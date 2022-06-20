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Білорусь готова поновити співпрацю щодо контролю за озброєнням, - Міноборони РБ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

білорусь

Міноборони Білорусі заявляє про готовність до поновлення міжнародної співпраці щодо контролю за озброєнням з 20 червня.

Про це міністерство повідомило у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"З 20 червня Республіка Білорусь поновлює верифікаційну діяльність у рамках діючи міжнародних договорів у сфері контролю за озброєнням. Сьогодні сповіщення про це спрямували усім державам-учасницям ОБСЄ. Ухвалення рішень про забезпечення іноземної інспекційної діяльності на території Білорусі буде забезпечуватися на паритетній основі", - йдеться в повідомленні.

Читайте: На Україну нападати не збираємося, - заступник міністра оборони Білорусі Жук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
Да ПНХ вы уже. Получили по зубам теперь хотят чтобы и Европа разоружалась. Зато Рашка будет полным ходом восстанавливать и наращивать свою армию без всякого контроля.
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20.06.2022 11:26
+18
Безумные заявы батька - хороший симптом, правда на..й ты кому сдался со своим паритетом.
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20.06.2022 11:25
+15
скоро ж*па на немецкие кресты раздерется у пытающегося усидеть даже не на двух табуретках хитробздливого бульбофюрера... думаете хитрее одесского раввина???
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20.06.2022 11:28
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Безумные заявы батька - хороший симптом, правда на..й ты кому сдался со своим паритетом.
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20.06.2022 11:25 Відповісти
Та не - он кричит: "не бейте меня - я нипричём и больше нибуду"
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20.06.2022 11:32 Відповісти
провел себе операцию гименопластики и теперь весь такой невинный аж на очи темно
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20.06.2022 11:45 Відповісти
если бы Герасим не узнал что Муму собирается перегрызть ему этой ночью горло..........................................
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20.06.2022 13:06 Відповісти
Спасибо. Уже не надо.
Скоро ЗСУ будут контролировать, сколько у вас вооружений...
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20.06.2022 11:55 Відповісти
Да ПНХ вы уже. Получили по зубам теперь хотят чтобы и Европа разоружалась. Зато Рашка будет полным ходом восстанавливать и наращивать свою армию без всякого контроля.
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20.06.2022 11:26 Відповісти
.......колхозная хунта обгадилась по самые уши и теперь решила опять петлять......
.......наивные или полные идиоты.....
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20.06.2022 11:27 Відповісти
Там наивных и идиотов нету. Как и своего мнения. Беларусь уже окупирована и все что делает Лука только с разрешения *****. А задумка такая что сделать Беларашку типо не причастной к войне и снять с нее санкции чтобы возобновить контрабанду с Европы.
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20.06.2022 11:35 Відповісти
скоро ж*па на немецкие кресты раздерется у пытающегося усидеть даже не на двух табуретках хитробздливого бульбофюрера... думаете хитрее одесского раввина???
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20.06.2022 11:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8KiQrNTz2PE
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20.06.2022 11:45 Відповісти
Пізно ніхто в серйоз з ними на цю тему розмовляти не буде.
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20.06.2022 11:28 Відповісти
Це, мабуть, після виступу Токаєва.
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20.06.2022 11:32 Відповісти
Вы ***@#сь, клоуны?
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20.06.2022 11:32 Відповісти
Як сказав колись Чорномирдін: "Деякі роблять спроби "зберегти лице", коли вже треба рятувать "інші частини тіла"......"
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20.06.2022 11:32 Відповісти
який контроль якщо москалі стріляють ракетами з території білорусі по Україні
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20.06.2022 11:35 Відповісти
ХА-ХА-ХА!!! Пізно піти "Боржомі", коли нирки відпали... Так і в цьому випадку буде: лише майбутній міжнародний Трибунал для лукашенка та його "почта"! І ніяк інакше...
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20.06.2022 11:36 Відповісти
зайдіть на сайти хартія97 чи інший типо оппозиційний ресурс білорашистів, ці пси ще сміють там на України своє хайло відкривати, кулькові революціонери хєрові
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20.06.2022 11:41 Відповісти
