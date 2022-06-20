Кремль продовжує розглядати своє вторгнення в Україну як "спеціальну військову операцію", а не як війну, і цим перешкоджає російським збройним силам, - ISW
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За даними Інституту вивчення війни (ISW) і Міноборони Британії, Росія перешкоджає своїм збройним силам, називаючи війну в Україні "спеціальною військовою операцією".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ISW.
Міністерство оборони Великої Британії повідомляє, що Кремль продовжує розглядати своє вторгнення в Україну як "спеціальну військову операцію", а не як війну, і цим активно перешкоджає російським збройним силам.
Британське відомство також повідомило 19 червня, що російська влада намагається знайти законні засоби для покарання "військових дисидентів" і тих, хто відмовляється від мобілізації, оскільки означення конфлікту в Україні як "спеціальна військова операція" виключає законні каральні заходи, які можуть бути застосовані під час офіційної оголошеної війни.
Російська влада, ймовірно, прагне використати судові процеси, які стосуються військових злочинів, проти полонених українських військовослужбовців, зокрема які захищали Маріуполь. Судити їх мають намір відповідно до законодавства так званої "ДНР" (яке, зокрема, дозволяє смертну кару, на відміну від російського законодавства).
Як повідомляє ISW, російська влада, ймовірно, "використає ці судові процеси для посилення контролю над окупованими територіями та подальшої деморалізації українських захисників"… а також просуватиме пропаганду Кремля "про вторгнення в Україну з метою її "денацифікації".
Ключові висновки експертів ISW:
- Стягненої російської артилерії в поєднанні з імовірно малочисельними піхотними підрозділами залишається недостатньо для просування Росії в межах Сєвєродонецька.
- Російські війська продовжували готуватися до наступу на Слов’янськ з південного сходу від Ізюма та на захід від Лиману.
- Окупанти зосереджені на зміцненні оборонних позицій уздовж південного напрямку через нещодавні успішні контратаки українських військ уздовж кордону Херсон-Миколаївська область.
- Успішні контратаки ЗСУ в районі Запоріжжя змушують російські війська кинути підкріплення на цей ослаблений сектор лінії фронту.
- Російські війська, ймовірно, проводять артилерійські обстріли під чужим прапором по території, яку контролює Росія, щоб приглушити українські настрої, заохочувати мобілізацію і створити ворожість у місцевих жителів до ЗСУ.
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Його Кварталу ще концерти давати у Москві
Опубліковано 24 лютого 2022, о 08:38
Верховна Рада України прийняла Закон «Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"».
За це рішення проголосувало 300 народних депутатів з 310, зареєстрованих на час голосування.
Проект Закону зареєстровано за №7111
"Хто до нас з війною прийде той в Ес БАЧ i від ... гребе
Чому не оголошує війну РФ, яка вбиває українських громадян і руйнує країну?
Чому у відповідь не завдає ударів по містах РФ?
Хто знає?
Стаття 191. Порядок оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України
1. Відповідно до пункту 9 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада оголошує за поданням Президента України стан війни чи укладення миру, схвалює рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України.
2.Верховна Рада розглядає подання Президента України про оголошення стану війни і укладення миру та питання про схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України, приймає рішення з цих питань у порядку, передбаченому статтями 189, 190 цього Регламенту.
1974 року Генеральна Асамблея ООН засудила застосування державою збройної сили проти суверенітету, територіальної недоторканності чи політичної незалежності іншої держави. Такі дії назвали агресією. У Резолюції «Визначення агресії» сказано:
1. Жодні міркування будь-якого характеру - політичного, економічного, військового чи іншого, - не можуть виправдати агресію.
2. Агресивна війна є злочином проти міжнародного миру. Агресія тягне за собою міжнародну відповідальність.
3. Жодне територіальне надбання чи особлива вигода, здобуті внаслідок агресії, не є і не можуть бути визнані законними.
Агресія може здійснюватися зокрема в таких формах:
вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави,
будь-яка військова окупація;
бомбардування збройними силами держави території іншої держави;
блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави...
Та й не бачу ніякої користі - на своїх громадян Росії "насрать" Вони це лише використають, як пропогандистський привід для розпалювання "Ура-патріотичних настроїв" "пратив хахлов " А військові частини їх перебувають далеко від кордону - до них добираться, щоб обстрілять і далеко і небезпечно (вони самі діють "набігами" - приїжджають до кордону, обстрілюють і тікають назад)
довгий язик- знахідка для шпіонів
треба фільтрувати базар
цар там завжди робив що йому заманеться