весь час війни, австрія то не дуже то і допомагає Україні. Якось вона в стороні тримається. Могла би щось і зробити для подолання кацапського іга.
А так - то є тільки слова. А словами кацапстанію не розбомбити.
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20.06.2022 08:19 Відповісти
ван дер Беллен спочатку очисти Австрійські курорти і готелі в Альпах від фсбешної агентури.Вже зробили разом з фріцами ,італійцями ,французами угорцями , пристановище (бурдель) для рашистської агентури.
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20.06.2022 08:47 Відповісти
 
 