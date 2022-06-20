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Кремль продовжує розглядати своє вторгнення в Україну як "спеціальну військову операцію", а не як війну, і цим перешкоджає російським збройним силам, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

За даними Інституту вивчення війни (ISW) і Міноборони Британії, Росія перешкоджає своїм збройним силам, називаючи війну в Україні "спеціальною військовою операцією".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ISW.

Міністерство оборони Великої Британії повідомляє, що Кремль продовжує розглядати своє вторгнення в Україну як "спеціальну військову операцію", а не як війну, і цим активно перешкоджає російським збройним силам.

Британське відомство також повідомило 19 червня, що російська влада намагається знайти законні засоби для покарання "військових дисидентів" і тих, хто відмовляється від мобілізації, оскільки означення конфлікту в Україні як "спеціальна військова операція" виключає законні каральні заходи, які можуть бути застосовані під час офіційної оголошеної війни.

Російська влада, ймовірно, прагне використати судові процеси, які стосуються військових злочинів, проти полонених українських військовослужбовців, зокрема які захищали Маріуполь. Судити їх мають намір відповідно до законодавства так званої "ДНР" (яке, зокрема, дозволяє смертну кару, на відміну від російського законодавства).

Як повідомляє ISW, російська влада, ймовірно, "використає ці судові процеси для посилення контролю над окупованими територіями та подальшої деморалізації українських захисників"… а також просуватиме пропаганду Кремля "про вторгнення в Україну з метою її "денацифікації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ успішно проводять контратаки на Херсонщині та Запоріжжі, - Інститут вивчення війни

Ключові висновки експертів ISW:

  • Стягненої російської артилерії в поєднанні з імовірно малочисельними піхотними підрозділами залишається недостатньо для просування Росії в межах Сєвєродонецька.
  • Російські війська продовжували готуватися до наступу на Слов’янськ з південного сходу від Ізюма та на захід від Лиману.
  • Окупанти зосереджені на зміцненні оборонних позицій уздовж південного напрямку через нещодавні успішні контратаки українських військ уздовж кордону Херсон-Миколаївська область.
  • Успішні контратаки ЗСУ в районі Запоріжжя змушують російські війська кинути підкріплення на цей ослаблений сектор лінії фронту.
  • Російські війська, ймовірно, проводять артилерійські обстріли під чужим прапором по території, яку контролює Росія, щоб приглушити українські настрої, заохочувати мобілізацію і створити ворожість у місцевих жителів до ЗСУ.

Дивіться також: "Нет, мам! Все! Не хочу после всего!": росіяни шукають нові способи швидше втекти з війни в Україні, - перехоплення ГУР. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Малорос Зеля заборонив завдавати ударів по містах РФ, тому що це не правильно, що б колишня колонія била по Метрополії.

Його Кварталу ще концерти давати у Москві
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20.06.2022 07:40
+13
Та вони ж усе й самі знають! Але Кремль ніяк не вирішиться оголосить війну : бо вони привчили свою кацапню до думки, що вони не воюють з суверенною країною, а лише "карають бунтівників", які "незаконно відкидають роль Росії ,як "старшого брата"
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20.06.2022 07:50
+9
Дуже цікаво буде бачити ,їхнє:- встрявай срана агромная!!! Враховуючи уроджений патряотизьм, в черговий раз всі з максви здриснуть з космічною швидкістю. Істерична традиція
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20.06.2022 07:39
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20.06.2022 07:28 Відповісти
Та вони ж усе й самі знають! Але Кремль ніяк не вирішиться оголосить війну : бо вони привчили свою кацапню до думки, що вони не воюють з суверенною країною, а лише "карають бунтівників", які "незаконно відкидають роль Росії ,як "старшого брата"
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20.06.2022 07:50 Відповісти
Зеля теж не оголошувал війни та підтримує погляд Путлера.
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20.06.2022 07:36 Відповісти
Малорос Зеля заборонив завдавати ударів по містах РФ, тому що це не правильно, що б колишня колонія била по Метрополії.

