Голова комісії Радфеду РФ Клімов про блокаду Калінінграда: Якщо ЄС не виправить ситуацію - у РФ будуть розв'язані руки для її вирішення "будь-якими способами"

У Росії вимагають, щоб Євросоюз виправив ситуацію з блокадою Калінінграда.

Про це заявив голова комісії Радфеду РФ із захисту суверенітету Андрій Клімов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал РИА-Новости.

"ЄC потрібно виправити ситуацію з блокадою Калінінграда, або у Росії будуть розв'язані руки для вирішення питання транзиту будь-якими способами", - заявив голова комісії Радфеду РФ із захисту суверенітету Клімов.

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