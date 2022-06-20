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Війська РФ намагалися завдати ракетних ударів по Білгород-Дністровському району та Одесі. В обох випадках ракети знищені в повітрі, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Ворог продовжує атакувати Одещину крилатими ракетами типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу, що розташований в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Одеської міської ради "Одеса. Офіційно".

Як зазначається, вночі була спроба вдарити по Білгород-Дністровському району, а вранці - по самій Одесі.

"В обох випадках силами протиповітряної оборони ракети знищені в повітрі", - йдеться у повідомленні.

"Над Одесою та районом області знову "мінуснули" ворожі ракети. Дякуємо ППО!" - написав у телеграм-каналі речник ОВА Сергій Братчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі сили ППО збили дві російські ракети "Онікс" над Одещиною, - Братчук

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
Слава ВСУ!
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20.06.2022 08:58
+18
Да, в Одессе с утречка бахнуло здорово. Спасибо нашим силам ПВО! Славу ВСУ!
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20.06.2022 09:14
+7
Громко было, ППО вы просто наши ангелы хранители!
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20.06.2022 09:53
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Слава ВСУ!
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20.06.2022 08:58 Відповісти
Де наші ракети і чому не відповідаємо? Гівнокомандуюче вчора ж обіцяло відповідь. Чи знов збрехало?
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20.06.2022 09:00 Відповісти
Ну розкажи, якими ракетами ти збираєшся відповісти?
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20.06.2022 09:06 Відповісти
Спитай в криголама, овоча, юща, чучми...
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20.06.2022 09:08 Відповісти
та ні, ми в боневтіка спитаємо, який всі ракетні програми закрив
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20.06.2022 09:29 Відповісти
Громко было, ППО вы просто наши ангелы хранители!
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20.06.2022 09:53 Відповісти
Достаточно было звука, поверьте.
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20.06.2022 09:16 Відповісти
Не отвечайте каZZапу- сразу в спам его, пусть у своего Куйла сосёт.
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20.06.2022 10:26 Відповісти
Да, в Одессе с утречка бахнуло здорово. Спасибо нашим силам ПВО! Славу ВСУ!
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20.06.2022 09:14 Відповісти
Фейкове твердження як і аккаунт в спам ватну свинособаку!
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20.06.2022 09:37 Відповісти
Ботяра, рота стули.
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20.06.2022 09:44 Відповісти
Наші навчились працювати і по надзвуковим ракетам. Те, що збили, це факт. Бачив у повітрі вогняну кулю від вигорання ракетного палива. І звух вибуху дуже схожий на той, що був при атаці трьома ракетами на злітну смугу.
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20.06.2022 09:44 Відповісти
Як добре що збили
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20.06.2022 09:17 Відповісти
такі пермоги є фактом...переконливим фактом що ВСУ працює.... а не свистить як деякі...
що буде ввечері - тільки Богу відомо... а не пилюці біля Його ніг (то ж не каркай)
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20.06.2022 09:33 Відповісти
Сейчас Бог передаст некоторые свои функции-модератарам))))
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20.06.2022 09:48 Відповісти
Ще одне падло вилізло "Киев за три дня".
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20.06.2022 10:03 Відповісти
Молодці, гарно спрацювали. Але чув напередодні від місцевих, які мешкають поряд з підрозділом ППО, одного з міст, куди частенько прилітає, що вояки допускають вживання спиртних напоїв, обурювалися, які після цього з них зенітчики. Тобто треба посилити контроль та перевірку несення служби в підрозділах ППО. Тоді може частіше будуть збивати.
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20.06.2022 09:46 Відповісти
Бачу, пика, ти вже прийняло з ранку, таке збуджене, йди на роботу, бо провалиш *********** імпортозамєщєніє.
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20.06.2022 10:09 Відповісти
А почему спам не открывается?
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20.06.2022 09:50 Відповісти
Моцно заспамлено.
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20.06.2022 10:18 Відповісти
2 раз вже! У вас що, "Залізний купол" стоїть)
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20.06.2022 11:25 Відповісти
от і добре
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20.06.2022 13:33 Відповісти
 
 