Війська РФ намагалися завдати ракетних ударів по Білгород-Дністровському району та Одесі. В обох випадках ракети знищені в повітрі, - ОК "Південь"

Ворог продовжує атакувати Одещину крилатими ракетами типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу, що розташований в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Одеської міської ради "Одеса. Офіційно".

Як зазначається, вночі була спроба вдарити по Білгород-Дністровському району, а вранці - по самій Одесі.

"В обох випадках силами протиповітряної оборони ракети знищені в повітрі", - йдеться у повідомленні.

"Над Одесою та районом області знову "мінуснули" ворожі ракети. Дякуємо ППО!" - написав у телеграм-каналі речник ОВА Сергій Братчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі сили ППО збили дві російські ракети "Онікс" над Одещиною, - Братчук