Їблорусь з кожним днем все більше схожа на КНДР)) а лука - на кім чен хріна... теж в своєму вигаданому світі живе, де думка білорусі комусь потрібна і важлива. де на білорусь хтось зважає і взагалі знає про її існування і важливість
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20.06.2022 11:43 Відповісти
А губа у Бульбофюрера не треснет? Что значит совместный контроль. Хочет показывать своего петуха из говна а взамен Европа показывала современное вооружение и его расположение чтобы если что Параша влупила туда ракетами? Я уже не говорю что Бульбофюрер нелегитимный самозванец и не нужно давать ему повод считать себя легитимным.
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20.06.2022 11:45 Відповісти
Як казав мавзолєйний господь чЛєнін сочиню всех по образу и подобу... Шарікових Швондєров...і прочиїх мразєй
ГУЛАГ для Рабzzei не враг МРАZZiя
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20.06.2022 11:46 Відповісти
"литвин" уже замахался, вылезать по ночам из подвала дачи и колебаться вместе с линией бульбохуйла. то отроет форму и писталетик, то обратно закапывать приходиться )
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20.06.2022 11:48 Відповісти
Ага, на "паритетній основі" йому. Усі прям побігли бульбі карти власних озброєнь нести, по "читири штуки" кожен
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20.06.2022 11:54 Відповісти
Міноборони Білорусі зі своїм сутенером Лукой поводяться, як професійні хвойди.. огидно та бридко
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20.06.2022 11:57 Відповісти
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20.06.2022 11:59 Відповісти
Що, всі рашистські війська вже втекли з території Білорусі?
Чи прийняли громадянство та перефарбувалися?
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20.06.2022 12:00 Відповісти
Рогатку ему оставьте . Вместо БК бульба подойдёт .
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20.06.2022 12:01 Відповісти
И шо это должно означать? Таракан засцал и отказуется от *****?
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20.06.2022 12:11 Відповісти
Шакал Табакі пробує натягти овечу шкуру!
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20.06.2022 13:53 Відповісти
Бєларусі вже не існує, це вже окремий округ в складі рашитської *********
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20.06.2022 12:20 Відповісти
Хйло через Беларусь видимо хочет посмотреть что там у хохлов чего там в Польше
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20.06.2022 12:23 Відповісти
Бацька походу решил слиться от хотелок ху..ла. Нам это на руку. И Запад в этой ситуации может пойти Луке на встречу. Главное теперь, чтобы кремляди опять не активизировали свою консерву Тихановскую, которая уже помогля в 2020 гебнявым, играя на комплексах "крошки картошки" загнать Луку в угол и сделать нерукопожатым, а в итоге москальня получила доступ к украинско-белорусской границе, откуда и полезла 24.02.22.. Теперь задача москальни и их консервы Тихановской не дать Луке восстановить хоть какие-то отношения с Западом, чтобы не выпустить его из глухого москальского угла.
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20.06.2022 12:32 Відповісти
Пропоную заснувати окрему рубрику для "новин" з подібними заявами від лукашвондєра!
Назвем цю рубрику - "Как тибе такое Зигмунд Фрейд. Аа?"...
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20.06.2022 12:38 Відповісти
контролеры, ёматьих ...
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20.06.2022 12:42 Відповісти
триппер лукашенческий не излечим,дурней москаль кривоногий на каблуках,ковыряющий в носу и ждущий, когда его на императорский трон воздвигнут...до 2032 года хиба,тебе скоро звиздец,твои же выб-ятки тебе же и лапти сплетут на высоких каблуках.
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20.06.2022 12:57 Відповісти
Мені цікаво одне - "А на "об"єкти" де кацапи тримають "Іскандери" він також буде пускать інспекторів НАТО? Чи - "тут сматреть Тут - не сматреть А тут - "не наше"?
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20.06.2022 12:58 Відповісти
подкат заценили , но уже не актуально , **********.
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20.06.2022 13:56 Відповісти
Заяви Токаєва та Луки показують, що Китай готовий поміняти Тайвань на Сибір.
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20.06.2022 14:00 Відповісти
Конвульсии засчитаны. Но уже совсем поздно. Давай что-то новенькое. Как минимум вывод с территории касапских войск и демилитаризация границы со стороны Беларуси в глубь километров на сто минимум.
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20.06.2022 14:41 Відповісти
Треба перевірити палати в дурці там пацієнти побігли.
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20.06.2022 21:32 Відповісти
 
 