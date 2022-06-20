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Війська РФ намагалися завдати ракетних ударів по Білгород-Дністровському району та Одесі. В обох випадках ракети знищені в повітрі, - ОК "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог продовжує атакувати Одещину крилатими ракетами типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу, що розташований в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Одеської міської ради "Одеса. Офіційно".
Як зазначається, вночі була спроба вдарити по Білгород-Дністровському району, а вранці - по самій Одесі.
"В обох випадках силами протиповітряної оборони ракети знищені в повітрі", - йдеться у повідомленні.
"Над Одесою та районом області знову "мінуснули" ворожі ракети. Дякуємо ППО!" - написав у телеграм-каналі речник ОВА Сергій Братчук.
Топ коментарі
+23 Fantomas
показати весь коментар20.06.2022 08:58
+18 wittmann1980
показати весь коментар20.06.2022 09:14
+7 Aleksey NotBad
показати весь коментар20.06.2022 09:53
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що буде ввечері - тільки Богу відомо... а не пилюці біля Його ніг (то ж не каркай)