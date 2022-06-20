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Російські ВПС не змогли встановити контроль у небі над Україною через недостатню кваліфікацію пілотів, - розвідка Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

літак,авіація,російська,підбитий

Російські військово-повітряні сили не змогли встановити в ході війни проти України контроль у повітрі через недостатньо високу кваліфікацію пілотів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Британії у twitter.

За висновками британської розвідки, російські ВПС показали низькі результати в Україні. Їхня нездатність послідовно забезпечувати контроль над небом є одним із найважливіших факторів дуже обмежених успіхів російської кампанії. Окупанти не можуть отримати повну перевагу в повітрі та діють у небезпечному стилі, рідко проникаючи за лінію зіткнення.

Деякі з основних причин цих труднощів перегукуються з причинами невдач російських сухопутних військ. Протягом багатьох років велика частина російської повітряної бойової підготовки, найімовірніше, була зорієнтована на те, щоб справити враження на вищих посадових осіб.

"Попри те, що Росія має вражаючий список відносно сучасних бойових літаків, ВПС не змогли розвинути інституційну культуру та навички, необхідні пілотам для ведення сучасної повітряної кампанії у західному стилі. Це призвело до того, що на сухопутні війська, які виснажуються, припадає більше навантаження, ніж планувалося, як і на крилаті ракети, запаси яких, ймовірно, закінчуються", - констатували у британській розвідці.

Також читайте: Літаки РФ за добу 39 разів вилітали для бомбування території України, - Мотузяник

Автор: Наталя Джума
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Логічно, одна справа бомбити Сирію та людей, які не можуть завадити літакам, а інша справа воювати з ******** армією
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20.06.2022 10:19 Відповісти
Рождённый "вставать с колен" летать не способен.
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20.06.2022 10:20 Відповісти
Вставання з колін це довготривалий скрєпний процес, а не ціль.
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20.06.2022 10:30 Відповісти
нескінченний процес
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20.06.2022 13:49 Відповісти
це тому, що в усіх ВПС, а в рашці набагато крутіше: ВКС!
нада панімать всю глубіну іх глубін!
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20.06.2022 10:29 Відповісти
...і ще висоту височінь та ширину широчінь...
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20.06.2022 10:32 Відповісти
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20.06.2022 10:35 Відповісти
)) зато по отчётах парашных, всю авиацию и не только, которую они уничтожили в первый же день войны, на текущий момент они ещё несколько раз её уничтожили в колличестве, во много раз превосходящем чем вся уничтоженная в первый день. тамошнее быдло вообще не заморачивается на таких противоречиях.
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20.06.2022 10:46 Відповісти
В конфликте уже не присутствует авиация рф. Вся авиация - вагнера - частная.
Самолеты - зеленые с буковкой 'z'.
В них сидят отставные солдатики путлера.
На днях - одного с пузом, кульгавого в тапках - поймали. Зеленый самолетик уже в фарш.
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20.06.2022 11:05 Відповісти
З такою мотивацією, я і не сумніваюсь.
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20.06.2022 11:44 Відповісти
"не розвинули культуру" - тобто діагноз "довбойоби"
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20.06.2022 13:23 Відповісти
 
 