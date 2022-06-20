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блокада (620) зерно (1236) Боррель (787)

"Мільйони тонн пшениці залишаються заблокованими в Україні, а в решті світу люди страждають від голоду. Це справжній воєнний злочин", - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

Блокада Росією експорту мільйонів тонн українського зерна є воєнним злочином.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це сказав верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель у понеділок перед засіданням міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

"Неймовірно, неможливо уявити, що мільйони тонн пшениці залишаються заблокованими в Україні, а в решті світу люди страждають від голоду. Це справжній воєнний злочин. Я не уявляю, щоб це тривало значно довше. В іншому разі це буде чимось, за що Росія повинна понести відповідальність", - сказав Боррель.

Він висловив сподівання, що "ніхто не буде в змозі" опиратися тиску міжнародної спільноти і ООН врешті-решт досягне угоди про вивезення українського зерна. "Наслідки війни стають дедалі небезпечнішими не лише для України, а й для всього світу", - констатувати Боррель.

Читайте: Росія несе пряму відповідальність за будь-які дефіцити в міжнародній торгівлі зерном, - Боррель

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
А миллионы бездомных украинцев, и тысяч под 100 убитых рашистами, это не преступление, а так, детская забава?!
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20.06.2022 10:49
+14
а то шо поля в Україні з хлібом рашисти палять це шо?
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20.06.2022 10:49
+14
Пускай голодающие африканские и сирийские мальчики в трусиках сядут за стол переговоров и договорятся с Голодом. Ато они только воюют в армии РФ, тратят миллиарды на оружие, а засеивать поля им вера не позволяет.
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20.06.2022 10:49
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А миллионы бездомных украинцев, и тысяч под 100 убитых рашистами, это не преступление, а так, детская забава?!
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20.06.2022 10:49 Відповісти
Абсолютно *****, як би руснявим вдалося захопити усі порти та почати вивіз, вони б у дві дирки сопіли і виказували своє занепокоєння
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20.06.2022 10:53 Відповісти
а то шо поля в Україні з хлібом рашисти палять це шо?
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20.06.2022 10:49 Відповісти
Пускай голодающие африканские и сирийские мальчики в трусиках сядут за стол переговоров и договорятся с Голодом. Ато они только воюют в армии РФ, тратят миллиарды на оружие, а засеивать поля им вера не позволяет.
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20.06.2022 10:49 Відповісти
Шо,вже такі страждають?Мабуть, треба висловити стурбованість,а краще занепокоєння.
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20.06.2022 10:51 Відповісти
Ноту протесту треба ще куди ніть направити
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20.06.2022 11:58 Відповісти
Справжній воєнний злочин - це те, що роблять орки в Україні, євро-імпотенти. А кому з голодуючих потрібне наше зерно - хай приходить і бере.
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20.06.2022 10:52 Відповісти
не устаю охреневать от цинизма некоторых европейских политиков, в этом они не сильно отстают от расеян
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20.06.2022 10:52 Відповісти
Они просто жуют сопли и получают за это блага (деньги).Их же в ж@пу не е@#т. В этом вся Эвроппа.
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20.06.2022 11:52 Відповісти
Хотілося б сподіватись,що взимку ми не будемо страждати від голоду,коли це все врешті решт вивезуть.
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20.06.2022 10:54 Відповісти
Если бы Европа хотела реально решить проблему она бы дала нам оружие в достаточном количестве и мы бы за месяц уничтожили врага и разблокировали зерно. А пока что Европа жует сопли и ищет как не обидеть террориста путена. Поэтому мировой голод на совести Германии, Франции и Турции. О мелких шавках не хочется и вспоминать. Да и если посмотреть на страны где грозит голод та это прокремлевские анклавы. которые заслуживат сдохнуть.
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20.06.2022 10:59 Відповісти
Ні..ще б протягом доби прийняла до ЄС і вмовила б нас вступити до НАТО. Напевно, не все в них так погано. Треба й нам занепокоїтись на їх занепокоєння
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20.06.2022 12:01 Відповісти
можуть тільки поговорити
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20.06.2022 11:00 Відповісти
Прозрів нарешті?
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20.06.2022 11:01 Відповісти
давайте посчитаем, сколько различных организаций было создано в мире, чтобы предотвратить военные конфликты и их негативные последствия..., начиная с самой ООН, где главный агрессор всех времен и народов прекрасно себя чувствует в совбезе... и сколько денег на содержание этих институций потрачено впустую, по сути выброшено в топку..., если бы эти организации действительно работали как должно, очень многих, угрожающих жизни событий наверняка можно было избежать...
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20.06.2022 11:01 Відповісти
ребятушки, так этож результат ваших 8ми-летних трудоемких озабоченностей, и взволнованностей.
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20.06.2022 11:03 Відповісти
Прикольный парень этот Борель.. Значит, блокировка портов и невозможность вывезти зерно - это военное преступление. А Буча, Ирпень, Макаров, Харьков, Николаев - обстрелы тупо гражданской инфраструктуры, убийства, изнасилования, мародерство, похищение людей, 300 тысяч украденных детей , применение запрещенных боеприпасов - это все так.. Не совсем военные преступления. Можно и переморгать..
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20.06.2022 11:07 Відповісти
цинічний виродок.
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20.06.2022 11:08 Відповісти
Ну и?
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20.06.2022 11:31 Відповісти
 
 