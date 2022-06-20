"Мільйони тонн пшениці залишаються заблокованими в Україні, а в решті світу люди страждають від голоду. Це справжній воєнний злочин", - Боррель

Блокада Росією експорту мільйонів тонн українського зерна є воєнним злочином.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це сказав верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель у понеділок перед засіданням міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

"Неймовірно, неможливо уявити, що мільйони тонн пшениці залишаються заблокованими в Україні, а в решті світу люди страждають від голоду. Це справжній воєнний злочин. Я не уявляю, щоб це тривало значно довше. В іншому разі це буде чимось, за що Росія повинна понести відповідальність", - сказав Боррель.

Він висловив сподівання, що "ніхто не буде в змозі" опиратися тиску міжнародної спільноти і ООН врешті-решт досягне угоди про вивезення українського зерна. "Наслідки війни стають дедалі небезпечнішими не лише для України, а й для всього світу", - констатувати Боррель.

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