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Унаслідок агресії РФ в Україні 323 дитини загинули та понад 586 поранені, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Понад 909 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 20 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 323. Зросла кількість поранених- 586.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 302, Харківській - 173, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17", - йдеться у повідомленні.

За даними ювенальних прокурорів, 19 червня внаслідок обстрілу окупантами м. Залізне Донецької області отримала поранення 8-річна дівчинка.

Також повідомляється, що 19 червня в Ізюмському районі Харківської області у водойму, де купалися двоє дітей 13 та 14 років, потрапив снаряд, який здетонував. Діти отримали осколкові поранення.

Також читайте: Унаслідок агресії РФ в Україні 323 дитини загинули та понад 583 поранені, - Офіс генпрокурора

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2028 закладів освіти. З них 209 зруйновано повністю.

Автор: Ірина Дашківська
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Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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20.06.2022 09:39 Відповісти
Царство небесне невинно вбитим янголам, а захід все торгується, яку ж нам зброю дати і щоб же в пуйла не долетіло. Цінності цих країн ми вже відчули...
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20.06.2022 10:01 Відповісти
Кровь украинских детей на них и на их детях до восьмого колена!
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20.06.2022 23:55 Відповісти
 
 