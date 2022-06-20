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Франція підтримує статус кандидата на членство в ЄС для України, - глава МЗС Колонна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

колонна,катрін

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна підтвердила, що Франція виступає за невідкладне надання Україні та Молдові статусу кандидата на членство у ЄС та просуватиме таке рішення.

Про це вона сказала перед зустріччю міністрів закордонних справ 20 червня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Катрін Колонна зазначила, що рішення стане історичним для України, Європи та для того бачення світу, яке відстоює Євросоюз.

"Як головуюча країна у Раді ЄС, ми працюватимемо над тим, щоб європейці були об’єднаними у тому, щоб надіслати чіткий та позитивний сигнал Україні щодо її кандидатського статусу... Ми вважаємо, що Україні та Молдові потрібно невідкладно надати статус кандидата. Така позиція Франції, цю позицію президент висловив кілька днів тому під час візиту до Києва", - сказала міністерка закордонних справ.

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Вона зазначила, що це буде дорожньою картою і жестом підтримки для України. "Це також сигнал для Росії, який вона має зрозуміти", - наголосила Колонна.

Вона додала, що Франція продовжуватиме економічну, політичну, гуманітарну та військову підтримку для України.

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Також міністри обговорять ризики продовольчої кризи, що виникли через блокаду торгових шляхів з України через Чорне море. Катрін Колонна підкреслила, що причиною такої ситуації стали не західні санкції, а виключно війна, яку Росія почала за власним вибором.

"Закликаємо Росію припиняти гратися з голодом у світі. Для цього достатньо припинити блокаду українських портів і припинити руйнувати інфраструктуру для зберігання зерна", - підкреслила глава МЗС Франції.

Автор: Ольга Лузан
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На острове Змеиный прогремели десятки взрывов и вспыхнул пожар.

По сообщениям очевидцев, взрывы было слышно начиная с 4:30 утра. В сторону острова летели ракеты.

Надеемся, что это ВСУ уничтожают русню. Ждем официального подтверждения.
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20.06.2022 10:43 Відповісти
Пошли они нахрен, лягушатники кремлёвские.
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20.06.2022 10:49 Відповісти
А потом они скажут: "Мы не против, но Орбан - против, у нас решения принимаются только единогласно, ничего не можем поделать, извините..."
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20.06.2022 10:53 Відповісти
А венгерский дед-яга - против!
Поэтому Франция может даже голосовать за отправку своей армии на оборону Северодонецка - Орбан на месте, и не даст случиться непоправимому.
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20.06.2022 11:55 Відповісти
Мадам Колонна, как видно, женщина серьёзная.
Пусть вставит фитиль своему венгерскому коллеге.
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20.06.2022 18:19 Відповісти
 
 