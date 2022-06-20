Сьогодні на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС планують обговорити подальші кроки підтримки України

Міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок на плановій зустрічі в Люксембурзі обговорять війну в Україні, насамперед можливості вивезення зерна, заблокованого Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Глави МЗС ЄС також розглянуть відносини з Єгиптом, який є одним з потенційних покупців українського зерна.

"Чи буде в майбутньому необхідність у супроводі цих комерційних судів, це знак питання. Я не думаю, що ми ще цього досягли", - сказав офіційний представник ЄС.

Тим часом переговори в ЄС про новий пакет санкцій проти Росії тривають. За словами представника ЄС нові заходи не є неминучими.

За словами чиновника, наявні санкції вже великі, і "можливості для угоди про запровадження санкцій щодо експорту російського газу в ЄС невеликі".

Очікується обмін думками на пропозицію Єврокомісії надати Україні статусу кандидата, а також збільшити постачання зброї.

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