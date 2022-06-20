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Голова комісії Радфеду РФ Клімов про блокаду Калінінграда: Якщо ЄС не виправить ситуацію - у РФ будуть розв'язані руки для її вирішення "будь-якими способами"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

калінінград

У Росії вимагають, щоб Євросоюз виправив ситуацію з блокадою Калінінграда.

Про це заявив голова комісії Радфеду РФ із захисту суверенітету Андрій Клімов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал РИА-Новости.

"ЄC потрібно виправити ситуацію з блокадою Калінінграда, або у Росії будуть розв'язані руки для вирішення питання транзиту будь-якими способами", - заявив голова комісії Радфеду РФ із захисту суверенітету Клімов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський Калінінград треба демілітаризувати й перейменувати, - ексзаступник міністра оборони Польщі

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+77
Що, на коліна встанете? Цього вже замало.
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20.06.2022 11:11
+71
Нема ніякого "Калінінграду". Є Кенігсберг.
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20.06.2022 11:24
+69
Там НАТО, даун. Это тебе не Украина, хотя и здесь вы отгребли неслабо. Вас быстро повяжут в мокрые простыни и отправят на излечение под присмотр психиатров.
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20.06.2022 11:14
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Окупована в результаті ІІ Світової війни (1939 - 1945) !
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20.06.2022 14:12 Відповісти
на тобі дурню , це спецоперація
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20.06.2022 13:27 Відповісти
Че рашисты заерзали, это еще не блокада. а только исполнение санкций ЕС. Кацапстан не есть членом ЕС, санкции не сняты, а военный путь - одним фронтом больше, но с НАТО.
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20.06.2022 15:06 Відповісти
после вероломного нападения на УКРАИНУ я больше ничему не удивлюсь!
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20.06.2022 18:56 Відповісти
Мы только за..... Вжарьте там эти страны НАТО...... Искандерами по столице....
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20.06.2022 20:38 Відповісти
Ага давайти орки дограєтесь що вам яйца не просто прижмуть а їх відріжуть зовсім..Ваші погрози бабусям біля дома на лавочці харкати на вас.
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20.06.2022 21:33 Відповісти
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