Його Кварталу ще концерти давати у Москві
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20.06.2022 07:40 Відповісти
Вона ще невсі клавіші не,на всіх піанінах максові пєнісрм відбила. Але,ніхто незаважає помилково відпрацювати трофейними боєкомплектами в невизначенному напрямі:- какая разніца?, нєтам дарогу пастроілі
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20.06.2022 07:46 Відповісти
Інша справа криголам - під його керівництвом ми постійно били по московії всіма доступними засобами. Це ж саме в той час в різних областях московії підвозили бавовну? Чи то по нас гасили з гармат расташованих в гуково ростовськой області, а ніякой відповіді не було? Щось я заплутався в героічному мінулому країні при криголамі...
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20.06.2022 09:06 Відповісти
дихаєш падло та смердиш, значить недопрацював криголам.
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20.06.2022 10:15 Відповісти
нформаційне управління Апарату Верховної Ради України
Опубліковано 24 лютого 2022, о 08:38

Верховна Рада України прийняла Закон «Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"».

За це рішення проголосувало 300 народних депутатів з 310, зареєстрованих на час голосування.

Проект Закону зареєстровано за №7111

"Хто до нас з війною прийде той в Ес БАЧ i від ... гребе
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20.06.2022 08:25 Відповісти
Мы можем не объявлять войну ,но можем объявить военную операцию.
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20.06.2022 10:22 Відповісти
а чому українська влада теж погоджується на те, що це не війна, а спеціальна операція РФ?

Чому не оголошує війну РФ, яка вбиває українських громадян і руйнує країну?

Чому у відповідь не завдає ударів по містах РФ?

Хто знає?
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20.06.2022 07:36 Відповісти
Кагби нездаліся:- какая разніца!!! Перші ляпи,то- програмна заява!!!
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20.06.2022 07:42 Відповісти
Хто погоджується? Ти як завжди вкинув гімно на пропелятор....
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20.06.2022 07:43 Відповісти
Чому не оголошує війну РФ?
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20.06.2022 07:51 Відповісти
Піди у ***** спитай.
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20.06.2022 08:08 Відповісти
Взагалі-то війну оголошує той , хто напав . Для тебе це новина ? Що з практичних міркувань дасть оголошення Україною війни Московії ? Що зміниться ? Ти покинеш свій бойовий диван , припиниш срати тут зрадою і побіжиш до воєнкомату ?
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20.06.2022 08:37 Відповісти
який вишуканий текст, мабуть із окопів строчиш?
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20.06.2022 10:19 Відповісти
Розумники безграмотні. "Оказавшись перед фактом нападения Германии на Польшу, Великобритания совместно с Францией пошли на объявление войны Германии."
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20.06.2022 10:35 Відповісти
Ну, тебя то к розумныкам точно не причислить
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20.06.2022 11:51 Відповісти
А чому вони так вчинили ти не здогадуєшся ? Та тому що в них був підписаний договір з Польщею напередодні війни . А британці (не скажу про французів) слів на вітер не кидають і те ,що підписували - свято виконують. Так от тепер знову - для чого Україні оголошувати в даній ситуації війну кацапам , розумнику ? Що це нам дає і чим це гірше для кацапів ?
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20.06.2022 14:38 Відповісти
тому що війну оголошуе нападаюча країна ,а не захищающа себе.
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20.06.2022 08:03 Відповісти
Зрадунам таке не втовкмачити. Їм з дивана видніше що і як.
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20.06.2022 08:38 Відповісти
війна- це не оголошеня її словом, війна оголшує і проявляє сама себе в реальному житті(як і все) ділом.Вона сама ставить свій кровавий підпис нв землі тієї держави де вона є. Сотні тисяч вбитих,каліки,кровопролиття зруйноване житло ,заводи,фабрики і т.д .Гітлер, також згідно логіки рашистського кровопивці. у Другій світовій війні, проводив не війну, а "спец операцію"проти совкового НАТО ???
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20.06.2022 09:12 Відповісти
Для того, щоб Україна перейшла у стан війни, не треба московії об'являти війну. "Состояние войны - это автоматический статус, который, согласно нормам международного права, закрепляется за страной, подвергшейся внешнему нападению. Действует такой статус до окончания агрессии и вооруженного нападения. При этом нахождение пострадавшей страны в «состоянии войны» не значит объявления войны нападающей стране. По нормам международного права, объявлением войны считается уже сам факт агрессии и его официальное непризнание, как например, это делает Россия. Причем непризнание является отягощающим фактором при привлечении страны-агрессора к ответственности."
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20.06.2022 10:07 Відповісти
автоматично?

