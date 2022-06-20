Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 33,8 тис. осіб, 216 літаків, 181 гелікоптер, 1477 танків та 3588 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 20 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 33 800 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.06 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 33800 (+200) осіб ліквідовано,
танків - 1477 (+9) од,
бойових броньованих машин - 3588 (+11) од,
артилерійських систем - 749 (+4) од,
РСЗВ - 238 (+3) од,
засоби ППО - 98 (+0) од,
літаків - 216 (+0) од,
гелікоптерів - 181 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 601 (+3),
крилаті ракети - 130 (+0),
кораблі /катери - 14 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2527 (+4) од,
спеціальна техніка - 55 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються", - додають у Генштабі ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Військові сили:
СРСР:
1 000 000 солдатів
3 000 танків
3 800 літаків
Фінляндія:
250 000 солдатів
30 танків
130 літаків
Втрати:
СРСР:
126,875-167,976 вбитих або зниклих безвісти[7][8][9]
188,671-207,538 поранених або хворих[7][8] (зі щонайменше 61,506 хворими чи обмороженими[10])
5,572 полонених[11]
1,200-3,543 танків[12][13][14]
261-515 літаків
Фінляндія:
25,904 загиблих або зниклих безвісти[16]
43,557 поранених[17]
800-1,100 полонених[18]
20-30 танків
62 літаків
як у тому анекдоті. а хто за кермом? водій рефрижератора!
https://t.me/informnapalm/9642
Привезли нову форму.
Хлопці до часу залишили на купі і пішли по позиціям.
Згодом медик вирішив повернутися щось собі підібрати, а там вже вісім 🇷🇺🐽 риются в нашій формі. Одному ногу прострелив, решта з переляку здалися. Результат - медик взяв в полон 8 орків.
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
https://youtu.be/UhLfu1N7bIw
вони, карочє, всю свою історію були рабами, але їм всякі опричники і нквдисти внушали, що так і треба, бо вони богоізбранниє і не повинні жити добре, а повинні померти і бути гноєм для параши, а також повинні нести всім іншим людям смерть і горе. у цьому, мовляв, їх призначення на землі.