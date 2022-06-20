Російські ВПС не змогли встановити контроль у небі над Україною через недостатню кваліфікацію пілотів, - розвідка Великої Британії

Російські військово-повітряні сили не змогли встановити в ході війни проти України контроль у повітрі через недостатньо високу кваліфікацію пілотів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Британії у twitter.

За висновками британської розвідки, російські ВПС показали низькі результати в Україні. Їхня нездатність послідовно забезпечувати контроль над небом є одним із найважливіших факторів дуже обмежених успіхів російської кампанії. Окупанти не можуть отримати повну перевагу в повітрі та діють у небезпечному стилі, рідко проникаючи за лінію зіткнення.

Деякі з основних причин цих труднощів перегукуються з причинами невдач російських сухопутних військ. Протягом багатьох років велика частина російської повітряної бойової підготовки, найімовірніше, була зорієнтована на те, щоб справити враження на вищих посадових осіб.

"Попри те, що Росія має вражаючий список відносно сучасних бойових літаків, ВПС не змогли розвинути інституційну культуру та навички, необхідні пілотам для ведення сучасної повітряної кампанії у західному стилі. Це призвело до того, що на сухопутні війська, які виснажуються, припадає більше навантаження, ніж планувалося, як і на крилаті ракети, запаси яких, ймовірно, закінчуються", - констатували у британській розвідці.

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