Стаття 191. Порядок оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України

1. Відповідно до пункту 9 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада оголошує за поданням Президента України стан війни чи укладення миру, схвалює рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України.

2.Верховна Рада розглядає подання Президента України про оголошення стану війни і укладення миру та питання про схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України, приймає рішення з цих питань у порядку, передбаченому статтями 189, 190 цього Регламенту.
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20.06.2022 13:43 Відповісти
Розумники безграмотні. "Оказавшись перед фактом нападения Германии на Польшу, Великобритания совместно с Францией пошли на объявление войны Германии."
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20.06.2022 10:17 Відповісти
ти, розмножуєшся почмокуванням чи спорами?
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20.06.2022 13:08 Відповісти
Знаєш чому? Бо ти не читав документи міжнародного публічного права які стосуються "права війни" Наприклад Гаагські та Женевські конвенції які визначають що незалежно від того - оголосила держава що вчиняє агресивні дії військового характеру чи ні вона визнається АГРЕСОРОМ Для сторони що потерпає від цієї агресії не обов"язково оголошувать війну офіційно - поки вона перебуває у стані спротиву проти агресії і не капітулювала - вона перебуває у стані війни "за фактом"!

1974 року Генеральна Асамблея ООН засудила застосування державою збройної сили проти суверенітету, територіальної недоторканності чи політичної незалежності іншої держави. Такі дії назвали агресією. У Резолюції «Визначення агресії» сказано:

1. Жодні міркування будь-якого характеру - політичного, економічного, військового чи іншого, - не можуть виправдати агресію.

2. Агресивна війна є злочином проти міжнародного миру. Агресія тягне за собою міжнародну відповідальність.

3. Жодне територіальне надбання чи особлива вигода, здобуті внаслідок агресії, не є і не можуть бути визнані законними.

