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ЗСУ успішно проводять контратаки на Херсонщині та Запоріжжі, - Інститут вивчення війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

Контратаки ЗСУ найближчими тижнями ще більше загрожуватимуть російським окупантам у Херсоні і на Запоріжжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Нещодавні контратаки ЗСУ змусили росіян зосередитися на утриманні своїх оборонних позицій уздовж Південної осі.

Український Генштаб повідомив, що ворог посилює системи ППО в Херсонській області, ймовірно, у відповідь на безперервні успішні атаки української авіації на південь від Давидова Броду.

Аналітики ISW прогнозують, що локальні українські контратаки продовжать відкидати російські війська, особливо вздовж кордону Херсонської та Миколаївської областей, і в найближчі тижні можуть ще більше загрожувати окупованому Херсону.

Водночас успішні українські контратаки в районі Запоріжжя змушують російські війська терміново перекидати підкріплення на цю ослаблену ділянку лінії фронту.

Аналітики ISW вважають, що окупанти, ймовірно, стягують війська в Запорізьку область для захисту від безперервних українських контратак на Мелітополь, які можуть загрожувати російському контролю над містом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині у ворога значні втрати у живій силі, - Генштаб

Автор: Наталя Джума
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Ооо. Ініціатива потихеньку переходить в наші руки
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20.06.2022 08:08 Відповісти
1:20 який контрнаступ ..получимо точно що 1000 в день
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20.06.2022 08:24 Відповісти
Ви, мабуть, сплутали Луганщину з півднем України.
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20.06.2022 10:36 Відповісти
Как то не понятно. рашисты захватили железно рудный комбинат в Запорожской области - https://www.5.ua/ru/rehyoni/rossyiskye-okkupanti-zakhvatyly-zaporozhskyi-zhelezorudnii-kombynat-hlava-zaporozhskoi-ova-280312.html
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20.06.2022 09:09 Відповісти
Вы за картой войны давно смотрели? Та территория, где находится завод, (в 20 км южнее Днепрорудного), захвачена рашистами больше двух месяцев назад.
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20.06.2022 10:33 Відповісти
Кацапи , не намагайтесь закріпитись на нашій землі , бо всеодно
будете всі знищені і горітимете в пеклі !
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20.06.2022 11:03 Відповісти
 
 