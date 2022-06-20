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Корабельне угруповання ворога поповнило склад у Чорному морі, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

море,блокада,рф

Вороже корабельне угруповання у Чорному морі поповнило склад.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОК "Південь".

"У Чорному морі корабельне угруповання ворога поповнило склад. Відтепер там чатує 3 надводні і 3 підводні носії крилатих ракет, чий спільний арсенал становить 36 ракет, а також 3 ВДК", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: РФ переформатовує корабельне угруповання у Чорному морі та робить акцент на підводному флоті, - ОК "Південь"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Подводный крейсер мааац-ква пополняет свой эскорт.
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20.06.2022 07:28
+20
Що ти "ікру метаєш"? Скільки було кораблів на окупованому узбережжі Азовського та Чорного моря - стільки і вивели в море! Вони були введені туди ще до початку війни А катери ракетні перекинули по Волго-Донському каналу Але єдине, на що вони здатні - запускать ракети "Калібр" Підійти для висадки десанту бояться - і прибережна зона замінована і протикорабельні комплекси на чергуванні Підводні човни - найбільш захищені - бо сидять під водою Але вони великої ролі в десантній операції не грають - бо все одно до берега треба йти через мінні поля Та ще й "всліпу" - на відміну від надводних кораблів
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20.06.2022 07:40
+14
Вышли из бухты в море.
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20.06.2022 07:32
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Турція пропустила, чи з Каспію по каналах підводний човен бурлаки притаскали? Скільки можна страшилками лякати?
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20.06.2022 07:27 Відповісти
Вышли из бухты в море.
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20.06.2022 07:32 Відповісти
Що ти "ікру метаєш"? Скільки було кораблів на окупованому узбережжі Азовського та Чорного моря - стільки і вивели в море! Вони були введені туди ще до початку війни А катери ракетні перекинули по Волго-Донському каналу Але єдине, на що вони здатні - запускать ракети "Калібр" Підійти для висадки десанту бояться - і прибережна зона замінована і протикорабельні комплекси на чергуванні Підводні човни - найбільш захищені - бо сидять під водою Але вони великої ролі в десантній операції не грають - бо все одно до берега треба йти через мінні поля Та ще й "всліпу" - на відміну від надводних кораблів
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20.06.2022 07:40 Відповісти
З Каспію, звісно. Не знаю, може і Балтійське море з Вологою якимись каналами сполучається. Якщо так - то може й з Балтики.
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20.06.2022 07:55 Відповісти
Балтійсьче сполучається, але справа в прохідній можливості каналів.
Вони з Балтики два місяці в Середземне вели флот, а тепер назад - довго буде
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20.06.2022 09:05 Відповісти
До 3000 т водоизмещения.могут перекидывать з Балтики в ЧМ
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20.06.2022 10:04 Відповісти
Баржи Волгв-Дон-макс и по 6000 тонн ходят. Не в этом дело. Кроме веса, там высота надстроек много решает.
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20.06.2022 10:09 Відповісти
Скоріше - "в зад", а не "назад"!)
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20.06.2022 15:54 Відповісти
господи, та по кримському мосту привезли і в севастополі на свої корита завантажили
яка різниця
головне, щоб вони всі горіли у пеклі.
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20.06.2022 09:53 Відповісти
По волгодонскому каналу корабли переправляют в Азов,а потом в Севастополь.
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20.06.2022 09:57 Відповісти
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20.06.2022 15:17 Відповісти
Подводный крейсер мааац-ква пополняет свой эскорт.
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20.06.2022 07:28 Відповісти
Через волга-дон підганяють нові корита, от як би ми могли ********** донські шлюзи і випустити воду з цимлянського ставка !
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20.06.2022 07:34 Відповісти
Есть вероятность и опасность того что после этого рашисты могут попытаться спустить воду с Киевского моря что приведет к сокрушительным последствиям для столицы Украины
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20.06.2022 09:52 Відповісти
Так с моря масквы можжа спустить на мааскву ваду, шоп смыло.
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20.06.2022 11:47 Відповісти
Яким чином? ДРГ запустять? Без спеціальних знань це неможливо
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20.06.2022 12:00 Відповісти
Забздел, кацап? Дамба Киевского моря выдерживает ядерный удар
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20.06.2022 14:16 Відповісти
Одесса шумит
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20.06.2022 07:39 Відповісти
Ну звісно ж цього Одеса шумить, це не добра новина.
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20.06.2022 08:13 Відповісти
Рои дронов камикадзе скоро потушат все ПВО России и тогда все корабли России будут на дне!!!
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20.06.2022 10:23 Відповісти
У, які завзяті вояки в мамки на дивані виросли! Не так це все "скоро" відбувається.
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20.06.2022 12:02 Відповісти
Мои гарпуны уже просто ржут)))
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20.06.2022 12:25 Відповісти
Ще більши топити прийдеться, цікаво підводний човен кацапів затопити
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20.06.2022 13:14 Відповісти
 
 