Агресія може здійснюватися зокрема в таких формах:
вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави,
будь-яка військова окупація;
бомбардування збройними силами держави території іншої держави;
блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави...
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20.06.2022 10:13 Відповісти
Мечтай дальше, кремлеботик Здались нам ваши города...
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20.06.2022 10:38 Відповісти
Оголосили візовий режим. Яке велике досягнення за 8 років війни.
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20.06.2022 07:37 Відповісти
Яке ж ти ***** нудне і тупе. От якби тебе в президенти - вже був би порядок і благополуччя, ага?
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20.06.2022 08:57 Відповісти
Да, любая табуретка справилась бы лучше чем гундосик
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20.06.2022 11:53 Відповісти
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20.06.2022 07:37 Відповісти
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20.06.2022 07:40 Відповісти
Дуже цікаво буде бачити ,їхнє:- встрявай срана агромная!!! Враховуючи уроджений патряотизьм, в черговий раз всі з максви здриснуть з космічною швидкістю. Істерична традиція
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20.06.2022 07:39 Відповісти
Какой-то бред!!! Хочу напомнить этому издательству что нет в природе ОРДЛО, это всего лишь буквы наподобие тех что выведены на дверях туалета.
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20.06.2022 07:40 Відповісти
Ну це таке , а палате номер 6 , кто то тоже считает себя Наполеоном, но ООН почему то не прислушиваться к этим людям , ......очень странно.
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20.06.2022 07:55 Відповісти
Негласно, со стороны Украины война уже объявлена. Только продовольственная. И неизвестно. какая хуже. Ведь осень приближается. А с ней и холода. А с ней и голода... (не в Украине).
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20.06.2022 08:01 Відповісти
Хорошо , но люди на Сумщине могут за свои деньги купить РЗСО и стрельнуть а сторону расии, третья сила , мотопомпы для янтаря покупают, почему бы не купить минометы.??????
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20.06.2022 08:01 Відповісти
У кого вони це куплять?
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20.06.2022 08:05 Відповісти
В АТБ сегодня по акции неплохие миномёты продавались. Берешь два - третий в подарок
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20.06.2022 08:59 Відповісти
Для того щоб не було "претензій" до держави України, сумчанам треба стрілять з території Росії Але це означає "палиться" з своїм розташуванням! Бо якщо стрільба буде вестися з території української, то це буде визнаваться як "бойові дії держави та її громадян"
Та й не бачу ніякої користі - на своїх громадян Росії "насрать" Вони це лише використають, як пропогандистський привід для розпалювання "Ура-патріотичних настроїв" "пратив хахлов " А військові частини їх перебувають далеко від кордону - до них добираться, щоб обстрілять і далеко і небезпечно (вони самі діють "набігами" - приїжджають до кордону, обстрілюють і тікають назад)
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20.06.2022 10:57 Відповісти
Чому кращі люди з центальних областей України, які навіть сім'ю не втигли завести, гинуть захищаючі домівки ватного бидла, що зараз окупувало всю Західну Україну? Чому їх ніхто не мобілізує в масі? Ці дебіли махали рашистським ганчір'ям у час Революції Гідності, або давали це робити іншим, кликаючі орду, а зараз втекли сидіти за чужими спинами.
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20.06.2022 08:02 Відповісти
тому і втекли, бо це не їхня війна
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20.06.2022 09:47 Відповісти
Vladyslav Novikov , просто в мире не осталось ,кроме Джонсона , думающих политиков , с яйцами , все думают , ситуация с зерновыми рассосется,
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20.06.2022 08:04 Відповісти
Или усугубится. Если человек не понимает слова, его вразумляют мордой об асфальт. В полете. С размаху. Это же сделают со всем остальным миром, котоорый любит путина. Жрать захотят - поумнеют. Или сдохнут. Умных устраивают оба варианта.
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20.06.2022 08:19 Відповісти
Насправді,коли ми почнемо проводити по території машковії "спецоперацію" Пі...орва охреніє! Шок буде неймовірний, таргани незнатимуть куди ховатися,й в які **..ня ховатися. Це,дійсно буде Космічне видовище,й посміховище Питання Коли? Коли,це станеться???
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20.06.2022 08:16 Відповісти
Сунь-Цзы: "Если потивник пошел на тебя войной, ответь ему там, где он не ждет и догадывается". Ответка уже идет, только не там и не так. Но по последствиям, она страшней прямого военного вторжения. Радует, то, что Украина, формально, к этому не причастна.
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20.06.2022 08:23 Відповісти
не знав, що 孫子 ще й ІІ-му столітті до нашої ери, кацапам, їхнє есперанто допомагав п..здити у інших народів світу, так щелепозвихнений і клавою теж?
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20.06.2022 13:15 Відповісти
Усі пуціни- поцен децайти
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20.06.2022 08:18 Відповісти
Vladyslav Novikov , просто в мире не осталось ,кроме Джонсона , думающих политиков , с яйцами , все думают , ситуация с зерновыми рассосется,
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20.06.2022 08:23 Відповісти
Не важливо, як розглядає кровожадне куйло геноцид українського народу і знищення його інфраструктури.Світ має визнати дії рашистів війною,розпочатою рашистом , і судити його повиніі саме за війну в Україні , як проклятих фріців, у другій світовій війні.
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20.06.2022 08:56 Відповісти
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20.06.2022 09:03 Відповісти
Вот навіщо це писати - ви хочете навчити росіян воювати ????

довгий язик- знахідка для шпіонів

треба фільтрувати базар
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20.06.2022 09:39 Відповісти
что мешает Зеленскому обьявить войну-войной?
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20.06.2022 09:45 Відповісти
захід досі не розуміє що закони в параші то просто формальність,

цар там завжди робив що йому заманеться
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20.06.2022 10:13 Відповісти
Блін , там проблема - у іншому ... Хочаби у тому , що москалі самі собі присвоїли назву 2-гої армії світу А ви візьміть і подивіться ;
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20.06.2022 10:42 Відповісти
Усе ліпше видно на стовпчиках справа !
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20.06.2022 10:44 Відповісти
Нам би теж не завадило б зробити якесь "не залежне" від України на донеччині утворення, типу Гуляй поле незалежних стрільців, щоб вони розстрілювали ворогів!
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20.06.2022 11:06 Відповісти
 
 