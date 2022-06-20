Сума заморожених активів російських олігархів у ЄС становить уже 12,5 млрд євро
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Російські олігархи та установи втратили доступ до розкішних яхт, вертольотів, картин, нерухомості та інших активів на суму понад 12,5 млрд євро внаслідок санкцій ЄС.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомив офіційний представник Єврокомісії з питань юстиції Крістіан Віганд.
"Сума заморожених активів російських олігархів майже подвоїлася з 6,7 млрд євро у квітні до понад 12,5 млрд євро".
Таке різке збільшення заморожених активів Віганд пов'язав із тим, що за останні тижні було виявлено та заблоковано багато об'єктів, які належать російським олігархам, особливо у Німеччині.
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Olena Lynch
показати весь коментар20.06.2022 09:19 Відповісти Мені подобається 2
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