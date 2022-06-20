Щоб відкрити українські порти, потрібна зброя для їх захисту, - Глава МЗС Литви
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що розблокування експорту зерна через українські порти на Чорному морі залежить від того, чи буде Україна мати зброю для їхнього захисту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі ЗМІ перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС, пише "Європейська правда".
"Щоб відкрити порти, потрібна зброя. Я говорю про це вже другий місяць, разом з українцями… Щоб серйозно говорити про вирішення продовольчої кризи, потрібна серйозна розмова про захист портів. На жаль, іншого шляху відкрити порт Одеси та інших міст на півдні України немає. Є країни ЄС, у яких є ця необхідна зброя. Якщо вона буде надана, цю кризу можна вирішити значно швидше", - наголосив Ландсбергіс, зазначивши, що деяке обладнання вже надають.
Габріелюс Ландсбергіс зауважив, що від масштабів західної допомоги залежить і те, як надовго затягнеться війна в Україні.
"У нас є інструменти для того, щоб закінчити війну набагато швидше. Вони є завжди. Якби ми дали не 10%, а 90% того, що просила Україна, війна не могла би тривати роками", - підкреслив він.
Будь ласка, зачекайте...
......всё дело в импотентности ЭТОЙ организации и хитрожопости Турции....
Об этом сообщило издание "Думская". Официального подтверждения информации пока нет.
"Информация требует официального подтверждения. Но что-то нам подсказывает, что ВСУ жарят орков", - отметили журналисты.