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Білорусь готова поновити співпрацю щодо контролю за озброєнням, - Міноборони РБ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міноборони Білорусі заявляє про готовність до поновлення міжнародної співпраці щодо контролю за озброєнням з 20 червня.
Про це міністерство повідомило у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"З 20 червня Республіка Білорусь поновлює верифікаційну діяльність у рамках діючи міжнародних договорів у сфері контролю за озброєнням. Сьогодні сповіщення про це спрямували усім державам-учасницям ОБСЄ. Ухвалення рішень про забезпечення іноземної інспекційної діяльності на території Білорусі буде забезпечуватися на паритетній основі", - йдеться в повідомленні.
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+15 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар20.06.2022 11:28
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Скоро ЗСУ будут контролировать, сколько у вас вооружений...
.......наивные или полные идиоты.....
оппозиційнийресурс білорашистів, ці пси ще сміють там на України своє хайло відкривати, кулькові революціонери хєрові
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Чи прийняли громадянство та перефарбувалися?
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