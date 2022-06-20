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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 33,8 тис. осіб, 216 літаків, 181 гелікоптер, 1477 танків та 3588 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 20 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 33 800 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.06 орієнтовно становлять:

особового складу  - близько 33800 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1477 (+9) од,

бойових броньованих машин - 3588 (+11) од,

артилерійських систем - 749 (+4) од,

РСЗВ  - 238 (+3) од,

засоби ППО  - 98 (+0) од,

літаків - 216 (+0) од,

гелікоптерів - 181 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 601 (+3),

крилаті ракети - 130 (+0),

кораблі /катери  - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2527 (+4) од,

спеціальна техніка - 55 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб: ЗСУ втратили 400 танків, 700 гармат, 1300 БМП та БТР - 50% усієї бойової техніки

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 33,8 тис. осіб, 216 літаків, 181 гелікоптер, 1477 танків та 3588 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються", - додають у Генштабі ЗСУ.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+5
ВІРИМО в ЗСУ !!!

https://t.me/informnapalm/9642

Привезли нову форму.
Хлопці до часу залишили на купі і пішли по позиціям.
Згодом медик вирішив повернутися щось собі підібрати, а там вже вісім 🇷🇺🐽 риются в нашій формі. Одному ногу прострелив, решта з переляку здалися. Результат - медик взяв в полон 8 орків.
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20.06.2022 09:28
+4
Так, ці падлюки гинуть, але їх так багато і вони лізуть в Україну воювати зі своїх засратих говеней та старої іржавої техніки у них ціла ***** гора і всю цю техніку вони використовують проти нас зараз у Сєвєродонецьку та на Запорізькому напрямку. У українцiв нема стiльки зброї.
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20.06.2022 09:15
+3
артсистем і рсзв знов багато угатили наші. нічого, свинособаки, побіжите ви, скавулячи, в свої *****, вже зовсім скоро. і в пакетах поїдете.
як у тому анекдоті. а хто за кермом? водій рефрижератора!
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20.06.2022 09:26
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Вчера ж сбили самолёт и пилота в плен взяли. Ни за вчера ни за сегодня нет плюса по самолетам
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20.06.2022 09:06 Відповісти
Так, ці падлюки гинуть, але їх так багато і вони лізуть в Україну воювати зі своїх засратих говеней та старої іржавої техніки у них ціла ***** гора і всю цю техніку вони використовують проти нас зараз у Сєвєродонецьку та на Запорізькому напрямку. У українцiв нема стiльки зброї.
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20.06.2022 09:15 Відповісти
Не переживай, у нас вже Джавелінів і НЛАВів у рази більше, дякуючи друзям. А є ще й наші Стугни та простіші речі.
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20.06.2022 09:39 Відповісти
Зимо́ва війна́ - збройний конфлікт між СРСР і Фінляндією у період від 30 листопада 1939 року до 13 березня 1940 року (104 доби та 4 години).
Військові сили:
СРСР:
1 000 000 солдатів
3 000 танків
3 800 літаків

Фінляндія:
250 000 солдатів
30 танків
130 літаків

Втрати:
СРСР:
126,875-167,976 вбитих або зниклих безвісти[7][8][9]
188,671-207,538 поранених або хворих[7][8] (зі щонайменше 61,506 хворими чи обмороженими[10])
5,572 полонених[11]
1,200-3,543 танків[12][13][14]
261-515 літаків

Фінляндія:
25,904 загиблих або зниклих безвісти[16]
43,557 поранених[17]
800-1,100 полонених[18]
20-30 танків
62 літаків
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20.06.2022 10:00 Відповісти
артсистем і рсзв знов багато угатили наші. нічого, свинособаки, побіжите ви, скавулячи, в свої *****, вже зовсім скоро. і в пакетах поїдете.
як у тому анекдоті. а хто за кермом? водій рефрижератора!
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20.06.2022 09:26 Відповісти
а самолет вчерашний?
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20.06.2022 09:27 Відповісти
ВІРИМО в ЗСУ !!!

https://t.me/informnapalm/9642

Привезли нову форму.
Хлопці до часу залишили на купі і пішли по позиціям.
Згодом медик вирішив повернутися щось собі підібрати, а там вже вісім 🇷🇺🐽 риются в нашій формі. Одному ногу прострелив, решта з переляку здалися. Результат - медик взяв в полон 8 орків.
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20.06.2022 09:28 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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20.06.2022 09:39 Відповісти
я тут дивлюсь цікаве відео, розказує про сутність російського рейху

https://youtu.be/UhLfu1N7bIw

вони, карочє, всю свою історію були рабами, але їм всякі опричники і нквдисти внушали, що так і треба, бо вони богоізбранниє і не повинні жити добре, а повинні померти і бути гноєм для параши, а також повинні нести всім іншим людям смерть і горе. у цьому, мовляв, їх призначення на землі.
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20.06.2022 10:01 Відповісти
У вас там генератор случайных чисел не сломался ещё?
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20.06.2022 13:24 Відповісти
увеличивается число убитых - это результат действия нового оружия? сегодня уже +300
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21.06.2022 09:22 Відповісти
Если убитых тысяч 30 то раненных уже под 100+ и суммарно пож 150к, то есть первоначальная группировка уже все
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22.06.2022 15:29 Відповісти
 
 