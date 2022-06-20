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Протягом 19 червня на східному напрямку знищено 14 російських окупантів та ворожу техніку, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Українські захисники на сході знищили 14 російських окупантів та військову техніку рашистів.

Про це повідомляє ОТУ "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 19 червня, наші воїни знищили:

- особового складу - 14
- САУ - 1
- АТТ - 4", - зазначили в ОТУ.

Читайте: Повітряні Сили ЗСУ знищили ротно-тактичну групу та опорний пункт російських окупантів

Автор: Богдан Гуньковський
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Нашим Воїнам щира подяка за захист нашої країни 👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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20.06.2022 01:49 Відповісти
Добраніч, українці. Спокійної нам всім ночі. Помолімося за наших хлопців, щоб повернулись додому живими.

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20.06.2022 01:55 Відповісти
Мысли вслух: Зеленский, Ермак и их "подвиги" - YouTube
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20.06.2022 01:56 Відповісти
У них в дтп в день больше погибает. Так не победим
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20.06.2022 02:40 Відповісти
Ну, так влаштуй їм Армагедон і останній день Помпеї разом! Хто тобі не дає?
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20.06.2022 06:58 Відповісти
 
 