ЗСУ успішно проводять контратаки на Херсонщині та Запоріжжі, - Інститут вивчення війни

Контратаки ЗСУ найближчими тижнями ще більше загрожуватимуть російським окупантам у Херсоні і на Запоріжжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Нещодавні контратаки ЗСУ змусили росіян зосередитися на утриманні своїх оборонних позицій уздовж Південної осі.

Український Генштаб повідомив, що ворог посилює системи ППО в Херсонській області, ймовірно, у відповідь на безперервні успішні атаки української авіації на південь від Давидова Броду.

Аналітики ISW прогнозують, що локальні українські контратаки продовжать відкидати російські війська, особливо вздовж кордону Херсонської та Миколаївської областей, і в найближчі тижні можуть ще більше загрожувати окупованому Херсону.

Водночас успішні українські контратаки в районі Запоріжжя змушують російські війська терміново перекидати підкріплення на цю ослаблену ділянку лінії фронту.

Аналітики ISW вважають, що окупанти, ймовірно, стягують війська в Запорізьку область для захисту від безперервних українських контратак на Мелітополь, які можуть загрожувати російському контролю над містом.

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