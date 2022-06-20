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зерно (1236) Литва (1542) МЗС (3560) зброя (5763) порт (619) Чорне море (1358)

Щоб відкрити українські порти, потрібна зброя для їх захисту, - Глава МЗС Литви

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що розблокування експорту зерна через українські порти на Чорному морі залежить від того, чи буде Україна мати зброю для їхнього захисту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі ЗМІ перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС, пише "Європейська правда".

"Щоб відкрити порти, потрібна зброя. Я говорю про це вже другий місяць, разом з українцями… Щоб серйозно говорити про вирішення продовольчої кризи, потрібна серйозна розмова про захист портів. На жаль, іншого шляху відкрити порт Одеси та інших міст на півдні України немає. Є країни ЄС, у яких є ця необхідна зброя. Якщо вона буде надана, цю кризу можна вирішити значно швидше", - наголосив Ландсбергіс, зазначивши, що деяке обладнання вже надають.

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Габріелюс Ландсбергіс зауважив, що від масштабів західної допомоги залежить і те, як надовго затягнеться війна в Україні.

"У нас є інструменти для того, щоб закінчити війну набагато швидше. Вони є завжди. Якби ми дали не 10%, а 90% того, що просила Україна, війна не могла би тривати роками", - підкреслив він.
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Топ коментарі
+13
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20.06.2022 10:58
+5
Чтоб открыть порты нужно сильное ПВО которое нам Европа, Турция и США не дают. Толку что вы откроете порт а на следующий день все будет уничтожено ракетами и авиацией врага.
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20.06.2022 11:03
+5
Ще потрібні мінні тральщики і Гарпуни великої дальності та протичовнові кораблі.
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20.06.2022 11:05
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20.06.2022 10:58 Відповісти
Дає люлєй третя сила?
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20.06.2022 11:03 Відповісти
Чтоб открыть порты нужно сильное ПВО которое нам Европа, Турция и США не дают. Толку что вы откроете порт а на следующий день все будет уничтожено ракетами и авиацией врага.
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20.06.2022 11:03 Відповісти
Ще потрібні мінні тральщики і Гарпуни великої дальності та протичовнові кораблі.
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20.06.2022 11:05 Відповісти
как можно открыть порты, если рашка может блокировать судна и в нейтральных водах - далеко за зоной поражения гарпунов ?
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20.06.2022 11:03 Відповісти
корабли - возможно, а ПЛ как, а всякие береговые "бастионы"?
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20.06.2022 11:10 Відповісти
.......решается просто - сопровождение танкеров с зерном военным конвоем под эгидой ООН..........
......всё дело в импотентности ЭТОЙ организации и хитрожопости Турции....
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20.06.2022 11:11 Відповісти
Рано утром 20 июня на острове Змеиный прогремели десятки взрывов, вспыхнул пожар. Очевидцы рассказывают о ракетах, которые летели в его сторону.
Об этом сообщило издание "Думская". Официального подтверждения информации пока нет.
"Информация требует официального подтверждения. Но что-то нам подсказывает, что ВСУ жарят орков", - отметили журналисты.
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20.06.2022 11:27 Відповісти
Це просто неможливе.
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20.06.2022 11:39 Відповісти
А що, територіальними водами Румунії, Болгарії та Туреччини не можна ходити нашим суднам?
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20.06.2022 12:12 Відповісти
 
 