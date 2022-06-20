Кремль продовжує розглядати своє вторгнення в Україну як "спеціальну військову операцію", а не як війну, і цим перешкоджає російським збройним силам, - ISW

За даними Інституту вивчення війни (ISW) і Міноборони Британії, Росія перешкоджає своїм збройним силам, називаючи війну в Україні "спеціальною військовою операцією".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ISW.

Міністерство оборони Великої Британії повідомляє, що Кремль продовжує розглядати своє вторгнення в Україну як "спеціальну військову операцію", а не як війну, і цим активно перешкоджає російським збройним силам.

Британське відомство також повідомило 19 червня, що російська влада намагається знайти законні засоби для покарання "військових дисидентів" і тих, хто відмовляється від мобілізації, оскільки означення конфлікту в Україні як "спеціальна військова операція" виключає законні каральні заходи, які можуть бути застосовані під час офіційної оголошеної війни.

Російська влада, ймовірно, прагне використати судові процеси, які стосуються військових злочинів, проти полонених українських військовослужбовців, зокрема які захищали Маріуполь. Судити їх мають намір відповідно до законодавства так званої "ДНР" (яке, зокрема, дозволяє смертну кару, на відміну від російського законодавства).

Як повідомляє ISW, російська влада, ймовірно, "використає ці судові процеси для посилення контролю над окупованими територіями та подальшої деморалізації українських захисників"… а також просуватиме пропаганду Кремля "про вторгнення в Україну з метою її "денацифікації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ успішно проводять контратаки на Херсонщині та Запоріжжі, - Інститут вивчення війни

Ключові висновки експертів ISW:

Стягненої російської артилерії в поєднанні з імовірно малочисельними піхотними підрозділами залишається недостатньо для просування Росії в межах Сєвєродонецька.

Російські війська продовжували готуватися до наступу на Слов’янськ з південного сходу від Ізюма та на захід від Лиману.

Окупанти зосереджені на зміцненні оборонних позицій уздовж південного напрямку через нещодавні успішні контратаки українських військ уздовж кордону Херсон-Миколаївська область.

Успішні контратаки ЗСУ в районі Запоріжжя змушують російські війська кинути підкріплення на цей ослаблений сектор лінії фронту.

Російські війська, ймовірно, проводять артилерійські обстріли під чужим прапором по території, яку контролює Росія, щоб приглушити українські настрої, заохочувати мобілізацію і створити ворожість у місцевих жителів до ЗСУ.

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