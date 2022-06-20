Протягом 19 червня на східному напрямку знищено 14 російських окупантів та ворожу техніку, - ОТУ "Схід"

Українські захисники на сході знищили 14 російських окупантів та військову техніку рашистів.

Про це повідомляє ОТУ "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 19 червня, наші воїни знищили:



- особового складу - 14

- САУ - 1

- АТТ - 4", - зазначили в ОТУ.

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