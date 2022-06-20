УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13813 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
633 1
Росія (47279) Євросоюз (7058) актив (120)

Сума заморожених активів російських олігархів у ЄС становить уже 12,5 млрд євро

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

деньги,доллар,доллары

Російські олігархи та установи втратили доступ до розкішних яхт, вертольотів, картин, нерухомості та інших активів на суму понад 12,5 млрд євро внаслідок санкцій ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомив офіційний представник Єврокомісії з питань юстиції Крістіан Віганд.

"Сума заморожених активів російських олігархів майже подвоїлася з 6,7 млрд євро у квітні до понад 12,5 млрд євро".

Таке різке збільшення заморожених активів Віганд пов'язав із тим, що за останні тижні було виявлено та заблоковано багато об'єктів, які належать російським олігархам, особливо у Німеччині.

Читайте також: Німеччина заморозила російські активи на 4,48 мільярда євро

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну і що з того що ці активи заморожені , вони ж іх не віддали Україні.
показати весь коментар
20.06.2022 09:19 Відповісти
 
 