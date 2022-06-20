УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12845 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 859 4
армія РФ (13507) війна (56620) обстріл (21162) Харків (3910) Харківщина (4289) Синєгубов (760)

Окупанти обстрілюють Харків та область, на лінії зіткнення ворог переважно сконцентрований на обороні, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харківщина,золочів

Протягом минулої доби у Харкові ворог бив по околицях міста та по Холодногірському району. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Росіяни продовжують тероризувати мирне населення - ранок у місті також почався із ударів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Не ігноруйте сигнали тривоги! Перебувайте в укриттях!", - звертається він до харків'ян.

За інформацією Синєгубова, у м. Люботин ворог завдав ракетного удару по закладу освіти. Попередньо, постраждалих немає. В Богодухівському районі обстріляне с. Баранівка, пошкоджено приватний будинок. Обстрілів зазнала Мала Данилівка.

"У Балаклії 2 людей поранені, в с. Іванівка, Ізюмського району, – 3, в тому числі діти 13 та 14 років. Обстрілів зазнав Чугуїв - 1 постраждалий. У Первомайському, Лозівського району, поранена дитина 13 років. У Шевченковому, Куп'янського району, також 1 постраждалий", - зауважив очільник регіону.

За його словами, у Ізюмському районі досі триває ліквідація пожежі на нафтопереробному підприємстві, яке зазнало удару російських окупантів 18 червня.

У с. Циркуни, Харківського району, місцевий чоловік 74 років підірвався на російській міні. Госпіталізований з пораненнями.

Також читайте: Рятувальники продовжують гасити масштабну пожежу на газопереробному підприємстві на Харківщині, піротехніки ліквідували 35 ворожих боєприпасів, - ДСНС

"Вкотре закликаю усіх бути обачними - ворог підступно дистанційно мінує великі території далеко від лінії фронту. Не перебувайте без нагальної потреби в полях, на узбіччях доріг, не відвідуйте лісосмуги!", - звертається Синєгубов до мешканців регіону.

На лінії зіткнення у Харківській області ворог переважно сконцентрований на обороні. Наші захисники надійно тримають свої позиції.

"Неодноразово говорив, що ворог не полишає планів щодо Харкова, але ЗСУ готові до будь-якого сценарію з боку окупантів!", - резюмує Синєгубов.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хватит ссать Иба*те по белгороду пусть знают прелести ***** наш ********* ... эта **** рано или поздно полезет к кнопке но вата должна знать .... не смешите икандеры бритов и сша а они будут ... вот тогда обхохочутся **************
показати весь коментар
20.06.2022 10:45 Відповісти
З Шольцем домовились про прискорення постачання зброї? Сподіваюся, засоби ППО для захисту Харкова були у цих домовленностях, якщо ні, теба додати. Тепер з Республіканської партією США треба домовлятися, хоча б і поточний президент ні з неї, тому що ВПК США під Респ. партією і від неї залежить постачання. Може це треба робити не явно, на то вона і дипломатія.
показати весь коментар
20.06.2022 10:49 Відповісти
Так ніби вже є в Україні і ракети "гарпун" і "нептун", і міномети, і артилерія, і Білгород поряд... Чому не завдають ударів у відповідь по кацапських містах? Не хочуть своїх російських друзів ображати, чекають, коли розвалять ще більше українських міст і сіл?
показати весь коментар
20.06.2022 10:50 Відповісти
Пока не придумали наши противоядия против обстрелов со сторони орков.Треба кумекать хлопцям.,щоб орки вигорали ,як порох.
показати весь коментар
20.06.2022 11:07 Відповісти
 
 