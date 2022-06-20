Окупанти обстрілюють Харків та область, на лінії зіткнення ворог переважно сконцентрований на обороні, - Синєгубов

Протягом минулої доби у Харкові ворог бив по околицях міста та по Холодногірському району. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Росіяни продовжують тероризувати мирне населення - ранок у місті також почався із ударів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Не ігноруйте сигнали тривоги! Перебувайте в укриттях!", - звертається він до харків'ян.

За інформацією Синєгубова, у м. Люботин ворог завдав ракетного удару по закладу освіти. Попередньо, постраждалих немає. В Богодухівському районі обстріляне с. Баранівка, пошкоджено приватний будинок. Обстрілів зазнала Мала Данилівка.

"У Балаклії 2 людей поранені, в с. Іванівка, Ізюмського району, – 3, в тому числі діти 13 та 14 років. Обстрілів зазнав Чугуїв - 1 постраждалий. У Первомайському, Лозівського району, поранена дитина 13 років. У Шевченковому, Куп'янського району, також 1 постраждалий", - зауважив очільник регіону.

За його словами, у Ізюмському районі досі триває ліквідація пожежі на нафтопереробному підприємстві, яке зазнало удару російських окупантів 18 червня.

У с. Циркуни, Харківського району, місцевий чоловік 74 років підірвався на російській міні. Госпіталізований з пораненнями.

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"Вкотре закликаю усіх бути обачними - ворог підступно дистанційно мінує великі території далеко від лінії фронту. Не перебувайте без нагальної потреби в полях, на узбіччях доріг, не відвідуйте лісосмуги!", - звертається Синєгубов до мешканців регіону.

На лінії зіткнення у Харківській області ворог переважно сконцентрований на обороні. Наші захисники надійно тримають свої позиції.

"Неодноразово говорив, що ворог не полишає планів щодо Харкова, але ЗСУ готові до будь-якого сценарію з боку окупантів!", - резюмує Синєгубов.