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Протягом 19 червня на східному напрямку знищено 14 російських окупантів та ворожу техніку, - ОТУ "Схід"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники на сході знищили 14 російських окупантів та військову техніку рашистів.
Про це повідомляє ОТУ "Схід", інформує Цензор.НЕТ.
"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 19 червня, наші воїни знищили:
- особового складу - 14
- САУ - 1
- АТТ - 4", - зазначили в ОТУ.
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