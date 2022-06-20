Корабельне угруповання ворога поповнило склад у Чорному морі, - ОК "Південь"

Вороже корабельне угруповання у Чорному морі поповнило склад.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОК "Південь".

"У Чорному морі корабельне угруповання ворога поповнило склад. Відтепер там чатує 3 надводні і 3 підводні носії крилатих ракет, чий спільний арсенал становить 36 ракет, а також 3 ВДК", - йдеться в повідомленні.

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